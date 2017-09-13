رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو:مواطن يكشف تفاصيل عثوره على طفلة في “كورنيش جدة”..وهذا مافعله بها!

بالفيديو:مواطن يكشف تفاصيل عثوره على طفلة في “كورنيش جدة”..وهذا مافعله بها!

بالفيديو:مواطن يكشف تفاصيل عثوره على طفلة في “كورنيش جدة”..وهذا مافعله بها!
حجم الخط A A A
المرصد 59 4٬011 3 ساعات

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن لعثوره على طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف السنة مقابل متنزه الشلال على الكورنيش الجنوبي بجدة، في وقت مبكّرٍ من صباح اليوم؛ حيث تُركت وحدها بينما غادرت عائلتها المكان.

ووفقاً لموقع “سبق”قال المواطن”محمد الزهراني”: كنت في نزهة مع عائلتي، صباح اليوم، على الكورنيش الجنوبي من مدينة جدة، وتحديداً في الجهة المقابلة لمتنزه الشلال، وبعد الساعة السابعة كان الموقع يعج بالمتنزهين وبجوارنا عائلة، وكنا نشاهد الطفلة الصغيرة وكانوا يدعونها “جوري”.

وأضاف: في أثناء انشغالي بعائلتي وأطفالي شاهدنا الطفلة وحدها في الموقع، ولم نر أحداً من عائلتها، ونظراً لحرصي على سلامة الطفلة احتضنتها ووضعتها مع عائلتي، وانتظرنا لعل أحد أفراد عائلتها يأتي، ولكن مرت ساعتان دون أن يأتي أحدٌ، وحاولنا التواصل مع العائلات بجوارنا إلا أنهم أفادوا بأنهم لا يعرفون الطفلة.

وأردف قائلاً: ذهبت بالطفلة إلى مركز شرطة السلامة، وأبلغت عن الطفلة ومكان العثور عليها، فسجّلت جميع معلوماتي وبياناتي من السجل المدني ورقم جوّالي ليتمكنوا من التواصل معي في حال سؤال عائلتها عنها,و الطفلة موجودة حالياً معي في منزلي وهي بصحة جيدة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

