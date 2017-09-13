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شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها
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المرصد 29 3٬032 3 ساعات

صحيفة المرصد :تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لشاب وهو يحطم سيارته .

وأظهر الفيديو شاباً يقود سيارة بسرعة عالية على المطبات ، ثم يصطدم بصبة خرسانية لتنقلب السيارة .

فيما سمع صوت الشاب وهو يقول قبل انقلاب السيارة : “”يقولون كانت سيارة جيدة، الله يرحمها بعد شوي، يمر عليها الوقت تتلف”.

وبعد انقلاب السيارة سمع صوت موثق الفيديو فرحاً بما حدث ، وتكهن النشطاء أن يكون السبب وراء ما فعله الشاب هو للحصول على مبلغ التأمين .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - نووور 9
2017-09-13 22:01:34
منتهي بالتمليك كلها حرام
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28 - بكررر
2017-09-13 21:59:57
اقصاد يبيها تالف تضحك على مين اتق الله هذاا اكل الحرام بعينه
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27 - منصور
2017-09-13 21:58:15
الحمدلله هذاماهوصاحي
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26 -
2017-09-13 21:41:09
الله يعافيه ولا يبلانا يارب المفروض يقبضون عليه وينسجن علشان يعرف قدر النعمه
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25 - نفسيه
2017-09-13 21:25:40
هذا مدحرجا من اعلى والسياره شكلها يبيلها توظيب
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24 - مفسر أحلام
2017-09-13 21:20:34
اتوقع مهما فعلوا ليس بمثل الذين يبيعون أوطانهم
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23 - أبو فهد
2017-09-13 21:17:35
اضربوا على يد السفهاء وارضوا وجهه الله سبحانه وتعالى
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( عدد التعليقات 6,631 )
22 - مرهف إحسااس
2017-09-13 20:52:23
كفر بالنعمة ... يجب يعاااقب بأشد عقوبة ...
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21 - العبيدي
2017-09-13 20:49:04
نسأل الله السلامة. هذا من الإسراف وكفر النعم . اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
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20 - منين اكلك يابطــه
2017-09-13 20:31:22
مسـروقـة
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19 -
2017-09-13 20:29:08
شكل الصنف مغشوش
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18 - فيصل...
2017-09-13 20:25:03
انا عمري ممسكة دركسون زي دركسونها عندي ددسن اذا حكة في مطب انزل اشوف لايكون المكينة طاحة ياليتك حمد ربك على الصحه والمال الى ربي رزقك فية.الله يصلحك ويخليك لامك الى تنتظر رجعتك.
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17 - مواطن يحب الهياط
2017-09-13 20:05:46
النفط قد يمنحك سيارة .. ولكنه لا يمنحك الاخلاق و الامانه والصدق
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16 - الغامدي
2017-09-13 20:03:52
تصرف همجي وغير مقبول
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15 - عمران 😂
2017-09-13 20:03:18
فطوم شكل خشمك معورك اليوم من هالمكيفات 😂😂
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14 - خلود
2017-09-13 19:59:54
وفوق هذه اكيد سياره مسروقه
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13 - فاطمه
2017-09-13 19:57:36
باذن الله يدقون خشمه هو واشكاله ولا يقبلون لهم واسطه واتمنى ملكنا يصدر قرار يمنع حب الخشوم ويعاقب من يقبلها اتمنى ذلك من كل قلبي وياالله ماتحطنا بمثل هذي المواقف
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12 - الصريح جدا
2017-09-13 19:55:22
الله يعين الدوله والمجتمع على هالاشكال الي ماتربت ببيوتها للاسف انا قاعدين نشوف من هالعينات كثير ونحتاج لحزم قوي وعدم تساهل معهم في المحاكم والجهات الامنيه
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11 - ابوتركي
2017-09-13 19:53:56
اللي يطمنا ان حكومتنا بتطلعه من تحت الارض وتقبض عليه خسر صحته وحريته
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10 - نيدو
2017-09-13 19:41:31
اخزاك الله .. لماذا لاتحمد الله على نعمته ..
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( عدد التعليقات 17,829 )
9 - عمر السميري
2017-09-13 19:33:29
تصرف غير مقبول
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( عدد التعليقات 17,829 )
8 - عمر السميري
2017-09-13 19:33:02
الهادي الله وحده
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( عدد التعليقات 17,829 )
7 - عمر السميري
2017-09-13 19:32:06
مساكم الله بالخير جميعا
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6 -
2017-09-13 19:27:57
لا نعمم على الناس بسبب حالة
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5 -
2017-09-13 19:26:53
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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4 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-13 19:24:02
إنها المخدرات ياساده .
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3 -
2017-09-13 19:20:45
والله من زود العافيه والنعمه ويقولون الشعب فقير اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا
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2 - أفريقي
2017-09-13 19:18:52
لماذا التوثيق أيها الحمقى؟!!؟
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1 - زائره
2017-09-13 19:17:29
مايبغالها كلام الرجال ناقصين عقل
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