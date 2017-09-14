خبراء: شركات الاتصالات بالسعودية سوف تتعرض لخسائر مالية ضخمة حال رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات

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صحيفة المرصد: توقع خبراء أن تتعرَّض شركات الاتصالات بالسعودية لخسائر مالية كبيرة من انخفاض قيمة الفواتير المالية؛ وذلك بعد توجيه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات قبل أسبوع.

وقال عبدالعزيز الحمادي، الخبير التقني والمهتم بقطاع الاتصالات عن قرار رفع الحجب عن التطبيقات : “القرار تاريخي، وحقبة جديدة في عالم الاتصالات، ولاشك أنه قرار جيد بكل النواحي، وستضطر معه الشركات لتقديم خدمات بيانات وإنترنت عالية، وهو المعمول به دوليًّا على عكس الموجود لدينا”.

وتابع: “القرار سيُفعَّل لو كانت هناك عقوبات رادعة للمشغلين، وقوة بالنظام، وسياسة واضحة.. وهذا هو المأمول؛ لأن شركات الاتصالات لدينا هي الأغلى عالميًّا، وهذا ما أكدته هيئة الاتصالات.

وأضاف مع هذا القرار ستضطر الشركات للتسابق لتقديم خدمات إنترنت قوية في السرعة وحجم البيانات وغير ذلك، وستقدم عروض مكالمات ورسائل، وهي مجانية في أمريكا مثلاً”. وتابع: “كثير من الشركات العالمية تركز على سرعات النت وخدمات تفوق المتوقع، وشركاتنا تقدم خدمات هاتف، وتفرض أنظمة وقرارات حول خدمات الإنترنت”.

يشار إلى أن قرار رفع الحجب عن التطبيقات طال تطبيقه، وتعرَّض لعرقلة وتعطيل وسط تعنت المشغلين، وحجبهم كل تطبيق جديد خشية هبوط مدخولاتهم الشهرية من جراء توجُّه العملاء .

وكان مشغِّلو ومقدمو خدمة الاتصالات والإنترنت بالسعودية قد تسابقوا لحجب خدمة المكالمات بالواتساب قبل عامين.