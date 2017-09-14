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“التعليم” تكافئ المعلمين المميزين بحرمانهم 30 يوماً من الإجازة السنوية العام المقبل!

“التعليم” تكافئ المعلمين المميزين بحرمانهم 30 يوماً من الإجازة السنوية العام المقبل!
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المرصد 125 5٬389 4 ساعات

صحيفة المرصد: أعرب عدد من المعلمين والمعلمات المميزين والمكلفين في التشكيلات المدرسية والتشكيلات الإشرافية عن استياءهم من قرار وزارة التعليم حرمانهم 30 يوماً من إجازتهم السنوية في العام المقبل؛ إذ حددت عودتهم من الإجازة في 16 ذي القعدة، بينما قررت عودة زملائهم في التدريس في 16 ذي الحجة.

واشترطت “التعليم” في لائحتها أن من يُكلَّف في التشكيلات المدرسية والتشكيلات الإشرافية أن يكونوا من النُّخب التعليمية، وذلك بإقرارها شروطاً عامة وخاصة فيمن يستحق التكليف بتلك المهام، إضافة إلى التشديد على ضرورة تميُّزهم علميًّا ووظيفيًّا.

وتُجري الوزارة عليهم عدة اختبارات تحريرية وشفوية قبل تكليفهم بتلك المهام التي تشرف على العملية التعليمية، ما يؤكد صعوبة المهام التي يقومون بها، وفقًا لـ “سبق”.

وأكد المعلمون المميزون أنهم فوجئوا قبل أيام، بأن الوزارة بدلاً من تقدير مجهوداتهم القيادية والإشرافية تقوم بمكافأتهم بحرمانهم 30 يومًا من الإجازة السنوية التي منحتها لبقية زملائهم المعلمين والمعلمات من الذين يمارسون التدريس في الميدان التعليمي؛ إذ نصت في التقويم الدراسي على أن عودتهم تكون في 16 ذي القعدة بينما عودة بقية المعلمين والمعلمات في 16 ذي الحجة.

من جانبه، انتقد الدكتور إبراهيم الحميدان، الحاصل على الدكتوراه في فلسفة التربية والمشرف على وحدة التعليم الابتدائي بجامعة الملك سعود ومساعد مدير تعليم الرياض سابقًا والخبير والمدرب المعتمد في الموارد البشرية، حيث كتب على تويتر موجهًا حديثه لوزير التعليم: “قراراتكم الأخيرة منها الإجازات، هل يعرف معاليكم حجم العزوف عن المناصب القيادية وإدارات المدارس؟ فهي ليست مطمعًا!”.

وتابع: “إبان عملي مساعدًا لمدير تعليم الرياض كنا نعرض إدارة الإدارات ومكاتب التربية وجميع المميزين يرفضون إلا من رحم الله؛ فنضطر للتنازل والذهاب للصف الثاني. والشيء نفسه إدارات المدارس؛ إذ كنا نبحث عن واسطة للمميز حتى يوافق!”.

وأضاف: “الآن المميزون يرفضون الإشراف والإدارات، وبدلاً من تقديم إغراءات لهم نبحث عن أشياء تضايقهم، وتحقق المزيد من النفور!”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

125 - قوندا
2017-09-14 15:18:18
تعليق ١١٥ والله اني فخور ان بيننا امثالك اسعدك الله وجزاك عني خيراااا
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124 - محماس السادس عشر
2017-09-14 15:18:00
استأذنكم في الخروج ، ألقاكم على خير إن شاء الله ، تحية لجميع معلقي و معلقات صحيفتنا الرائعة المرصد
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123 - ↩ابو شدا↪
2017-09-14 15:13:31
وكيف التعليم تبغى المعلم ذو كفائة ومتفاني في التعليم بالعكس المعلم بيكون اكسل موظف نظراً لما يتعرض له من هجمات من بعض الكتاب ومن معالي الوزير. عموماً كان الله بعونكم أيه المعلمين والمعلمات.
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122 - محماس السادس عشر
2017-09-14 15:11:44
أخي قوندا ، اعتذارك مقبول ، علما أنه لا يوجد شيء يستحق الاعتذار ، نحن نتبادل الأفكار ، نفيد و نستفيد ، شكرا على نبل أخلاقك و طيب معدنك
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121 - الحمد لله على نِعمه
2017-09-14 15:10:11
( التعليم” تكافئ المميزين (بحرمانهم) من الإجازة العام المقبل) أولاً هو تكليف ماهو مثل غيره من المدرسين . ثانياً " النُّخب التعليمية" لابد من التعب. ولازم مقابل مادي. ووين أمانة بعض المعلمين في عملهم .
