بالفيديو:مواطن يكشف تفاصيل عثوره على طفلة في “كورنيش جدة”..وهذا مافعله بها!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن لعثوره على طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف السنة مقابل متنزه الشلال على الكورنيش الجنوبي بجدة، في وقت مبكّرٍ من صباح اليوم؛ حيث تُركت وحدها بينما غادرت عائلتها المكان.
ووفقاً لموقع “سبق”قال المواطن”محمد الزهراني”: كنت في نزهة مع عائلتي، صباح اليوم، على الكورنيش الجنوبي من مدينة جدة، وتحديداً في الجهة المقابلة لمتنزه الشلال، وبعد الساعة السابعة كان الموقع يعج بالمتنزهين وبجوارنا عائلة، وكنا نشاهد الطفلة الصغيرة وكانوا يدعونها “جوري”.
وأضاف: في أثناء انشغالي بعائلتي وأطفالي شاهدنا الطفلة وحدها في الموقع، ولم نر أحداً من عائلتها، ونظراً لحرصي على سلامة الطفلة احتضنتها ووضعتها مع عائلتي، وانتظرنا لعل أحد أفراد عائلتها يأتي، ولكن مرت ساعتان دون أن يأتي أحدٌ، وحاولنا التواصل مع العائلات بجوارنا إلا أنهم أفادوا بأنهم لا يعرفون الطفلة.
وأردف قائلاً: ذهبت بالطفلة إلى مركز شرطة السلامة، وأبلغت عن الطفلة ومكان العثور عليها، فسجّلت جميع معلوماتي وبياناتي من السجل المدني ورقم جوّالي ليتمكنوا من التواصل معي في حال سؤال عائلتها عنها,و الطفلة موجودة حالياً معي في منزلي وهي بصحة جيدة.
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التعليقات
اهمال يحتاج العقاب الرادع
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ت26 الله لا يبلينا بأشكالك
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لاحول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل اللي مو قد المسئوليه لا يجيب ضحايا ويرميهم الله لا يوفق من تخلى عنها
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اثابك الله يامحمدواحسن تربيتهاجعل ماعملت في موازين اعمالك
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يمكن اهلها يبون يخففون ششوي من المصاريف تخلصوا منها
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ما اقول الا الله يجزاك خير ويخليلك عيالك يبقى الرجل رجل مبين من كلامه جميع اللي يتشمتون يااخي طفل تايه وشاله معه يبي يوصله اهله تخيل انه ابنك او ابنتك المفقوده ماذا تقول لهاذا الرجل ؟؟
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القصه غريبه،،،،،،وتحتاج الى محقق بارع،،،،،،،🤔
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اكيد أهلها اول شي بيبلغون مره سوى انجاز ليش تاخذها طيب ملزم فيها ولا تسلمها لشرطه ***
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***كان سلمها ولا اكتفى بمعلوماته لشرطه ماله داعي الشهره ع ظهر الطفله متى نرتاح من ***
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ترا صعبه ضياع الطفل ع الاهل والله العظيم يموت ولا يضيع مايدرون حي ولا ميت اسأل الله العظيم أن يجمعها باهلها عاجلا غير آجل بحوله وان يطمئن قلب اهلها الظروف علمها عند ربي الله لا يضعنا ف هذا الموقف يارب
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تعليق 26 الظاهر قلبك مقطوعة منه الرحمة ولا يؤثر فيه اي شي . اللهم لا تبلانا
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مره ضيعت ولدي ف الكورنيش وعمره ٢ونصف وكان مع اخوانه ياسويت فيلم ع كيف كيفك خليت اللي مايشتري يتفرج بكيت والناس تهدي وتدور مالقيته إلا وانا منتهيه واخرتها ترقدت ف المستشفى بس بعد مالقيته يارب لك الحمد
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جزاك الله خير يا زهراني والله يردها لهلها سالمة . واش قسوة قلب اهل الطفلة . الله يعجل للطفلة لقائها بأهلها
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فضلا وليس امرا قولوا الله يحفظها ويحفظ اهلها من كل شر لا ندري ماهي ظروفهم وماهو حالهم الان نسٱل الله السلامه للجميع
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🌴🇸🇦غريبة الساعه السابعه صباحاً إحتمال أنهم سهرانين وسياراتهم اكثر من واحدة وكل يعتقد الطفلة في السيارة الاخرى حصلت حوادث كثيرة يُنسى فيها احد الأطفال ، الحمد لله في أيد أمينه الله يحفظها 🇸🇦🌴
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علم Ggccxx6 تعليق 26 سكوتك أفضل لك الله يصلح قلبك وبس !!!!!(أنت 26 حقود حسوي مقهور متهور في الكلام
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الله يردها لاهلها ويجرى الزهراني واهلة كل خيراً
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بنت العائلة المنقذة مبسوطة بوجود البنت الضائعة معهم اللهم أسعدها طفله زيها.....
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تعليق 26 سكوتك أفضل لك الله يصلح قلبك وبس !!!!!
