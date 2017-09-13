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بشرى من وزير الاتصالات إلى المواطنين بخصوص التطبيقات.. وهذا موعد رفع الحجب
صحيفة المرصد: وجّه وزير الاتصالات عبدالله عامر السواحة، شركات قطاع الاتصالات برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع.
ونشر وزير الاتصالات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قائلاً : ” بالتعاون مع شركائنا في قطاع الاتصالات لتفعيل قيمة #العميل_أولاً، وجّهنا برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع.. ولازلنا نطمح للمزيد.”.
وتابع الوزير قائلاً “ستُشرف هيئة الإتصالات على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عن ما يتوافق مع المتطلبات”.
التعليقات
( عدد التعليقات 1,138 )42 - رعد الشمال
منع هذه التطبيقات يجبر الناس على إستخدام تطبيقات تتجاوز الحجب وهذا أعتبره خطر أمني يجب التعامل معه بجدية فالأعداء حولنا كثر وينتهزون الفرص للنيل من الوطن
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41 - خبير اتصالات2017-09-13 21:32:28
المشكلة الاساسية أمنية .. لصعوبة الرقابة على مثل هذه التطبيقات.
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40 - خبير اتصالات2017-09-13 21:31:45
القرار لصالح شركات الاتصالات .. الناس الان لا تستخدم المكالمات واتصال الفيديو الا نادراً .. ولو تم السماح للناس باستخدام التطبيقات سيرتفع استهلاك البيانات .. والمستفيد هي الشركات.
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( عدد التعليقات 15,250 )39 - ابويوسف
وشلون يعنى نحذف تانقو
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38 - جنوبية..🌻🌻2017-09-13 21:16:40
هذه بشرى 😒 احسب إسقاط فواتير شهر نت واتصال مجاني يالله يفرح فيها الي يستخدم اتصال التطبيقات انا مالي فيها
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37 - ذكرتونا ببشرى لليمنيين2017-09-13 20:52:48
تذكرونها ولالا
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36 - ابوسلطان2017-09-13 20:52:42
نتمنى يكون حقيقه ولايكون في مصلحة شركات الاتصالات.
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35 - مانبيها2017-09-13 20:50:08
اتطبيقات لتواصل الاجتماعي ضيع بناتنا وحريمنا واولادنا
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34 - زائر من الكواكب2017-09-13 20:48:29
ياليت بيت الطين باقي مقره
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33 - تهامي من أرض الوطن2017-09-13 20:47:08
يتبع.تريظ ينتظرون عدة سنوات في هذه الحالة تشتت عوايل وامم وما احد يظمن الدنيا وخصوصا في هذه الظروف نسال الله ان لا يجعل قلوبنا غلف وان يمن علينا بالخير والإستقرار ولنكن أكثر صدقا مع أنفسنا ومن نحب .
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32 - سؤال لاهل الخبرة2017-09-13 20:45:49
ياوزير الاتصالات نرجو منكم اعفائنا من المديونيات القديمة الخاصة بشركة الاتصالات التي مر عليها حدود العشرين سنه ايام ماكانت الاتصالات ملك للدوله
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31 - تهامي من أرض الوطن2017-09-13 20:42:59
***! تمخض الموضع فرفع العجب عن بعض التطبيقات استودعناك اللله يا وطن . شوف السكن الصحة المرضى خارج المملكة..اشياء لها أولوية أكبر عند المواطن هناك أناس أعمارهم ٤٠،٥،٠،٦٠
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30 - ت 262017-09-13 20:42:31
يارجال اترك عنك الكذب ، والله ماني صاحب التعليق لكن استفزني تعليقك وكأنك تقول هذي ارض بوك وجدك ، هذي بلدنا ودولتنا وما فيها شي لو طلبنا بتحسين احولنا ،،، بدل الاجانب اللي ينعمون بخيرات بلدنا
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29 - -----2017-09-13 20:42:20
نأمل زيادة سرعة الانترنت و تخفيض التكلفة
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28 - فرجك يارب2017-09-13 20:41:42
تعليق مخالف
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27 - محمد الدوسري2017-09-13 20:36:18
كفو والله تسلم ايها الوزير البركة نأمل السعي لرفع كفاءة خدمة الإنترنت ،، بطيئة جدا ومملة
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26 - الى تعليق 9 من يطلق على نفسه عهود2017-09-13 20:34:31
نحن ننعم بكل خيرات الله إذا لم يعجبك الحال هنا لترحل الى من ترى فيها الخيرات ايها المندس.
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25 - تعليق 222017-09-13 20:31:18
وليش المغفور له ، تبي الصراحة اذا يبون يطمنون الناس فصدقني يكون اليومين هذي انسب وقت للإعلان عن اول دفعه في حساب المواطن .
