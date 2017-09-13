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شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل
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المرصد 39 4٬354 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تحولت لاعبة الجمباز الروسية أنستازيا سيدورفا إلى أيقونة للجمال بفضل شعرها الطويل والمميز.

خطت الروسية الحسناء الأنظار عبر حسابها “إنستجرام”، بفضل شعرها الأحمر المميز وطوله الذي يصل لمنتصف فخذيها تقريبًا.

تعتني أنستازيا “20 عامًا” بشعرها لدرجة أنها تحولت إلى مدونة للعناية بالشعر تعرض مراجعاتها وتقييمها لأفضل منتجات العناية بالشعر التي يتم طرحها بالأسواق باستمرار.

يذكر أن أنستازيا سيدورفا فازت مع فريق الجمباز الفني الروسي بالميدالية الفضية في البطولة الأوروبية عام 2012، كما حققت ثلاثة ألقاب فردية في بطولة الناشئين الروسية التي أقيمت عام 2011، ويتابعها الآلاف عبر حسابها “إنستجرام”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

39 -
2017-09-14 00:25:06
الشعر الطويل جميل علينا يا النساء بس والله تعب في تسريحه ولفه
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38 - واحد نفر
2017-09-14 00:23:43
اهب عليك هذا كله شعر
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37 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-09-14 00:17:14
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
36 - المزيني
2017-09-14 00:14:43
ياليل العنا انثى بكل ما تعنية الكلمة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
35 - الغامدي
2017-09-14 00:00:16
اتذكر جدتي كان شعرها بنفس المواصفات وبعدين جار عليه الزمن وتلاشى لمن صار بس شعرتين فوق اذانيها الله يرحمها كانت تمشط الشعرنين كل يوم مرتين
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34 - الحقباني
2017-09-13 23:57:58
علم 20 - منال 2017-09-13 23:12:59  ت ١٦ والله انك انتِ ناقصة العقل والدين وواضح من تعليقك - لك سنة وانتِ نفس التعليق ياليت تراجعين طبيب نفسي
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33 - فاتن الشهري✨
2017-09-13 23:56:14
ت١٧) فتفت / عد ارقد احسن لك شكلو راسك ضارب عليك😂😂😂😂💔
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
32 - وطني الحبيب
2017-09-13 23:55:40
وجت تاخذ رسايلها وخصله من جدايلها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
31 - ت 19 - معيض يركض بين الزهور
2017-09-13 23:50:44
هههههه ويش امحالك مع امخطافية . وللل يما حلا ضربات الترويض . يبدوا تحتاج هببببببد .. ويش راااايك يا معيض .
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30 - خالد
2017-09-13 23:49:14
ترفع طرف ملبوسك الضيق بيمناك=و شلال شعرك تنثره فوق الأمتاني ....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 -
2017-09-13 23:34:49
لا حول ولا قوة الا بالله الاجانب يريدون بناتنا يقلدون نساء الغرب في التعري والجرأة والحريّة والاستعراض نسأل الله ان يحفظ بناتنا وان يجملهن بالحجاب والعفاف والحياء والستر والحشمة امين
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28 - زائره
2017-09-13 23:24:49
الرجال عقولهم ناقصه وعيونهم زايغه
لا يعجبني(12) اعجبني(2)
27 - زائر
2017-09-13 23:24:01
اتوقع تستخدم زيت دابر املا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - فواز
2017-09-13 23:23:29
🐑🐑🐑🐑🙈😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-13 23:20:10
فاتن الشهري أخذني موتك بالهجة الجنوبية 🌺🌺🌺
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - ......................
2017-09-13 23:19:17
20 - منال >> مايجوز تدخل باسم نسائي وتسوي نفسك بنت لان التشبه بالنساء حرام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-13 23:18:16
مادري ليه قلبي ورحي وعقلي وفؤادي ما يرجف إلا لبنت بلدي السعودية فديت عمرها سبحان الله 🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
