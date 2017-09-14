عبدالله الفيصل: ست الكل أم كلثوم !

بقلم : محمد الساعد

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• خرج الأهلي من آسيا ولن أبحث بين الكلمات عن (نيشيمورا آخر) فنحن لم نعتد على الدلال من التحكيم المحلي حتى نستغرب أي خطأ يحدث من الحكم الآسيوي.

• الأهلي خسر لأنه لم يكن في مستوى يؤهله للذهاب إلى دور الأربعة لملاقاة الهلال، أي أن الفريق بكل مكوناته في الملعب وخارج الملعب (هش رث)، ولا يستحق أكثر من تلك الخسارة المذلة والتي أماطت اللثام عن بلاوي داخل الفريق.

• ارتفع صوتي عبر أكثر من منبر بعد مباراة الاتفاق، محذراً من كارثة تنتظر الفريق إذا لم يحضر الأهلي مدافعا، وقبلها ضرورة الجلوس مع المدرب من قبل مدرب وطني من أبناء الأهلي، كونه ما زال يبحث عن معرفة أسماء اللاعبين فضلاً عن معرفته بقدرات كل لاعب، ولكن دون أن يسمعني أحد أو حتى يعبر نقدنا أحد، كون الجماعة مشغولين بما هو أهم من الإعلام الصادق.

• أعود اليوم وأكرر كلامي بصوت أعلى وأقول الحقوا الفريق، فثمة عمل من المدرب يذكرني بما فعله بيريرا، فكل الدلائل تشير إلى أن الطيب سيفرغ الفريق من نجومه تحت ذريعة أنا المدرب، بل أنا المدير الفني وناس الأهلي يؤمنون بالتخصص والصلاحيات حتى لو كانت مدمرة.

• ستة لاعبين أجانب أتمنى من أي فني أن يعمل تقريرا مفصلا عن من المفيد منهم ومن المستفيد، وبعدها يمنحني فرصة القول على هامش هذا التقرير، اسأل عن المدافع الذي هو علة الأهلي، لماذا الاهلي النادي الوحيد الذي لم يستفد من أخطائه، أسأل وأضع أمامكم صفقة ابوابونا الذي دفع فيه الأهلي مالاً بالعملة الصعبة ليس بالهين، وهو لا يستحق أصلاً قيمة التذكرة التي حضر بها لمعسكر الأهلي.

• فمن قدمه للأهلي وأشار على الأهلي بالتعاقد معه لم يكن أميناً مع الأهلي بل أعتبره خائنا ويجب أن يتم التشهير به.

• ظلم أن يتحول فريق الأهلي المرعب شكلاً ومضموناً إلى فريق مفكك بلا هوية ولا روح ولا حتى طموح.

• وظلم أكثر أن يحدث هذا مع أن المشكلة واضحة ولكن تحتاج إلى قرار.

(2)

• الأهلي ليس محصنا من النقد ولا محميا، فمساحة الحرية لدى الإعلام الأهلاوي مرتفعة، ولا يمكن أن نجامل أحدا على حساب الأهلي، فمصلحة الأهلي فوق كل اعتبار.

• أقول هذا مع الأخذ في الاعتبار أن يكون النقد للعمل وليس للإسقاط على الأشخاص، لأن الشخصنة لا علاقة لها بالنقد، وإلا إيه يا صديقي.

(3)

• اشمت واسخر وقل ما تريد، فلاعبو الأهلي ومدربهم وإدارته هي من منحك أنت وأمثالك فرصة الشماتة بالأهلي.

نقلا عن عكاظ