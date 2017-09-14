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مطلوبان من خارج “القائمة”يسلمان نفسيهما للجهات الأمنية بالقطيف
صحيفة المرصد:سلّم مطلوبان أمنيان في محافظة القطيف نفسيهما للجهات الأمنية، مؤخراً، وهما مطلوبان من خارج قائمة المطلوبين التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.
ووفقاً لموقع”سبق” كشفت معلومات أن المطلوبيْن سلّما نفسيهما طواعية إلى الجهات الأمنية.
وجاء ذلك خلال أقل من شهر من تسليم 3 مطلوبين أنفسهم إلى الجهات الأمنية؛ ليرتفع بذلك عدد الذين سلّموا أنفسهم للجهات الأمنية إلى عشرة أشخاص منذ إعلان الداخلية.
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التعليقات
( عدد التعليقات 28,469 )36 - قلم الحقيقه
أن يكيل بعض الخونة خصوصآ قطيع الأخونجية الأخوان بمكيالين واحد يهاجم به ايران الصفوية ونظام الملالي في طهران ومكيال آخر يناصر فيه الحكم القطري المساند لتنظيم الأخوان الارهابي وقطعانهم فهذه خيانة كبرى.
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( عدد التعليقات 28,469 )35 - قلم الحقيقه
ومن هذا المنطلق الواضح والأساسي وهي وضع أعداء بلادنا في سلة واحدة وعلى الجميع فهم هذه الحقيقة وهي أن النظام القطري ولانقول الشعب القطري اضافة لنظام الملالي في ايران الصفوية أعداء لبلادنا بنفس الدرجة.
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( عدد التعليقات 28,469 )34 - قلم الحقيقه
كل سعودي مخلص لوطنه وحكومته السعودية يلزمه بل هو فرض عليه فرض ليس له أدنى اختيار فيه أن يضع أعداء بلاده على خط واحد دون أن يستثني أو يوالي منهم أحد على حساب بلاده وقيادته.من خالف ذلك يعتبر عميل خائن.
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( عدد التعليقات 28,469 )33 - قلم الحقيقه
حالكم يالأخونجية مثل دعاتكم الجواسيس المساجين. ليس لهم حديث الا مهاجمة ايران وهجومهم مجرد تقية كتقية الروافض لذر الرماد في العيون وحتى يبعدون الشبهات عنهم في خيانة وطنهم.ثم اتضح أنهم معهم على خط واحد
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( عدد التعليقات 28,469 )32 - قلم الحقيقه
وأنتم لماذا زعلانين يالأخونجية على دعاتكم وقطعانكم المساجين وذكر خيانتهم لوطنهم .القطيع واحد صفوي معمم أو داعية أخواني لافرق بينهم.المفروض تهاجمونهم جميعآ دون أن تستثنون منهم أحدآ.أم أن قلوبكم أخوانية
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31 - وديع2017-09-14 14:46:35
الأدب والاحترام الثقافة في الكلام والكتابة وعدم تجريح الناس
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30 - وديع2017-09-14 14:45:46
الأدب والاحترام الثقافة في الكلام والكتابة وعدم تجريح الناس
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29 - هذا وذا2017-09-14 14:28:39
ت 23 - قلم النجف / الموضوع يخص كلاب المجوس هل اوقف معممك التقيه ؟؟
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28 - وطن ومواطن2017-09-14 14:26:02
بعدما انفضحت صارت تخاف الكوافيرة قلم ابويمن تعلق كثيرا بمعرفها وتستعمل طريقة بدون اسماء لزرع الفتن
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27 - منين اكلك يابطــه2017-09-14 14:20:09
قلم الطقاقة كعادتها تدخل ب1000 اسم عشان تغير الموضوع عن كلاب المجوس ..برنثة
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26 - عنيف2017-09-14 14:20:01
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ٠ عدنا بفضل الله وحده إلـــى قيـــام الساعـــــة بإذن الله تعالى .٠
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25 - @@@@@2017-09-14 14:11:45
خلاص وقف الرز القطري و كل إرهابي مسئول عن نفسه و إرهاب الحمدين حال لسانه يقول نفسي نفسي
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( عدد التعليقات 6,659 )24 - شبح المااضي
اللهم أنصر جنودنا على المخربي البلد من اخونج و دواعش وروافض ... رفرف ي 🇸🇦 والعلم فوق الجبل لا يطوله يد العابثين ... دمتي بأمن موطني السعودية و مملكتي محبوبتي ...
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23 -2017-09-14 13:21:11
الاخوانجيه كلاب متلبسه بالدين والدين منهم براء.
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22 - مسمار2017-09-14 13:20:20
لاتقسو في تعليقاتكم على من قام بتسليم انفسهم خاصة من لم يصب دما حرام اعينوهم على التوبه والرجوع للحق وشجعوهم بلين القول والفعل واعينوهم على انفسهم ولاتعينو الشيطان عليهم اللهم اهدي من ظل منهم!!
