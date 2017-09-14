أول تعليق للقحطاني بعد سحب الدوحة جنسية آل مرة …وهذه رسالته للمتعاطفين مع أعداء الوطن!
صحيفة المرصد:شن المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني هجوما على قطر بعد سحب الدوحة الجنسية من الشيخ طالب بن شريم آل مرة وتجنيس العجم لحمايتهم .
وقال القحطاني في تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم (الخميس) :”حين يسحب “تنظيم الحمدين” الجنسية من كبار مشايخ وأعيان قبائل قطر، ويقوم بتجنيس العجم، ويستقطبهم لحمايته من أهل الأرض؛ فماذا بقي من شرعيته؟”..وأضاف ” القحطاني” ؛الحساب عسير للخونة والمتعاطفين مع أعداء الوطن ..ودام عزك ياوطن”.
شرح مصطلحات #تنظيم_الحمدين:
الرأي: تقول مانريد فنعطيك الجنسية.
الرأي الٱخر: تقول مالانريد فنسحب منك الجنسية.#سحب_جنسيات_ال_مره pic.twitter.com/j8Rm6LL3nq
— سعود القحطاني (@saudq1978) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
حين يسحب #تنظيم_الحمدين الجنسية من كبار مشايخ وأعيان قبائل قطر، ويقوم بتجنيس العجم، ويستقطبهم لحمايته من أهل الأرض؛ فماذا بقي من شرعيته؟
— سعود القحطاني (@saudq1978) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
اللهم احفظ وطنا السعودية وحفظ حكومتنا الرشيدة وحفظ الشعب السعودي الاصيل الشريف الذي لم تزعزعه ابواق اعداء الوطن من داخل الوطن أو خارجه.لنا الفخر أننا سعوديين ونفخر بحكومتناالوطن أمانة في أعناقنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يجب زعزعة أمن قطر المثل بالمثل 20 سنة صابرين على تجاوزاتهم ضدنا الصبر له حدود حان الأن قطع رؤوس الافاعي سريعآ. العضوا المصاب بالسرطان يجب قطعه سريعآ قبل انتشارة في الجسم السليم.وقطر سرطان الخليج
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
دام عزك ياوطن ودام امننا واماننا وربي يكفينا الفتن ماظهر منها وما بطن ويوحد كلمتنا على التوحيد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وليه ما تسجلونهم لاجئين مهجرين وتتواصلون مع المنظمات العالمية وتستغل إعلاميا مثل ما يفعلون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
سقطت ورقة التوت من على رؤوس الذين يتشدقون بالرأي والرأي الآخر! وادعياء حرية الكلمة والاتجاه المعاكس! قطر في خطر !!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تنظيم الحمدين يحفر قبره بيديه،اللهم اجعلهم في هذا الحال وأردى يحقدون على البشر بشكل عجيب قتلوا ملايين الاشخاص في ليبيا وسوريا وأفريقيا ويتآمرون على الدول المجاورة لهم ولايريدون الخير لأحد .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قطر تتخبط وهي متجهة إلى مزبلة التاريخ
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يارب في هذا الصباح ارنا عجائب قدرتك في قطر ومن وراءها ياعظيم ---
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
يسحبون جنسية أهل البلاد الأصليين ويجنسون عزمي ويوسف ومنهم على شاكلتهم فعلاً إذا حكمت ***الارعن فهذه النتيجه ....
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اكيد بيجب مرتزقة والخونة علشان يحمونة من أهل قطر الشرفاء والله كل هذا علشان ذمميم المجد والحمدين ملهم كلمة مدعوس عليهم الكلام عند الإيرانية موزة وعزمي فشاره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
طيب فهمنا إن الحساب عسير مع المتعاطفين مع أعداء الوطن ونحن لسنا منهم والحمد لله فماذا عن عن أعداء الوطن أنفسهم متى يكون الحساب؟عجل علينا.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
والله لو اشوف يا سعود لحب راسك تستاهل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
خلاص خسروا أيديكم من قطر من أعلنت شرف إيران.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من الطبيعي اي حكومه يظهر لها معارضين من الشعب تلقي بهم في السجون وإذا لم تتمكن بسبب تواجدهم خارج أراضي الوطن فليس أمامها سوا سحب الجنسية وهذا معمول به في جميع الدول العربية.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ماظهر منها ومابطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شرح مصطلحات #تنظيم_الحمدين: الرأي: تقول مانريد فنعطيك الجنسية. الرأي الٱخر: تقول مالانريد فنسحب منك الجنسية.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق