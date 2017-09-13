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شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها
صحيفة المرصد :تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لشاب وهو يحطم سيارته .
وأظهر الفيديو شاباً يقود سيارة بسرعة عالية على المطبات ، ثم يصطدم بصبة خرسانية لتنقلب السيارة .
فيما سمع صوت الشاب وهو يقول قبل انقلاب السيارة : “”يقولون كانت سيارة جيدة، الله يرحمها بعد شوي، يمر عليها الوقت تتلف”.
وبعد انقلاب السيارة سمع صوت موثق الفيديو فرحاً بما حدث ، وتكهن النشطاء أن يكون السبب وراء ما فعله الشاب هو للحصول على مبلغ التأمين .
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التعليقات
29 - نووور 92017-09-13 22:01:34
منتهي بالتمليك كلها حرام
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28 - بكررر2017-09-13 21:59:57
اقصاد يبيها تالف تضحك على مين اتق الله هذاا اكل الحرام بعينه
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27 - منصور2017-09-13 21:58:15
الحمدلله هذاماهوصاحي
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26 -2017-09-13 21:41:09
الله يعافيه ولا يبلانا يارب المفروض يقبضون عليه وينسجن علشان يعرف قدر النعمه
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25 - نفسيه2017-09-13 21:25:40
هذا مدحرجا من اعلى والسياره شكلها يبيلها توظيب
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24 - مفسر أحلام2017-09-13 21:20:34
اتوقع مهما فعلوا ليس بمثل الذين يبيعون أوطانهم
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23 - أبو فهد2017-09-13 21:17:35
اضربوا على يد السفهاء وارضوا وجهه الله سبحانه وتعالى
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( عدد التعليقات 6,631 )22 - مرهف إحسااس
كفر بالنعمة ... يجب يعاااقب بأشد عقوبة ...
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21 - العبيدي2017-09-13 20:49:04
نسأل الله السلامة. هذا من الإسراف وكفر النعم . اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
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20 - منين اكلك يابطــه2017-09-13 20:31:22
مسـروقـة
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19 -2017-09-13 20:29:08
شكل الصنف مغشوش
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18 - فيصل...2017-09-13 20:25:03
انا عمري ممسكة دركسون زي دركسونها عندي ددسن اذا حكة في مطب انزل اشوف لايكون المكينة طاحة ياليتك حمد ربك على الصحه والمال الى ربي رزقك فية.الله يصلحك ويخليك لامك الى تنتظر رجعتك.
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17 - مواطن يحب الهياط2017-09-13 20:05:46
النفط قد يمنحك سيارة .. ولكنه لا يمنحك الاخلاق و الامانه والصدق
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16 - الغامدي2017-09-13 20:03:52
تصرف همجي وغير مقبول
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15 - عمران 😂2017-09-13 20:03:18
فطوم شكل خشمك معورك اليوم من هالمكيفات 😂😂
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14 - خلود2017-09-13 19:59:54
وفوق هذه اكيد سياره مسروقه
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13 - فاطمه2017-09-13 19:57:36
باذن الله يدقون خشمه هو واشكاله ولا يقبلون لهم واسطه واتمنى ملكنا يصدر قرار يمنع حب الخشوم ويعاقب من يقبلها اتمنى ذلك من كل قلبي وياالله ماتحطنا بمثل هذي المواقف
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12 - الصريح جدا2017-09-13 19:55:22
الله يعين الدوله والمجتمع على هالاشكال الي ماتربت ببيوتها للاسف انا قاعدين نشوف من هالعينات كثير ونحتاج لحزم قوي وعدم تساهل معهم في المحاكم والجهات الامنيه
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11 - ابوتركي2017-09-13 19:53:56
اللي يطمنا ان حكومتنا بتطلعه من تحت الارض وتقبض عليه خسر صحته وحريته
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10 - نيدو2017-09-13 19:41:31
اخزاك الله .. لماذا لاتحمد الله على نعمته ..
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( عدد التعليقات 17,829 )9 - عمر السميري
تصرف غير مقبول
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( عدد التعليقات 17,829 )8 - عمر السميري
الهادي الله وحده
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( عدد التعليقات 17,829 )7 - عمر السميري
مساكم الله بالخير جميعا
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6 -2017-09-13 19:27:57
لا نعمم على الناس بسبب حالة
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5 -2017-09-13 19:26:53
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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4 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-13 19:24:02
إنها المخدرات ياساده .
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3 -2017-09-13 19:20:45
والله من زود العافيه والنعمه ويقولون الشعب فقير اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا
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2 - أفريقي2017-09-13 19:18:52
لماذا التوثيق أيها الحمقى؟!!؟
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1 - زائره2017-09-13 19:17:29
مايبغالها كلام الرجال ناقصين عقل
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آخر تعليق
بواسطة : عمر السميري
ابو شدا شكرا لك ي طيب...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
إيش الفائده ,,,,بنت مطوعه ,,,تزامل الرجال الأغراب,,,,يا تخليكي عاديه,,,,أو تستمر...
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