بعد إلغاء محاضرته.. “قينان الغامدي” لنائب أمير منطقة عسير: منعك لندوتي غريب وأظنك لم تتخذه وإنما من وراك وبتوقيعك !
صحيفة المرصد: قال الكاتب الصحفي قينان الغامدي تعليقاً على إصدار نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن توجيهات بإلغاء ندوة كان من المفترض أن يشارك فيها في أحد الأندية الثقافية ” أنه يعتقد أن نائب أمير منطقة عسير لم يتخذ هذا القرار بنفسه، وإنما اتُّخذ قرار الإلغاء من ورائه واستُخدم فيه توقيعه.
ونشر قينان تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” قائلاً : صدقوني أنني في حيرة شديدة مزعجة !!! هل كلنا في السعودية قادة وأمراء مناطق وشعب نحارب الإرهاب ، والا مازالنا نرضخ لولولات التنظيم السروري !!
وتابع: “إن كنا جميعا ندرك خطر هذا التنظيم السروري وأطماعه في إسقاط النظام ، وحكم بلاد الحرمين ، إن كنا جميعا ندرك كل ذلك، فلماذا فيصل بن مقرن يمنع ندوة هدفها كشف حقيقة السرورية وتغلغلها في كل مفاصل الدولة وأهمها التعليم!! “.
وأضاف في تغريدة أخرى “إلى نائب عسير إن كنت لا تعرف خطر الحركية على الوطن،فيمكنك السؤال والقراءة،أما منعك لندوتي فغريب وأظنك لم تتخذه،وإنما من وراك وبتوقيعك!للأسف!!
من جانبه، ردّ المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير منطقة عسير والمتحدث الرسمي باسم الإمارة، سعد آل ثابت، على تصريحات قينان الغامدي، قائلاً “أن إلغاء الندوة كان بعلم مسؤولي الإمارة وتوجيهاتهم”.
وأوضح آل ثابت أن الجهة التي كان من المفترض أن تستضيف الندوة (مجلس ألم الثقافي) غير نظامية ولم تحصل على التراخيص اللازمة .
إلى نائب عسير إن كنت لا تعرف خطرالحركية على الوطن،فيمكنك السؤال والقراءة،أما منعك لندوتي فغريب وأظنك لم تتخذه،وإنما من وراك وبتوقيعك!للأسف!!
— قينان الغامدي (@qenanalghamdi) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧
لماذا فيصل بن مقرن يمنع ندوة هدفها كشف حقيقة السرورية وتغلغلها في كل مفاصل الدولة وأهمها التعليم !!
— قينان الغامدي (@qenanalghamdi) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧
صدقوني أنني في حيرة شديدة مزعجة !!! هل كلنا في السعودية قادة وأمراء مناطق وشعب نحارب الإرهاب ، والا مازالنا نرضخ لولولات التنظيم السروري !!
— قينان الغامدي (@qenanalghamdi) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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يا قينان ***
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وتطاولة على القضاء (تعديل لسابق )
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قلم الخنبقه برررااااا
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يتبع / بدليل وقوفه إلى جانب رائف بدوي وتناولت على القضاء. وبهذه الشهاده اكون أمام الله مسؤول. فهو في العاده نقيض الحق كريه النفس. واخيراً بيض الله عيونه في أقرب اللحظات.
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( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) يجب علينا جميع أن ننتبه لهذه الآية الكريمة وإن ما تكتبه انت مسجل عنه. وهنا أشهد لله بأن صاحب المعرف قلم الحقيقه ضد لا والله الا الله. وسنة نبه
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الله يوفقك ياقينان الغامدي قلوبنا معك
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231—بيض الله وجهك في قلم الخنبقه قلم الخنبقه براااااا
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مسوي قوي اعرف حجمك ومما تتحدث به لانعرفك ولا نتشرف بمعرفتك ولا بعلمك الضحيل فولاة امرنا مالنا إلا أننا نقول لهم سمعاً وطاعه
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مازال***
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لماذا لا يتم القبض عليه هو ومن معه من الاعلاميين والمشاهير الذين ازعجونا صباح مساء وهم يتحدثون عكس التيار عن قضايا عامة يدعون فيها إلى أثارة الفتنة والسلم الاجتماعي من خلال ما يطرحون من أمور خطيرة جدا
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اللهم لا شماته ***
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الكوافيره صاحب التقيه نزع القناع
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سود الله وجهك ياصاحب التقيه باالامس كنت تعلن الانتصار للقبض على الاخونج واليوم تمتدح من يشكك في احد رموز الوطن والذي وضعه في هذا المنصب سيدي سلمان بن عبدالعزيز. من انت ومن الذي يدفعك للكذب والتدليس
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قينان رمز من رموز الوطن وتكريمه واجب قومي لدوره قي كشف المخطط السروري القذر
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😁
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231 \\\\ سود الله وجهك؟***
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نحبك في الله يااستاذ قينان
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عنوده ترى مابقى احد***
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يتطاول على ولاة الامر وقراراتهم ..***
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250 صحيح هو صاحب السمو الملكي ممدوح ابن عبدالعزيز المستشار بالداخليه سابقا ظهر لنا علنن أكثر من مره بالصحف وتكلم عن الاءخوان لدينا
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سبحان الله صاحب الباطل دائما ومتمرد وفوضوي ومكابر على الخطأ والعياذ بالله واعوذ بالله من كل مكابر افاك اثيم
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ياقينان لم تنتهي مشكلتك مع المعلمين وطالع على الأمراء ....من أنت وأيش تاريخك ؟ ***
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من يقيم الأفراح على اغتيال"الحرية"، فاعلم أنه شرب حتى الثمالة من كأس العبودية
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حفظ الله استاذنا القدير قينان الغامدي
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252- لاتقول حليل قلل الله حلااااك .. الحليل بسلمنا يعني خبل ........ههههههههههه تحفه ي اسم انت والله انك تحفه
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قينان انسان وطني يتكلم بالحق عشان كذا منعوا الندوه الحق يزعل ياقينان
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248.طيب انت موافقني الرأي ولا اخوانجي .. شفتك حليل قلت امزح معاك شوي
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231العنيد.ودي اقول لك ان شاءالله آخر الأحزان لكن ماقدر انافقك صراحة ودنا فالمزيد وانتم تصبروا الله يعينكم
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المستشارالامني الكبيرممدوح حفظه الله ظهرلنااكثر من مره وتكلم عن الاءخوان عنده معلومات بهذا الصددوهوخبيركبيراذن خلك ياقينان بتخصصك الإخوان والسروريه ومالك ومال الندوه خلك مع رفيق دربك صحفي ال الشيخ الخ
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قينان كلامك كثير لا يودي ولا يجيب انتبه انت تتكلم عن نائب أمير المنطقة كلامك لان ينتهي أكرمنا بسكوتك ياعبقري
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العنيد ياخي هذا صاحب المعرف اسم تحفه مافيه متابع الا و ينشب بحلقه من صباح خير اما وافقني الراي او انت اخونجي ههههههههههههههه
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231العنيد. كان الله فعونكم فعلا اربع ايام مرت عليكم كأنها (اربع مائة)سنه عليكم بالتصبر والتجلد
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201العنيد.قالوا من يشهد للحص.. قال 202الفارس
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تعليق مخالف
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الحذر من الفتنة الوطن غالي
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226العنيد. قلنالك من مبطي اترك عنك العناد وخلك عاقل لكن اللي مايسمع كلام الكبير يطيح فالبير
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قبل چم سنة كتب مقال اثار نفوس منطقة معينة والباقي عليكم
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226العنيد. اعتقد انكم وصلتم لمرحله (لاتحسدون) عليها فما تنلام.
