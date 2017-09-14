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أول تعليق لـ “مفتي المملكة ” والشيخ “المغامسي” على حراك 15 سبتمبر .. وهكذا وصفوه

أول تعليق لـ “مفتي المملكة ” والشيخ “المغامسي” على حراك 15 سبتمبر .. وهكذا وصفوه
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المرصد 53 2٬297 1 ساعة

صحيفة المرصد: أكد المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن دعوات حراك 15 سبتمبر التي يتداولها دعاة الفتنة وأعداء السعودية من دعوات الجاهلية والضلال، وأضاف: “هذه الدعوات دجالة، تقوم بها فئات حاقدة. يجب تجنب هذه الأشياء وحرمتها وقبحها؛ فهي لا خير فيها، ولا فيمن دعا إليها؛ فهم دعاة فتنة وشر وفساد؛ فاحذروا منهم”.
وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج معالي المواطن، الذي يقدمه علي العلياني على قناة mbc: “مجتمعنا السعودي مجتمع متكاتف ومتعاون ومتراحم.. مجتمع يدين لله بالإسلام وللنبي بالرسالة.. مجتمع يستظل بحكومة طيبة عادلة، تحكم بشريعة الله، وترعى بها مصالح أمنها واستقرارها”.
وتابع: “بلدنا ينعم بالأمن والخير ورغد العيش؛ ولذلك الأعداء يحسدوننا على هذه النعمة العظيمة؛ ويريدون أن تتحول بلادنا إلى فوضوية، وإلى فتن، وإلى سفك الدماء”.ومضى قائلاً: “يا أيها المسلم والمسلمة، اعلم أن هذه الدعوات ضدك، وضد أمنك ودينك وعقيدتك وأخلاقك.. واعلم أنها من دعوات الجاهلية والضلال.وشدد على ضرورة تأييد الدولة فيما تقوم به من أجل الأمن والاستقرار، وما تبذل من جهود في سبيل راحة المواطن”.
وفي السياق ذاته قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة، الشيخ صالح المغامسي، أن الاحتكام إلى الشارع والدعوة إلى الفتن من خلال المظاهرات، وما شابهها من طرائق الفوضى مما يسمى حراكًا أو ثورة، كل ذلك من خطوات الشيطان التي نهى الله تعالى عنها؛ لما فيها من فساد ظاهر مثل سفك الدماء. وفقاً لـ “سبق”.
وأضاف: “وطننا المملكة العربية السعودية جمعه الله على إمام واحد، له ولولي عهده في الأعناق بيعة شرعية، وفي القلوب محبة، وفي العيون إجلال، نجم عن ذلك منافع ومصالح للبلاد والعباد والحاضر والباد، فأي دعوة بعد هذا الاجتماع الشرعي والأمن الوطني إنما هي أباطيل مرجفين، ودعوات معرضين، لو تحققت – لا قدر الله – لأعقب ذلك هلاك في الحرث والنسل والوطن والمواطنين، نعوذ بالله من ذلك كله”.
وتابع: “لم يختلف علماء الأمة وسدنة الشريعة في القول بحرمة الخروج على ولي الأمر، وأوجبوا له السمع والطاعة في غير معصية الله؛ كل ذلك لما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. والتاريخ الإسلامي شهد دعوات للخروج على الحكام، لم تجنِ الأمة منها خيرًا أبدًا.
