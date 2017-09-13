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الرئيسية / بسبب أقساط متأخرة ..مواطن يتهم “شركة “بسحب سيارته من أمام منزله بداخلها 70 ألف!… وساهر يسجل عليها مخالفات في 3 مدن!

بسبب أقساط متأخرة ..مواطن يتهم “شركة “بسحب سيارته من أمام منزله بداخلها 70 ألف!… وساهر يسجل عليها مخالفات في 3 مدن!

بسبب أقساط متأخرة ..مواطن يتهم “شركة “بسحب سيارته من أمام منزله بداخلها 70 ألف!… وساهر يسجل عليها مخالفات في 3 مدن!
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المرصد 65 2٬688 3 ساعات

صحيفة المرصد: أكد مواطن في المدينة المنورة اختفاء سيارته من أمام منزله وبداخلها مبلغ 70 ألف ريال وشيكات ومتعلقات شخصية موضحاً أنه تبين بعد البحث وإبلاغ الشرطة قيام وكالة السيارات التى قامت بتأجير المركبة له بسحبها دون علمه أو إبلاغ الجهات المختصة بدعوى تراكم عدة أقساط عليه لافتاً إلى أنه سلم أكثر من 80% من قيمة المركبة .
وأشار المواطن إلى أنه خلال فترة البحث سجل “ساهر” عدة مخالفات على السيارة حيث تفاجأ خلال أيام العيد برسائل من رصد المخالفات الآلي “ساهر” تفيد تسجيل مخالفة سرعة كان أولها مخالفة بمكة المكرمة ثاني أيام العيد ، ومخالفة أخرى بجدة باليوم التالي ومخالفة في رابع أيّام العيد بمكة المكرمة وكانت السيارة ما بين المدينة ومكة وجدة لافتاً إلى أنه تقدم لقسم الشرطة ببلاغ بعد مراجعة المرور والتأكد من مخالفات ساهر ، إلا أن الشركة تعذرت بأن السيارة تتنقل من مستودع إلى آخر .
وقال المواطن”أنه وفِي يوم السبت 27/11/1438 خرجت من منزلي وقت صلاة الظهر ولَم أجد المركبة ، وقمت بتقديم بلاغ لشرطة الخالدية بسرقة السيارة حيث يوجد فيها مبلغ يقارب سبعين ألف ريال وشيكات خاصة وأسناد وأختام ولابتوب خاص للأهل وأشياء تخص المصنع من مفاتيح وأغراض أخرى.
وتابع المواطن:” بعد تسجيل البلاغ لدى مركز الشرطة وتواصل قسم البحث بالتعميم على السيارة مع مدير فرع الشركة أفاد بأن المركبة قد سحبت من طرفهم وأنها موجودة لديهم بسبب أقساط متراكمة . وأضاف ” تم التواصل مع الشركة بأن المركبة يوجد بها مبالغ مالية وأغراض من شيكات وأختام ، وأفادوا بأن المركبة بالحفظ ولَم تفتح أبدا وكانت قبل آخر أيّام العيد من الإجازة.” وفقاُ لـ “سبق”.
وطالب “المواطن”، بمحاسبة شركة السيارات الشهيرة في المملكة ، والتي قامت بسحب سيارته ، مخالفة بذلك تعليمات وزارة الداخلية القاضية بمنع الشركات من سحب سيارات عملائها المتأخرين عن السداد، دون اتباع الطرق الصحيحة وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة وطالب بمحاسبة الشركة أيضاً على الإطلاع على أشياء خاصة به والتسبب في تسجيل ساهر عدة مخالفات على السيارة .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

