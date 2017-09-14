أول تعليق للقحطاني بعد سحب الدوحة جنسية آل مرة …وهذه رسالته للمتعاطفين مع أعداء الوطن!

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صحيفة المرصد:شن المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني هجوما على قطر بعد سحب الدوحة الجنسية من الشيخ طالب بن شريم آل مرة وتجنيس العجم لحمايتهم .

وقال القحطاني في تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم (الخميس) :”حين يسحب “تنظيم الحمدين” الجنسية من كبار مشايخ وأعيان قبائل قطر، ويقوم بتجنيس العجم، ويستقطبهم لحمايته من أهل الأرض؛ فماذا بقي من شرعيته؟”..وأضاف ” القحطاني” ؛الحساب عسير للخونة والمتعاطفين مع أعداء الوطن ..ودام عزك ياوطن”.

شرح مصطلحات #تنظيم_الحمدين:

الرأي: تقول مانريد فنعطيك الجنسية.

الرأي الٱخر: تقول مالانريد فنسحب منك الجنسية.#سحب_جنسيات_ال_مره pic.twitter.com/j8Rm6LL3nq — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

حين يسحب #تنظيم_الحمدين الجنسية من كبار مشايخ وأعيان قبائل قطر، ويقوم بتجنيس العجم، ويستقطبهم لحمايته من أهل الأرض؛ فماذا بقي من شرعيته؟ — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧

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