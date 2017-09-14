حمود أبو طالب : هكذا دقت قطر آخر مسمار في نعش عروبتها…ويجب معاملتها بهذه الطريقة!
صحيفة المرصد:وصف الكاتب السعودي حمود أبو طالب قطر بالعدو الذي لابد من تحييد خطره وذلك بعد أن أعطت الفضيلة والشرف لدولة إرهابية كإيران، ووضعت بدها بيد من يريد ويمارس أشد الشرور بحق الإنسانية جمعاء.
وقال حمود أبو طالب خلال مقال في صحيفة “عكاظ” بعنوان “قطر ومسألة الشرف” ؛ تستمر قطر بإصرار على إعلان انسلاخها من محيطها الخليجي والعربي، كانت تفعل ذلك بأساليب غير مباشرة، تحولت إلى مباشرة، ثم أصبحت علنية فاقعة مفضوحة ، المشكلة أن السياسة القطرية العبقرية من خلال هذا التسلسل تثبت على نفسها ما تحاول إنكاره من الإدانات الموجهة لها من دول المقاطعة، أي أنها تتنصل من تلك الإدانات في مكان وتعترف بها علانية في مكان آخر، وفي نفس التوقيت أحيانا.
قطر تظهر حقيقتها دون حياء
وأضاف “أبو طالب” أظهرت قطر في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد قبل يومين ما تبقى من حقيقتها دون حياء أو خجل، على الأقل من الدولة التي عقد فيها الاجتماع وشعبها، مصر التي عانت وتعاني كثيراً من الإرهاب الممول قطرياً، وشعبها الذي فقد كثيراً من الشهداء بسبب هذا الإرهاب.
قطع آخر شريان يربط قطر بالعرب
ولفت “أبو طالب” أن مصر استقبلت ممثل قطر لأنها تتصرف كدولة وليست كمزرعة أو عزبة، ولأنها تحتضن مقر الجامعة العربية التي ولدت فيها، وبالتالي لا بد أن تلتزم بمسؤولياتها حتى في أسوأ الظروف، لكن ممثل المزرعة القطرية لم يحترم كل ذلك وقطع في مقر الجامعة آخر شريان يربط قطر بالعرب والعروبة.
قطر ألبست إيران تاجا لايليق بها
وتابع الكاتب قائلا؛” لا نريد أن نناقش محاولة استفزازه لمندوب المملكة الدائم لدى الجامعة وسفيرها في القاهرة لأنه كفانا أي تعليق أو نقاش بصرامته ورده المفحم نريد فقط أن نناقش مسألة الشرف التي أطلقها على إيران محاولاً أن يلبسها تاجاً لا يليق بها. إن الذي يعطي فضيلة الشرف لدولة إرهابية غادرة عابثة لا يعرف معنى الشرف أساساً، أو أن له تعريفاً خاصاً للشرف وضع هو معناه ومفهومه ودلالته”.
وأوضح ” أبو طالب ” أن قطر أكدت تصميمها على دق آخر مسمار في نعش عروبتها وإنسانيتها بوضع يدها في يد من يتربص بالعرب شراً ويمارس أشد الشرور بحق الإنسانية جمعاء.
عودة قطر إلى الخليج
وعن عودة قطر إلى المحيط العربي ، اختتم ابو طالب مقاله قائلا ” نحن إذاً أمام واقع لا يفيد معه انتظار عودة قطر إلى العقل أو إلى المحيط العربي والخليجي، لا يبدو أن ثمة أملا في ذلك مطلقاً، وبالتالي على العرب أن يتصرفوا من الآن فصاعداً على أن قطر ليست جزءاً منهم، بل على أنها مقاول مشروع الفوضى والتقسيم للمنطقة العربية بإشراف الثنائي الإيراني التركي، الذي تم تفويضه من أصحاب المخطط الإستراتيجي لإدارة المقاول الصغير ،التعامل مع قطر من الآن فصاعداً يجب أن يكون على أنها عدو يجب تحييد خطره، وليس شقيقا عاقا نحاول إرجاعه إلى بيت العائلة”.
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التعليقات
قطر نظام + قطر شعب = قطرالدولة// لذلك جهز نعوشك وأقرع طبولك على قطر النظام// أما قطر الشعب فهم من أشاد بمواقف المملكة حكومة وشعبا وخاصة في ما يخص الحج// وهم من تدافع عنهم المملكة لما انتهك من حرماتهم
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لا يختلف اثنان ان قطر ارتكبت اخطاء سياسيه كبيره و كانت وراء ما حصل في مصر و ليبيبا و سوريا و لكنها هي السياسه اليوم اصدقاء و غدا اعداء و بعده اصدقاء مره اخرى فلا يجب ان نقطع الوريد لاننا لا نعلم الغد
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كان من المفروض مقاطعة قطر وطردها منذ عشرين عاما لكننا سنلتقط أنفاسنا وندعم الشعب القطري الأصيل وليس المرتزق ضد تنظيم الحمدين .
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قالها من زمان قلم الحقيقه ولم تصدقوه يالاخوانجبه وكل شوي يطلع واحد منكم منهم الاخوانجيه. عرفتهم والا تعلمكم الاستخبارات.
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قطر حتى اليهود في امريكا لم تقبل رواية ذميم او من ينوبه فعلى المسلمين والعرب نبذه و طرده من جامعه الدول العربيه الان لافائدة مرجوة من قطر بعد وصف ايران بالشريفه قطر أخذت من شرف ايران الخبيثين للخبيثات
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من سنوات قطر تستفز الدولالشقيقة خصوصاً بعد انشاءقناة الخنزيرة التي أخذت تنبش تاريخ الدول وتحرض الشعوب الى الفوضى العارمة وتدعمها وتنقض العهود والمواثيق ويجب على الدول حماية أمنها وأمن شعوبها من العبث
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قطر عدو لسعوديه خاصة و للخليج و العرب عامه منذا زمن ونحن لم مهتما لخطوها بإعطائها الفرص لعلا و عسا دون أدنا فائدة من قطر دوله خائنه و اشترت ذمم علام الشعوب لخيانت اوطانهم وهذا ماحصل قطر الى ايران وكفا
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بعد قولتهم: إيران 《شريفة》 🏳توقع منهم أي شيء😂
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خلاص قطران الصهيونيه لم تعد عربيه إلا بلغه فقط ويمكن يتم تغييرها في القريب إلى الأم الحاظنه.
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أوصر الرحم التي تجاهلتها هي مداد الحياة للإنسان العربي المسلم // أواصر الرحم أقوى بكثير من سلاسل الفولاذ ومن شتات السنين//
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نقول ياقطر البحر أمامكم والعدو من خلفكم والسماء من فوقكم فأين المفر. كلا لاوزر. فأرجعوا إلى رشدكم فمن الهمه الله رشده فقد هودي إلى طريق مستقيم 😇
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حسمت موضوع دولة عربية مواطنيها 100% عرب مسلمين من أجل خلاف لم يمر عليه أكثر من مئة يوم او حت أعوام // سيدي تصفح التاريخ لتعلم ماكان وماسيكون من أمور الشعوب والدول//
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حبيبي ياوطني اللمملكه العربيه السعوديه كم انا فخور باسم هذا الوطن اقسم بالله العلي العظيم ان اكون مخلص لهذا البلد وقيادته نشاءت على ارضه وتحت سماءه المواطن الذي يخاف الله يجب ان يحرص على هذا الوطن
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لا أعرف عما تتحدث أو من أي منطق او منطلق تبني مزاعمك //
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