65 - مزاجي كذا
2017-09-13 22:04:13
تقول بداخلها سبعين ألف طيب من اي بنك صرفت السبعين ووقت صرىفها هذا اول سؤال ببسئلة المحقق واين الوصولات أو كشف الحساب اقول سدد الأقساط مع المخالفات نادر اجد شاب يحتفظ بالسيارة اكثر من سنة دون أن يدمرها
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64 - الحياة حلوة
2017-09-13 22:02:42
يارجل. أنت. صدقت. أنهم. بيطبقون. النظام. كالعادة. أنظمتنا كذا. حتى. الوافد. مايخاف منها لأنها لا تطبق على الجميع. وأنها. إخرطي
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( عدد التعليقات 6,631 )
63 - مرهف إحسااس
2017-09-13 21:59:47
نزار بيهزر معاك ي مقيم في السعودية ما تزعلش ي قدع دحنا أخوات أمال أيه 👋
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62 - مقيم بالسعودية
2017-09-13 21:50:11
لا والله هههههههههههههه طيب ياعم امشي****
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( عدد التعليقات 6,631 )
61 - مرهف إحسااس
2017-09-13 21:46:14
لو فعلا المستأجر محترم و محترم نفسه يسدد ماعليه من إجار .... أحسن طريقة أجر بشهر للعقار وبأولئك اذا ماسددت ح اقطع عنك الموية و الكهرباء وبعدين نشوف بتعمل أيه يا مستهتر بحق الناس
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( عدد التعليقات 6,631 )
60 - مرهف إحسااس
2017-09-13 21:43:19
وبعدين مالك ومال السعودية أحنّا نتناقش في موضوع يخصنا اتخمد ي قربوع
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( عدد التعليقات 6,631 )
59 - مرهف إحسااس
2017-09-13 21:42:03
مش صحيح انت مصري دنا بأعرف لعقة المصرين انت يمني جنوبي سابقاً
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58 - محايد
2017-09-13 21:41:11
*** لو فيها 70 كان سددها وارتاح من المشاكل واتصالات الشركة . ناس ما تخاف الله والشركه غلطانه المفروض تبلغ الجهاد المختصه وبعدها تحمل السيارة على سطحه وتفرغ ما بداخلها وتسلمها للشرطه
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57 -
2017-09-13 21:40:26
حتى بعض مكاتب العقار يفصل عدادكهرباء الشقة والفلةبدون امرمن المحكمة والشرطة يجب القبض علاصاحب المكتب واي مندوب شركة لايوجدعندهم امرمن المحكمة والشرطة في سحب السيارة وقطع الماء والكهرب المواطن له احترم
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56 - مقيم بالسعودية
2017-09-13 21:34:43
وله انا محترمك عشان انتا ابن البلد ****
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55 - ابوصالح
2017-09-13 21:33:50
يارجال لو فيها 70 مالطعتهم في الاقصاد
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54 - كوكا
2017-09-13 21:27:51
الواجب هو الحصول على حكم قضائي قبل سحب السيارة .. بس للاسف لو تقوم شركة السيارات برفع القضية الى المحكمة تحتاج سنتين او ثلاث لاصدار حكم من المحكمة .. مشكلتنا الكبرى هي مع المحاكم.
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53 - أفريقي
2017-09-13 21:24:44
مصري ما عليك شرهه بتركب بسكليته
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52 - مقيم بالسعودية
2017-09-13 21:21:49
اول انا مصري وعادي نركب دراجة انتم بتزعلوا من الحق ليه؟؟؟
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51 - منصور
2017-09-13 21:19:13
سحب السيارات بهذه الطريقة جريمة كبرى يجب الا تمر مرور الكرام.
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( عدد التعليقات 6,631 )
50 - مرهف إحسااس
2017-09-13 21:14:10
مقيم بالسعودية طيب وعندكم باليمن كيف الوضع لا تقسيط سيارات فقط موتر سكل دفعت سابع قسط او لا قال الخليج
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49 - مقيم بالسعودية
2017-09-13 21:11:50
يعم انتم ماسكين في 70الف مع الرجال ان شاء الله ماتكون مليون دولار في كل دول العالم ممنوع تسحب سيارة مواطن الا بأمر قضائي من الشرطه او اي سلطة قضائية مش فوضه اغنى دولة خليجية وتبهدل مواطنيها كده حرام
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( عدد التعليقات 6,631 )
48 - مرهف إحسااس
2017-09-13 21:09:18
حقي وانا ما ضربتك على يدك حتى توهب نفسك بالتقسيط نعم اتجاوز عنه وأغض من الطرف لكن ليشعلوها حساب مالي المشروع ... من يبي سيارة دين 😜
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47 -
2017-09-13 21:06:23
مرهف احساس شكله دابغ الناس بالتقسيط وساحب سياراتهم ولكن ابشر هناك تعليمات صارمة ستصدر وتمنع هذه التجاوزات وتحد من استغلال الشركات باذن الله
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( عدد التعليقات 6,631 )
46 - مرهف إحسااس
2017-09-13 21:05:02
أي أموال وهو مآخذها إجار منتهي بالتمليك الطفران ههه .. من المفترض يسن قانون في حالة عدم تأخرك في السداد لمدة ثلاث أشهر يتم سحب المركبه و تسديد ماعليك من مال للشركة ودفع غرامة للمرور الف ريال ...
