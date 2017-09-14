ملتزمون بضبط النفس .. شاهد: أول تعليق غاضب للشيخ “بن شريم” بعد سحب قطر جنسيته-فيديو

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صحيفة المرصد : أكد شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، عدم تفاجئه بسحب الجنسية القطرية منه مع بعض من أفراد قبيلته، واصفاً ما قامت به السلطات القطرية بالفعل غير المستغرب.

وأضاف آل مرة عبر مقطع فيديو ، إن السلطات القطرية مأوى للإرهاب ومموليه، وأن الموضوع أكبر من جنسية فهو اعتداء كبير على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي .

وحذر من ارتماء السلطات القطرية في حضن إيران، وتسليم قطر وأهلها للأعداء المتربصين ، بحسب العربية نت.

وتابع شيخ قبائل آل مرة: “ملتزمون بضبط النفس بناء على طلب الملك سلمان بن عبد العزيز”.

وأضاف : “لو سمح لنا لأخذنا حقنا الشرعي من حمد بن خليفة”.

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