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24 - صالح2017-09-13 20:27:10
راح ترتفع أسعار باقات النت
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23 - الحقيقة موضوع لا يقدم ولا يؤخر2017-09-13 20:26:02
حنا نريد بشرى بخصوص حساب المواطن او السكن او مشاريع مهمه او توطين البقالات او اي شي ينفع المواطن في هذا الوقت الصعب . ويش أستفيد من رفع حجب عن برنامج ؟؟!
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22 - مواطن يحب الهياط2017-09-13 20:23:53
حلو وهذا ماكنا نتطلع له .. لكن لفت نظري الشعار اللي خلف معالي الوزير .. كأنه شعار (المغفور له) حساب المواطن .. !!
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21 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-13 20:21:35
بدون زعل 😳 هههه . الله المستعان . ( والله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين ) ثانكيو 💚
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20 - جروح2017-09-13 20:20:06
نريد حجب الكثير من السوشال ميديا
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19 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-13 20:16:37
بشرونا بولادة همّ جديد فقلنا أهلاً بك هم جديد صغير لتنضم مع إخوتك الهموم الكبيرة والصغيرة والمولودة للتو ! أهلاً ومرحبا 🎊💔💔 !!
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18 - خلود2017-09-13 20:13:46
فهموني مافهمت وش معنى حجب المكالمات
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17 - ابوتركي2017-09-13 20:11:45
صادق يامحماس الانترنت اهم من الاتصال وهو المتداول
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16 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-13 20:08:59
مات الحكي من الهموم والأحزان ماتت الحروف تبخرت الكلمات لانريد نحكي شيئاً لانريد نفتح أفواهنا حتى ولاننبس ببنت شفة . نحكي عن ماذا.؟ عن آمالنا التي تبخرت ؟ أو أحلامنا التي تكسرت ؟ أو ماذا ؟ خبروني بالله
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15 - بدون زعل2017-09-13 20:08:55
عهوود انتي في خطر لو مدحتي قطر .. لاتاخذك الحماسه بعدين وتكتبي اشياء تقهر شعبنا وتفرح عدونا مره ثانيه .. اي شي كان .. الله يحفظك .. وانتي بكيفك
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14 - محماس القحطاني2017-09-13 20:08:05
اتمنى على وزيرنا السواحه تخفيض اسعار باقات الانترنت والتأكد من جودة الخدمة في جميع مناطق المملكة دون استثناء.
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13 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-13 20:06:05
بصراحة من نكلم 😂 والله مالي نفس أكلم أحد لا صديقات ولا شي ولا حتى أخوات مالي نفس حتى رسايل الواتس يالله يالله ارسل اذا اعجبني شي مررة أرسلت وش نحكي وش نقول نقص قصة حياتنا اللي كلها مآسي وأحزان😭هههه
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12 - سفر2017-09-13 20:04:16
خطوة جيده جزاكم اللة خيرا.
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11 - محماس القحطاني2017-09-13 20:03:17
الوزير السواحه رجل ناجح ويعمل باجتهاد لخدمة المواطنين. مثال للوزير الناجح وعلى يده سيشهد قطاع الاتصالات تطورا كبيرا باذن الله. الله يكثر من امثاله ومن امثال الوزير الربيعة.
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10 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-13 20:02:49
نوره السعد باي باي ههههه
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9 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-13 20:00:48
في قطر بالأمس أعلنوا صرف علاوة سنوية قيمتها. 8000 ريال للمتزوج و 6000 ريال للأعزب . ماشاء الله تبارك الله
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8 - وازماناااااه2017-09-13 19:59:42
مساكين قال بشرى قال ..اصلا الناس بطلت تحكي صوت من زمان .فكرت بيقول الحين تخفيض اسعار وباقات مفتوحة .
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7 - علي2017-09-13 19:55:33
طيب ليش تم ايقافها اصلا ؟؟؟ !!!!
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6 -2017-09-13 19:54:08
نحن نريد بشرى إعادة صرف العلاوة السنوية لهذا العام 1438هـ وليس رفع الحجب عن التطبيقات مالفائدة من ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ
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5 - تركي2017-09-13 19:53:40
يجيب الله مطر
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4 - فهد2017-09-13 19:47:37
وانا اكتب هاذي الرساله اشاهد ماذكرت على صفحات المتصفحين
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3 - فهد2017-09-13 19:46:26
ياليت يامعالي الوزير تفكونا من الرسائل الاعلانيه التي ازعجتنا ولا نعرف مصدرها بعضها متاجر وبعضها مجهول حتى بعضها نصب وحتيال وتوجد اعلاناتهم ببعض الصحف تدعو للزواج او كسب المال
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( عدد التعليقات 17,829 )2 - عمر السميري
شي جيد ونطمح للمزيد
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1 - محمد بن سعد2017-09-13 19:35:45
مهوب طيب شكل الدعوه غصب
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بواسطة : عمر السميري
ابو شدا شكرا لك ي طيب...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
إيش الفائده ,,,,بنت مطوعه ,,,تزامل الرجال الأغراب,,,,يا تخليكي عاديه,,,,أو تستمر...
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