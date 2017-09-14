قال لا يجوز.. الشيخ المطلق: احتفال الفقراء وذو الدخل المحدود بعيد الميلاد قد يتسبب في حدوث الطلاق وتفكك الأسر!

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صحيفة المرصد: قال الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي عن حكم الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال أو الزوجة: “لا يجوز ولا نريد أن نفتح على أنفسنا بابًا؛ لأن الناس مالهم إلا أن يفتقروا!، نحن نريد أن نوفر للبيوت وهم يريدون الآن إهلاك أنفسهم بمثل هذه الاحتفالات مع ما نئن منه الآن!”.

وأضاف الشيخ المطلق في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى: لو أقام الفقير وذو الدخل المحدود سنويًّا لكل طفل من أطفاله حفلة عيد ميلاد، ولزوجته حفلة عيد ميلاد، وله حفلة عيد ميلاد، وحفلة لذكرى الزواج، مع ما نشكو منه الآن من أوضاع؛ فهذا قد يتسبب في مشاكل آو حدوث الطلاق وتفكك الأسر”. ومضى قائلًا: “كأن الناس بهذه الاحتفالات يسعون إلى ما يضرهم والعقلاء يدعون إلى التخفيف”.

وقال الشيخ المطلق: “هذه الاحتفالات أشياء لا خير فيها والإسلام لا يشجع عليها، ومع ذلك كل يوم فاتحين لهم بابًا؛ إن خرجت المرأة من النفاس عزايم، أو عدة الطلاق عزايم، أو الوفاة عزايم، وكأن الناس يسرعون إلى الفقر.