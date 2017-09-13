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شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل
صحيفة المرصد : تحولت لاعبة الجمباز الروسية أنستازيا سيدورفا إلى أيقونة للجمال بفضل شعرها الطويل والمميز.
خطت الروسية الحسناء الأنظار عبر حسابها “إنستجرام”، بفضل شعرها الأحمر المميز وطوله الذي يصل لمنتصف فخذيها تقريبًا.
تعتني أنستازيا “20 عامًا” بشعرها لدرجة أنها تحولت إلى مدونة للعناية بالشعر تعرض مراجعاتها وتقييمها لأفضل منتجات العناية بالشعر التي يتم طرحها بالأسواق باستمرار.
يذكر أن أنستازيا سيدورفا فازت مع فريق الجمباز الفني الروسي بالميدالية الفضية في البطولة الأوروبية عام 2012، كما حققت ثلاثة ألقاب فردية في بطولة الناشئين الروسية التي أقيمت عام 2011، ويتابعها الآلاف عبر حسابها “إنستجرام”.
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التعليقات
39 -2017-09-14 00:25:06
الشعر الطويل جميل علينا يا النساء بس والله تعب في تسريحه ولفه
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38 - واحد نفر2017-09-14 00:23:43
اهب عليك هذا كله شعر
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37 - قَالَ الله تَعَالَى2017-09-14 00:17:14
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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36 - المزيني2017-09-14 00:14:43
ياليل العنا انثى بكل ما تعنية الكلمة
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35 - الغامدي2017-09-14 00:00:16
اتذكر جدتي كان شعرها بنفس المواصفات وبعدين جار عليه الزمن وتلاشى لمن صار بس شعرتين فوق اذانيها الله يرحمها كانت تمشط الشعرنين كل يوم مرتين
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34 - الحقباني2017-09-13 23:57:58
علم 20 - منال 2017-09-13 23:12:59 ت ١٦ والله انك انتِ ناقصة العقل والدين وواضح من تعليقك - لك سنة وانتِ نفس التعليق ياليت تراجعين طبيب نفسي
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33 - فاتن الشهري✨2017-09-13 23:56:14
ت١٧) فتفت / عد ارقد احسن لك شكلو راسك ضارب عليك😂😂😂😂💔
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32 - وطني الحبيب2017-09-13 23:55:40
وجت تاخذ رسايلها وخصله من جدايلها
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31 - ت 19 - معيض يركض بين الزهور2017-09-13 23:50:44
هههههه ويش امحالك مع امخطافية . وللل يما حلا ضربات الترويض . يبدوا تحتاج هببببببد .. ويش راااايك يا معيض .
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30 - خالد2017-09-13 23:49:14
ترفع طرف ملبوسك الضيق بيمناك=و شلال شعرك تنثره فوق الأمتاني ....