59 - سفر
2017-09-13 19:18:56
اهمال يحتاج العقاب الرادع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 -
2017-09-13 18:58:38
ت26 الله لا يبلينا بأشكالك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
57 -
2017-09-13 18:56:52
لاحول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل اللي مو قد المسئوليه لا يجيب ضحايا ويرميهم الله لا يوفق من تخلى عنها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
56 - منصور
2017-09-13 18:40:35
اثابك الله يامحمدواحسن تربيتهاجعل ماعملت في موازين اعمالك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - ساقط ابتدائي
2017-09-13 18:33:01
يمكن اهلها يبون يخففون ششوي من المصاريف تخلصوا منها
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
54 - ابن وايل
2017-09-13 18:14:59
ما اقول الا الله يجزاك خير ويخليلك عيالك يبقى الرجل رجل مبين من كلامه جميع اللي يتشمتون يااخي طفل تايه وشاله معه يبي يوصله اهله تخيل انه ابنك او ابنتك المفقوده ماذا تقول لهاذا الرجل ؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
53 - ام شوشه منفوشه
2017-09-13 18:12:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - ام شوشه منفوشه
2017-09-13 18:09:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - ام شوشه منفوشه
2017-09-13 18:02:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
50 - ام شوشه منفوشه
2017-09-13 18:00:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
49 - ام شوشه منفوشه
2017-09-13 17:56:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
48 - ام شوشه منفوشه
2017-09-13 17:55:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
47 - ام شوشه منفوشه
2017-09-13 17:53:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - ام شوشه منفوشه
2017-09-13 17:52:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 21,973 )
45 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 17:51:51
القصه غريبه،،،،،،وتحتاج الى محقق بارع،،،،،،،🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
44 - ام شوشه منفوشه
2017-09-13 17:51:50
اكيد أهلها اول شي بيبلغون مره سوى انجاز ليش تاخذها طيب ملزم فيها ولا تسلمها لشرطه ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
43 - ام شوشه منفوشه
2017-09-13 17:51:06
***كان سلمها ولا اكتفى بمعلوماته لشرطه ماله داعي الشهره ع ظهر الطفله متى نرتاح من ***
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
42 - راجي رحمه ربه
2017-09-13 17:35:09
ترا صعبه ضياع الطفل ع الاهل والله العظيم يموت ولا يضيع مايدرون حي ولا ميت اسأل الله العظيم أن يجمعها باهلها عاجلا غير آجل بحوله وان يطمئن قلب اهلها الظروف علمها عند ربي الله لا يضعنا ف هذا الموقف يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - الحربي
2017-09-13 17:33:32
تعليق 26 الظاهر قلبك مقطوعة منه الرحمة ولا يؤثر فيه اي شي . اللهم لا تبلانا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - راجي رحمه ربه
2017-09-13 17:29:33
مره ضيعت ولدي ف الكورنيش وعمره ٢ونصف وكان مع اخوانه ياسويت فيلم ع كيف كيفك خليت اللي مايشتري يتفرج بكيت والناس تهدي وتدور مالقيته إلا وانا منتهيه واخرتها ترقدت ف المستشفى بس بعد مالقيته يارب لك الحمد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - الحربي
2017-09-13 17:29:06
جزاك الله خير يا زهراني والله يردها لهلها سالمة . واش قسوة قلب اهل الطفلة . الله يعجل للطفلة لقائها بأهلها
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
38 - ابو الليل
2017-09-13 17:28:57
فضلا وليس امرا قولوا الله يحفظها ويحفظ اهلها من كل شر لا ندري ماهي ظروفهم وماهو حالهم الان نسٱل الله السلامه للجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - 🇸🇦المُزن 🇸🇦
2017-09-13 17:28:08
🌴🇸🇦غريبة الساعه السابعه صباحاً إحتمال أنهم سهرانين وسياراتهم اكثر من واحدة وكل يعتقد الطفلة في السيارة الاخرى حصلت حوادث كثيرة يُنسى فيها احد الأطفال ، الحمد لله في أيد أمينه الله يحفظها 🇸🇦🌴
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
36 - الحقباني
2017-09-13 17:24:12
علم Ggccxx6 تعليق 26 سكوتك أفضل لك الله يصلح قلبك وبس !!!!!(أنت 26 حقود حسوي مقهور متهور في الكلام
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 2,168 )
35 - ابونواف...
2017-09-13 17:21:03
الله يردها لاهلها ويجرى الزهراني واهلة كل خيراً
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
34 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-13 17:15:20
بنت العائلة المنقذة مبسوطة بوجود البنت الضائعة معهم اللهم أسعدها طفله زيها.....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-13 17:12:37
تعليق 26 سكوتك أفضل لك الله يصلح قلبك وبس !!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - زائره
2017-09-13 17:07:48
شوفوا براءتها اكيد فيه شغاله الام اعتمدت عليها والشغاله تتوقع انها عند الام هذا يحصل للعائله اللي تهمل اطفالها وتتركهم ينامون مع الشغاله بإستمرار اللهم عافنا مما ابتلاهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
31 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-13 17:07:01
نعم تعليق 21 هذا الكلام اللي أبي أقوله الله المستعان؟؟ وممكن هم من خارج جدة ولم يعرفو يرجعو الى مكان جلوسهم وبحكم الخط مزدوج من الصعب تحصل تقاطعات دوران لكى ترجع الى نفس الشارع الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 -
2017-09-13 17:04:43
تعليق 23 وفقك الله ماهوى الصنف الذي تستخدمه! عودا للموضوع مستحيل نسوها ولو نسوها بيبلغون الشرطه والشرطه عندها خبر الموضوع فيه سر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,984 )
29 - اللامي
2017-09-13 17:01:51
