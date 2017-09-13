بعد إلغاء محاضرته.. “قينان الغامدي” لنائب أمير منطقة عسير: منعك لندوتي غريب وأظنك لم تتخذه وإنما من وراك وبتوقيعك !

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صحيفة المرصد: قال الكاتب الصحفي قينان الغامدي تعليقاً على إصدار نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن توجيهات بإلغاء ندوة كان من المفترض أن يشارك فيها في أحد الأندية الثقافية ” أنه يعتقد أن نائب أمير منطقة عسير لم يتخذ هذا القرار بنفسه، وإنما اتُّخذ قرار الإلغاء من ورائه واستُخدم فيه توقيعه.

ونشر قينان تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” قائلاً : صدقوني أنني في حيرة شديدة مزعجة !!! هل كلنا في السعودية قادة وأمراء مناطق وشعب نحارب الإرهاب ، والا مازالنا نرضخ لولولات التنظيم السروري !!

وتابع: “إن كنا جميعا ندرك خطر هذا التنظيم السروري وأطماعه في إسقاط النظام ، وحكم بلاد الحرمين ، إن كنا جميعا ندرك كل ذلك، فلماذا فيصل بن مقرن يمنع ندوة هدفها كشف حقيقة السرورية وتغلغلها في كل مفاصل الدولة وأهمها التعليم!! “.

وأضاف في تغريدة أخرى “إلى نائب عسير إن كنت لا تعرف خطر الحركية على الوطن،فيمكنك السؤال والقراءة،أما منعك لندوتي فغريب وأظنك لم تتخذه،وإنما من وراك وبتوقيعك!للأسف!!

من جانبه، ردّ المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير منطقة عسير والمتحدث الرسمي باسم الإمارة، سعد آل ثابت، على تصريحات قينان الغامدي، قائلاً “أن إلغاء الندوة كان بعلم مسؤولي الإمارة وتوجيهاتهم”.

وأوضح آل ثابت أن الجهة التي كان من المفترض أن تستضيف الندوة (مجلس ألم الثقافي) غير نظامية ولم تحصل على التراخيص اللازمة .

إلى نائب عسير إن كنت لا تعرف خطرالحركية على الوطن،فيمكنك السؤال والقراءة،أما منعك لندوتي فغريب وأظنك لم تتخذه،وإنما من وراك وبتوقيعك!للأسف!! — قينان الغامدي (@qenanalghamdi) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧

لماذا فيصل بن مقرن يمنع ندوة هدفها كشف حقيقة السرورية وتغلغلها في كل مفاصل الدولة وأهمها التعليم !! — قينان الغامدي (@qenanalghamdi) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