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29 -2017-09-13 23:34:49
لا حول ولا قوة الا بالله الاجانب يريدون بناتنا يقلدون نساء الغرب في التعري والجرأة والحريّة والاستعراض نسأل الله ان يحفظ بناتنا وان يجملهن بالحجاب والعفاف والحياء والستر والحشمة امين
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28 - زائره2017-09-13 23:24:49
الرجال عقولهم ناقصه وعيونهم زايغه
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27 - زائر2017-09-13 23:24:01
اتوقع تستخدم زيت دابر املا
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26 - فواز2017-09-13 23:23:29
🐑🐑🐑🐑🙈😂
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25 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-13 23:20:10
فاتن الشهري أخذني موتك بالهجة الجنوبية 🌺🌺🌺
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24 - ......................2017-09-13 23:19:17
20 - منال >> مايجوز تدخل باسم نسائي وتسوي نفسك بنت لان التشبه بالنساء حرام
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23 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-13 23:18:16
مادري ليه قلبي ورحي وعقلي وفؤادي ما يرجف إلا لبنت بلدي السعودية فديت عمرها سبحان الله 🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️
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22 - بدر2017-09-13 23:18:05
الى 21 حامض ياعنب
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21 - ابن البلد2017-09-13 23:14:14
الي يمدحونها ساهموا في تمرد البنات فاتقوا الله في بنات المسلمين ليس هناك افضل من المراه المسلمه المحجبة المحتشمه التي تستر جمالها وزينتها وجسدها ومفاتنها عن اصحاب الشهوات والأفكار الشيطانية اتقوا الله
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20 - منال2017-09-13 23:12:59
ت ١٦ والله انك انتِ ناقصة العقل والدين وواضح من تعليقك - لك سنة وانتِ نفس التعليق ياليت تراجعين طبيب نفسي
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19 - معيض يركض بين الزهور2017-09-13 23:12:06
المرأه جميلة ولكن طول الشعر !! اذا زاد الشيء عن حده انقلب ضده
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18 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-09-13 23:11:02
يا مسلمين يا ابناء الاسلام يا قدوة شباب المسلمين يا ابناء الحرمين اتقوا الله و غضُوا ابصاركم طاعة لله وامتثالا لامر الله في قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ) اتقوا الله وغضوا ابصاركم
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17 - فتفت2017-09-13 23:09:27
فاتن ذكر غير سعودي يعبث هنا 👉🏿
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16 - زائره2017-09-13 23:05:47
الرجال ناقصين عقل ودين
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15 - غايتي رضا ربي2017-09-13 23:05:07
غض البصر اطهر للقلب وانقى للدين_غض البصر سبب لطهارة قلب المؤمن ونقائه من الشهوات والمعاصي_غض البصر وقايه للمؤمنين والمؤمنات من الفتن والمحرمات_غض البصر يحفظ المؤمن من السقوط في مستنقع الخيانه الزوجيّة
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14 - فاتن الشهري✨2017-09-13 23:03:36
اثقلوا 😂😂😂😂
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13 - مشاكل2017-09-13 23:02:57
هذي صواريخ is400 المضادة للضبان
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12 -2017-09-13 23:01:23
لانها اجنبية يجونك الحين المتناقضين يمدحونها ويتغزلون فيها ويطيرونها للسماء واذا العكس يقلبون مطاوعة ويستشرفون
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11 - ولدالشيوخ2017-09-13 23:01:00
ريانة العود نادي الليالي تعود بشوق الهوى بوعود ب وجهي اللي ضيعته زمان في عيونك السود..
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10 - @2017-09-13 22:57:42
بكره هذه بيتزوجها واحد خليجي ثري ويترك الحلوى المغلفه .. متناقضين تكثر فلوسهم و يقومون يلهثون ورى الحلوى الكاشفة ويتركون الحلوى المغلفه!
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9 - ...........2017-09-13 22:57:01
استغفر الله العظيم
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8 - مشبب2017-09-13 22:56:37
اذكرو الله لا احد يعطيها عين انتم شهبان لهبان
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7 - ترامب2017-09-13 22:56:36
صاروخ سكود روسي عابر للقارات ،،،، الى الامام الى الامام ياشيخ بوتين
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6 - خيال2017-09-13 22:56:30
صاروخ أرض جو . أبك أبك أبك حقيقي ولا فتشوب , ":.
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( عدد التعليقات 22,003 )5 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
كأنها مشعوذة ،،،،،، الشعر الطويل ،،،،،،مش حلو،،،،👩🏻⚖️🙎كذا احلى 🤥
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4 - ولدالشيوخ2017-09-13 22:55:42
الطويل اللي لين رجلها..
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3 - فاتن الشهري✨2017-09-13 22:55:35
ماشاء الله شعري اقصر منها بشوي لو يكون لونه اسود يطلع احلى عليها الله يحفظها يارب 💗
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2 - ولدالشيوخ2017-09-13 22:54:50
بشعرها الكثيف..
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1 - قَالَ الله تَعَالَى2017-09-13 22:54:20
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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