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120 -
2017-09-14 15:07:27
التحية للمعلمات فأنا أراهن كل يوم الساعة 4 فجرا يجتمعن ليصلين الفجر و هن متوجات لمدارسهن في أقاصي الجبال،يالله كم تتعب المعلمة وخاصة الأم والزوجة، متى تقوم من نومها إذا كانت الساعة 4متوجهة لمدرستها
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119 -
2017-09-14 15:02:48
ماذا تقولون في الطلاب اللي ما يداومون أيام الاختبارات و عند أهاليهم خبر بمواد و موعد الاختبارات،من يلام يا من تلومون المعلم
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118 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-14 15:01:13
يا محماس .. من المسؤول ؟! المعلم أم الطالب أم البيت .. الجدول على موقع المدرسة . ومنشور على لوحة خارج المدرسة. ومرسل على الواتس لولي الأمر .. تعال يا حكيم زمانك وأجبني من المسؤول عن هذا الضياع ؟
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117 -
2017-09-14 15:00:17
نطالب نحن المعلمين بأن تصرف لنا الوزارة سيارة مع سواقها لكل مدرسة نقطع بها الأودية و التلال و العقبات لنصل لمدارسنا سياراتنا تكسرت مثلنا مثل غيرنا
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116 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-14 14:57:20
يا محماس أشوفك حار شوي على المعلمين ، وتتمثل بمستوى الطلاب .اليوم كنت مراقبًا في لجنة اختبار الدور الثاني لطلاب الثانوي . قبل توزيع الاختبار سألتهم عن المادة التي سيختبرونها.فكان الرد لا ندري. يتبع .
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115 -
2017-09-14 14:57:06
تحية ل قوندا على الموقف الأخلاقي فلقد أعجبت بموقف الإعتذار مع الاخ محماس و بأخلاقك الرفيعة
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114 - الرمش الطويل
2017-09-14 14:54:51
رائع وفي المقابل اجعلوه يداوم 4 ايام في الاسبوع فقط (تعويض للمتميز )
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113 -
2017-09-14 14:54:18
110 من يتشفى في مسلمين مثله و أبناء وطنه و يحزن لفرحهم و يفرح لحزنهم و يقول عنهم ما ليس فيهم ماذا يسمى؟؟ احذروا و لكم عقول تميز.فليس قينان و لا غيره و لا المعلمين و لا أنا و أنت نخلوا من العيوب .
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112 - قوندا
2017-09-14 14:50:42
اعتذر اخ محماس وقبله على رأسك والله اني أسأت الأدب معك لكن ي أخي والله لو دخل هؤلاء المنتقدين على فصل به أربعين طالب ثانوي كل همهم اليوتيوب والانترنت لما قالو ولا انتقدو والله كل معلم معه كيس ادويه
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111 - محماس السادس عشر
2017-09-14 14:48:09
يا أم علي ، لا يوجد تحامل على المعلمين ، نحن نحكي واقعا مريرا ، أيضا لا نحسدهم ف 90% منهم - ما شاء الله تبارك الله - يضاربون في الأسهم أثناء الدوام الرسمي عن طريق أجهزتهم الذكية
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110 - ابو صالح
2017-09-14 14:46:04
ياليت من شاف وجوه الشكاؤون البكاؤون بعد هذا القرار 😅😅😅
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109 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-14 14:44:34
كلام قينان -وإن كنت لاأؤمن بجميع حذافيره - إلا أنه لمن لايعلم تمهيد لقرارات صارمة وقاسية على إجازات ورواتب المعلمين والمعلمات .
