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“الهيل” يشن هجوما على قطر ويكشف عن توقعاته بحدوث انقلاب بالدوحة

“الهيل” يشن هجوما على قطر ويكشف عن توقعاته بحدوث انقلاب بالدوحة
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المرصد 17 2٬429 2 ساعتين

 

صحيفة المرصد:شن المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل هجوما على حكام قطر السابقين “الحمدين” والأمير الحالي تميم بن حمد ،مؤكدا أن النظام القطري يقدم مصالحه على مصلحة المواطنين .

توقعات بعصيان مدني بالدوحة

وقال المتحدث باسم المعارضة القطرية بحسب صحيفة «عكاظ» أن مشكلة الدوحة تمتد لأكثر من 25 عاما، إذ ظلت طوال تلك الفترة تحت سطوة «الحمدين» (حمد بن خليفة وحمد بن جاسم بن جبر)، ويراهن الهيل على أن أمير قطر الحالي تميم بن حمد ليس إلا واجهة أو دمية يحركها «الحمدان» لتنفيذ أجندتهما في المنطقة، ولا يستبعد الهيل حدوث انقلاب أو عصيان مدني في الدوحة، باعتبارها أمراً معتادا في الإمارة الخليجية على حد قوله.

 

أسباب مشاكل قطر مع دول الخليج

 

وأوضح “الهيل”قطر دائماً في مشكلات وفي مأزق مع دول الجوار، باعتبار سياسات «الحمدين» لا تتوافق مع دول الخليج أو مع المجتمع الدولي سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو في مجال حفظ أمن واستقرار المنطقة، كونهم يسعون لبسط نفوذهم في المنطقة، وهذا أمر يتعارض مع اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي.

 

الشعب القطري في مأزق

وأضاف “الهيل ” أن النظام القطري يرفض تقديم تسهيلات للشعب، والمشكلة اليوم ليست من دول الخليج بل من النظام القطري نفسه، لأنه يقدم مصالحه على مصالح المواطنين القطريين، لذا لا تجد أي حلول للمشكلات الداخلية في الدوحة، والشعب يحاول حالياً إيجاد حلول لأنفسهم، لذا إن وجد البديل المناسب الذي يؤمن لهم الاستقرار المناسب في قطر، أعتقد أن القطريين سيسارعون لإحداث عملية تغيير.

تضخم الاقتصاد القطري

وأردف “الهيل ” أن التضخم في الاقتصاد القطري واضحاً، بعد تغيير منظومة الاستيراد والتصدير، حتى إن جودة المنتجات تغيرت على الشعب القطري، لأن المنتجات أصبحت مختلفة عليهم،

انقلابات في قادم الأيام بالدوحة

وعن توقعاته عن حدوث انقلاب بالدوحة ،أكد الهيل أن” العصيان المدني والانقلابات هو أمر معتاد عليه في قطر، لذا لا أستبعده، وأرى أن الانقلاب مطروح على الطاولة، إذا نفذت الحلول، وعلى الشعب القطري أن يجد الحل بنفسه من غير كسر منظومة الحكم الملكي الدستوري، لكن يجب عليك أن تجد البديل المناسب لهذا النظام”.

 

 

سبب تحسين قطر علاقتها مع إيران

تابع الهيل حديثه قائلا ” قطر تعتقد أن صديق الكل سيبقى صديق الكل، في حين أن القاعدة تقول إن صديق الكل هو عدو الكل، ومحاولة الدوحة كسب إيران في صفها، وكسب السعودية في صفها أيضا، هو تناقض عجيب، في ظل السعي القطري لتوسيع تلك العلاقات، رغم أن إيران دولة تحارب دول الخليج وتمول الإرهاب فيها وتسعى لزرع الفتنة فيها”.

نتيجة العلاقة بين الدوحة وطهران

وأشارالمتحدث باسم المعارضة القطرية إلى أن الإيرانيون سيكونون سبب دمار مستقبل قطر، إذا لم يتخذ الشعب القطري القرار المناسب بإبعاد الفرس عن الدوحة.

 

الدوحة تحتفظ بعلاقاتها بالإخوان

وكشف “الهيل” ان قطر تستخدم الجماعات الإرهابية كأدوات لزرع نفوذهم في المنطقة، والشعب القطري لا يتفق فكرياً مع تلك الجماعة، لكن الأكيد أنهم أداة لزرع الفتنة في المنطقة.

 

 

قطر تخفي ممارستها عن العالم الغربي

وعلق “الهيل” عن إخفاء قطر ممارستها عن العالم الغربي قائلا ” قطر تدفع المليارات لوسائل الإعلام لغض الطرف عنها، إلا أننا اليوم في فرصة جيدة لفضح وتعرية الممارسات القطرية أمام الملأ، وإيضاح أن هناك مشكلة خطيرة تكمن في دعم قطر للإرهاب، قد تضر بدول العالم أجمع”.