وأضاف “أنصح الشباب بالتزام نور القرآن وهدي النبوة، وأن عليهم أن يعرضوا عمن ربما حسنت عباراته فخاطب العواطف وأثار الحماس، وهو في كل ذلك خبيث في سريرته، حاقد في طويته. وتابع: “يحب أن يعلم شبابنا أن هذه البلاد وطنهم، ولن تحويهم بلاد غيرها، وأن ولاة الأمر حريصون كل الحرص على بناء الإنسان في هذه الديار المباركة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

53 - حمدالربياوي
2017-09-14 03:03:03
يجب ان تكون خطب الجمعة عن تثقيف الناس بأضرارالمظاهرات وتأثيرها على الأمن والاقتصاد وان المواطن هو الجندي الاول للوطن ولنأخذ العبرمن الدول التي اجتاحتها المظاهرات بغرض الإصلاح انها تعيش بفقروحروب طاحنة
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52 - راكاااان
2017-09-14 03:02:25
حراك 15 سبتمبرالذين يدعون اليه هو حراك الخونه المرتزقه المأجورين الذي لايتدعى افواههم النجسه كلمه يطلقونها وهم اهون من عش العنكبوت ولكن عل الباغي تدور الدوائر وبأذن الله سيشاهدون معنى ا للحمه الوطنيه
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51 - ابومحمد
2017-09-14 02:55:08
هؤلاء اعداءكم أعداء الإسلام والمسلمين وأعداء الأمن والاستقرار منهجهم منهج يهودي ( كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله) كفانا الله شر كل من به شر
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50 - ؟
2017-09-14 02:54:18
عهدن علينا والله امام الله سبحانه وتعالى ان نحمي هذا الوطن بكل ما نملك وان لا يدنس شبر منها اى حاقد والله ثم والله ان لانخون هذى الأرض الشريفه التى كرمها الله من عنده واسال الله ان يحفظ علينا امننا
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49 - الازدي
2017-09-14 02:46:57
انكشف ***
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48 - صديق
2017-09-14 02:46:17
***
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47 - ربما انقلب السحر على الخائن ؟!
2017-09-14 02:44:38
شعب قطر سيكون له كلمة في خونته !! وسينقلب السحر على الساحر الخائن
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46 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-14 02:42:45
برق الحرم : اسم ضعيف.. واحساسي يقول انك ثور او قوسي.. ممكن برجك ومسارك ..💃💃
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45 - ربما انقلب السحر على الخائن ؟!
2017-09-14 02:42:07
سيصدم الخونة وأذنابهم في قطر !!
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44 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-14 02:40:39
🎶 نيمرا و بلاش دموع 🎶
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43 - ل
2017-09-14 02:38:19
كلنا فداء السعوديه وشعب السعوديه الله يعز حكامنا ويحفظ بلدنا
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42 - رزقي على الله
2017-09-14 02:34:26
اللي يدعون إلى هذه الأفعال والمظاهرات هم في الاساس خونه مندسين كخفافيش الظلام يريدون أن تعم الفوضى في هذه البلاد المباركه الطيبه ليسفكو الدماء ويفسدون في الأرض ولكن نقول لهم خاب مسعاك وليخسا الخاسئون
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( عدد التعليقات 28,595 )
41 - برق _ الحرم
2017-09-14 02:29:55
(((((( يخسون الخونة والاعداء من خلفهم ...... لم ينجحوا في (ثورة_ حنين )من قبل ..... ولن يكتب لهم في (ثورة سبتمبر) نجاح ....ــ(((ولايحيق المكر السيء الا بأهله)))ــ فهــــل من معتبر ؟ )))))
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40 - المزيني
2017-09-14 02:29:17
الدولة واليوم الحرب حولنا من كل اتجاة لابد من التكاتف والوقف امام الحراك الغبي ذا يعني في وسط الحرب والمصايب الي حولنا جاي تطالب الشعب يصير زيهم الله يكفينا شرة ويهدي النفوس ويكتب الي فية الخير
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39 - جربوع الرأي
2017-09-14 02:27:12
انا اعتقد ان من ينتقد بلدة في سبيل التغيير للافضل فهذا حقة اذا كانت نيتة صادقة...اما من يخرج في تظاهرات ومحاولات لزعزعة الأمن في وقت فية السعودية تجابة اكثر من دولة فهذا يستحق الزنزانة والخيزرانة.
