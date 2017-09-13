جريمة تهز الشارع المصري.. طفل يقتل ابنة عمه البالغة 6 سنوات بعد منعه من اغتصابها!!
صحيفة المرصد : في جريمة قاسية تقتل كل معاني البراءة، وبعد اختفائها لأيام عثر أهالي قرية ميت معاند مركز أجا محافظة الدقهلية بمصر ، على الطفلة “منة.ح.م” التي تبلغ من العمر 6 سنوات، مقتولة داخل كيس بلاستيك وملقاة في الشارع.
وعلى الفور، إنتقل ضباط فريق البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وتم استخراج جثمان الطفلة وهي في حالة تعفن وترتدي ملابسها كاملة، وفي أذنيها قرطها الذهبي، وبها طعنات عدة في الظهر.
ومن بعدها نقلت جثة الطفلة إلى المشرحة، وكثفت فرق البحث جهودها للعثور على الجاني وتحديد هويته، بعد أن ابتعدت أجهزة البحث حساباتها عن نية السرقة.
وخلال عمليات البحث، أفادت زوجة أحد أعمام الطفلة أنها شاهدت إبن شقيق زوجها الذي يبلغ من العمر 12 سنة ويدعى”محمد.ه” يحمل شنطة بلاستيكية كبيرة تفوح منها رائحة كريهة، وعندما سألته أجاب أن بها بعض الطيور النافقة ويريد إلقائها بالقمامة، ومن بعدها عاد إلى المنزل وهو في حالة إرهاق وقلق.
وبتكثيف التحريات، تم القبض على الطفل وبالضغط عليه انهار واعترف بجريمته، قائلاً: “سمعت مِنة تطرق على باب شقتها، فقمت بالنداء عليها للصعود على سطح المنزل، واللعب معاً”.
وأضاف: “حاولت احتضانها والتعدي عليها بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فصرخت وهددتني بأنها ستخبر أمها بذلك، فقمت بجرها إلى غرفة تربية الطيور، وأخذت سكيناً يستخدم في ذبح الطيور ومفك كان موجودا بالغرفة، وقمت بطعنها 4 طعنات، حتى سقطت ميتة، من ثم أخفيتها بكيس ووضعت حولها قمامة حتى لا يعثر عليها أحد”.
وتابع في اعترافاته: “كنت أصعد لأطمئن عليها، وعندما انتشرت الرائحة، استغل انشغال الجميع بالبحث عن الطفلة وحملها وتوجه بها إلى كوم من القمامة، فرأته زوجة عمه وعندما سألته أخبرها أنه يريد إلقاء الطيور النافقة في القمامة، لكنه لم يتمكن من حرقه”.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة.
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التعليقات
مصر أي شي الايطري على عقلك في مصر يوجد وبكميات كبيره يكفيك الفتاوي الشرعية
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اليوم الاخبار كلها تفجع من خبر لخبر الله المستعان .
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للاسف كمية الجهل وتفشي الجهل بكامل مصر يعكس باثر سلبي على المجتمع كاملا اليعرف يا اخوان ترا ياهو عندهم تخلف وجهل واهمال بالتربية لدرجة تقشعر لها الابدان نتمنى ان يكون هناك حملات توعوية وتربوية لمصر
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معقوله في هذا السن وحاول اغتصابها وقتلها وحطها في شنطه طيب عفنت وأهلها مافقدوها قبل ماتعفن ياخي بنتي ابني في هذا السن اخليه لحاله لاصعبه لازم تكون عين الاسره كلها عليه وتنتبه له هذا امانه في ذمته
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بختصار هذه ماجنت ايديكم بأفلامكم الفاسده يامصر التي لا تخلوا من علاقات محرمه و زنا وتحرش و قتل . افسدتوا امم .. ولا نبرؤا باقي الدول العربيه والخليجيه . عفن فاسد .
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تعليق مخالف
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هذا من نتاج افلام الاكشن.
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اكيد امها مطلقة بعيدة عن سكن اهل الزوج
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هذا الطفل لو ما شاهد أحد الكبار يقوم بمثل هذي الأفعال ماكان خطرت في باله أصلاً .. الطفل بريء لا يفكر إلا باللعب واللهو ولكن البيئة التي نشأ فيها قتلت براءته بالتأكيد.
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حسبي الله عليه
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الحين طعنها وتركها وجلس يطمن عليها لكن يوم فاحت ريحتها رماها في الزبالة ) كيف ما احد يدري عنها ولم يبلغون عن فقدان الطفلة ؟؟؟
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%90 من الجرائم في محافظة الدقهلية **
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لاحول ولاقوة الابالله وين راحت براءة الأطفال
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ماتخش العقل يصعد يطمن عليها وبعدين فاحت الريحه يعني اقل شي بتفوح بعد يومين اهلها وين عنها
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