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108 - قوندا
2017-09-14 14:44:07
اتمنى أرى طبيب او مهندس او طيار ينتقد التعليم فعلا هنا نقف كلنا تقديرا واجلالا اما يجيك شخص مجهول ما أدري خلص متوسط او لا ويجيك ينتقد هذي غير مقبوله وفعلا ما وجدنا انتقاد من المميزين
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107 - محماس السادس عشر
2017-09-14 14:40:02
أخي قوندا ، أولا : يشرفني أن أكون حارس مدرسة ، ثانيا : كل إناء بما فيه ينضح ، علما أني أعرف مسبقا أنك لن تفهم معنى هذا المثل ، لكن ممكن تستعين بقوقل ، تحياتي و شكرا على مداخلتك
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106 -
2017-09-14 14:39:40
محماس هل تعرف شيئ عن هذين الإختبارين : قياس و الكفاءات؟؟
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105 -
2017-09-14 14:37:55
ت94 مخرجات التعليم ترتكز على:معلم،منهج قابل للتعليم،بيئة تعليمية مساعدة،وسائل تعليمية ناجحة.تركت كل شيئ ورحت للمعلم ترى فيه مدارس ما فيها كهربة و الطلاب اللي تقولهم مخرجات التقييم المستمر ناجح ناجح
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104 - قوندا
2017-09-14 14:27:42
يا مكناس او محماس ما ادري مقدرين وضعك النفسي وأن ودك ومنى عينك تكون حارس مدرسه مو معلم لكن ي أخي ويش دراك في قياس او غيره خلك على قدك وتكلم في حدود شهادتك خلك من الكبار
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103 - ان صالح
2017-09-14 14:25:52
من قال انهم مميزون هم هاربون من التدريس والاحتكاك بالطلبة لفمن الطبيعي ان لايساوى المعلم بالإداري علما بأنهم يحصلوا على 0.30ليست من حقوقهم
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102 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-14 14:25:47
ت ٥٩ .. من لا يشكر الناس لا يشكر الله ، وأنت خير من يمثل المتعلم الشاكر لله على نعمة العلم . فبارك الله فيك وفي من هم مثلك وشرواك ..
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101 - أم علي
2017-09-14 14:18:53
لكن ماهو سبب تحامل بعض المعلقين على المعلمين ، هل هو الحسد؟؟؟
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100 - أم علي
2017-09-14 14:15:36
مع الأسف وزارة التعليم صنعت فجوة بينها وبين المعلم بسبب القرارات الارتجالية الغير مدروسة والتي تحارب المعلم ، الوزارة وعرفنا هدفها تطفيش المعلم حتى يترك العمل .
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99 - محماس السادس عشر
2017-09-14 14:11:33
لا شك أن للبيت دورا مهما ، لكن هذا لا يعفي المعلم من المسؤولية ، و إذا كان مستوى المعلم متدنيا فإن البيت وحده لا يكفي
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98 - محماس السادس عشر
2017-09-14 14:07:39
الشمس لا يمكن أن تغطى بغربال ، لكي تعرف مستوى المعلمين العلمي و الثقافي و الفكري و المعرفي ها هم الطلاب أمامك ، اسألهم عن أي معلومة بسيطة في المنهج و اسمع إجابتهم ، عندها ستعرف مستوى المعلم
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97 - ت 51
2017-09-14 14:07:36
رفع الله قدرك الله يجزاك خير على ردك وتوجيهك لكن صدقني الواسطه مطلوبه ؟ فعلاً كلمة جاري ورحت علشان فيه توصيه وقبل ابني وقبل يقولون فل مافيه امكانيه شكراً
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96 -
2017-09-14 14:01:26
لاتلميع ولا تمجيد مستوى اغلب المعلمين لايرتقي للمستوى المطلوب ولايساوي الملايين المدفوعه على التعليم الكل يتعب ولكن دون جدوى مهما قلنا التعليم بالحظيظ هذه معضله ومشكله ولازم نعترف
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95 - محماس السادس عشر
2017-09-14 13:59:08
يا أخي ها هم الطلاب أمامك و من حولك ، اسألهم عن المنهج في أي مادة ؟ ستجد العجب العجاب في أجوبتهم ، ما هو السبب ؟ السبب الأول و الرئيس هو مستوى المعلم المتدني فكرا و ثقافة و علما
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94 - محماس السادس عشر
2017-09-14 13:57:39
لو طبق اختبار القياس و الكفاءة على جميع المعلمين - ليس الجدد فقط - لما اجتازه 10% منهم ، كما قال الأستاذ قينان الغامدي : ضحالة فكر و ثقافة ، يا أخي لكي تعرف مستوى المعلم ، اسأل الطلاب عن المنهج
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93 - سنونو
2017-09-14 13:56:42
المعلمون هم شريحة من المجتمع ولا ادري ماهي معايير التميز عندهم وهل سبق ان حصلوا على هذه الاجازة ام لا عموما الوزارة أدرى
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92 - ظامي اليل
2017-09-14 13:54:38
مخرجات التعليم لدينا..صفر على الشمال.
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91 -
2017-09-14 13:54:14
يا أخي ها هم الطلاب أمامك و من حولك ، اسألهم عن المنهج في أي مادة ؟ ستجد العجب العجاب في أجوبتهم ، ما هو السبب ؟ السبب الأول و الرئيس هو مستوى المعلم المتدني فكرا و ثقافة و علما
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90 - تعليق ٨٢
2017-09-14 13:50:12
انا اللي علقت رقم ( ٧٨ ) الحين قلي وايش دخلك في تعليقاتي وكمان تقول ( في الصميم ) انا الحمد لله أعرف اعلق . ويقول المثل : خلك في عشك لأحد ينشك .
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89 -
2017-09-14 13:48:06
لو طبق اختبار القياس و الكفاءة على جميع المعلمين - ليس الجدد فقط - لما اجتازه 10% منهم ، كما قال الأستاذ قينان الغامدي : ضحالة فكر و ثقافة ، يا أخي لكي تعرف مستوى المعلم ، اسأل الطلاب عن المنهج ؟ يتبع
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88 - ناقد محايد
2017-09-14 13:44:34
أغلب من ينتقد المعلمين لايحسن الكتابة والقراءة ولو طلبنا منه الوقوف أمام ثلاثة طلاب لم ولن يستطيع الوقوف ولكن الانتقاد سهل ولا ترمى إلا الشجرة المثمرة
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87 - محمد الجهني
2017-09-14 13:42:55
صراخهم واااصل السماء الشكاؤون البكاؤون 😂😂
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86 - ناقد محايد
2017-09-14 13:37:51
ماسمعت يوما منتقدا للمهندسين والأطباء والطيارين وما أكثر الأخطاء الطبية والهندسية وغيرها لماذا المعلمين فقط سؤال لكل حاسد مريض اللهم اكفنا شر الحسد والحاسدين
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85 -
2017-09-14 13:36:32
الرازق في السماء و الحساد في الارض
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84 - لهب الجليد
2017-09-14 13:32:28
غالب من يعمل في الاشراف التربوي بلداء جداً قلة منهم يحمل التميز والتعليم يعرف هذه الحقيقة
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83 - ناقد محايد
2017-09-14 13:32:22
ما ذنب المعلم عندما كنت تهرب من المدرسة***
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82 -
2017-09-14 13:28:02
78 و الله كلامك في الصميم ههههههههههههه
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81 - سلطان البقمي
2017-09-14 13:27:32
بيض الله وجيهكم ياوزارة التعليم في الشكاؤون البكاؤون 😂😂😂
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80 -
2017-09-14 13:27:27
سبحان الله ناس يدخلون في نيات المعلمين
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79 -
2017-09-14 13:26:14
أتمنى من الوزارة إعادة النظر في نظام الدراسات العليا لآنه معقد جدا و صعب تطبيقه للراغبين في الماجستير و الدكتوراة نرجوا إعادة النظر فيه
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78 -
2017-09-14 13:26:04
مدري ذَا حسد وإلا زهقتوا من عيالكم من طول الإجازة وتبغون المدرسة تبزاهم لاتنظروا لم في ايدي غيركم الرازق هو الله وعلى قدر التعب
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77 - ناقد محايد
2017-09-14 13:20:16
الحمدلله بدأ العام الدراسي نسأل الله أن يكون عام خير للجميع وأشكر جميع المعلمين على حرصهم وحضورهم المميز ولا عزاء للحاسدين الذين فشلوا وعجزوا عن إكمال الدراسة
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76 - صانع حلوى
2017-09-14 13:18:59
دائما المتميز تجي في وجهه في جميع القطاعات الحكوميه وفي النهاية نفس الراتب .
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75 -
2017-09-14 13:16:25
يا محماس اللي يسمعك يقول تداوم حبا في الشعب طبق كلامك على روحك اول و ترى حتى الائمة في المساجد ياخذون رواتب و الا جات على المعلم لغرض في نفسك
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74 - محماس السادس عشر
2017-09-14 13:14:32
أغلب المعلمين اتجهوا إلى التدريس من أجل الراتب و الإجازات ، لو لي من الأمر شيء لأعدت كثيرا من المعلمين إلى المرحلة الابتدائية لكي يدرسوا من جديد ، جميع ما ذكرته عن تجربة و معرفة ، لم آت بشيء من عندي
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73 - لهب الجليد
2017-09-14 13:13:19
***انهم متميزين بل اغلبهم تم اختيارهم للهروب من المدرسة والحصص
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72 -
2017-09-14 13:12:19
التعليق 65 خل الكلام للي يفهم نظام الدرجات و المهارات و الاساسية و الثانوية
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71 - عصامي
2017-09-14 13:10:46
تستاهل وش حادك على التّميُّز في وزارة ما تعرف قدر المتميّزبن.. تميّز عند مصرف الراجحي لأنه يقدّر التّميُّز..