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38 - المزيني
2017-09-14 02:27:08
اتعليق مخالف
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37 - ابو خالد الحربي
2017-09-14 02:22:09
حسبنا الله في كل من يكيدلبلدنا وحكومتنا الرشيدة وكيدكم عليكم انشاءالله الشعب السعودي وحكومته يد واحده على شرع الله @ موتوا في كيدكم@ اللهم امين@@
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( عدد التعليقات 28,595 )
36 - برق _ الحرم
2017-09-14 02:20:02
((( حنا تربينا وسرنا خير _ سير .....ماهو تحت ظل القياصر والطغاة ..... لله الامر ولا لغيره أمر .... الا ولي الامر له سلطه وجاه ...... ((منهج رسول الله ))وابوبكر وعمر هـــــذه عقيدتنا ولا عنها _غناه)))
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35 -
2017-09-14 02:18:49
28تراك تغلط بكلام منت قده
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34 - سنونو
2017-09-14 02:18:42
نشكر المفتي ال الشيخ والشيخ المغامسي لأفهام الناس عن سوء هذه الدعوات التي لا تصدر إلا من حاقد على هذا البلد العظيم بشعبه وولاة أمره ودعوة للفوضى وذهاب الأمن كما حصل في الدول التي ابتليت بالثورات
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33 - الحامدي
2017-09-14 02:17:39
اللهم افضح كل خائن خائنه ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا لهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم واحفظ لنا الأمن و الأمان واحفظ لنا الملك سلمان و ولي عهده محمد وارزقهم البطانه الصالحة المصلحه
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( عدد التعليقات 28,462 )
32 - قلم الحقيقه
2017-09-14 02:17:25
مالهم الأخونجية قطيع الأخوان الخونة الجواسيس الا نسف رؤوسهم وحرق لحاههم وهي في وجوههم .والله انه لتستخدم لحاكم بعد نتفها من وجوهكم لكنس الشوارع من خلالها ثم قصها وحشرها بفم كل ***
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31 - ابن الخليج
2017-09-14 02:16:50
تعقبون يامطايا ايران المجوسية ماانتم الا حثالة وتليفونات عمله مستاجره من حكام قطر ، الوطن له رجال تبيع أنفسها رخيصه من اجله .. قبحكم الله .
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( عدد التعليقات 28,595 )
30 - برق _ الحرم
2017-09-14 02:14:37
(((((( نقولها حقا سنقلب مخططات الاعداء والخونة والعملاء المندسين ويعملون في الخفاء بصورا متعددة .... ((((احــــــــذروا غضب شعب أرض الرسالة ))) وطننا سيد الاوطان وسيبقى وولاة الامر تاج ملك ستبقى))))
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29 - بوصفاء
2017-09-14 02:13:27
اي حراك واي فوضه لنا في سوريا واليمن عبره ان هذا الحراك محرم ولايسعى ايليه الاظال مظل يريد خراب البلاد ولاكن والحمدلله المجتمع فيه خير كثير لاينظر الى مروج الفتن وستكتشفون غد ان من كان وراه غطر
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( عدد التعليقات 28,462 )
28 - قلم الحقيقه
2017-09-14 02:12:54
ههههههه نشوفك توصوص من داخل جحرك يالأخونجي ياعدو الوطن. تعال أعلن ولائك ومبايعتك لولاة أمرك الملك سلمان وولي عهده وحكومتهم الرشيدة.لكنك جعري ملعون ماتقدر ولائك للحمدين وتميم قطر وللتركي ولحزبك ودعاتك.
