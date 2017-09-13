المعارضة القطرية.. تكشف سبب تملق الدوحة لـ “إيران”.. وهذا هو موقف الشعب القطري

حجم الخط A A A المرصد 22 2٬826 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن الدوحة “تتملق طهران” في محاولة لاستفزاز العرب، مضيفاً أن النظام القطري يمر “بأزمة كبيرة” إلا أنه يزعم أن الأمور على ما يرام ولا توجد مشكلة”.

وتابع “أنه عندما تبنى النظام القطري لهجة التوافق مع نظيره الإيراني سبب هذا مشكلة داخلية وأن الشعب القطري لم يتقبل هذه اللهجة. الإيرانيون لم ولن يكونوا الأشقاء الأقرب للقطريين لا تاريخيا ولا دينيا ولا اجتماعيا”. موضحاً أن هناك امتعاضا شعبيا جراء هذه الأزمة وفقدان القطريين التواصل مع أشقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الهيل عن مؤتمر “أوقفوا دعم إرهاب قطر”، الذي نظمته المعارضة القطرية بالخارج،: “نحن بدأنا أنشطتنا لإبراز الصورة الحقيقية لمن يحكم قطر”.وأضاف: “قطر الآن تمر بأزمة كبيرة والنظام يروج لأن الأمور على ما يرام وأنه لا توجد مشكلة. الحقيقة أن النظام استخدم أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية خسائرهم”. وفقاً لـ “سكاي نيوز”

وأردف: “قطر تتدعي دائما أنه لا وجود لصوت آخر، بينما نحن في هذا المؤتمر نمثل الصوت الآخر الذي منع من التواجد داخل قطر.

وأضاف الآلة الإعلامية التي يصرف عليها المليارات داخل قطر مثل قناة الجزيرة لم تمنح لنا منبرا للتعبير عن الرأي أو لإيصال الصورة الأخرى، بينما فتحت المجال لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والترويج للتنظيمات الإرهابية مثل الإخوان وجبهة النصرة وتنظم داعش”.