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70 -
2017-09-14 13:09:10
ت 64 ليس ذنب المعلم إذا كان المنهج يمر على بعض النقاط مرور الكرام أو كانت مهارة غير اساسية لم تمنع الطالب من النجاح. اعرفوا آلية المهارات المقررة وزاريا قبل أن تتكلموا و تلقوا اللوم على المعلم
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69 - محماس السادس عشر
2017-09-14 13:06:07
تابع لتعليقي السابق ، كثير من الطلاب ينهي الثانوية و هو لا يحفظ جدول الضرب ، كثير من الطلاب ينهي الثانوية و هو لا يفرق بين الاسم و الفعل او الفاعل و المفعول به ، جميع ما ذكرت من واقع تجربة ، يتبع ...
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68 -
2017-09-14 13:05:25
تستاهلون عشان ما أحد يتميز ثاني مره .
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67 -
2017-09-14 13:04:49
أحقر الناس * من ينظر لما في أيدي الناس
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66 - ابو عبدالله
2017-09-14 13:03:56
نشكر وزارة التعليم على هذا القرار المنصف ،، واللي مو عاجبه يتوكل على الله يضرب الباب وفيه غيره يريد وظيفه
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65 - محماس السادس عشر
2017-09-14 13:02:55
المعلم الآن أهم شيء عنده الراتب ، أما الطالب فهو عنده بالطقاق ، طبعا يوجد قلة قليلة تعمل بإخلاص و ضمير ، أما الأغلبية فهم في واد و التدريس في واد آخر ، دليلي اسأل أي طالب عن المنهج بعد انتهاء الامتحان
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64 -
2017-09-14 13:02:22
من ينتقد المعلمين لا يعرفون مراته وحرق الأعصاب اللي فيه..يعجزون عن تعليم اولادهم حتى آداب الكلام ولا يستطيعون ان يصبروا عليهم ساعة فتجدهم يضربون أولادهم في اليوم عدة مرات.ثم يأتي ليقول أن التعليم نزهة
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63 - نورة
2017-09-14 12:59:57
تعليق مخالف
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62 - المهااااا
2017-09-14 12:58:43
اولا ليس ٣٠! يوما اسبوعين فقط ثم اجازة الحج اسبوعين .. لتجهيز المدارس والاشراف على الكتب استلامها وتنسيقها واعداد الجدول المدرسي ورفع الاحتياج من المعلمات ووو والحمد لله بالادارات مايعطلون الا شهر
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( عدد التعليقات 28,616 )
61 - برق _ الحرم
2017-09-14 12:58:41
((((( العدالة والانصاف مطلوبين ...... والتكليف في اوقات الاجازة السنوية للمعلمين له بدل )))))
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60 - قوندا
2017-09-14 12:57:49
نسال الله التوفيق والسداد والله يبارك لكل انسان في ما رزقه والله لو يعطون غيرنا من الموظفين مليون ريال راتب ما لهم منا الا الدعوه بالبركه الحمد لله راضيين بما قسم الله لنا والحسد بدا بصاحبه فقتله
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59 - إلى ابن القرية / الأستاذ الشهري
2017-09-14 12:57:22
أنتم أيها المعلمون نبراس حياتنا،أثركم يبقى طوال العمر وتتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل،فلكم منا الشكر والتقدير والدعاء بظهر الغيب،والشمس يا أحبتي لا تُحجب بغربال ، هنيئاً لمن أخلص منكم الأجر والثواب.
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58 -
2017-09-14 12:55:37
اللي مسمي نفسه قينان و الله انك ما قد ذقت التعليم و لا تعرفه خل الخراط
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57 - حكيم
2017-09-14 12:53:11
أسوأ الناس حالاً من لا يثق بأحد لسوء ظنه ، ولا يثق به أحد لسوء فعله . حبذا أن نسعى لتطبيق مبدأ الشورى والنقاش البناء قبل اتخاذ القرار في أي قطاع بما يخدم العمل ، فالقرارات الفردية غالباً خاطئة ومجحفة
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56 - ررر
2017-09-14 12:51:58
تعليق مخالف
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55 -
2017-09-14 12:51:39
ت فيصل من أنت حتى تطالب و تبغى رايك يتنفذ يا ***!!
