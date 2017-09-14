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ملتزمون بضبط النفس .. شاهد: أول تعليق غاضب للشيخ “بن شريم” بعد سحب قطر جنسيته-فيديو
صحيفة المرصد : أكد شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، عدم تفاجئه بسحب الجنسية القطرية منه مع بعض من أفراد قبيلته، واصفاً ما قامت به السلطات القطرية بالفعل غير المستغرب.
وأضاف آل مرة عبر مقطع فيديو ، إن السلطات القطرية مأوى للإرهاب ومموليه، وأن الموضوع أكبر من جنسية فهو اعتداء كبير على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي .
وحذر من ارتماء السلطات القطرية في حضن إيران، وتسليم قطر وأهلها للأعداء المتربصين ، بحسب العربية نت.
وتابع شيخ قبائل آل مرة: “ملتزمون بضبط النفس بناء على طلب الملك سلمان بن عبد العزيز”.
وأضاف : “لو سمح لنا لأخذنا حقنا الشرعي من حمد بن خليفة”.
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التعليقات
19 - هنطش2017-09-14 02:59:17
مابه الا هجوم ونأخذ حق ابن شريم و غيره ما هوب نافع غير هذا مع حكام قطر عشرين سنه والوضع كل ماله يراوح مكانه
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18 -2017-09-14 02:48:33
يا 1 انت ماخذ الجنسيه القطريه انت يمني حوثي ولست قطري أصل انت قطر بالتجنس ولم يفسد الخليج الا *** انت و امثالك أفهمت سوف تسحب جنسيتك و ترجع لليمن ***و التخزين قريبآ سوف تلبس الايزار و ***
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17 - ل2017-09-14 02:33:15
من طلع من داره قل مقداره والكلام للسعوديين اللي يتلزقون في بعض دول الخليج مثل الكويت وقطر والإمارات. خلك في بلدك ترى السعوديه بلد الخير الله بعدها ويعز حكامها وشعبها.
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16 - ابوصالح سكري2017-09-14 02:31:07
والنعم فيهم ال مره في الخليج اهل كرم وفزعة لضيف البعيد والقريب
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15 - مواطن2017-09-14 02:31:01
ال مرة اطلعوا من قطر وافتكوا من تصرفات الحكومة القطرية إخوانكم وعيال عمكم ينتظرونكم في السعودية وحدودكم إلى نجران
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14 -2017-09-14 02:30:47
ونعم يا بن شريم
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13 - راكاااان2017-09-14 02:27:27
مابعد اليل الا الصباح وبزوغ شمسه فصبرآ جميل والله المستعان ... البزر وبوه عثوا فسادآ في قطر وشعبها ولازامآ تربيتهم
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12 - راكاااان2017-09-14 02:17:12
لااحد يرد على تعليق 1 اعتبروه طفل من اطفالكم بمعنى سفيه مايؤخذ عليه عادي طنشوه السفيه
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11 - تعليق 1 و82017-09-14 01:58:32
كلامك كردود عليك بكلمتين ولي امره خارج عن تعاليم دينه يشق الصف العربي والاسلامي فهذه ليس له طاعة فية يضرب المسلمين بالمسلمين فهل هذا من الطاعة
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10 - وطني الحبيب2017-09-14 01:55:39
اشهد بالله انك شيخ وال مره ونعم الرجال ونعم القبيله ناس ما ترضى المهونه لك مني سلام وتحيه وحبه خشم على شجاعتك ولاهبب غريبه عليك ياشيخ كلمه حق وقلتها
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9 - باسل2017-09-14 01:54:16
ياتعليق 4 كن حذّر في كلامك رد عليك لإ طاعة لمخلوق في معصيه الخالق و أميركم وحكومتكم عامة عصا الله و رسولة بزيارة قبر الخميني في ايران و عملهم بنشر الفتن و الغدر و الخيانه للجيران فهمت ياذميم
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8 - الدين بيقول ايش؟2017-09-14 01:39:38
طاعة ولي الامر واجبة وفِي عنقه بيعة ولو جلد ظهرك وأخذ مالك .
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7 - اريتري مواليد دار التوحيد والعزة2017-09-14 01:36:30
يكفيك ياشيخ آل مره أن العرب والعجم تشهد لكم بأنكم أهل الأصل والفعل وتاريخكم من قبل حكام قطر معروف وتشهد لكم الأرض بأنكم أهل العمار والأفعال الطيبات، وتصريحك هذا حكمة ونصر بإذن الله تعالى.
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6 - خالد العجمي2017-09-14 01:35:50
رد على تعليق رقم واحد قبيلة ال مره ياجاهل من جزيرة العرب خل عنك الفلسفة الي مالها داعي 😡
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5 -2017-09-14 01:35:34
ت1 الجنسيه لسوريين فقط
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4 - قطان ***2017-09-14 01:34:31
طاعة ولي الامر واجبة يا شيخ المرة
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3 - مديرة مياه الثروات2017-09-14 01:31:40
تعليق مخالف
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2 - اليامي2017-09-14 01:27:45
الشيخ طالب شيخ غصب بالجنسيه اوبدونها ولو يلتفت او يعطي اشاره لال مره لاانتهى قطر واخذها غصب كما قال حفظ الله مملكتي وسيدي سلمان وولي عهده وادام عزهم ونصرهم
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1 -2017-09-14 01:26:11
خلص يعطونك اي جنسية خليقية يقولون خليجنا واحد
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بواسطة : حمدالربياوي
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