إغلاق قناة الجزيرة

واختتم “الهيل ” حديثه قائلا “قناة الجزيرة لا تعني شيئاً للشعب القطري، كونها لم يسبق لها (أبداً أبداً) مناقشة الوضع الداخلي في قطر، وهي تركز على مشكلات دول مجلس التعاون الخليجي فقط، لذا لا تشكل أهمية للقطريين، ويجب إيقافها، لأنها خذلت الشعب القطري منذ إنشائها، ولم تدافع عن القطريين رغم أن تمويلها يأتي من المال العام القطري.

 

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - زائر من الكواكب
2017-09-14 10:56:09
تعليق مخالف
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16 - عبدالله الناصر / /حائل
2017-09-14 10:37:42
قطر ذهبت مع الريح لامحاله رجالاتها عاجزين عن التصرف الحكيم وتركيا وايران يستمتعون بالكعكه فلنتركها لقدرها السيء ونتفرج بحسره على قوم ابتليوا بالحمدين الغير جديرين بها
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15 - هاشم
2017-09-14 10:03:03
تعليق مخالف
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14 - هاشم
2017-09-14 10:00:38
يجب دعم الهيل ضد قطر الخاينه المارقه عن القانون الهيل كفو ****
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13 - هاشم
2017-09-14 09:58:32
نعم بارك الله بك معارض قطري اصيل مو مثل الخونه المعارضين لبلادنا المفسدين المخربين
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12 - افريقيا
2017-09-14 09:55:44
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11 -
2017-09-14 09:44:15
**** الان قطر خارج التغطيه لا تلزم العرب و المسلمين اتركوها لايران يفترسها قطر سوف تندم على صداقة ايران عاجلآ ام اجلآ فهي اخذة من شرف ايران مايكفيها الغدر و الخيانه مصيبه كبيره
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10 - سركيس بااااريس
2017-09-14 09:23:45
لله درك يااخ خالد الهيل وبارك الله جهودكم// هذا صوت عقلاني يريد الخير لقطر وشعبها الاصيلين فهو بالفعل ينادي بتغيير الحكم الحالي ومن عائلة ال ثاني ولكن بأبعاد الحمدين وزمرتهم ولما فية الخير لقطر .  
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9 - ↩ابو شدا↪
2017-09-14 09:19:29
يتبع .... كلهم هنود ومرتزقه القطريين فروا من البدايه .لا تالب الأمر نتحمل تبعياته في السعودية. ونسأل الله العلي العظيم ان يهدي من غوي والحرب دمار.
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8 - ↩ابو شدا↪
2017-09-14 09:17:11
خلك هيل يالهيل لم يستفيد الشعب الليبي ولا السوري ولا اليمني ولا المصري من الثورات ضد الحكام .والنهاية كما أسلفت سابقاً الحمل بيكون على المملكه وشعبها وانت في بريطانيا. وأي عصيان مدني تكلم عنه كله هنود
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7 - البيضفاعي
2017-09-14 09:16:04
تعليق مخالف
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6 - ↩ابو شدا↪
2017-09-14 09:12:52
الوضع الآن لقطر والخليج أفضل من الانقلاب والخيار العسكري .الخيار العسكري مطلب لأهل الشر وستصبح سوريا الثانيه لأن داعمي الأسد هم داعمي الحمدين وستكون النتيجه وخيمة علينا كسعوديين حرب شرق وحرب جنوب .
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5 -
2017-09-14 09:07:12
الحقيقة التي تخفى على الشعوب ان قطر أعلنت الحرب على جيرانها واشقائها العرب بمباركة أمريكية صهيونية
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4 - الاخضر
2017-09-14 09:07:00
أتمنى يا أستاذ خالد أن تدخل إلى قطر دخول الفاتحين.
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3 -
2017-09-14 09:04:36
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2 - زائر من الكواكب
2017-09-14 09:00:22
خلك على الغتره أفضل من الشماغ..
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1 - كنكت
2017-09-14 08:58:14
واحد ينقلب على أبوه ويسلم السلطه لولده بالله كيف يرضون فيه الناس ويأتمنونه وهو عاق والدين وباع أبوه عشان الدنيا !!!
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آخر تعليق
بواسطة :

افا يافاتن قلنا صباح الفل ولا رديتي عموما مشكوره...
بواسطة : زائر من الكواكب

تعليق مخالف...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

وش سويت لك لكي تدعو علي بالضب !إذا انت والضب متخانقين على جفن ضب انا وش دخلني هه...
بواسطة : فهد12

لم يسلم منهم احد حتى الرسل والملائكة عليهم السلام لم يسلموا منهم ***...
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