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يعني ياقلم الحقيقه لسنا بخونجيه حنا مواطنين مع هذا الوطن ومع ولاة امرنا حفظهم الله وبيعنهم على السمع والطاعة واليسر والعسر يعني بس انت وقينان الموطنين الأصحاء لتتهم جزفا اعرف نفسك وماذ تريد
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قلم الحقيقه. واساسا دفاعك عن هذا القينان يعيقك كثيرا في حربك عالاخوان المسلحين ويضعفك وهم يريدونك معه ليشتموك به فهو فعلا سئ ولكنك لست مثله وسيكون نقطة ضعفك فكر فكلامي واحسب هذي (المعادله) السهله
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قينان الغامدي كتب ذات مره ان التنظيم السروري هو من احتل الحرم المكي الشريف ورفعو على أعناقهم المهدي المنتظربالحقيقة ان قينان خبرات سنين تراكميه ولايهون الصحفي ال الشيخ الخ خلك ياقينان بتخصصك الاءخوان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ترك مشكلة الفقر والسكن والوظائف وراح ينبح على المعلمين والمعلمات الحمدلله ان رزقهم مو عندك . واسال الله تعالى ان يجعل ماقدمت فى موزين سياتك
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أقترح عقد قران قنان على الكاتبه قليم الحقيقه (وافق شن طبقه) الدوله ماتنتظرك أنت وقنان لها أجهزتها وقوة حكمها في الضرب بيد من حديد على كل عابث والله يعزها بالإسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ورطت نفسك بنفسك وحفرت لنفسك حفره مقاسك بالتمام لأن كلامك هذا معناه إن الأمير ****الأوامر وما يدري عن شي . سبحان الله وقعت وقعه ولا أحد سمى عليك بسبب طولة لسانك ولقافتك .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قينان الغامدي كتب ذات مره ان التنظيم السروري هو من احتل الحرم المكي الشريف ورفعو على أعناقهم المهدي المنتظربالحقيقة ان قينان خبرات سنين تراكميه ولايهون الصحفي ال الشيخ الخ خلك ياقينان بتخصصك الاءخوان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
201 لا يصح وصف انسان مسلم ****
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قلم الحقد /// سود الله وجهك
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قلم الحقيقه.اياك ان (تنجرف) خلف هذه الشرذ.. بحجة حربهم عالاخوان المجرمين.اتمنى ان ينير الله بصيرتك فستراهم فالنهايه فعلا مكملين لبعض وحربنا عالخوان أشرس من العلمانيه لان نحن ليس لنا مارب غير نصرةالدين
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الاخوانجيه غرور بشباب الوطن الصغار وأكبر دليل العنيد
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قلم الحقد /// شر البليه مايضحك ...***
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تعليق مخالف
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قلم الحقد ///مخلوق مريض نفسياً وعقائدياً وحتى اخلاقياً ويحتاج الى علاج بأحد المصحات النفسيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قلم الحقد // اذا ما عجبك الوضع فممكن تتنازل عن جنسيتك وروح خذ جنسيه لبلد يتلائم مع افكارك ،،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قلم الحقيقه.ذكرت لك في تعليق سابق ان هالاشكال من العلمانجيه تحارب خوان المسلمين بحثا عن (شئ ما) وليس (صدقا) فالمنهج ولم تمر24ساعه حتى خرج يتبجح على ولي الامر مما يؤكد صدق كلامي وضعف منهجهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ويتجاهل دور العشرات من أجهزة الدولة الأمنية التي تعمل ليل نهار وبكفائة عالمية عالية لحماية الوطن منذ عشرات السنين/ ويكيل سيل من الإتهامات// مشابه لسيل الإنتقادات التي طالت المعالمين//لكل من يخالف رأيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قلم الحقد ///سبحان الله ******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اركب الموجة واتخذت من الإخونجية مثل ما ترى نزعة لكل من يخالف توجهك فتهجمك عليهم ليس إرضاء للدولة كما تقول إنما لا يعجبك الوطن المحافظ تكره كل إمراة متحجبه وكل شخص متدين يا أخي إلزم لسانك من الإثم
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تعليق مخالف
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اخوان سروريه يكتبهابرفسورقينان برفسورمحمدال الشيخ الخ هوراءيهم ويعتبرهيبه راءي ومشاكل الربيع العربي من الاءخوان كوندليزاتشجع الاءخوان بالفوضاءالخلاقه كماقال النفيسي وتحب طمع الاخوان المفترضين بالخلافه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
قينان يهذي بما لايدري ****
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
احترم قرار حفيد الملك عبدالعزيز الاميرمنصوربن مقرن بن عبدالعزيز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قلم الحقد //:,والله ا***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياقنان هذا ولي أمر ومنعه لك لمصلحة يراها حفظه الله لا سرورية ولايحزنون
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
كل الاخوانجيه تحت 👣
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201 العنيدة انت اكبر***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يتبع اللهم احفظ امننا واحفظ وطننا واخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله وابقاهم حكما لنا الي ان يرث الأرض ومن عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
201العنيد.****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل الاخوانجيه تحت 👣
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قلم الحقد ///باين عليك ما تمشي سيدا وتبغى من يصحح لك مسارك. طبعا عدم الثقة بنفسك تريد من يوجههك.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياقينان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن تاج راسك وعرف من تخاطب بكلماتك هذا الأمير من آل سعود حفظهم الله واطال الله في اعمارهم يمثل ولي الأمر وعرف قدرك لكتبت اللهم احفظهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لتمنى التعامل بحزم مع ****. هؤلاء معاول هدم للمجتمع واعداء للثوابت والقيم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نعم أدافع عن فينان الغامدي حفظه الله وأسمعوها بصوت عالي لكم ولجميع الأخونجية في كل أرجاء وطني ولكل لمن لم يسمعها أو يطلع عليها ويقرأها. طالما الرجل يقف مع حكومتنا السعودية ومخلص لوطنه وترابه الطاهر.
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
186العنيد. انت ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خنبوقة قالك العنيد تعقب ولو لك شارب كان قلت لك يعقب شاربك وبما انك لست من اهل الشوارب أقولك نيابة عنة ***
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
قلم الحقد ////i انت مؤمن بالقران والسنه ولا.. طبعاً {{ لا }}اذا ماتؤمن فيها مالنا حاجه في نصايحك ... وان شاءالله تكون عبره لغيرك لكي لاتفسد اهلك والاقربين لك...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا الشخص تجاوز حدودة ويجب ان يوقف عند حدة ، الى هذه الدرجة وصل الاستخفاف برموز الدولة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خنبوقة من الأساس لانور له ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قلم الحقد --- اعتقد هذا مافتح مصحف في حياته صدق تشفق على العقليات هاذي ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من شاكلتك يا قلم الكذب تدافع عنه وراك حامي نصرة لقينان تنتقد سموه كأن الدولة لا تعرف تواجهات كل فرد ومغازيه وهي أعرف متى توقفه ومتى تفرج عنه وما المصلحة من إيقاف ندوته قد يكون فيها سلامته والدولة أدرى
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
لتصحيح فقط سيدي نائب امير عسير اسمه الصحيح منصور بن مقرن بن عبدالعزيز وليس فيصل بن مقرن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قيتان حبيب الشعب وعدو الاخوانجيه
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
انا لست معلم ولكن هذا القينان غير مرغوب فيه منبوذ و مصدق نفسه انه قال الحقيقة ! اي حقيقة وهو يريد هدم فضيلة من فضيلة المجتمع بالتعميم لا بالتخصيص!! فليذلف للجحيم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اما تطاولك وتبجحك على الأماره وولاة الأمر بكل (***) فقد تجاوزت بجاحة الصحوجيه الذين تدعي محاربتهم وهذا مايثبت كلامي لقلم الحقيقه حين ذكرت له انكم العلمانجيه والاخوانجيه تختلفون قليلا ويجب ان (تؤدب)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مايعقب ألا شاربك يالأخونجي الملعون المدحور . أأأأأأأأأش ولاكلمة.أخونجي للخلف در.
لا يعجبني(24) اعجبني(1)
أمرا المناطق ووكلائهم عينوا من قبل الملك وهم في مناطقهم يمثلون الحاكم فااعتراضك اعتراض على الحاكم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
نعم ولا تزايد على ولاة الامر // وتغريدتك تشكيك في موقف القيادة وأمراء المناطق من الإرهاب// و تجاوزت كل الخطوط الحمراء// وهذا ما كتب// "هل كلنا في السعودية قادة وأمراء مناطق وشعب نحارب الإرهاب"//
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
قلم الحقد -- قليل من الفقهاء!!!!!!!!؟؟؟ انقلع بس الله يديم الدين والشرعيه والمنهج الاسلامي بالدوله وخد مفكرينك وانقلع برا مارس تغريبك
لا يعجبني(0) اعجبني(41)
بطل ياقينان الغامدي بطل وفارس الوطن سلام مني على راسك ياتاج رأسي لاحرم الله الوطن منك ياعزه ونصره وقوته يدك بيد حكومتنا الرشيدة معها للضرب بها على رؤوس الأخونجية الأخوان الخونة أعدا البلاد والعباد .
لا يعجبني(50) اعجبني(1)
خنبوقه والله ان تعقب انت وقينان وكل الخونه اللي يعزفون على وتر الوطنية ويخفون نواياهم المكشوفة 💦
لا يعجبني(1) اعجبني(101)
يريدون أن يطفئو نور هذا الرجل الذي أحرق لحى الأخونجية الأخوان والسروريين وماعلمو أن حكومتنا الرشيدة نزعت أرواحهم وحلقت لحاهم قبل ذلك ثم رمتهم في سجونها.
لا يعجبني(57) اعجبني(1)
كنت ايد ماتكتبه ضد اعداء الوطن وغيري كثير وربما هذا الاعجاب اوصلك الى درجة الغرور وبدأت تحيد عن الطريق وتناسيت ان نائب عسير يمثل سلمان حفظه الله ووصفه بان توقيعه يستغل دون علمه فهذاتهجم ربماستدفع ثمنه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
قلم الحقد /// فهد12 // الله لك بالمرصاد ودولتنا العزيزة الكريمة ستلقلنك درس لن تنساه ما حييت..!! أخرس الله لسانك وشُلت يمينك وأتاك الموت من حيث لا تحتسب..قولوا آمين يامن تغارون على دينكم ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(23)
نحن معك ياقينان ومن ابسط حقوقك معرفة اسباب المنع مع احترامنا وتقديرنا لولاة امرنا والذين تعودنا منهم الشفافيه والوضوح
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
العنيد لأكتب عن ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم عليك بهم هؤلاء الشرذمة من قطيع الأخونجية وزلزل الأرض تحت أقدامهم وانصر عبدك الضعيف فارس الوطن ضد أخونجيته الذين عادو بلادنا وقتلو جنودنا وتىمرو على حكومتنا. اللهم عليك بهم فانهم لايعجزونك.
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اما تهجمك وتطاولك على شريحة المعلمين وهم الطبقه (المثقفه) طبعا مع وجود المقصر والمتكاسل والضحل ولكنك (لم) تستثني بغبائك بل عممت وغرورك وعنطزتك اوقعتك بالفخ فيجب ان تكون درسا لك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اللهم انصر عبدك قينان الغامدي على قطيع الأخونجية الخونة أعداء الله ورسوله وأعداء الوطن والحكومة.
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
هالاشكال هذي راح تبدا بالاندثار ان شاء الله والبلد تم تنظيفه من بعض الاشكال اللي كانت تدعمهم !!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لله درك يافارس الوطن يكفي أنك زرعت الرعب في قلوب الأخونجية الأخوان والسروريين الذين حلقت لحاهم حكومتنا الرشيدة في سجونها ورمت جيفهم بداخلها.
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
**** .ماعندنا فرق ولا تحزبات المجتمع متعايش والحمدلله ولا احد يعرف مصطلحاتك اللي تدندن عليها سروري ومروري وحركي!الخ.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قلم الحقد ----اقولك التزم حدودك وصن نفسك واعرف دينك لا بارك الله فيك هذا فخ وانت ومن على شاكلتك وقعتم فيه هم يردون تشويه الاسلام ودحر الاسلام وانت بدل ماتكون معى ابناء وطنك وتحافض على دينك تقلب عليهم
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
صدعتو براسي يالاخوانجيه***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
هذي قويه في حق الأمير بل في حق ولاة الامر ولاينسكت عنها خاصه من شخص لم يسلم احد من شره امثال غثيان الغامدي هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قينان عن أأأأأأأأأألف فارس هز عروش الأخونجية الكرتونينة فخافو كلمته التي هي أشد من طلقات الرصاص على رؤوسهم.
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
اما خوان المسلمين فلسنا بحاجه لك باقينانوه لفضحهم فنعرف عنهم ماتعرفه عن السروريه واكثر منك من القطبيه والبنائيه (وكل)خفاياهم مما لايكفينا مقالات ولا صفحات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
واكيد ذو الفكر ماغيره يبون يتسترون على انفسهم ولكن الايام كشفت اسرارهم وخاصة بعد الاحداث بداية الاسبوع اوضحت!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قل سمع وطاعة . وقف مع نفسك وحاسبها اولا فوقوفك مع الوطن بقلمك لا يعطيك الحق على التهجم على شريحة مهمة وكبيرة من المجتمع وهم المعلمين فاثارة الناس ليس من سياسة المصلح والراغب الخير لولي الامر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لايهمك سيعتذر لك ياقينان وكل من وقف ضد ندوتك ومنعها سيحاسب ولن ترحمه حكومتنا وسيندم على فعله أشد الندم.
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
قينان يريد ان يركب الموجة ويتكسب من حملة الدوله اعزها الله على بعض التيارات والتوجهات الفكرية ويعتقد انه وقت مناسب لتصفية حساباته الشخصية مع مخالفيه!يجب عدم فتح المجال لهؤلاء المنتفعون على حساب الوطن
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
قيتان يكتب بسم الوطن فهمت يالاخوانجي
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
لديه نزعه هجوميه كان يبيتها في ندوته ويريد من خلالها توزيع الاتهامات فالجموه بقرار الايقاف من باب سد الذرائع لا اقل ولا اكثر بالامس هاجمت المعلمين واليوم ****
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قنينان كلامك يقول تم تعيين وكيل إمارة ينظحك عليه. بعد غطرستك حتى لقب سمو مااحترمته شكلك تهدد
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
هههههههه الاخوانجيه الله يقطع نسلكم ياخوانة الوطن.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قينان ترك له المجال ليكتب مايشاء حتى انتفخ وركبه الغرور .. حتى قرار ولي الامر لم يعجبه ويخاطبه باسلوب يفتقد للاحترام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ستسمعون كلمة خانني التعبير من قينان قريبا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله عرف الشوكه وسود راسها فندوتك قد تجر للفتن وتوردك المهالك فقرار ايقافها ليس كما تتخيل انه من وراء حجب بل قرار حكيم من رجل حكيم فليس هذا وقتك وليس من شأنك كشف ماليس لك به علم ولست مفوضا بالحديث !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تهميشك للقب "صاحب السمو الملكي الأمير " فيصل بن مقرن في جميع تغريداتك // يوضح أمرا واحدا لا خلاف فيه وهو حقيقة مايجول في داخلك// لعل الجميع يدركون ما أدرك //
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
كانت ولاتزال تقام المحاضرات والندوات في مخيمات الأخونجية الأخوان وكلها وجميعها تصب في خانة الضرب في أمن واستقرار هذه البلاد والعداء لحكومتنا الرشيدة وعندما يأتي رجل الوطن المخلص البار له يمنع عجب.
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
الاخوانجيه الغدر والخيانة تسري في عروقهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يعم مش كلهم اصحاب سمو بيحلوا المشكله مع بعظيهيم مالكم ؟؟ فيه ايه ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاخوانجيه الغدر والخيانة تسري في عروقهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
انت يا قينان قليت ادبك وتماديت ولا بد من تأديبك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
كلام خطير ، إذا دُقق جيدًا فهو يرمي لأهداف خطيرة وبعيدة . قد تؤدي بك يا قينان إلى ما وراء البحار السبعة ...
