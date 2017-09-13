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بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس
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المرصد 30 5٬536 3 ساعات

صحيفة المرصد – وكالات : جرفت الأمواج التي تسبب بها إعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس الأميركية، مخلوقا بحريا ضخما غريبا من نوعه إلى شواطئ ولاية تكساس الأميركية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، الأربعاء.

ونقلت صحيفة “الصن” البريطانية عن علماء أميركيين قولهم إنهم عثروا على الحيوان نافقا على شاطئ في مدينة تكساس، بعد انحسار الإعصار نهاية أغسطس الماضي.

ولا يمتلك العلماء أدنى فكرة عن المخلوق الغريب مع وجود بعض الفرضيات التي تقول إنه ثعبان البحر الضخم الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورته بعدما نشرتها ناشطة في مجال البيئة.

وقالت الناشطة بريتي ديساي: “خرجت مع آخرين إلى شاطئ تكساس لتقييم الأضرار التي خلفها الإعصار”، وهناك لاحظت وجود مخلوق غريب فسارعت إلى الاقتراب منه وتبيان حقيقته.

وأضافت أنه على الرغم من اهتمامهما الكبير في الحياة البحرية، خاصة المخلوقات التي تعيش في المحيطات والبحار، فإنها لم تتوقع أن تشاهد مخلوقا مماثلا على الشواطئ.

وذكرت ديساي أنها اعتقدت للوهلة الأولى أن “الحيوان قادم من أعماق المحيط وينتمي إلى فصيلة مصاصات الحجر”، لكنها استبعدت ذلك لاحقا بسبب طبيعة فمه المختلفة.

ولجأت أخيرا إلى تويتر من أجل أن يساعدها العلماء والمهتمون في تحديد نوع الحيوان البحري، وكانت التخمينات الأولى أنه نوع نادر من ثعبان البحر.

 

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - البتار
2017-09-14 00:33:12
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنه عرشه ومداد كلماته ورضى نفسه .. 70% من المخلوقات تعيش داخل المياة و30% على اليابس
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29 - عيد
2017-09-14 00:08:06
ممكن انه نتاج جماع حيوانيبن مختلفي الجنس وعاش
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28 - ابو خالد
2017-09-13 23:56:51
سبحانك ربي
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27 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 23:32:33
وجلده يشبه الخنزير
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26 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-13 23:31:43
يشبه الدلفين يمكن نوع من انواع الدلافين
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25 - _
2017-09-13 23:12:31
مواطن يحب الهياط اسم على مسمى يازينك ساكت
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24 - امرك غريب
2017-09-13 22:46:18
لو كتبت بالقوقل ظهور مخلوقات غريبة بعد تسونامي . بيطلع لك شبيه هذا المخلوق واشكل مخيفه سبحان الخالق
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23 - [PDF]
2017-09-13 22:43:30
هذا اسمه خنزير البحر على وشك الانقراض
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( عدد التعليقات 15,255 )
22 - ابويوسف
2017-09-13 22:42:48
بدت الهولات يعرفون القشريات بقاع المحيط ولا يعرفون هالبغل
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21 -
2017-09-13 22:38:44
هذا حوت ابو ذيل انقرض قبل 2000 عام يعيش في كوكب زحل وسقط على الارض بفعل ذنوب البشر
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20 - امرك غريب
2017-09-13 22:33:57
ممكن حقيقي ... بس الاسماك اللي ظهرة على شط اليابان بعد زلزال تسونامي حقيقية . اسماك الاعماق . لا يستطيع الانسان الوصل اليها الا بغواصه
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19 - ابوتركي
2017-09-13 22:31:36
لو صادقين كان علمونا حجمه شكل كبر البريعصي
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18 - فاطمه
2017-09-13 22:27:36
الله يعيننا على خرفات الامريكان عقب هالاعاصير بيتسلون علينا تونا خالصين من افلام الجن حقتهم بسم الله الرحمن الرحيم
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17 - خلود
2017-09-13 22:25:45
يامامي خفت لو انه حي كان اكل الناس
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16 - زائر من الكواكب
2017-09-13 22:25:16
تم التواصل معهم قبل قليل قالوا غير معروف لدينا
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15 - تصدق عاد
2017-09-13 22:23:53
شكله هذا اللي كان مسبب غرق السفن في مثلث برمودا
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14 - البيضفاعي
2017-09-13 22:22:20
تعليق مخالف
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13 - العويد
2017-09-13 22:21:11
كم طوله .. كم وزنه .. كم عرضه ... بس على طول خبط لزق حيوان بحري غريب ( سبحانه يخلق مالا تعلمون)
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12 - ناصر القصيباني
2017-09-13 22:21:00
هذا المتسردب خرج ليصيد في البحر فصدم في الاعصار .. بس رايح يرجع لاتخافون
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11 - ناصر القصيباني
2017-09-13 22:20:56
هذا المتسردب خرج ليصيد في البحر فصدم في الاعصار .. بس رايح يرجع لاتخافون
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( عدد التعليقات 17,838 )
10 - عمر السميري
2017-09-13 22:19:28
ويخلق ما لا تعلمون
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( عدد التعليقات 22,003 )
9 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 22:12:55
فوتوشوب ,,,,,فيه على النت صور ,,,,أفضع من كذا
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8 - @@@@@
2017-09-13 22:11:33
هذا ضب بحري
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7 - ظواهر تحتاج لدراسة معمقة حفاظا للانسانية
2017-09-13 22:10:05
حتى في العالم العربي حيوانات أكثر غرابة بهيئة اوادم كشفت مؤخرا عن دماغها الحيواني .
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6 - مزاجي كذا
2017-09-13 22:05:59
اقول هذا طبق طائر او طبق فول
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 22,003 )
5 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 22:00:33
حسافه على العقول اللي تصدق ,,,,,الفوتوشوب
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4 - مواطن يحب الهياط
2017-09-13 21:57:20
بيجي واحد مطفي النور ويقول : هذا عقاب الله على امريكا لأنها تقتل المسلمين ..
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( عدد التعليقات 6,644 )
3 - مرهف إحسااس
2017-09-13 21:55:32
سبحاااان الله يخلق مالا تعلموون ... ربما من نوعية الأسماك كبيرة الحجم ، ثدياااات .
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2 -
2017-09-13 21:52:57
📝البعض تغيب عنه سنين؛ ولايتغيّر عليك والبعض تغيب عنه يوم؛ وتجده قد تغيّر هذا هو الفرق بين الذهب والخشب...!!
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( عدد التعليقات 17,838 )
1 - عمر السميري
2017-09-13 21:49:31
سبحان الخالق العظيم
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