22 - بدر
2017-09-13 23:18:05
الى 21 حامض ياعنب
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
21 - ابن البلد
2017-09-13 23:14:14
الي يمدحونها ساهموا في تمرد البنات فاتقوا الله في بنات المسلمين ليس هناك افضل من المراه المسلمه المحجبة المحتشمه التي تستر جمالها وزينتها وجسدها ومفاتنها عن اصحاب الشهوات والأفكار الشيطانية اتقوا الله
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
20 - منال
2017-09-13 23:12:59
ت ١٦ والله انك انتِ ناقصة العقل والدين وواضح من تعليقك - لك سنة وانتِ نفس التعليق ياليت تراجعين طبيب نفسي
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19 - معيض يركض بين الزهور
2017-09-13 23:12:06
المرأه جميلة ولكن طول الشعر !! اذا زاد الشيء عن حده انقلب ضده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-09-13 23:11:02
يا مسلمين يا ابناء الاسلام يا قدوة شباب المسلمين يا ابناء الحرمين اتقوا الله و غضُوا ابصاركم طاعة لله وامتثالا لامر الله في قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ) اتقوا الله وغضوا ابصاركم
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
17 - فتفت
2017-09-13 23:09:27
فاتن ذكر غير سعودي يعبث هنا 👉🏿
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
16 - زائره
2017-09-13 23:05:47
الرجال ناقصين عقل ودين
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
15 - غايتي رضا ربي
2017-09-13 23:05:07
غض البصر اطهر للقلب وانقى للدين_غض البصر سبب لطهارة قلب المؤمن ونقائه من الشهوات والمعاصي_غض البصر وقايه للمؤمنين والمؤمنات من الفتن والمحرمات_غض البصر يحفظ المؤمن من السقوط في مستنقع الخيانه الزوجيّة
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
14 - فاتن الشهري✨
2017-09-13 23:03:36
اثقلوا 😂😂😂😂
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
13 - مشاكل
2017-09-13 23:02:57
هذي صواريخ is400 المضادة للضبان
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
12 -
2017-09-13 23:01:23
لانها اجنبية يجونك الحين المتناقضين يمدحونها ويتغزلون فيها ويطيرونها للسماء واذا العكس يقلبون مطاوعة ويستشرفون
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
11 - ولدالشيوخ
2017-09-13 23:01:00
ريانة العود نادي الليالي تعود بشوق الهوى بوعود ب وجهي اللي ضيعته زمان في عيونك السود..
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
10 - @
2017-09-13 22:57:42
بكره هذه بيتزوجها واحد خليجي ثري ويترك الحلوى المغلفه .. متناقضين تكثر فلوسهم و يقومون يلهثون ورى الحلوى الكاشفة ويتركون الحلوى المغلفه!
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
9 - ...........
2017-09-13 22:57:01
استغفر الله العظيم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
8 - مشبب
2017-09-13 22:56:37
اذكرو الله لا احد يعطيها عين انتم شهبان لهبان
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
7 - ترامب
2017-09-13 22:56:36
صاروخ سكود روسي عابر للقارات ،،،، الى الامام الى الامام ياشيخ بوتين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - خيال
2017-09-13 22:56:30
صاروخ أرض جو . أبك أبك أبك حقيقي ولا فتشوب , ":.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 22,003 )
5 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 22:55:46
كأنها مشعوذة ،،،،،، الشعر الطويل ،،،،،،مش حلو،،،،👩🏻‍⚖️🙎كذا احلى 🤥
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4 - ولدالشيوخ
2017-09-13 22:55:42
الطويل اللي لين رجلها..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - فاتن الشهري✨
2017-09-13 22:55:35
ماشاء الله شعري اقصر منها بشوي لو يكون لونه اسود يطلع احلى عليها الله يحفظها يارب 💗
لا يعجبني(9) اعجبني(1)
2 - ولدالشيوخ
2017-09-13 22:54:50
بشعرها الكثيف..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-09-13 22:54:20
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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