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45 -
2017-09-13 21:03:53
هل يعقل تسحب سيارة شخص بدون الجهات الامنية على كذا اي شخص ما سدد ايجار بيته افصل الكهرباء والماء واخذ حقي بيدي
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44 -
2017-09-13 21:02:52
من يعلق ضد المواطن شكلهم اهل التقسيط زان لهم الامر اسحب اموال الناس ومع نهاية الاقساط اسحب السيارة وافتعل مشكلة وبذلك كسبان
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43 -
2017-09-13 21:00:23
يجب معاقبة الشركة وتغليظ العقوبة ومنعها والتشهير بها هذه ظاهرة خطيرة البلد ليست فوضى والشركة عارفة ما يتجه للتقسيط الا محتاج وقد استغلوا الضعفاء والرطال مسدد ٨٠% من قيمة السيارة ليست فوضى البلد
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( عدد التعليقات 6,631 )
42 - مرهف إحسااس
2017-09-13 21:00:06
الشئ المنرفز هو أكلك لحلال المسلمين و المماطلة بدون وجه حق .... تعجبني الشركة حقها وأيدها فيما فعلت ....
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( عدد التعليقات 6,631 )
41 - مرهف إحسااس
2017-09-13 20:56:47
تم سحب مركبتك إلا وأنت تماطل في السداد ... كيف عجزت عن السداد وبحوزتهم ٧٠ الف ... أشك في ذالك ... وجود المبلغ يدينك بأنك مبيت النيه في عدم السداد ...
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40 - الساري
2017-09-13 20:53:44
فيها فلوس ولامافيها لاتسحب السياره الا عن طريق الحكومه فقط ويبلغ صاحبها عنده دوام عنده مرضى ماهوا اشقلها بالي فيها شي ينرفز
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39 -
2017-09-13 20:52:07
الشركة التي لديها متعثرات تتجه لقضاء التنفيذ فلديها سندات تجارية تضمن حقها لماذا هذا التلاعب باموال الناس
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38 -
2017-09-13 20:51:01
قبل يومين موقفين واحد عنده عزاء بحجة الشركة عممت عن السيارة شلون الشرطة عممت عليها والشركة باعتها ونقلت ملكيتها ولديها سندات تجارية تضمن حقها يفترض الشرطة لا تعمم الا بامر من المحكمة
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37 -
2017-09-13 20:49:06
ليس معقول ان تقوم الشركة بسحب سيارات الناس البلد فيه قانون ليس فوضى على الجهات الامنية ايقاف من تسبب في هذه الجريمة وتعزيرهم
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36 -
2017-09-13 20:48:17
ت 30 خاف الله الرجال مسروقة افلوسة ووسيارتة وووتبي الحكومة يقبضون علية كلامك خطير حنى في وطن الخيروالعدل لاخيانة وولاظلم وو لاسرقة والظالم وووين يروح من عذاب الله يجب احترام اهل الوطن ياشركات الوطن
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35 -
2017-09-13 20:46:19
ما يحدث من شركات السيارات كارثة وجريمة تتكرر في مجتمعنا يجب ان تتصدى لها الداخلية ووزارة العدل والنقد بحزم وايقاف مسئولي الشركات والتشهير بهم ومنع هذه التجاوازات فعندهم سندات تجارية تضمن حقهم
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34 - ررر
2017-09-13 20:38:06
تكذب قال فيها 70 الف لو فيها 70 الف ليه ماتسدد الاقساط اللي عليك كذب في كذب .
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33 - أبو معاذ
2017-09-13 20:35:21
بالاول يترجى الوكالة علشان يعطونه سيارة نظام تأجير واذا استلم السيارة يبهذلهم بالسداد واحيانا يطنش ومايسدد واذا سحبت الوكالة السيارة راح يشتكي ! للأسف بعض الناس يحسب ان اكل اموال الناس بالباطل شطارة !
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32 - ابوصالح سكري
2017-09-13 20:26:47
لايحق لكل شركات الوطن في اهانة وسرقة سيارات شباب الوطن ووووين الشرطة سرقة وسحب السيارة جريمة ياشباب الوطن
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31 - ابوصالح سكري
2017-09-13 20:17:45
قصة شباب اثنين من اطيب شباب الوطن انقذو رجال وزوجتة من سرقة السيارة والزوجة الاخ مجنون زوجتة في السيارة و نازل صيدلية والسيارة شغالة والحرامي مجرم لايخاف الله سرق السيارة والزوجة والشباب انقذوالجميع
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30 - ابو عبدالله
2017-09-13 20:07:32
يجب القبض عليه وايداعه السجن فورا حتى لايزعج السلطات ببلاغات كاذبه بسبب عدم تسديده وجراءته على القانون بالتحايل والنصب
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29 - أبو العز الدمشقي
2017-09-13 20:07:32
المفرط أولى بالخسارة ... يجب إصدار تعليمات بعدم مسؤولية الشركات الساحبة للسيارات عما يوجد بها من مبالغ نقدية أو أشياء ثمينة طالما اتبعوا الإجراءات القانونية بالسحب والا لن ننتهي من تحايل المحتالين
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28 - راجعو حساباتكم
