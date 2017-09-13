بسبب أقساط متأخرة ..مواطن يتهم “شركة “بسحب سيارته من أمام منزله بداخلها 70 ألف!… وساهر يسجل عليها مخالفات في 3 مدن!

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صحيفة المرصد: أكد مواطن في المدينة المنورة اختفاء سيارته من أمام منزله وبداخلها مبلغ 70 ألف ريال وشيكات ومتعلقات شخصية موضحاً أنه تبين بعد البحث وإبلاغ الشرطة قيام وكالة السيارات التى قامت بتأجير المركبة له بسحبها دون علمه أو إبلاغ الجهات المختصة بدعوى تراكم عدة أقساط عليه لافتاً إلى أنه سلم أكثر من 80% من قيمة المركبة .

وأشار المواطن إلى أنه خلال فترة البحث سجل “ساهر” عدة مخالفات على السيارة حيث تفاجأ خلال أيام العيد برسائل من رصد المخالفات الآلي “ساهر” تفيد تسجيل مخالفة سرعة كان أولها مخالفة بمكة المكرمة ثاني أيام العيد ، ومخالفة أخرى بجدة باليوم التالي ومخالفة في رابع أيّام العيد بمكة المكرمة وكانت السيارة ما بين المدينة ومكة وجدة لافتاً إلى أنه تقدم لقسم الشرطة ببلاغ بعد مراجعة المرور والتأكد من مخالفات ساهر ، إلا أن الشركة تعذرت بأن السيارة تتنقل من مستودع إلى آخر .

وقال المواطن”أنه وفِي يوم السبت 27/11/1438 خرجت من منزلي وقت صلاة الظهر ولَم أجد المركبة ، وقمت بتقديم بلاغ لشرطة الخالدية بسرقة السيارة حيث يوجد فيها مبلغ يقارب سبعين ألف ريال وشيكات خاصة وأسناد وأختام ولابتوب خاص للأهل وأشياء تخص المصنع من مفاتيح وأغراض أخرى.

وتابع المواطن:” بعد تسجيل البلاغ لدى مركز الشرطة وتواصل قسم البحث بالتعميم على السيارة مع مدير فرع الشركة أفاد بأن المركبة قد سحبت من طرفهم وأنها موجودة لديهم بسبب أقساط متراكمة . وأضاف ” تم التواصل مع الشركة بأن المركبة يوجد بها مبالغ مالية وأغراض من شيكات وأختام ، وأفادوا بأن المركبة بالحفظ ولَم تفتح أبدا وكانت قبل آخر أيّام العيد من الإجازة.” وفقاُ لـ “سبق”.

وطالب “المواطن”، بمحاسبة شركة السيارات الشهيرة في المملكة ، والتي قامت بسحب سيارته ، مخالفة بذلك تعليمات وزارة الداخلية القاضية بمنع الشركات من سحب سيارات عملائها المتأخرين عن السداد، دون اتباع الطرق الصحيحة وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة وطالب بمحاسبة الشركة أيضاً على الإطلاع على أشياء خاصة به والتسبب في تسجيل ساهر عدة مخالفات على السيارة .