بشرى من وزير الاتصالات إلى المواطنين بخصوص التطبيقات.. وهذا موعد رفع الحجب

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صحيفة المرصد: وجّه وزير الاتصالات عبدالله عامر السواحة، شركات قطاع الاتصالات برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع.

ونشر وزير الاتصالات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قائلاً : ” ‏بالتعاون مع شركائنا في قطاع الاتصالات لتفعيل قيمة ‫#العميل_أولاً‬، وجّهنا برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع.. ولازلنا نطمح للمزيد.”.

وتابع الوزير قائلاً “ستُشرف هيئة الإتصالات على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عن ما يتوافق مع المتطلبات”.