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27 - هؤلاءهم علماء ودعاتنا ومشائخنا أهل السنة ؟ وليس اولئك الاخونجية وسروريتهم الحزبين
2017-09-14 02:12:36
وليعلم الذين ظلموا وضلوا وخانوا أي فكر وخيانة وحزبية هم عليها سائرون
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26 - صمصام
2017-09-14 02:09:48
وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه..... الأمير نايف بن عبد العزيز قالها المواطن رجل الأمن الأول.. من يعلم ان هناك من ينوي بالخروج ولم يبلغ عنه فهو خاين لدينه ووطنه ..كن شجاع وبلغ عن كل خائن لبلاد الحرمين
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25 -
2017-09-14 02:08:38
ت18حاول ان تدرس موضوعك قبل ان تكتبه
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24 - برق _ الحرم
2017-09-14 02:08:21
(((((( رسالة حب لن تنتهي أبداء ....... الي خير اوطان الارض قاطبة ..... حب ووفاء شعب ليس كسائر شعوب الارض )))))
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23 - هؤلاءهم علماء ودعاتنا ومشائخنا أهل السنة ؟ وليس اولئك الاخونجية وسروريتهم الحزبين
2017-09-14 02:08:17
وليعلم الخونة أيا كانت ملتهم وحزبيتهم وطائفيتهم أننا مواطنون سعوديون لنا وطن نحميه لذا استحقينا العيش فيه ،،، وليس للخونة الا الذلة والمهانة
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22 -
2017-09-14 02:06:43
ت18الي اوقفه عن الندوه هو امير منطقه عسير براسك شي
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21 -
2017-09-14 02:06:18
العاقل من اتعظى بغيره شوفو سوريا وليبيا الفقر والتهجير والقتل بعد ماكانو في وطنهم امنين اصبحو الان لاجئين يقطعون البحر بحث عن الامان
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20 - هؤلاءهم علماء ودعاتنا ومشائخنا أهل السنة ؟ وليس اولئك الاخونجية وسروريتهم الحزبين
2017-09-14 02:06:03
نحن المواطنون السعوديون من سيلقن الخونة دارسا ،،، في أيا مكان تواجدوا ،، بل سندخل جحورهم لنخرجهم منا صاغرين ذليلين
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19 - برق _ الحرم
2017-09-14 02:05:42
(((حرام الخروج على ولاة الامر..والاشد خطرا..عدم تقديم النصح من علمائنا الافاضل..الاعداء يحاولون تهيئة البيئة بالتزيين تارة وبالضغط على الشعب في كثيرا من الامور وحماية جيوش الخونة القابعة في السجون)))
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18 - قلم الحقيقه
2017-09-14 02:04:02
عطونا الأخونجية قطيع الأخوان اللي هاجمو فارس الوطن البطل الشجاع قينان الغامدي عسى ربي يحفظه من كل شر ومكروه وعملو أنفسهم المدافعين عن الوطن كذبآ وزورآ وانما خدمة لأجنداتهم وأحزابهم حتى لايفضحهم قينان.
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17 - هؤلاءهم علماء ودعاتنا ومشائخنا أهل السنة ؟ وليس اولئك الاخونجية وسروريتهم الحزبين
2017-09-14 02:03:37
وسنلقن الخونة درسا في خيانتهم ،، اليوم ليس كما مضى من أيام خوالي ؟!!
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16 - عبدالعزيز
2017-09-14 02:02:56
لن يكون حمل تحقيق الأمن والإستقرار على أجهزة بلادي الأمنية الغالية ولكني سأسخر نفسي ومالي وأولادي للذود عن وطني واقسم على ذلك ولست خيراً من رجالنا البواسل على جبهات الحد الجنوبي وفي مسورة القطيف
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15 - هؤلاءهم علماء ودعاتنا ومشائخنا أهل السنة ؟ وليس اولئك الاخونجية وسروريتهم الحزبين
2017-09-14 02:02:25
عندما نقول علماء أهل السنة والجماعة فإننا نميزهم تميزا عن من يدعي العلم من المنتسبون لأحزاب الخيانة والغدر والضلال اخونجية وسرورية وقطبية خوارج هذا العصر
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14 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-14 02:02:18
الدوله ستبقى دوله و15 سبتمبر كل من يقوم بعمل تضاهر أو فوظى سوف يحاسب كائن من كان والله يحفظ مملكتنا الحبيه وحكامها آل سعود .