2017-09-13 20:03:50
يسدد ولايقعديتملق يعني بيسوي نفسة ذكي الاخ حرام عليك حتى لوبنك سددالناس حقها
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27 - مواطن يحب الهياط
2017-09-13 20:00:33
لو قال قطر هي السبب كان صدقناه .. بس سبعين الف والله قوية .. وبعدين انت موقع انك لاتضع اموال او مجوهرات او اشياء ثمينة داخل السيارة وهي عليها اقساط ,, فلو تدور اعذار ثانية افضل
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26 - المر
2017-09-13 19:59:44
يمكن ماهي له الفلوس التاجير مفروض يوقفوه المفتي قالف هذا عقد في عقدين مايحوز سمعت مره واحد يساله وقفوه تقسيط اولا
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25 - الصريح جدا
2017-09-13 19:58:02
صاروخ ارض جو
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24 - الجنرال
2017-09-13 19:49:36
طالما المبلغ موجود في السياره 70000الف ريال كان سدد انا اعتبره مماطل والعياذ بالله ان ناكل حق الناس ..اللهم اغننا من فضلك
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23 - ابوصالح سكري
2017-09-13 19:47:02
قصة شايب تاجرعطورالورد في البطحاء لابس ثياب وصخة ومعة كيس فية 8 مليون ريال وويكذب يقول انامريض وابي سيارة لوحدي بسافرمن الرياض لطايف افلوسي في الطايف ركب مع شاب يودية الطايف بي 1000ريال هههه
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( عدد التعليقات 17,829 )
22 - عمر السميري
2017-09-13 19:44:03
او ع الاقل سدد الاقصاد المتأخره
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( عدد التعليقات 17,829 )
21 - عمر السميري
2017-09-13 19:43:22
دام عنده كل ها الفلوس كان شرا السياره كاش
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20 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-13 19:32:10
يالعنيد هذا ممكن يكون مدير مصنع أو محاسب على تعاتبه ليه ماسدد احسن الضن بالناس
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19 - زائر من الكواكب
2017-09-13 19:30:24
الكذب درجات
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18 - الوطن غالي
2017-09-13 19:29:14
يجب احترام الوطن واهل الوطن ياشركات الوطن شركة الكهرب تقطع الكهرب عن اي منزل وشركة الماء تقطع الماء عن اي منزل والضحية اطفال اهل البيت ووشركات التقصيد والتاجير يسرقون ويخطفون السيارات اخراليل
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( عدد التعليقات 1 )
17 - العنيد
2017-09-13 19:26:23
مبالغ قيمه،،، ومجوهرات ثمينه، ومستندات .... كملها... وناقه وفرس عربي اصيل....
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16 - ١١١
2017-09-13 19:26:06
سدد الله لا يهينك
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15 - رحمك الله يا أسد السنه
2017-09-13 19:25:59
فقش اصلي قد صارت لي وقلت لشرطه السياره انسرقت وفيه عشر الاف ريال وقال ضابط القسم اقول العب بعيد وقل غيرها ورح لشركة التقسيط بتلقها عندهم لكن سبعين ولاب توب وذا شكل السياره الصنف اصلي وسلامتك
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14 - من له حيلة فاليحتال
2017-09-13 19:24:43
يحاسب على عدم تسديده و تحاسب الوكالة على 70 الف و الشيكات و سحب السيارة دون تنسيق أمني .
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13 - العنيد
2017-09-13 19:23:49
ياعيني ياعيني عليك بسم الله عليك اماانت يعني قالب السياره حصاله وماتبي تسدد القسط ايش جوك انت بس 😰
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12 -
2017-09-13 19:21:26
سورة البقرة اخذها بركة وتركها حسرة ولاتستطيعها البطلة .. والله أعلم
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( عدد التعليقات 1 )
11 - العنيد
2017-09-13 19:20:14
ماشاء الله علية .بالسيارة مليانة بالفلوس مو عارف وين يخبيها. . والسياره بالتقسيط ومتاخر بدفع الاقصاد ،،،،،
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10 - بسكات
2017-09-13 19:19:33
احلف ان فيها سبعين الف ، انا ماصدق ان فيه في هالوقت واحد يخلي خمسميه فالسياره ، انا لو عندي سبعين اسويلها كمر واربطها على بطني
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9 - محامي
2017-09-13 19:17:55
لماذا ما تسدد يوم ان عندك سبعين الف فالسياره اتمنى ان يدخل السجن حتى مايكذب ويرتدع غيره
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8 - غازي بن شبيب
2017-09-13 19:17:35
عندك فلوس ٧٠ الف في الموتر ليه ماتسدد الاقساط ماشاء الله اكلت حقهم واللحين تتحجج
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7 - محمد الجعيد
2017-09-13 19:17:16
مدام معك 70 الف عط الشركه حقها من الاقساط المتاخرة
