مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر مؤسس موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

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صحيفة المرصد: احتفل الصيني جاك ما رئيس مجلس إدارة “علي بابا” بالذكرى السنوية الـ18 لتأسيسه الشركة على طريقته الخاصة. وحضر الشاب مفاجأة مدهشة لموظفيه الذي يصل عددهم الى حوالي 40 ألف موظف من مختلف المناطق والبلدان، وقدم عرضاً كاملاً وحفلاً ضخماً في مدينة هانغتشو الصينية، حيث دخل الملياردير الصيني على المسرح بالدراجة النارية، مرتدياً ملابس تشبه ملابس النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون وبدأ بتقليد رقصته الشهيرة على وقع أغنية “بيلي جين”.

وأكمل العرض بمساعدة فرقة راقصة مع أضواء وأصوات وكاريوغرافيك مميّز على أنغام أغاني جاكسون، في عرض متكامل ومذهل، فعلت أصوات التصفيق وسط ذهول جميع الحاضرين. تجدر الإشارة إلى أن “جاك ما” هو أغنى رجل بالصين وتبلغ قيمة ثروته 36.4 مليار دولار، وفقاً لمجلة “فوربس”.