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54 -
2017-09-14 12:47:21
الحساد اللي كانوا متبطحين بالشوارع و خلف شاشات التلفزيون و زملاهم اللي دخلوا الجامعة و كدحوا حتى تخرجوا«هل يستويان»أكيد بعد سنوات ستلقى من اجتهد في أعلى الهرم و من كسل في قاع الهرم و لا يزالون ينتقدون
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53 - حامد
2017-09-14 12:46:27
ياربي لك الحمد والله انا الان عمري 34 وعاطل ومرتاح وفي نفس الوقت متزوج مافيه غير تكبير مخده وحر نفسي لا أحد يتآمر علي ولا شي ياخي قومة الصبح هاذي شغله لوحده والله العظيم يوم اشوف غيري اني احمد ربي
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52 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-14 12:43:06
أنا معلم على أبواب العقد الثالث في ميدان التعليم عُرضت عليه إدارة مدرسة أو وكيل أو الإشراف عشرات المرات ولم أوافق ، لأنني لا أجد نفسي إلا بين طلابي الذين أحبهم ويحبونني . وهذا فضل من الله ..
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51 -
2017-09-14 12:42:59
هذا الاسبوع اراجع لتسجيل عيالي والله لو ماتعرف احد بالمدرسه ما احد يعطيك وجه...يالتميمي جزاك الله خير فيه مدير تروح له اونايبه هم مخولين بالتسجيل بموجب أرقام سرية لهما فقط لدخول النظام..افهم الموضوع
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50 - ناقد محايد
2017-09-14 12:41:26
قل موتوا بغيظكم . الجميع في هذا البلد المبارك يتمتع بالإجازة السنوية لماذا المجهر على المعلمين فقط إنه الحسد وما أدراك ماالحسد فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله
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49 - 🙂 ابن القرية 🙂 يا فيصل
2017-09-14 12:38:08
المعلق فيصل مت بغيضك ، فنحن المعلمين لا نلتفت للحقودين وللحساد وناكري الفضل ، يكفينا فخرًا أن هناك الأطباء والمهندسين والضباط بكل رتبهم وجميع المميزين من أبناء هذا الوطن يدينون بالفضل للمعلم ..
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48 - زائر
2017-09-14 12:38:00
الله واكبر زعلو على شهر اصلا الاجازه اربعه شهور عيونهم انتفخت من النوم ولا. عده ارمله
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47 - ابو عبدالهادي - الرياض
2017-09-14 12:34:58
المعلمين ماخذين حقهم وزياده وكفايه كذا يجب من الان التعامل معهم بصرااامه شديده
لا يعجبني(6) اعجبني(7)
46 - الحل
2017-09-14 12:30:41
أول الصبر
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45 - فيصل ............
2017-09-14 12:28:12
كما اطالب المسؤلين اخيرا بتركيب بصمه في المدارس 4 مرات في اليوم ونركيب كاميرات في الفصول لمراقية ادا المعلمين
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
44 - فيصل ............
2017-09-14 12:21:23
اطالب المسؤلين بحسم مرتبات ال 4 شهور وتقسيمها على 12 شهر
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
43 - مواطن
2017-09-14 12:21:06
ياليت ياوزير تقول ايش الحكمه من دوام بعض المعلمين في الاجازه .هل عندك دراسه علميه او تجربه سابقه تبين اهمية ذلك وما مدى المصلحه التي تعود على الطلاب . ام ان الموضوع هو مجرد قرارات واثبات وجود .
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42 - قينان الغامدي
2017-09-14 12:17:55
راحت أيام التعليم اللي صح .. يوم كنت معلم كان كل الطلبة يحترمون المعلم وكان معظم الطلبة مميزن في تعليمهم ونتائجهم ، الله يرحمكي ياجدتي .
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
41 - فيصل ............
2017-09-14 12:16:49
اطالب المسؤلين بتشغيل المعلمين في العطل الصيفيه في الادارات حرام تصرف لهم رواتب وهم جالسين هذا هدر للمال العام
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
40 - ابو ياسر القحطاني
2017-09-14 12:14:45
الشكاؤون البكاؤون اي شيء يتذمرون منه ولا يعجبهم العجب
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39 - تعليق ٣٥
2017-09-14 12:14:30
بعيد عن شواربك التعليم .