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
كل التعليقات مع الكويتب ذا..ذبابه وحده . تتشكل وتتسمى بعدة معرفات .. ماااعليكم فيه ..الناس صاحية للاشكال ذي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يعني ينضحك عليه والله قويه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ماهو وقته ياقينان إثارة الفتن والتحريض نحن شعب واحد متماسك ولحمتنا قويه لايفرقها امثالك ومن يتربصون بالبلد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
كانت ولاتزال تقام المحاضرات والندوات في مخيمات الأخونجية الأخوان وكلها وجميعها تصب في خانة الضرب في أمن واستقرار هذه البلاد والعداء لحكومتنا الرشيدة وعندما يأتي رجل الوطن المخلص البار له يمنع عجب.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
ت ١٢٤ ﯛالّلَھّ ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عنوده تعرفين أسمر عبر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يجب التحقيق مع هذا****
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
ومع احترامنالكل مواطن حريص على امن الوطن لكن دولتنا ادامهاالله وحفظهالديها من الاجهزه الامنية والمراجع الشرعية ما يكشف السرورية وخطرهم مع احترامنا الشديد لشخص قينان فلا يعتقد ان مسؤولي الدولة مغيبين
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بكره راح تسمعون هذا الشخص يقول .. خانني التعبير .. الرن جايك جايك يا محرض
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الغريب انك تحرض الناس على ولاة الامر وانت لسى باقي تهايط في تويتر بكامل تفاهتك .. يجتمع الروافض مع اللبراليه والاخونج في شعار هدم الاسلام وخيانة المسلمين
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ياقينان حذاري حذاري ولابد لك من حراسة فأنت هدف ومستهدف للكثيرين وبقووووووة نصيحة ياقينان ...
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بيض الله وجهك ياقيتان وسود الله وجهه الاخوانجبه.
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من وقف مع قطيع الأخوان والسروريين ضد قينان وحقق لهم مطلبهم بمنعه لندوته أن تقام يجب أن يحاسب حسابآ عسيرآ وجميع من تورط في العمل المشين والمستنكر على كافة الصعد.فهو يتحدث باسم الوطن ونصرته ونصرة حكومته
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ازعجنا قينان هاذا وال سعود تاج على راسك وتاج راس كل سعودي
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قينان للاسف خانة التعبير ام استشاط غضباً كردة فعل وخاطب سمو نائب امير منطقة عسير بطريقة استفزازية وهل باعتقادك ان سمو الامير فيصل سيوقع على قرار بدون علم بما احتواة القرار هذه سقطة لا تليق يسموة
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سمو نائب امير منظقة عسير حضي بالثقة الملكية ولا يجوز التشكيك بعمله واخلاصه كما فعل قينان ،، قينان فاشل وموسوس بشي اسمه السرورية وذلك على حساب فرض فكره المرفوض من كافة طوائف المجتمع ✋️
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كلام و اتهام خطير من قينان ولا يلام كاتب و مواطن يخاف على وطنه حكومة و شعبا و هذا هو الوقت الذي يجب ان توضع النقاط على الحروف و فضح التيارات التي تغلغلت في المجتمع السعودي بتمويل خارجي لاسقاط الوطن
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صياحك نغم
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فعل نائب أمير منطقة عسير خيرا عندما ألغى محاضرة قينان الغامدي لان هذا الرجل مستفز وليس له قبول في المجتمع اضافة الى انه يحمل فكر مخالف ومضاد للتوجه العام نصيحتي له ان يريح ويستريح
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115 خرم الحقيقة هل تطلب من سمو وكيل الإمارة ان يعتذر ويبوس على رأس قنينان حقيقة انك ابو الفتن ويجب ادخال الشبك هذا الا اذا كنت تكتب من خارج المملكة
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
بيض الله وجهك ياقيتان وسود الله وجهه الاخوانجبه.
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نحن معك يااستاذ قينان الغامدي 🌷
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التطاول بختلف ياعمر عن السؤال لماذا المنع السؤال حق مشروع لايجب سلبه من مثقف كبير مثل قينان هامه إعلامية وطنيه لايشك فيه إلا جاهل
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قنينا الا تعلم ان هذا يعتبر قذف بحق وكيل الإمارة بأنه غير مؤهل وفِي نفس الوقت تشهير في مسؤل اتخذ قرار صائب وسليم بحقك وأنك لابد وان تحاسب وإلا أصبحت قدوة لسيئين وسيحذا حذوك
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شايف شايف عيال الطائف 😂
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انت طاير في العجة وتطبل وما تعلم وان الله حاطك ( الحين العلم اللي انت تقول عليه ، وينه عن العاطلين الشاب يكد في تعليمك المبجل نصف عمره وبعده يتخرج ويجلس يبيع جح ، وياليت البلدية تخليه يبيع .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نطالب دولتنا بالتحقيق معه لأنه له هدف وراء البلبلة وعمل المشاكل في وقت نحن بغني عنها الرجل وراءه دوافع لفعل المغالطات على الآخرين
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106 عين الصواب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بيض الله وجهك ياقيتان وسود الله وجهه الاخوانجبه.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
مهايط مثله مثل بن نحيت .. هايط لين رنوووه ... قلم الخنبقه قلم رافضي يدعم كل من يخرج على البلد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
السميري // مساء النور والسرور حياااك يااالامير ،،،
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الاخوانجبه كفش كفش الواحد تلو الآخر يالله تذكر صيفكم في تركيا ونكتو علي بعض في أبو زعبل 😂
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على من منع واعترض على ندوة البطل الشجاع قينان الغامدي الاعتذار فورآ ليس له فحسب بل لوطنآ سعوديآ كان الغامدي ولازال يدافع عنه بكلمته الحرة الشريفة ضد قطعان الأخوان وعصاباتهم التي تم اعتقالهم وسجنهم .
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
🎤 آآآهـ .. قلبـــــي 💘
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قلم الخفخفه برررررررااااااااا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا المقيت يحاول تحريض الناس على ولاة الامر . يجب الحزم مع امثاله من الروابض
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الحمدلله ع القاء الندوة
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93 - عمر السميري 2017-09-13 22:09:04 ابو شدا شكرا لك ي طيب. لا شكر على واجب والطيب تعلمناه منك ومن امثالك.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الاخوانجبه كفش كفش الواحد تلو الآخر يالله تذكر صيفكم في تركيا ونكتو علي بعض في أبو زعبل 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العنيد مساك الله بالخير ي طيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من يكون هذا القزم حتى يتطاول ع اسياده الامراء حفظهم الله
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أكاد أجزم أن من يكتب تحت معرف (قلم الحقيقة) ما هو إلا أحد المحسوبين على ال م ر ص د . ودليله أنه يعلق بالفاظ وتعليقات اذا كتب مثلها غيره حذفتها المرصد..إما هو فمطلق السراح..يقول ما يشاء
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قلم الخنبقه براااااااا
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78 - العنيد 2017-09-13 22:04:16 66 - ابوشدا - بيض الله وجهك كلام رائع 100/100 احرق الاخونجيه أذناب ايران ،، {{ الله يسعدك }} تسلم نسأل السعاده للجميع وتفضل 😙🌷
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النجاة من هذه الفتن .. الاعتصام بحبل الله ثم الالتزام بجماعة المسلمين وامامهم . حفظ الله بلادنا وخادم الحرمين الشريفين امام المسلمين
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يجب أن يحاسب هذا الكاتب لسوء تغريداته مع سمو الأمير وكذلك كل من يصفق له .لأن الراضي كالفاعل ونحن مع قرارات حكومتنا وفقها الله فيما تراه فهي على علم بحركات العلمنة واللبرلة المقيتة ..