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شوفوا براءتها اكيد فيه شغاله الام اعتمدت عليها والشغاله تتوقع انها عند الام هذا يحصل للعائله اللي تهمل اطفالها وتتركهم ينامون مع الشغاله بإستمرار اللهم عافنا مما ابتلاهم
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نعم تعليق 21 هذا الكلام اللي أبي أقوله الله المستعان؟؟ وممكن هم من خارج جدة ولم يعرفو يرجعو الى مكان جلوسهم وبحكم الخط مزدوج من الصعب تحصل تقاطعات دوران لكى ترجع الى نفس الشارع الله المستعان
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تعليق 23 وفقك الله ماهوى الصنف الذي تستخدمه! عودا للموضوع مستحيل نسوها ولو نسوها بيبلغون الشرطه والشرطه عندها خبر الموضوع فيه سر
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خلفناهم ونسيناهم ،،، يالله سترك
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معقوله مافقدوها ولا بلغوا
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عمرها تقريبا سنه اكيد امها مستحيل تنساها وقلب الام مايغفل عن ضناها إلا اذا كانت امها مطلقه او متوفية او متعمدين يخلونها بالمكان
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ملقوف اكيد اهلها موجودين بنفس المكان بس لقافة السعوودين حتى في امريكاااا مسوين فزعاااات ومضارباااات مع الامريكاااان
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وفقك الله دنيا وآخره وكثر من امثالك يا بطل ابن بطل وأسال الله يرجعها الى اَهلها سالمة غانمة
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اشكر هذا الشخص وتمنى له التوفيق وبصراحه ناس ماعد فيهم عقول انا اذكر واحد يوم جاي باليل من سفر ونام وصباح دوام جاء واحد حصل طفل بالسياره في عز الحراره رجع وبلغ اخويه وحصلوه قال هذا نام من البارح مافقد
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اعتقد روائح الكورنيش هي السبب لفقد التركيز عند الانسان,لو يتم ايقاف روائح الصرف,تنتهي المشاكل اللي زي كدا.
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17زائره.اضحك الله سنك من جد (مالك حل)
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غريب جدآ أمرهذه العائلة يفقدون طفلتهم وردتهم الجميلة دون أي تحرك من جانبهم للعودة للمكان الذي غادروه للبحث عنها خصوصآ أن رب العائلة يدعي أنه انتظر لمدة ساعتين دون أن يسأل عنها أهلها.هناك أمرما لانعلمه
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12فهده. اسأل الله العظيم ان يرزقك من واسع فضله و(يعوضك)
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اذا لم اتي احد من اهلها فتبناها ولك اجر عظيم .
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أتوقع متجوز اربعه حريم وزي قلتهم بس تفرخ ويازينها بنوم قد صارت مع عائله طلع متزوج اربعه وكل وحده عندها جيش يقول ايش اشيل وايش اخلي يالطيف شي بيمشي وشي بيطير
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قلبي وأي قلبي معقول أمها تنساها بهل البساطة سلامات ترا ماهي جوال ولا شنطة قلبي عليها انا ماعندي طفل ابغاها لو ما يبغونها معقوله ما حد فقدها ما قال احد فيهم جوري وين مالها صوت ايش فيها العالم
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قلبي وأي قلبي معقول أمها تنساها بهل البساطة سلامات ترا ماهي جوال ولا شنطة قلبي عليها انا ماعندي طفل ابغاها لو ما يبغونها معقوله ما حد فقدها ما قال احد فيهم جوري وين مالها صوت ايش فيها العالم
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عائله كبيره الظاهر كل يحسبها مع الثاني راحو ينامو اذا صحضحو يتفقدون بعض عموما جزاه الله خير
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احد ينسى ذي المهلبية ؟؟ تصير احيان ينسون اطفالهم اذا كانوا عائلة كبيرة معهم اكثر من سيارة وكل واحد منهم يعتقد ان طفله بالسيارة الثانية لكن كل هذا الوقت ولم يفتقدوها ؟ ذولا منتهين
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حزاك الله الخير الوفير والله خنقتني العبرة اشوف الطفلة تضحك مع الطفلة اللي بجنبها وماتعلم ماينتظرها
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5 / مها - المشكله لاصرت دلخ ماتفهم { هنا المشكله }
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مافيه احد ينسى فلذة كبده الا إن كان يريد التخلص منها
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هل أحد من أهلها سيسال عنها ام تركت عمدا عموما جزاه الله خير
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اكيد اهلها كل منهم يحسب انها مع الثاني وراحوا نامو والليله يصحصحوا ويفتقدوها الى متى التبلد وعدم المحافظه على الاطفال
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تغليق 2 نقطنا بسكاتك قال ايش فرضية وفرضية
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البنيه مبسوطه مع بناته ومبين مهي خايفه الله يديم عليها الصحه والعايفه وبرده لها وجزاه الله خير
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الله يجزاك خير ويحفظ لك اولادك وبناتك وام عيالك شي مو طبيعي من اهلها !!يا الله على براءتها المسكينه
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فرضية النسيان لطفلة في هذا العمر لا يصدقها عقل خاصة والرجل أنتظر بالموقع ساعتين حسبما تضمنه الفيديو..
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المسكينه طفله لا تدرك ما هيا عليه اسأل الله ان يردها الى اهلها والحمد لله هي بأمان لدى هذه الاسره الكريمه الله يجزاهم خير !!
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