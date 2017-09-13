شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

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صحيفة المرصد :تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لشاب وهو يحطم سيارته .

وأظهر الفيديو شاباً يقود سيارة بسرعة عالية على المطبات ، ثم يصطدم بصبة خرسانية لتنقلب السيارة .

فيما سمع صوت الشاب وهو يقول قبل انقلاب السيارة : “”يقولون كانت سيارة جيدة، الله يرحمها بعد شوي، يمر عليها الوقت تتلف”.

وبعد انقلاب السيارة سمع صوت موثق الفيديو فرحاً بما حدث ، وتكهن النشطاء أن يكون السبب وراء ما فعله الشاب هو للحصول على مبلغ التأمين .

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