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لماذا تم حجب صوت هذا الرجل ؟.لماذا تم حجب فكره ونصرته لوطنه ووقوفه بجانب حكومته الرشيدة حكامنا آل سعود لاخلي الوطن منهم.هنك تآمر ضد هذا الرجل وهناك أيدي خفية ضد هذه البلاد وضد حكومتها يجب كشفهم فورآ.
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
يمكن يتم ايقافة بسبب اهانة رجال التربية والتعليم في الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
قينان يدور السجن من أوسع أبوابه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قينان يدور السجن من أوسع أبوابه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
76 - 2017-09-13 22:05:15 اتوقع مكافأة وتسليمه عمادة أحد الكليات شكراً قيتان↩إذا جدتي عادت من القبر وستلمت وزيرة الكنقو😆↪
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من أمن العقوبة أساء الأدب وهذه حال قينان يجزم أن ما احد يردعه ويوقفه عند حده تماديت وأغضبت الناس وكل ماطرحتها من مواضيع كلها مهاترات لاتدل على انك كاتب بل مزعج
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ابو شدا شكرا لك ي طيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من حجب صوتك ياقينان الغامدي في نصرتك لوطنك ووقوفك مع حكومتك يجب أن يحاسب حسابآ عسيرآ مهما كبر أو علا شأنه.الا الوطن ثم الوطن ثم الوطن لن نساوم عليه ولن نخضع أو نركع لكائن من كان الوطن فوق الجميع.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
انتبه لنفسك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياااعيني على الندوه اللي بتخرج علماء رواد فضاء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الاستقواء حيلة ضعيف الحجه والمنطق والعقل منع الرجل لماذا يجب التوضيح كرامة وتقدير الأمير مرفوعه ولاينقص منها سؤال المنع البعض يجير الموضوع وشخصنته بخبث واضح وجلي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
يتبع /الهياط والمناصب لمن لهم القدره على إدارة القطاعات وإنتاج أجيال يعتمد عليها .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يجب عدم السكوت على التعليقات التي تأيد قنينان وتشاركه الرأي بأن وكيل الإمارة لايعلم مايدور من حولة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تهميشك للمعلمين لم يكن الدافع بل إصرارك على ذلك التهميش جعل منك نقطة سوداء يخشى الكثيرين الاإقتراب منها أو النظر إليها// للمجتمع القول الفصل وهو من إختار عدم الإستماع إليك//وسمو الامير جزء من المجتمع/
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وانت ياقينان ما اضعفك صرت تتشكى وتتبكى عشان طويل العمر الله يحفظه منع ندوتك مدري محاضرتك اللي ماتعرف هي ندوة والا محاضرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 قلنا لا غرابه فالذباب يعرف بعض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ايش يفكر نفسه قينون.... يلغونه ويلغونك--
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتوقع مكافأة وتسليمه عمادة أحد الكليات شكراً قيتان.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
كلنا قينان الغامدي وكلنا شجاعته وكلنا فكره ورأيه ومبادئه التي لاتتغير ولا تصافح الا وطنها ولاتعانق الا حكومتها ولاتعرف أمامها الا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.يجب محاسبة من منع نصرته لوطنه.
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
قينان يتعامل مع كل من حوله بالريبة والشك فهو الذي يصنف المجتمع ويحزبه ويبث سمومه يتهم المسؤولين في إمارة عسير بالجهل بعدم معرفة ما يدور حولهم وكانه هو الذي العالم الموجه للأمير ماذا يفعل .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
- خالد العتيبي الله يحفظك يااستاذ قينان الغامدي والله يكون في عونك على شلة الشكاؤون(البكاؤون) كلمه جعلت من قينان نمر من ورق أمام الشعب وهي من إنتاج معالي الوزير.لكن نقول للي ما يعرفون للاملاء اتركوا.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
من اراد ان يقف مع البلاد التي ننعم بما فيها فليقف وقفة رجل مو يحارب العلم ورجاله من متعلمين ومعلمين لان دمار البلد محاربة علومه ومعلمين اهكذا هي الوقفة الى جانب البلد ولاننسى ان العلم عز الشعوب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هههههه قلم الخنبقه **** منك ومن تعليقاتك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
66 - ابوشدا - بيض الله وجهك كلام رائع 100/100 احرق الاخونجيه أذناب ايران ،، {{ الله يسعدك }}
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ماحد مالي عينه لازم يعاقب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلامك صحيح يا قينان فيما يخص تغلغل السروريون في التعليم و لكنك لم تكن مؤدبا مع سمو الامير في تغريداتك و كان يفترض عليك أن تذهب اليه أو تتصل به لتوضيح وجهة نظرك.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ماحد مالي عينه لازم يعاقب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاخوانجيه 😠😆
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 خرم الخقيقة يعني انت مع من يُتهم وكيل إمارة عين بأمر من ملك الحزم بأنه لايعلم بما يدور حولة وان من حول الوكيل هم من يديرون الإمارة ؟ ؟ ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(17)
تستحق اكثر من ايقاف ندوتك فانت لم تتهم المعلمين فقط وتشكك في قدراتهم بل اتهمت اجيال تخرجو على ايدي هؤلاء المعلمين منهم ذو مناصب عاليه واكادميين كانو طلبه تلقو تعليمهم على ايدي من رميتهم بالجهل !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا الكلام غير مقبول ... كيف يخاطب بهذه اللهجة...أرى أنه قام يتطاول--
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتوقع ان يتم ايقافه ومنعه من الكتابه جراء سوء ادبه مع سمو نائب امارة عسير حفظه الله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
58 - عمر السميري 2017-09-13 21:54:23 اتهامك لسمو نائب امارة عسير بانه لا يعلم عما يحصل يجب ان لا يمر مرور الكرام↩🌻🌺⚘🌷↪
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قينان أنت رجل شجاع سلام من قلم الحقيقة على رأسك ياسيد الرجال وأسدها. لم تحني هامتك لهم ولم ولن تركع الا لله رب العالمين طالما الأمر يتعلق ببلادنا المملكة العربية السعودية والوقوف مع حكومتنا .