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6 - محماس
2017-09-13 19:17:01
يمكن 70 الف هاذي دين لشخص اخر, لا نحكم على الرجل
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5 - أفريقي
2017-09-13 19:16:20
الله يلوم اللي يلوم الشركة، أقساطك متأخرة وبحوزتك 70 ألف ريال. أد ماعليك فأنت تعتبر سرقت الشركة قبل أن تسرقك هي.
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4 - عبدالعزيز
2017-09-13 19:15:17
حدث العاقل بما لا يعقل فان صدق فلا عقل له... اجل تارك ٧٠ الف في السياره🤔
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3 - شاآآآايب من جبل عسير
2017-09-13 19:14:49
الله الخيره؟!؟ عاجز عن دفع الأقصاد ومخلي في السيارة 70 الف!؟! يارجال قل غيرها!؟!. الوفاء بالعقود من الأيمان، كان سددت اصحاب الحق حقهم ولا تبغى سيارة بلاش؟! ثم من قال حقي غلب.
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2 - الحق
2017-09-13 19:14:03
واضح ان الدعوى كيدية بالعقل معه 70 الف كاش وشيكات وسيولة ماشاءالله وعاجز عن سداد الاقساط نتمنى ان يعاقب
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1 - ١٢٣٤
2017-09-13 19:13:30
طيب دام فيها سبعين الف كان سددت الاقساط اللي عليك
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شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

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الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

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بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

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شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !

 المرصد 158 33٬365 5 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

 المرصد 25 6٬074 4 ساعات
بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

 المرصد 41 10٬314 يوم واحد
شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!

شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!

 المرصد 82 18٬321 يوم واحد
النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

النظام السوري يعتقل الممثّل مصطفى الخاني الشهير بـ”النمس”

 المرصد 44 11٬866 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

 المرصد 29 3٬032 3 ساعات
مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر مؤسس موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر مؤسس موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

 المرصد 8 2٬893 4 ساعات
شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

 المرصد 20 3٬724 22 ساعة
بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟

 المرصد 28 5٬240 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬196 6 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬527 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

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تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬687 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

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النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

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دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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اخبار اقتصادية
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

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عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

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«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

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نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

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أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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شاهد.. إعصار هارفي يقذف بحيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

شاهد.. إعصار هارفي يقذف بحيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

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تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

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بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

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بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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