بسبب أقساط متأخرة ..مواطن يتهم “شركة “بسحب سيارته من أمام منزله بداخلها 70 ألف!… وساهر يسجل عليها مخالفات في 3 مدن!
صحيفة المرصد: أكد مواطن في المدينة المنورة اختفاء سيارته من أمام منزله وبداخلها مبلغ 70 ألف ريال وشيكات ومتعلقات شخصية موضحاً أنه تبين بعد البحث وإبلاغ الشرطة قيام وكالة السيارات التى قامت بتأجير المركبة له بسحبها دون علمه أو إبلاغ الجهات المختصة بدعوى تراكم عدة أقساط عليه لافتاً إلى أنه سلم أكثر من 80% من قيمة المركبة .
وأشار المواطن إلى أنه خلال فترة البحث سجل “ساهر” عدة مخالفات على السيارة حيث تفاجأ خلال أيام العيد برسائل من رصد المخالفات الآلي “ساهر” تفيد تسجيل مخالفة سرعة كان أولها مخالفة بمكة المكرمة ثاني أيام العيد ، ومخالفة أخرى بجدة باليوم التالي ومخالفة في رابع أيّام العيد بمكة المكرمة وكانت السيارة ما بين المدينة ومكة وجدة لافتاً إلى أنه تقدم لقسم الشرطة ببلاغ بعد مراجعة المرور والتأكد من مخالفات ساهر ، إلا أن الشركة تعذرت بأن السيارة تتنقل من مستودع إلى آخر .
وقال المواطن”أنه وفِي يوم السبت 27/11/1438 خرجت من منزلي وقت صلاة الظهر ولَم أجد المركبة ، وقمت بتقديم بلاغ لشرطة الخالدية بسرقة السيارة حيث يوجد فيها مبلغ يقارب سبعين ألف ريال وشيكات خاصة وأسناد وأختام ولابتوب خاص للأهل وأشياء تخص المصنع من مفاتيح وأغراض أخرى.
وتابع المواطن:” بعد تسجيل البلاغ لدى مركز الشرطة وتواصل قسم البحث بالتعميم على السيارة مع مدير فرع الشركة أفاد بأن المركبة قد سحبت من طرفهم وأنها موجودة لديهم بسبب أقساط متراكمة . وأضاف ” تم التواصل مع الشركة بأن المركبة يوجد بها مبالغ مالية وأغراض من شيكات وأختام ، وأفادوا بأن المركبة بالحفظ ولَم تفتح أبدا وكانت قبل آخر أيّام العيد من الإجازة.” وفقاُ لـ “سبق”.
وطالب “المواطن”، بمحاسبة شركة السيارات الشهيرة في المملكة ، والتي قامت بسحب سيارته ، مخالفة بذلك تعليمات وزارة الداخلية القاضية بمنع الشركات من سحب سيارات عملائها المتأخرين عن السداد، دون اتباع الطرق الصحيحة وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة وطالب بمحاسبة الشركة أيضاً على الإطلاع على أشياء خاصة به والتسبب في تسجيل ساهر عدة مخالفات على السيارة .