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
تعليق مخالف
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53 - قلم الحقيقه 2017-09-13 21:50:07 بطل ياقينان الغامدي ونحن نقف معك وكل الشرفاء في المملكة العربية ↩ بطولته وبطولتك في الحضيض ↪.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
ماذاتقصدياقينان بأن التوقيع من وراءالاميرولاعلم له به ماذاتقصدياقينان برأيك وكيف توقيعه ولايعلم هذي وراهامقصدسيئ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياقوم ياقوم هجوم علي بني اخوانج ولا تخذكم في الله لومة لائم.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ياقوم ياقوم هجوم علي بني اخوانج ولا تخذكم في الله لومة لائم.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
إلغاء الندوة كان بعلم مسؤولي الإمارة وتوجيهاتهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اتهامك لسمو نائب امارة عسير بانه لا يعلم عما يحصل يجب ان لا يمر مرور الكرام
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
بطل ياقينان الغامدي ونحن نقف معك وكل الشرفاء في المملكة العربية السعودية يقفون بجانبك لأنك مع بلادنا ومع حكومتنا رعاها الله ضد الهجمة الشرسة التي يقودها قطيع الأخونجية وعصاباتهم المشكلة من الأخوان .
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
يجب منعه من اَي طهور إعلامي فهذا إنسان متغطرس وصاحب فتن ماحد سلم من لسانة وهو اسواء من الذين داخل الشبك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الاخوانجبه لا يعجبهم كلام هذ المفكر المبدع
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
المفروض الحفاظ ع اللحمه الوطنيه والبعد عن التشكيك في النوايا وعدم محاسبة احد الا اذا ثبت خطره ع المجتمع وامن الدوله وقته يجب محاسبته بكل شده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاخوانجبه لا يعجبهم كلام هذ المفكر المبدع
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
بطل ياقينان الغامدي ونحن نقف معك وكل الشرفاء في المملكة العربية السعودية يقفون بجانبك لأنك مع بلادنا ومع حكومتنا رعاها الله ضد الهجمة الشرسة التي يقودها قطيع الأخونجية وعصاباتهم المشكلة من الأخوان .
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
الله يحفظك يااستاذ قينان الغامدي والله يكون في عونك على شلة الشكاؤون البكاؤون
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لا تطعن في وطنية نائب أمير منطقة عسير فأنت لست أهل لذلك//فتجاوز الخطوط الحمراء سيكبدك خسائر أكبر بكثير من إلغاء ندوة أو محاضرة //تزعم أن سبب إلغائها هو المحتوى وتناسيت موقف المجتمع من مزاجيات صاحبها//
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
ياقينان احترم نفسك المناصب ليست في طول وتحريف الكلام يااخي تفرج اصحاب المعالي اكثرهم اصغرمنك في العمر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله هذا انسان كريه .... من احبه الله حبب الناس فيه ....
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اتمنى ان يشارك المثقف المميز قينان في هذه الندوه طالما انها تكشف تلاعب الحركيين وسيطرتهم ونفوذهم يجب ان نقف صفا واحداً ضد من يريد بهذا البلد سوء كلنا فداء للوطن ويجب ان نحافظ عليه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ما الفائده من محاظره ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا امن العقوبة فاساء الادب .. اذا لم تحترم قرارات الدولة اضرب براسك عرض الحائط ... كلنا تحت بيرق الدوله سمع وطاعه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
كفو يابن غامد
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
انا آسف مكنتش عارف ان الامير قنان الغامدي صباح سمو أعتذر عن كلامي امبارح وكرر آسفي.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا الرجل عظيم ولو فكره وصل للناس اصبحنا مجتمع راقي وسيتطور المجتمع ويهتم بالعلم ويواكب التطور الحاصل في العالم
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
هذا يريد ان يصعد على حساب السروريه والاخونج .. وكلهم في الهواء سواء. هذا ينظر للحريه المطلقه وجعل بلاد الحرمين متحرره اخلاقيا. وذاك يحارب الدوله ويعاديها ويتحالف مع اعدائها باسم الدين.حفظ الله بلادنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المفروض يعاقب ع تصنيفه للمجتمع وتقسيمهم الى سروريه وجا ميه وغيرها من المسميات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعض المنابر تصنع أبطال من ورق لبعض الأشخاص.واظن قينان في نهاية المطاف يحظر على ابو زعبل مع الربع. تشكيكك في وكيل إمارة عسير يدل على هجومك الصارخ على القيادة والشعب ع حد سواء. وانت شخص غير مرغوب فيك.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أنا لا أعرف تنظيم سروري ولا تنظيم إخواني ولا ليبرالي مزقتم أبناء الوطن بهذه التقسيمات وكل يرمي التهمة على الآخر كلنا مسلمون نصلي في المساجد إلا من أبى لا فرق بيننا من أين أتت هذه التقسيمات ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
قنينان ايش رأيك ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
زين ماصنعوا بمنعك بالحديث ماأدري ماهو الغثاء الذي ستضيف لمقالاتك الدولة ليست بحاجة لأمثالك لكي يعلمها بأعداءها الدولة أستحدثت أمن الدولة للتعامل مع من يحاول شق الصف والنيل من امن وإستقرار البلد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعترض ياقينان على أسيادك هذه أوامر لازم تقف عندها دون نقاش أنت تريد أن تبث سموممك وتثير بلبلة وفتنة في المجتمع .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
