شاهد .. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف عامل من محطة بنزين بالقوة

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله عملية اختطاف عامل من محطة بنزين بالقوة .

وظهر خلال مقطع الفيديو توقف سيارة سوداء، أمام إحدى محطات الوقود أدعى صاحبها أنه يريد تعبئة البنزين وحضر عامل لتقديم الخدمة اللازمة له .

وأبان مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة شروع العامل في مباشرة مهام عمله حيث امسك بالمضخة وانتظر أن يفتح السائق “التانك” فنزل شاب من باب الراكب واقترب من العامل ثم فتح باب السيارة الخلفي، ودفعه إلى داخل السيارة بقوة واستقل السيارة، فيما انطلق قائدها مسرعاً .

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المغردين واستنكروا الواقعة معربين عن غضبهم ورأى بعضهم أن بعض العمالة في المحطات، تظهر ما معها من أموال عند رد باقي الحساب، ما يدفع ضعيفي النفس إلى مهاجمتهم بغرض السرقة.

وطالب المغردون الجهات المختصة بسرعة ضبط الجناه وكشف غموض الواقعة وملابستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.