شاهد .. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف عامل من محطة بنزين بالقوة
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله عملية اختطاف عامل من محطة بنزين بالقوة .
وظهر خلال مقطع الفيديو توقف سيارة سوداء، أمام إحدى محطات الوقود أدعى صاحبها أنه يريد تعبئة البنزين وحضر عامل لتقديم الخدمة اللازمة له .
وأبان مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة شروع العامل في مباشرة مهام عمله حيث امسك بالمضخة وانتظر أن يفتح السائق “التانك” فنزل شاب من باب الراكب واقترب من العامل ثم فتح باب السيارة الخلفي، ودفعه إلى داخل السيارة بقوة واستقل السيارة، فيما انطلق قائدها مسرعاً .
وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المغردين واستنكروا الواقعة معربين عن غضبهم ورأى بعضهم أن بعض العمالة في المحطات، تظهر ما معها من أموال عند رد باقي الحساب، ما يدفع ضعيفي النفس إلى مهاجمتهم بغرض السرقة.
وطالب المغردون الجهات المختصة بسرعة ضبط الجناه وكشف غموض الواقعة وملابستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
التعليقات
الله يعز آل سعود ولايعز عليهم بكره يتلووونه الحقير اللي ماعنده خاتمه تسلط على العامل المسيكين لولا دولتنا كان أنتشروا هالعينات لكن حكومتنا لهم بالمرصاد والله يديم علينا الأمن والأمان
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لو يطبق حكم الشرع حدالسرقه كان لم تجد من يجرء على مثل هذه السرقات وفي وضح النهاروكثير من المواقع التجاريه فيها كميرات مراقبه لكن الرادع غير موجود يسرقون علشان يشترون دخان والسبب ارتفاع سعر الدخان
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بياخذون فلوسه وينزلوه في محل الفلوس مع العمال وكثيره يطمع الحوش اللي مافرقت معه المفروض محاسب ادفع بعد الوقود لكن العامل ماقاوم المعصلك اللي دفعه
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ع كل حال أقول لزائرة المثيرةللشفقةالمسكينةالضعيفةالحاقده سواءكانت امرأة أوذكر..كلن يشوف الناس بعين طبعه
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تعليق 16 مرصداوي.اللي تصفها بأنها أختك ت.1ولانعلم من هي أو من هو؟هي تعمم على جميع الرجال وأنت منهم
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ت7 صراحة الاخت زائرة ماقالت شي غلط هناك رجال بدون تعميم ناقصين عقل واكبر دليل على ذلك هذا الخبر امامك وكثير تصرفات وسلوكيات والفاظ خاطئة تصدر من اشباه الرجال تجعلني أوافق الاخت زائرة في ماقالت
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يجب أن يكون هناك محاسب مستقل يذهب صاحب السيارة ليدفع المبلغ ويأخذ عليه فاتورة سداد ويقدمها للعامل الذي يتولى تعبئة الوقود
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هؤلاء جحلط والتربية تربية شوارع هل هؤلاء لديهم أهل ام من ابناء الشوارع ( القيط ) الجزاء أكيد السيارة مسروقه مافيه الا السجن من 5 سنوات وأكثر عجل الله بالقبض على المجرمين عديمي الضمير اشغلو الحكومه
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العلاج سجن وووغرامة ومصادرة لسيارة
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العلاج سجن وووغرامة ومصادرة لسيارة
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يأخدون منه الفلوس ويرجعوه
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الله يكفينا شر الفقر اللهم احفظ امنا ودم الرخاء علي بلادنا
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زائره / علامك ناقمة على الرجال . إذا حصل لك موقف من رجل . تراه يعتبر من أشباه الرجل . أما الرجال الحقيقيين فهم يكرمون نسائهم وبناتهم وأمهاتهم . ويعيشون معهم بكل الحب والتقدير .
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رجال الأمن يقبضون على المجرمين بعد ذلك سجن عدة شهور أو يخرج بكفالة وهلم جرا ،، الحل مع مثل هؤلاء هو الضرب بيد من حديد
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الحل هو تطبيق شرع الله عز وجل وليس الألتفات إلا مايسمى بحقوق الأنسان الأكذوبه واللتي لم نرى منها شئ للمسلمين في الروهينقا أو سوريا أو حتى في أفريقيا ،، حل مثل هؤلاء المجرمين هو تطبيق شرع الله
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1 - زائره 2017-09-14 01:06:15 الرجال ناقصين عقل ‘‘‘‘‘‘‘ توك تدرين خليها على الله بس وخلينا ساكتين
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غثيتونا وش لنا
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لا تقلق . بلد الحرمين منصورة بإذن الله . سوف تسمعون في القريب العاجل خبر القبض عليهم . لاسيما وأن أوصاف المتهم واضحة في الصورة . كذلك رقم اللوحة . هذولا ما هم متربين والدولة تربيهم .
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الرجال ناقصين عقل
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