هذا الشخص من الضروره ا****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من سياق. كلامه. يتضح. أن. الرجال شكاك كبير.وأنه. يعيش. عالم. إفتراضي. ويصدقه.مثلاً. هنا. بدلاً من الإحتجاج والتشكيك. كان. من. الأفضل. سؤال الجهة المنظمة عن. التصريح. للندوة. لكنه فضل. الصياح
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
يجب محاسبته على تصريحاته السابقة ضد المعلمين وتصريحه الاخير الذي يقلل فيه من وكيل إمارة. هذا الانسان تمادى كثيرآ وإذا سكت عنه سيطال منهو اعلى من وكيل الإمارة
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
هل تقصد ان الامير لايهش ولاينش وانه نايم على اذانة ولا يدري مايجري حولة. هذا إهانة ولا اعتقد ان هذا يصدر من مسؤل كبير عين من قبل خادم الحرمين وإنما تصرف سليم جدآ بعد تصريحاتك المهينة لنصف الشعب
لا يعجبني(2) اعجبني(18)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياقنين انت ماذا تريد أن تصل الية عشان نفهم منك انت تحارب من عدة جبهات أوضح لنا هدفك .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
كلنا قينان الغامدي
لا يعجبني(8) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله وبحمده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عجيب اُسلوبك ياقينان اذا منعت ندوتك لسبب تنظيمي او لأي سبب آخر تجير هذا المنع على ان المانع يخضع لإملاءات حزب او تنظيم هذا في ظني افلاس منك تريد ان تقول مكل من يخالفك الرأي سروري او ضد الوطن عجيبي
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
الى أين تريد ان تصل ياااقينان من الهجوم والغلط والتشكيك في الشعب ؟؟؟؟. لم يسلم احد من كتاباتك لا المعلمين ولا منسوبي الإمارة ولا أمراء المناطق واي شخص يخالفك فهو سروري فعلا سوء أدب
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
هذا الآدمي لازم يعاقبونه الحقيقه على تعديه في كلامه هذا وتشكيكه في المسؤولين. ندوه وألغيت لاهي أول وحده ولا آخر وحده وانت ازعجت العالم وما أحد درى عنك يا قينان.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
البعض لايعرف أدب الحوار ولاالرد العاقل والمنطقي وكأنه يكتب في ورقه على مكتبه او في بيته ولايدرك ان التعليق يقرأ من الوف البشر من حق قينان ان يعرف السبب ويجب على المتحدث أن يشرح الأسباب التى منعته
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
قينان يخاطب الامير من دون مخاطبته بلقب مع انه ماسك منصب هذا الامير وهذا ان دل يدل على ان قينان وصل مكانه من الغرور والغطرسة وعدم احترام الحكومة
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
طولها قينان يبي له قرصة إذن
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
قينان تجرئ على كافة المعلمين واتهمهم بالسوء والتقصير ولَم يعاقب وتجرئ وهاجم نائب أمير عسير الامير منصور بن مقرن فعلا من أمن العقوبة اساء الأدب بعد مهاجمته للأمير ترا سيهاجم من بعده اعلى منصب ؟؟؟؟ !
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
قينان مثقف كبير وعارف كل الحيل التى يديرها البعض حتى لا يفضح أمور كانت خافيه على الناس المتخذين من الدين ستار لأعمالهم الحركية التى تهدف الى أمور كثيره حفظ الله وطننا من كل شر وكل حاسد وحاقد
لا يعجبني(7) اعجبني(9)
ياسيدي كلنا وطنين وكلنا نشهد أن الوطن كما وكيفا أولا وفي المقدمة//انت لست وحدك ياقنان من يرى ويشاهد//فالجميع لديهم حواس//تلحفك بالوطنية وإتهامك لغيرك بالتقصير في حق الوطن مدعاه أكل عليها الزمان وشرب//
لا يعجبني(2) اعجبني(12)
تحياتي لك يبن مقرن ابن الغالى 🇸🇦💚💚
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
قينان مواطن ومنحقحه معرفة سبب إلغاء الندوة ) ومنحق اصحاب الامر بالمنع ابداء الأسباب ، وحنا في بلد له انظمه وسيادة وليس كلمن تكلم او استفسر وضعتموه في موضع العدو . بعض المعلقين يتكلم بكلام ليس مقبول
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
يناو برقر كذا 👍 قينان خذلك اربع الوان وشلك بالمحاضرات كلا يعرف الصح مسوين زحمه بعصر التقنيه سجل على تيوب اوفر من مصاريف الملتقى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هو المشكلة انك تتحدث في شؤون لا تعلم عنها شئ. ***... اسم الامير : منصور بن مقرن.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
كل هذه الضجه عشانه انتقد المعلمين !! النقد هو دينمو التطور ... هذا الكاتب اذا قال أسمع وأذا جلد أوجع . فلله دره
لا يعجبني(7) اعجبني(7)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تحفر عن مذبحها كﻻمك اكبر منك كيف أمير منطقه ويكتب ويوقع عنه غيره على منعك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يعني أنك ذكى واحد في المملكة وأعرف واحد بالخطر...يا أخي الحكومة تعرف كل شي ولو أرادت شي ستعمله فريح نفسك ودعك من الهرطقة لتصفية حسابات معين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الى مزبلة التاريخ
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
سوء ادب مع ولي الامر . لابد من اعتقاله
لا يعجبني(5) اعجبني(8)
قينان هذا له من اسمه نصيب هذا تصرف قينه كيف تخاطب مسؤول بهذه الطريقه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
يارجل من كل عقله هذا يعني حاط أن كل المعلمين لهم أهداف ههههه يارجل المعلمين خمسه وتسعين بالميه منهم لو مافيه رواتب ماجوك يدرسون اصلا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
فتنان ألحق الامير بالمعلمين . هؤلاء هم الاعداء وان تزلفوا بحب الوطن وسيأتي اليوم الذي ينفضخ اولئك به
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
حقك وماجاك تستاهل وان شاءالله تنشال من الصحافه
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
قينان الغامدي جلد المعلمين والسروريين وكأني به يقول : وكأنني بالرمح أضرب قائلا الأرض ارضي والزمان زمانيه . فلله دره من كاتب جريء فف
لا يعجبني(22) اعجبني(42)
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