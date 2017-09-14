تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

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صحيفة المرصد : اعتبر إسلام البياع رئيس الاستشارات لدى كي بي ام جي السعودية، أن عدد الأسهم المطروحة للبيع ضمن حصة صافولا في المراعي، يفسر تراجع القيمة المحددة للسهم عن سعر السوق.

وقال البياع في مقابلة مع “العربية” إن الحصة المطروحة عبر سجل الأوامر لشرائها، تبلغ 2 مليون سهم في حين يتراوح معدل التداول اليومي على سهم المراعي بين 200 ألف سهم و300 ألف سهم يوميا.

وأشار إلى أن وسيط الصفقة بنك “اتش اس بي سي” جمع المستثمرين المهتمين وبعد تحديد الطلب جرى تحديد السعر الذي أعلن عند 70 ريالاً للسهم، وهو بالعادة أقل من السعر اليومي المتداول للسهم، و”هذا طبيعي جدا نظراً لكمية المعروض من الأسهم”.

وبشأن بيع 16% من البنك السعودي الفرنسي إلى المملكة القابضة، استبعد البياع أن تتدخل المملكة في إدارة البنك نظرا لطبيعة مساهمتها الأخرى بنفس النسبة والتي لا تشكل تدخلا بأكثر من وجود عضو مجلس إدارة في البنك لها.

وقال إن الفارق كبير بين الصفقتين بالقيمة التي تبلغ في صفقة السعودي الفرنسي نحو 5.4 مليار ريال، في حين تبلغ قيمة الصفقة نحو مليار ريال في “صافولا – المراعي”. كما أن تملك الحصة من أسهم البنك تتطلب موافقات من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية.

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