التعليقات
تقول بداخلها سبعين ألف طيب من اي بنك صرفت السبعين ووقت صرىفها هذا اول سؤال ببسئلة المحقق واين الوصولات أو كشف الحساب اقول سدد الأقساط مع المخالفات نادر اجد شاب يحتفظ بالسيارة اكثر من سنة دون أن يدمرها
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يارجل. أنت. صدقت. أنهم. بيطبقون. النظام. كالعادة. أنظمتنا كذا. حتى. الوافد. مايخاف منها لأنها لا تطبق على الجميع. وأنها. إخرطي
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نزار بيهزر معاك ي مقيم في السعودية ما تزعلش ي قدع دحنا أخوات أمال أيه 👋
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لا والله هههههههههههههه طيب ياعم امشي****
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لو فعلا المستأجر محترم و محترم نفسه يسدد ماعليه من إجار .... أحسن طريقة أجر بشهر للعقار وبأولئك اذا ماسددت ح اقطع عنك الموية و الكهرباء وبعدين نشوف بتعمل أيه يا مستهتر بحق الناس
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وبعدين مالك ومال السعودية أحنّا نتناقش في موضوع يخصنا اتخمد ي قربوع
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مش صحيح انت مصري دنا بأعرف لعقة المصرين انت يمني جنوبي سابقاً
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*** لو فيها 70 كان سددها وارتاح من المشاكل واتصالات الشركة . ناس ما تخاف الله والشركه غلطانه المفروض تبلغ الجهاد المختصه وبعدها تحمل السيارة على سطحه وتفرغ ما بداخلها وتسلمها للشرطه
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حتى بعض مكاتب العقار يفصل عدادكهرباء الشقة والفلةبدون امرمن المحكمة والشرطة يجب القبض علاصاحب المكتب واي مندوب شركة لايوجدعندهم امرمن المحكمة والشرطة في سحب السيارة وقطع الماء والكهرب المواطن له احترم
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وله انا محترمك عشان انتا ابن البلد ****
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يارجال لو فيها 70 مالطعتهم في الاقصاد
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الواجب هو الحصول على حكم قضائي قبل سحب السيارة .. بس للاسف لو تقوم شركة السيارات برفع القضية الى المحكمة تحتاج سنتين او ثلاث لاصدار حكم من المحكمة .. مشكلتنا الكبرى هي مع المحاكم.
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مصري ما عليك شرهه بتركب بسكليته
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اول انا مصري وعادي نركب دراجة انتم بتزعلوا من الحق ليه؟؟؟
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سحب السيارات بهذه الطريقة جريمة كبرى يجب الا تمر مرور الكرام.
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مقيم بالسعودية طيب وعندكم باليمن كيف الوضع لا تقسيط سيارات فقط موتر سكل دفعت سابع قسط او لا قال الخليج
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يعم انتم ماسكين في 70الف مع الرجال ان شاء الله ماتكون مليون دولار في كل دول العالم ممنوع تسحب سيارة مواطن الا بأمر قضائي من الشرطه او اي سلطة قضائية مش فوضه اغنى دولة خليجية وتبهدل مواطنيها كده حرام
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حقي وانا ما ضربتك على يدك حتى توهب نفسك بالتقسيط نعم اتجاوز عنه وأغض من الطرف لكن ليشعلوها حساب مالي المشروع ... من يبي سيارة دين 😜
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مرهف احساس شكله دابغ الناس بالتقسيط وساحب سياراتهم ولكن ابشر هناك تعليمات صارمة ستصدر وتمنع هذه التجاوزات وتحد من استغلال الشركات باذن الله
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أي أموال وهو مآخذها إجار منتهي بالتمليك الطفران ههه .. من المفترض يسن قانون في حالة عدم تأخرك في السداد لمدة ثلاث أشهر يتم سحب المركبه و تسديد ماعليك من مال للشركة ودفع غرامة للمرور الف ريال ...
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هل يعقل تسحب سيارة شخص بدون الجهات الامنية على كذا اي شخص ما سدد ايجار بيته افصل الكهرباء والماء واخذ حقي بيدي
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من يعلق ضد المواطن شكلهم اهل التقسيط زان لهم الامر اسحب اموال الناس ومع نهاية الاقساط اسحب السيارة وافتعل مشكلة وبذلك كسبان
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يجب معاقبة الشركة وتغليظ العقوبة ومنعها والتشهير بها هذه ظاهرة خطيرة البلد ليست فوضى والشركة عارفة ما يتجه للتقسيط الا محتاج وقد استغلوا الضعفاء والرطال مسدد ٨٠% من قيمة السيارة ليست فوضى البلد
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الشئ المنرفز هو أكلك لحلال المسلمين و المماطلة بدون وجه حق .... تعجبني الشركة حقها وأيدها فيما فعلت ....
