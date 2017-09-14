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خبراء: شركات الاتصالات بالسعودية سوف تتعرض لخسائر مالية ضخمة حال رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات

خبراء: شركات الاتصالات بالسعودية سوف تتعرض لخسائر مالية ضخمة حال رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات
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المرصد 7 538 31 دقيقة

صحيفة المرصد: توقع خبراء أن تتعرَّض شركات الاتصالات بالسعودية لخسائر مالية كبيرة من انخفاض قيمة الفواتير المالية؛ وذلك بعد توجيه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات قبل أسبوع.
وقال عبدالعزيز الحمادي، الخبير التقني والمهتم بقطاع الاتصالات عن قرار رفع الحجب عن التطبيقات : “القرار تاريخي، وحقبة جديدة في عالم الاتصالات، ولاشك أنه قرار جيد بكل النواحي، وستضطر معه الشركات لتقديم خدمات بيانات وإنترنت عالية، وهو المعمول به دوليًّا على عكس الموجود لدينا”.
وتابع: “القرار سيُفعَّل لو كانت هناك عقوبات رادعة للمشغلين، وقوة بالنظام، وسياسة واضحة.. وهذا هو المأمول؛ لأن شركات الاتصالات لدينا هي الأغلى عالميًّا، وهذا ما أكدته هيئة الاتصالات.
وأضاف مع هذا القرار ستضطر الشركات للتسابق لتقديم خدمات إنترنت قوية في السرعة وحجم البيانات وغير ذلك، وستقدم عروض مكالمات ورسائل، وهي مجانية في أمريكا مثلاً”. وتابع: “كثير من الشركات العالمية تركز على سرعات النت وخدمات تفوق المتوقع، وشركاتنا تقدم خدمات هاتف، وتفرض أنظمة وقرارات حول خدمات الإنترنت”.
يشار إلى أن قرار رفع الحجب عن التطبيقات طال تطبيقه، وتعرَّض لعرقلة وتعطيل وسط تعنت المشغلين، وحجبهم كل تطبيق جديد خشية هبوط مدخولاتهم الشهرية من جراء توجُّه العملاء .
وكان مشغِّلو ومقدمو خدمة الاتصالات والإنترنت بالسعودية قد تسابقوا لحجب خدمة المكالمات بالواتساب قبل عامين.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 15,255 )
7 - ابويوسف
2017-09-14 00:40:26
عن نفسى ما احب الكلام الكثير مجانى او بفلوس عندك سوالف مشتاق سير لكن مانريد هو تخفيض اسعار النت وتكون سريعه
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6 - مووني
2017-09-14 00:35:58
جعلهم ما يربحون الاتصالات وجزاه الله خير هالوزير
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5 -
2017-09-14 00:29:05
لا يوجد مشترك لم يتضرر من شركات الاتصالات وقد رفعوا علي فاتورة 400 ريال الى 15000 ريال وخط الهاتف مقطوع من اول شهر والفاتورة تزيد ودخلوني في سما حسبي الله عليهم
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4 - ابوفهد
2017-09-14 00:23:47
طبعا واكيد ستخسر شركات الاتصالات طالما لديها موظفين أجانب تزيد رواتبهم على رواتب رؤساء امريكا وكل ماهو مطلوب منهم النصب والتحايل على العملاء ولديهم أسوأ الخدمات بأعلى الاسعار
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3 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-14 00:23:43
هذا مثل الي يقول حطوا رسوم عليها واضحه ياخبراء الغفله .
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2 -
2017-09-14 00:19:03
طيب احنا ايش دخلنا !!!!
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1 -
2017-09-14 00:16:45
كانت الشريحه ب 10 آلاف ريال. وبعدها أصبحت تباع عند الإشارات هههه
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عن نفسى ما احب الكلام الكثير مجانى او بفلوس عندك سوالف مشتاق سير لكن مانريد هو ت...
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