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38 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-14 12:08:37
حاسهم قينان هههههههههه
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37 -
2017-09-14 12:08:29
تعليق15 اذا كانوا اخوانك غيرمخلصين في العمل عممت على جميع المعلمين وترى كافة الوظائف فيها غير مخلصين يعني جت على المعلمين وترى اللي يجيه على اساس وظيفته يعني بناحسب جميع الوظائف من يستحق اولا
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36 - فيصل ............
2017-09-14 12:08:01
نعم المعلمين / ثلث السنه عطله ورواتب ضخمه جدا واجازات وعدم انتاجيه ويدرس ربع الحصه والباقي عل جواله جالس هذا اذا كان موجود اصلا بالمدرسه
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
35 - غامدي رجه
2017-09-14 12:07:54
انا معلم والله ثم والله اني سويت لوحات للمدرسه بمناسبة اليوم الوطني في الشارع العام وللمدرسه من جيبي الخاص فخراً واعتزازاً بوطني ووظيفتي
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
34 - ناصح أمين
2017-09-14 12:04:27
تجاهل الناس أن أساس حضارة أي أمة هو المعلم ولنا في رسول الله قدوة .. وكان النباح واحد .. وبدأ يزداد العدد .. دلالة على ثقافة المجتمع الدينية والعقلية .!!!!
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33 - مافي حل
2017-09-14 12:03:51
شكائون بكائون
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
32 - اللهم احفظ المملكه العربيه السعوديه وانصر جنود الوطن
2017-09-14 12:01:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-14 11:58:18
تعليق 29 التدريس بعيد عليك له أهله وناسه :
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
30 - محب المرصد
2017-09-14 11:58:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - معلم
2017-09-14 11:55:25
اعوذبالله من الحسد كل ذا حسد للمعلم عشان رواتبنا عالية وإجازتنا عالية .
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
28 - معلم مميز
2017-09-14 11:53:57
اقول انت والثاني كبكم من الهرج الزائد والقدح في تميز المعلم انت مين أكل عيش غير الله ثم المعلم .
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
27 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-14 11:53:16
والله العظيم أني قاعد أضحك على أغلبيت المعلقين كلهم ضد المعلم وبكل أسف هذاالعقليه العقيمة . والسبب حقد وجهل وبلاده وبكل أمانة هذا السبب !!!!!!!
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26 - ٍ
2017-09-14 11:49:23
باقي ثلاثة شهور أحسن من النوم!
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25 - ساسان
2017-09-14 11:48:45
يستاهلون ماحد قاله يتميز و بعد يخصمون عليهم 30% بدل تدريس مالك و مال التميز ****ابو التعليم خلك معلم وليتك تسلم
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24 - قينان الغامدي
2017-09-14 11:46:58
ماعندك ولا واحد مميز في التعليم الله يرحم جدتي .
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23 - معتمد بالله
2017-09-14 11:46:58
اقول يحمدون ربهم ويداومون ، معلم الامس كانت حقوقه توصل لحده لانه فعلا معلم ومربي ، اما معلمين اليوم يتنافسون مين اللي يكوي المرزام اكبر خرررطي الواحد منهم مايعرف يقول كلمتين على بعض ، الحمد لله بس
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22 - مواطنة
2017-09-14 11:46:47
ياليت ياوزارة التعليم تعطين الشكاؤون البكاؤون قصدي المعلمون إجازة يرتاحون فيها بعد الإجازة هههههههه
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21 - مخضرم في التعليم
2017-09-14 11:45:39
عقبال مايتم مكافأتهم بالفصل من وظيفة التعليم وتعينهم وظائف إدارية .
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20 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-14 11:45:11
تعليق 15 إذا الاخوان مثلك والله مابيهم نعم طلع الحق من الباطل أنتم حاقدين على المعلم بس نفسي كل من يقول فى المعلم من كلام باطل أنك تجرب تدرس يوم فقط وتشوف معنى الجنون الحقيقي . يارجال أحسن النية وبس!!