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تم سحب مركبتك إلا وأنت تماطل في السداد ... كيف عجزت عن السداد وبحوزتهم ٧٠ الف ... أشك في ذالك ... وجود المبلغ يدينك بأنك مبيت النيه في عدم السداد ...
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فيها فلوس ولامافيها لاتسحب السياره الا عن طريق الحكومه فقط ويبلغ صاحبها عنده دوام عنده مرضى ماهوا اشقلها بالي فيها شي ينرفز
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الشركة التي لديها متعثرات تتجه لقضاء التنفيذ فلديها سندات تجارية تضمن حقها لماذا هذا التلاعب باموال الناس
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قبل يومين موقفين واحد عنده عزاء بحجة الشركة عممت عن السيارة شلون الشرطة عممت عليها والشركة باعتها ونقلت ملكيتها ولديها سندات تجارية تضمن حقها يفترض الشرطة لا تعمم الا بامر من المحكمة
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ليس معقول ان تقوم الشركة بسحب سيارات الناس البلد فيه قانون ليس فوضى على الجهات الامنية ايقاف من تسبب في هذه الجريمة وتعزيرهم
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ت 30 خاف الله الرجال مسروقة افلوسة ووسيارتة وووتبي الحكومة يقبضون علية كلامك خطير حنى في وطن الخيروالعدل لاخيانة وولاظلم وو لاسرقة والظالم وووين يروح من عذاب الله يجب احترام اهل الوطن ياشركات الوطن
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ما يحدث من شركات السيارات كارثة وجريمة تتكرر في مجتمعنا يجب ان تتصدى لها الداخلية ووزارة العدل والنقد بحزم وايقاف مسئولي الشركات والتشهير بهم ومنع هذه التجاوازات فعندهم سندات تجارية تضمن حقهم
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تكذب قال فيها 70 الف لو فيها 70 الف ليه ماتسدد الاقساط اللي عليك كذب في كذب .
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بالاول يترجى الوكالة علشان يعطونه سيارة نظام تأجير واذا استلم السيارة يبهذلهم بالسداد واحيانا يطنش ومايسدد واذا سحبت الوكالة السيارة راح يشتكي ! للأسف بعض الناس يحسب ان اكل اموال الناس بالباطل شطارة !
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لايحق لكل شركات الوطن في اهانة وسرقة سيارات شباب الوطن ووووين الشرطة سرقة وسحب السيارة جريمة ياشباب الوطن
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قصة شباب اثنين من اطيب شباب الوطن انقذو رجال وزوجتة من سرقة السيارة والزوجة الاخ مجنون زوجتة في السيارة و نازل صيدلية والسيارة شغالة والحرامي مجرم لايخاف الله سرق السيارة والزوجة والشباب انقذوالجميع
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يجب القبض عليه وايداعه السجن فورا حتى لايزعج السلطات ببلاغات كاذبه بسبب عدم تسديده وجراءته على القانون بالتحايل والنصب
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المفرط أولى بالخسارة ... يجب إصدار تعليمات بعدم مسؤولية الشركات الساحبة للسيارات عما يوجد بها من مبالغ نقدية أو أشياء ثمينة طالما اتبعوا الإجراءات القانونية بالسحب والا لن ننتهي من تحايل المحتالين
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يسدد ولايقعديتملق يعني بيسوي نفسة ذكي الاخ حرام عليك حتى لوبنك سددالناس حقها
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لو قال قطر هي السبب كان صدقناه .. بس سبعين الف والله قوية .. وبعدين انت موقع انك لاتضع اموال او مجوهرات او اشياء ثمينة داخل السيارة وهي عليها اقساط ,, فلو تدور اعذار ثانية افضل
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يمكن ماهي له الفلوس التاجير مفروض يوقفوه المفتي قالف هذا عقد في عقدين مايحوز سمعت مره واحد يساله وقفوه تقسيط اولا
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صاروخ ارض جو
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طالما المبلغ موجود في السياره 70000الف ريال كان سدد انا اعتبره مماطل والعياذ بالله ان ناكل حق الناس ..اللهم اغننا من فضلك