خلفناهم ونسيناهم ،،، يالله سترك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - الهاشمي
2017-09-13 17:01:40
معقوله مافقدوها ولا بلغوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - حسناء
2017-09-13 16:58:47
عمرها تقريبا سنه اكيد امها مستحيل تنساها وقلب الام مايغفل عن ضناها إلا اذا كانت امها مطلقه او متوفية او متعمدين يخلونها بالمكان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 -
2017-09-13 16:58:44
ملقوف اكيد اهلها موجودين بنفس المكان بس لقافة السعوودين حتى في امريكاااا مسوين فزعاااات ومضارباااات مع الامريكاااان
لا يعجبني(19) اعجبني(2)
25 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-13 16:57:13
وفقك الله دنيا وآخره وكثر من امثالك يا بطل ابن بطل وأسال الله يرجعها الى اَهلها سالمة غانمة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
24 - الحربي
2017-09-13 16:56:07
اشكر هذا الشخص وتمنى له التوفيق وبصراحه ناس ماعد فيهم عقول انا اذكر واحد يوم جاي باليل من سفر ونام وصباح دوام جاء واحد حصل طفل بالسياره في عز الحراره رجع وبلغ اخويه وحصلوه قال هذا نام من البارح مافقد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - hima
2017-09-13 16:41:08
اعتقد روائح الكورنيش هي السبب لفقد التركيز عند الانسان,لو يتم ايقاف روائح الصرف,تنتهي المشاكل اللي زي كدا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - اسم
2017-09-13 16:40:25
17زائره.اضحك الله سنك من جد (مالك حل)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,427 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-13 16:40:07
غريب جدآ أمرهذه العائلة يفقدون طفلتهم وردتهم الجميلة دون أي تحرك من جانبهم للعودة للمكان الذي غادروه للبحث عنها خصوصآ أن رب العائلة يدعي أنه انتظر لمدة ساعتين دون أن يسأل عنها أهلها.هناك أمرما لانعلمه
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
20 - اسم
2017-09-13 16:39:06
12فهده. اسأل الله العظيم ان يرزقك من واسع فضله و(يعوضك)
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - ررر
2017-09-13 16:37:11
اذا لم اتي احد من اهلها فتبناها ولك اجر عظيم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - قصيمي معتق
2017-09-13 16:35:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - زائره
2017-09-13 16:35:20
أتوقع متجوز اربعه حريم وزي قلتهم بس تفرخ ويازينها بنوم قد صارت مع عائله طلع متزوج اربعه وكل وحده عندها جيش يقول ايش اشيل وايش اخلي يالطيف شي بيمشي وشي بيطير
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
16 - فهدة
2017-09-13 16:34:35
قلبي وأي قلبي معقول أمها تنساها بهل البساطة سلامات ترا ماهي جوال ولا شنطة قلبي عليها انا ماعندي طفل ابغاها لو ما يبغونها معقوله ما حد فقدها ما قال احد فيهم جوري وين مالها صوت ايش فيها العالم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
15 - فهدة
2017-09-13 16:33:27
قلبي وأي قلبي معقول أمها تنساها بهل البساطة سلامات ترا ماهي جوال ولا شنطة قلبي عليها انا ماعندي طفل ابغاها لو ما يبغونها معقوله ما حد فقدها ما قال احد فيهم جوري وين مالها صوت ايش فيها العالم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - المر
2017-09-13 16:33:13
عائله كبيره الظاهر كل يحسبها مع الثاني راحو ينامو اذا صحضحو يتفقدون بعض عموما جزاه الله خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-13 16:32:54
احد ينسى ذي المهلبية ؟؟ تصير احيان ينسون اطفالهم اذا كانوا عائلة كبيرة معهم اكثر من سيارة وكل واحد منهم يعتقد ان طفله بالسيارة الثانية لكن كل هذا الوقت ولم يفتقدوها ؟ ذولا منتهين
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
12 -
2017-09-13 16:32:36
حزاك الله الخير الوفير والله خنقتني العبرة اشوف الطفلة تضحك مع الطفلة اللي بجنبها وماتعلم ماينتظرها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,427 )
11 - قلم الحقيقه
2017-09-13 16:32:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
10 - العنيد
2017-09-13 16:30:54
5 / مها - المشكله لاصرت دلخ ماتفهم { هنا المشكله }
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -
2017-09-13 16:28:13
مافيه احد ينسى فلذة كبده الا إن كان يريد التخلص منها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
8 - سنونو
2017-09-13 16:25:42
هل أحد من أهلها سيسال عنها ام تركت عمدا عموما جزاه الله خير
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 - كريم
2017-09-13 16:25:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ابو الليل
2017-09-13 16:24:37
اكيد اهلها كل منهم يحسب انها مع الثاني وراحوا نامو والليله يصحصحوا ويفتقدوها الى متى التبلد وعدم المحافظه على الاطفال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - مها
2017-09-13 16:22:25
تغليق 2 نقطنا بسكاتك قال ايش فرضية وفرضية
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
4 - ****
2017-09-13 16:21:23
البنيه مبسوطه مع بناته ومبين مهي خايفه الله يديم عليها الصحه والعايفه وبرده لها وجزاه الله خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -
2017-09-13 16:13:56
الله يجزاك خير ويحفظ لك اولادك وبناتك وام عيالك شي مو طبيعي من اهلها !!يا الله على براءتها المسكينه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 1 )
2 - العنيد
2017-09-13 16:13:25
فرضية النسيان لطفلة في هذا العمر لا يصدقها عقل خاصة والرجل أنتظر بالموقع ساعتين حسبما تضمنه الفيديو..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
1 - العنيد
2017-09-13 16:12:29
المسكينه طفله لا تدرك ما هيا عليه اسأل الله ان يردها الى اهلها والحمد لله هي بأمان لدى هذه الاسره الكريمه الله يجزاهم خير !!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

