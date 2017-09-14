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شاهد .. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف عامل من محطة بنزين بالقوة

شاهد .. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف عامل من محطة بنزين بالقوة
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المرصد 22 2٬008 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله عملية اختطاف عامل من محطة بنزين بالقوة .
وظهر خلال مقطع الفيديو توقف سيارة سوداء، أمام إحدى محطات الوقود أدعى صاحبها أنه يريد تعبئة البنزين وحضر عامل لتقديم الخدمة اللازمة له .
وأبان مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة شروع العامل في مباشرة مهام عمله حيث امسك بالمضخة وانتظر أن يفتح السائق “التانك” فنزل شاب من باب الراكب واقترب من العامل ثم فتح باب السيارة الخلفي، ودفعه إلى داخل السيارة بقوة واستقل السيارة، فيما انطلق قائدها مسرعاً .
وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المغردين واستنكروا الواقعة معربين عن غضبهم ورأى بعضهم أن بعض العمالة في المحطات، تظهر ما معها من أموال عند رد باقي الحساب، ما يدفع ضعيفي النفس إلى مهاجمتهم بغرض السرقة.
وطالب المغردون الجهات المختصة بسرعة ضبط الجناه وكشف غموض الواقعة وملابستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 - سلوى
2017-09-14 03:03:10
الله يعز آل سعود ولايعز عليهم بكره يتلووونه الحقير اللي ماعنده خاتمه تسلط على العامل المسيكين لولا دولتنا كان أنتشروا هالعينات لكن حكومتنا لهم بالمرصاد والله يديم علينا الأمن والأمان
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21 - مجبر رجل القعسي
2017-09-14 02:53:58
لو يطبق حكم الشرع حدالسرقه كان لم تجد من يجرء على مثل هذه السرقات وفي وضح النهاروكثير من المواقع التجاريه فيها كميرات مراقبه لكن الرادع غير موجود يسرقون علشان يشترون دخان والسبب ارتفاع سعر الدخان
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20 - المر
2017-09-14 02:07:06
بياخذون فلوسه وينزلوه في محل الفلوس مع العمال وكثيره يطمع الحوش اللي مافرقت معه المفروض محاسب ادفع بعد الوقود لكن العامل ماقاوم المعصلك اللي دفعه
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19 - 😂😎😂
2017-09-14 02:06:11
ع كل حال أقول لزائرة المثيرةللشفقةالمسكينةالضعيفةالحاقده سواءكانت امرأة أوذكر..كلن يشوف الناس بعين طبعه
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18 - 😂😎😂
2017-09-14 02:00:02
تعليق 16 مرصداوي.اللي تصفها بأنها أختك ت.1ولانعلم من هي أو من هو؟هي تعمم على جميع الرجال وأنت منهم
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17 - انـــــــــــا
2017-09-14 01:58:33
تعليق مخالف
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16 - مرصداوي
2017-09-14 01:46:52
ت7 صراحة الاخت زائرة ماقالت شي غلط هناك رجال بدون تعميم ناقصين عقل واكبر دليل على ذلك هذا الخبر امامك وكثير تصرفات وسلوكيات والفاظ خاطئة تصدر من اشباه الرجال تجعلني أوافق الاخت زائرة في ماقالت
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15 - زائر رررر111
2017-09-14 01:39:38
يجب أن يكون هناك محاسب مستقل يذهب صاحب السيارة ليدفع المبلغ ويأخذ عليه فاتورة سداد ويقدمها للعامل الذي يتولى تعبئة الوقود
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14 - باسل
2017-09-14 01:36:32
هؤلاء جحلط والتربية تربية شوارع هل هؤلاء لديهم أهل ام من ابناء الشوارع ( القيط ) الجزاء أكيد السيارة مسروقه مافيه الا السجن من 5 سنوات وأكثر عجل الله بالقبض على المجرمين عديمي الضمير اشغلو الحكومه
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13 - ابوصالح سكري
2017-09-14 01:30:04
العلاج سجن وووغرامة ومصادرة لسيارة
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12 - ابوصالح سكري
2017-09-14 01:29:59
العلاج سجن وووغرامة ومصادرة لسيارة
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11 - فاهم الاعيبهم
2017-09-14 01:28:40
يأخدون منه الفلوس ويرجعوه
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10 - ***
2017-09-14 01:25:36
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9 - مقيم بالسعودية
2017-09-14 01:22:28
تعليق مخالف
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8 - قلم الحقيقه
2017-09-14 01:20:59
الله يكفينا شر الفقر اللهم احفظ امنا ودم الرخاء علي بلادنا
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7 - النادر
2017-09-14 01:19:04
زائره / علامك ناقمة على الرجال . إذا حصل لك موقف من رجل . تراه يعتبر من أشباه الرجل . أما الرجال الحقيقيين فهم يكرمون نسائهم وبناتهم وأمهاتهم . ويعيشون معهم بكل الحب والتقدير .
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6 - خالد
2017-09-14 01:17:11
رجال الأمن يقبضون على المجرمين بعد ذلك سجن عدة شهور أو يخرج بكفالة وهلم جرا ،، الحل مع مثل هؤلاء هو الضرب بيد من حديد
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5 - خالد
2017-09-14 01:15:50
الحل هو تطبيق شرع الله عز وجل وليس الألتفات إلا مايسمى بحقوق الأنسان الأكذوبه واللتي لم نرى منها شئ للمسلمين في الروهينقا أو سوريا أو حتى في أفريقيا ،، حل مثل هؤلاء المجرمين هو تطبيق شرع الله
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4 - ياليل ابولمبه
2017-09-14 01:15:10
1 - زائره 2017-09-14 01:06:15 الرجال ناقصين عقل ‘‘‘‘‘‘‘ توك تدرين خليها على الله بس وخلينا ساكتين
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3 - كيرم
2017-09-14 01:11:58
غثيتونا وش لنا
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2 - النادر
2017-09-14 01:09:16
لا تقلق . بلد الحرمين منصورة بإذن الله . سوف تسمعون في القريب العاجل خبر القبض عليهم . لاسيما وأن أوصاف المتهم واضحة في الصورة . كذلك رقم اللوحة . هذولا ما هم متربين والدولة تربيهم .
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1 - زائره
2017-09-14 01:06:15
الرجال ناقصين عقل
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