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19 - منال
2017-09-14 11:42:26
الشكاؤون البكاؤون معاد يرضيهم الاربعة اشهر إجازة يبغون خمسة أشهر لا حول ولا قوة الا بالله - لو يعطونكم رواتب وانتم فالبيت احسن ايها الشكاؤون البكاؤون
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18 - معلمه
2017-09-14 11:38:00
لازم نوحد الدعاء **** (الكلام لكل معلم ومعلمه انظلم بقرارات ****)
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17 - ت 14
2017-09-14 11:33:14
المعلم هو الي حط نفسه بهذا الموقف لأنه لو كفو وقد المسئوليه ما صار الي صار ؟؟؟. اخوي الشهري ليش تبيه يقوم بعمله وهو على السرير الحياة كذا
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16 - معلم
2017-09-14 11:33:12
ليست ٣٠ يوم تقطعها اجازة الحج
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15 - التميمي
2017-09-14 11:30:58
اخوي العنيد كلامك صحيح لكن لا تلومنا والله انهم اخذين حقهم وزياده ويكون بعلمك عندي ٣ اخوان معلمين وانا ما احسدهم الحمدلله لكن مافيه اخلاص بالعمل
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14 -
2017-09-14 11:29:48
للاسف لازال المعلم ينتقص من بعض الاشخاص الجهال التي لاتعرف حجم المعاناة التي يبذلها المعلم ; هم مجرد ببغوات تردد ماتسمع
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13 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-14 11:29:10
المعلم يصبر على الآلم والهم والمرض ومشاكل الحياة وفمة لا يوقف طول اليوم المعلم عمله نادرة الوجود وكما سمعت بأن المعلم من كل مائة الف يوجد معلم المعلم عملة نادرة الوجود يحرق نفسة لكي يضئ طريقة اجيال
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12 - التميمي
2017-09-14 11:29:09
وش فيهم زود المعلمين على باقي موظفين الدوله وش حضرتهم اربع شهور اجازه واكثر من يتذمر هم والمشكله مافيه انتاجيه كلها ترز. وجوال واستأذان
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11 - معلم
2017-09-14 11:28:04
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 10,850 )
10 - العنيد
2017-09-14 11:27:53
الخبر عن المشرف التربوي وليس المعلم لكن عوايدكم تطيرون بالعجه ولا تدرون وش السالفه 🤤
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9 - التميمي
2017-09-14 11:26:58
هذا الاسبوع اراجع لتسجيل عيالي والله لو ماتعرف احد بالمدرسه ما احد يعطيك وجه او يقولك وين تروح مصخوها والله يافيه مدرسين انه حرام يكون مدرس لكن الشكوى لغير الله مذله
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8 - خلود
2017-09-14 11:26:54
بالعقل اجل متى يدربونهم ويختبرونهم ياربي هالمعلمين ياحبهم للإجازات
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7 - راجي رحمه ربه
2017-09-14 11:24:46
فلينشغل كل انسان بنفسه وعمله ورزقه وليراقب الله ف ذلك حتى يبارك الله فيه وليدع الحسد لله ما اعدل الحسد بدأ بصاحبه فقتله المعلم علمك الكتابه وعلم ابناءك ولكن هناك نفوس ضعيفه اسأل الله ان يطهرها مما بها
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6 - التميمي
2017-09-14 11:23:00
هذا النظام يعجبك اجلس مايعجبك غيرك محتاج الوظيفه المعلمين زودوها بنعفقتهم
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5 - قم للمعلم وفّه التبجيلا
2017-09-14 11:21:47
ليت القائمين على صناعة القرار في وزارة التعليم يراجعون أنفسهم ، استعينوا بالعاملين في الميدان واعقدوا ورش عمل لدراسة أي قرار قبل إصداره ، كفى مكابرةً وبطراً وتخبطاً ، فالشورى منهج رباني ونبوي .
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4 - راجي رحمه ربه
2017-09-14 11:19:57
ماادري ماذا يريد وزير التعليم الله يفرجها لابد من الصبر ع مصدر الرزق كل عمل وله مشاكل مافي احد مرتاح ف عمله لقد خلقنا الإنسان في كبد والكل يقول المعلم والمعلمه مرتاحين ولكن الله العالم بذلك وكفى به 🤔
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3 - فيصل ............
2017-09-14 11:18:25
المعلمين / ثلث السنه عطله ورواتب ضخمه واجازات وعدم انتاجيه ويدرس ربع الحصه والباقي عل جواله جالس هذا اذا كان موجود اصلا بالمدرسه
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2 - المااااضي
2017-09-14 11:15:14
عطوهم راتب زياده وسوف تجدهم يتذابحون على الاشتراك بالدورات المقرره
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1 - كركر
2017-09-14 11:14:13
هههه
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