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قصة شايب تاجرعطورالورد في البطحاء لابس ثياب وصخة ومعة كيس فية 8 مليون ريال وويكذب يقول انامريض وابي سيارة لوحدي بسافرمن الرياض لطايف افلوسي في الطايف ركب مع شاب يودية الطايف بي 1000ريال هههه
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او ع الاقل سدد الاقصاد المتأخره
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دام عنده كل ها الفلوس كان شرا السياره كاش
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يالعنيد هذا ممكن يكون مدير مصنع أو محاسب على تعاتبه ليه ماسدد احسن الضن بالناس
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الكذب درجات
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يجب احترام الوطن واهل الوطن ياشركات الوطن شركة الكهرب تقطع الكهرب عن اي منزل وشركة الماء تقطع الماء عن اي منزل والضحية اطفال اهل البيت ووشركات التقصيد والتاجير يسرقون ويخطفون السيارات اخراليل
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مبالغ قيمه،،، ومجوهرات ثمينه، ومستندات .... كملها... وناقه وفرس عربي اصيل....
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سدد الله لا يهينك
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فقش اصلي قد صارت لي وقلت لشرطه السياره انسرقت وفيه عشر الاف ريال وقال ضابط القسم اقول العب بعيد وقل غيرها ورح لشركة التقسيط بتلقها عندهم لكن سبعين ولاب توب وذا شكل السياره الصنف اصلي وسلامتك
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يحاسب على عدم تسديده و تحاسب الوكالة على 70 الف و الشيكات و سحب السيارة دون تنسيق أمني .
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ياعيني ياعيني عليك بسم الله عليك اماانت يعني قالب السياره حصاله وماتبي تسدد القسط ايش جوك انت بس 😰
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سورة البقرة اخذها بركة وتركها حسرة ولاتستطيعها البطلة .. والله أعلم
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ماشاء الله علية .بالسيارة مليانة بالفلوس مو عارف وين يخبيها. . والسياره بالتقسيط ومتاخر بدفع الاقصاد ،،،،،
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احلف ان فيها سبعين الف ، انا ماصدق ان فيه في هالوقت واحد يخلي خمسميه فالسياره ، انا لو عندي سبعين اسويلها كمر واربطها على بطني
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لماذا ما تسدد يوم ان عندك سبعين الف فالسياره اتمنى ان يدخل السجن حتى مايكذب ويرتدع غيره
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عندك فلوس ٧٠ الف في الموتر ليه ماتسدد الاقساط ماشاء الله اكلت حقهم واللحين تتحجج
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مدام معك 70 الف عط الشركه حقها من الاقساط المتاخرة
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يمكن 70 الف هاذي دين لشخص اخر, لا نحكم على الرجل
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الله يلوم اللي يلوم الشركة، أقساطك متأخرة وبحوزتك 70 ألف ريال. أد ماعليك فأنت تعتبر سرقت الشركة قبل أن تسرقك هي.
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حدث العاقل بما لا يعقل فان صدق فلا عقل له... اجل تارك ٧٠ الف في السياره🤔
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الله الخيره؟!؟ عاجز عن دفع الأقصاد ومخلي في السيارة 70 الف!؟! يارجال قل غيرها!؟!. الوفاء بالعقود من الأيمان، كان سددت اصحاب الحق حقهم ولا تبغى سيارة بلاش؟! ثم من قال حقي غلب.
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واضح ان الدعوى كيدية بالعقل معه 70 الف كاش وشيكات وسيولة ماشاءالله وعاجز عن سداد الاقساط نتمنى ان يعاقب
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طيب دام فيها سبعين الف كان سددت الاقساط اللي عليك
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