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13 - الهاشمي
2017-09-14 02:01:06
الهشتاق من عزمي نهاقة وزمرته الشعب السعودي بفضل الله واعي يعرف اللي علية من واجب ديني ووطني دام عزك يا وطن وعمت الفرحة الاعياد قادتنا في قلوبنا وكل ما نملك فدوه لهم 🇸🇦🇸🇦💚💚 هذا هو ديني
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( عدد التعليقات 28,595 )
12 - برق _ الحرم
2017-09-14 02:00:37
(((((( اللهم رد كيد كل الكائدين ...... وافشل جميع مخططات الاعداء والخونة ماهوظاهر منها وماهو باطن ....اللهم احفظ أرضنا آمنة مطمئنة طاهره..... اللهم من ارادنا بسوء فأشغله بنفسه وأجعل الدائرة عليه ))))
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11 - هؤلاءهم علماء ودعاتنا ومشائخنا أهل السنة ؟ وليس اولئك الاخونجية وسروريتهم الحزبين
2017-09-14 01:59:43
هل هم علماؤنا من قالوا قولهم في جماعة الاخوان وبينوا ضلالها وفسادها وتفريقها ومخالفتها لنهج أهل السنة والجماعة
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10 - باسل
2017-09-14 01:58:57
نتمنا لمن يشارك بهذة الفتنه ان يقبض عليه و يرسل الى الحدود الجنوبيه و يوضع في الصف الأمامي و اقي لرجال الأمن المخلصين هؤلاء من عصابات المقبوض عليهم حديثآ و توصيات الأسياد في قطر بحول الله مدحورين
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9 - قلم الحقيقه
2017-09-14 01:58:06
وين انحاشو خنازير الأخونجية *** من الأخوان والدواعش والقاعدة والسروريين وغيرهم مانشوف لهم أثر كل ملعون منهم اختفى في جحره مثل الثعلب الجبان.حين طلبهم وطنهم لاعلان البيعة والولاء له الخونة.
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8 - هؤلاءهم علماء ودعاتنا ومشائخنا أهل السنة ؟ وليس اولئك الاخونجية وسروريتهم الحزبين
2017-09-14 01:57:43
هؤلاء هم علماؤنا المعتبرين ،، فهل يفهم الاخونجية ذلك ؟!
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7 - هؤلاءهم علماء ودعاتنا ومشائخنا أهل السنة ؟ وليس اولئك الاخونجية وسروريتهم الحزبين
2017-09-14 01:56:36
هل عرفتم من نعني بعلماؤنا ودعاتنا ؟!
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6 - اخونجية بان عوارهم وانكشف عنهم الغطاء !!
2017-09-14 01:53:27
هؤلاء هم علماؤنا ودعاتنا ومشائخنا من هم على عقيدة أهل السنة والجماعة
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5 - يوسف العنزي
2017-09-14 01:52:59
اللهم احفظ مملكتنا من كيد الكائدين دام عزك ياوطن اللهم احفظ امننا واحفظ وطننا واخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حكما لنا حتي يرث الأرض ومن عليها
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4 - قلم الحقيقه
2017-09-14 01:52:47
قلم الحقيقه يبايع حكامه الشرعيين آل سعود حفظهم ونصرهم وأعزهم الله ويجدد بيعته وولائه المطلق لهم وعلى رأسهم مقام سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين سمعآ وطاعة لهم.
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3 - قلم الحقيقه
2017-09-14 01:49:56
لعنة الله على من سيخرج فيه أو يؤيده ويناصر كلابه الأخونجية من قطيع الأخوان والسروريين وغيرهم من قاذورات الحمدين وتميم وتركيا.خلنا نشوف كلب من كلابهم ينبح ماله الا الرصاص يفجر جمجمته جمجمة الجعري.
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2 - ***
2017-09-14 01:48:37
تعليق مخالف
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1 -
2017-09-14 01:48:31
الله يحمى بلدنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين .
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