التعليقات اللي تسئ لسعوديين والسعوديات تعليقات من الخارج لزرع الفتنه بين ابناء ا...
بواسطة : بسكات

احلف ان فيها سبعين الف ، انا ماصدق ان فيه في هالوقت واحد يخلي خمسميه فالسياره ،...
بواسطة : سفر

اهمال يحتاج العقاب الرادع...
بواسطة : أفريقي

لماذا التوثيق أيها الحمقى؟!!؟...
كتاب الرأي
mm

سمر المقرن

المرأة ليست كارثة!
111 1
mm

هيلة المشوح

«الحمدين».. ومفترق الطرق!
111 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سوء فهم “دواود الشريان ” لوظيفة النقد
323 8
mm

عقل العقل

انتهت سياسة «حب الخشوم»
205 1
mm

محمد آل الشيخ

لماذا لا يحاكمون؟
307 7
mm

مشعل السديري

هذه دمشق التي كانت
350 1
mm

عبدالرحمن الراشد

هواجس ضد استقلال الأكراد؟
171 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

لاخاب من استشار ولكن “من هو المستشار” ؟
158 2
mm

كوثر الأربش

الحدود الفاصلة بين الفرح والحزن
211 0
mm

قينان الغامدي

توضيح لمخاطر التنظيمات الأربعة: لذعة ميسم لكاتب مخادع يتذاكى
387 16
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
341 2
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
165 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
500 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
287 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
301 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
998 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
644 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
297 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
369 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
502 2
الاخبار الدولية
جريمة تهز الشارع المصري.. طفل يقتل ابنة عمه البالغة 6 سنوات بعد منعه من اغتصابها!!

جريمة تهز الشارع المصري.. طفل يقتل ابنة عمه البالغة 6 سنوات بعد منعه من اغتصابها!!

 المرصد 14 1٬707 1 ساعة
انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاوره

انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاوره

 المرصد 76 3٬524 18 ساعة
بالفيديو .. وزير الخارجية المصري يشن هجوما على مندوب قطر: حديثك “خارج” ومتدني

بالفيديو .. وزير الخارجية المصري يشن هجوما على مندوب قطر: حديثك “خارج” ومتدني

 المرصد 58 9٬022 19 ساعة
أول تعليق لـ”ضاحي خلفان” على تصريح المندوب القطري بوصف إيران بالدولة الشريفة

أول تعليق لـ”ضاحي خلفان” على تصريح المندوب القطري بوصف إيران بالدولة الشريفة

 المرصد 39 6٬482 20 ساعة
المرصد الرياضي
ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

 المرصد 190 8٬062 19 ساعة
بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

 د ب أ 2 2٬698 19 ساعة
بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا

بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا

 المرصد 142 6٬396 23 ساعة
مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

 المرصد 47 14٬232 يومين
اخبار فنية
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 144 9٬978 9 ساعات
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬600 3 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬564 4 أيام
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

 المرصد 158 33٬341 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

 المرصد 15 2٬192 1 ساعة
بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

 المرصد 41 10٬129 21 ساعة
شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!

شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!

 المرصد 81 17٬968 22 ساعة
النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

 المرصد 44 11٬861 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

 المرصد 2 163 6 دقائق
مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر صاحب موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر صاحب موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

 المرصد 4 916 43 دقيقة
شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

 المرصد 20 3٬647 19 ساعة
بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

 المرصد 28 5٬159 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬185 6 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬525 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬731 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬682 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 33 18٬878 18 ساعة
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬412 5 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬036 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬371 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 21 2٬696 22 ساعة
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬726 يومين
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 87 7٬700 3 أيام
نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

 BBC 9 2٬966 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬379 6 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬538 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬495 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬702 أسبوعين
الاخيرة
تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

 سكاي نيوز 5 814 57 دقيقة
بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

 المرصد 25 8٬996 21 ساعة
بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

 المرصد 21 7٬977 22 ساعة
استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

استغل وسامته.. وافد يقود إماراتية للحبس والإفلاس.. وهكذا خدعها!

 المرصد 148 11٬035 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 203 2٬499 9 ساعات