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21 - ابوعبدالله2017-09-14 13:13:44
الله يعز حكومتنا ويديم علينا الامن والامان ويكفينا شر الحاقدين اللهم من أراد بنا سوء اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم احفظ ولاة أمورنا وادم عليهم الصحه والعافيه وحرصهم بيعنك التي لا تنام
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20 -2017-09-14 13:12:37
ياحب الاخوانجيه للفلوس ومن حبه لها لايصرف علي أهله وتلقي أهل يطرون في الشوارع.
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19 - عناد2017-09-14 13:11:27
القطيف والقصيم ماينفع معهم الا قوة القوه لابارك الله بالضعف
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( عدد التعليقات 28,469 )18 - قلم الحقيقه
***لهؤلاء الصفوية الايرانية.فالقطيع واحد لافرق بينهم جميعآ خونة عملاء أعداء لله ورسوله.
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17 - المتيم2017-09-14 13:07:04
اتوقع 99 في الميه من اهالي القطيف وتوابعها يسلمون انفسهم حينما شافوا ان القوه الوحيده هي من تصلح معهم وانه لا تهاون في امن الوطن
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16 - لاى لاى2017-09-14 13:06:06
ت 3 , وانت صادق
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15 - لاى لاى2017-09-14 13:04:09
ت 3 , الرياض زحمه
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14 -2017-09-14 13:03:46
الاخوانجيه هم الخطر المحدق بالبلد وقد خانو الوطن بجعحفه من الفلوس القطريه.
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13 -2017-09-14 13:02:42
الاخوانجيه هم الخطر المحدق بالبلد وقد خانو الوطن بجعحفه من الفلوس القطريه.
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12 - التفو حول وطنكم ... ايران والدول العدوه لبلدكم ماراح تنفعكم ...2017-09-14 12:56:04
نعم ... قسم لن ينفعك كل من غرر بك ......... وهو متنعم بحياة الرفاهيه ...
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( عدد التعليقات 28,616 )11 - برق _ الحرم
((((( وبكل تأكيد المحاكمة ............لضمان القصاص لدماء جنودنا الشهداء فهم حملوا اروحهم من أجل الوطن وطالتهم يد الخيانة غدرأً ))))
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( عدد التعليقات 28,616 )10 - برق _ الحرم
(((((لايزال باب التوبة مفتوح .....اللحق قبل لايقفل .... كم عدد المطلوبين من خارج القائمة ولم يسلموا انفسهم ؟))))))
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( عدد التعليقات 10,850 )9 - العنيد
نطالب كل من غرر به وخرج على ولي الامر واضمر الشر لرجال الامن من الخوارج السنة والشيعة ان يتوب ويرجع فان الله غفور رحيم وولاة الامر صدورهم واسعة للصحف وتخفيف العقوبة حسب الانظمة التي وضعت لمن تاب ،،
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( عدد التعليقات 10,850 )8 - العنيد
هذا رسالة لأذناب إيران المختبين في مواسير المجاري كالفئران إن إيران الصفوية تخلت عنكم وانتهت صلاحيتكم وتركتكم تواجهون العذاب الشديد على يد جنودنا البواسل الذين يرفعون رأية التوحيد ،،،
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7 - النشمي2017-09-14 12:46:18
الحمد لله . ما زرعته إيران وقطر في سنوات بدأ يتهاوا في لحظات . شكرا للملك سلمان شكرا لولي العهد أطال الله في أعماركم وسدد على طريق الخير هداكم سيروا على بركة الله.
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( عدد التعليقات 10,850 )6 - العنيد
اللهم احفظ السعودية من كل شر وفتنه وانصرها ضد كل من يعاديها يارب اللهم آمين !!
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5 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-09-14 12:43:00
يجب ان تكون مناصحتهم بعيداً عن من سبقوهم بتسليم انفسهم ولايجتمعون بهم في دور المناصحه الحذر واجب لانهم ممكن يحملون افكار ورسايل لمن سبقوهم ورغبون في ايصالها لهم الحذر الحذر
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( عدد التعليقات 6,659 )4 - بلادي زوينا
الرجوع عن عمل الخطأ بحد ذاته عمل بطولي ... كل انسان يقع في الخطأ ... حفظك الله يا بلدي السعودية
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3 - كلنا بريك بن هادي2017-09-14 12:38:07
ما شاء الله الشوارع فاضيه ليس مثل الرياض زحمه
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2 - النشمي2017-09-14 12:37:57
شكرا لرجال أمن الدولة اضربوا بيد من حديد على أيادي المفسدين الطابور الخامس عملاء الخارج ويا قضاتنا طبقوا فيهم شرع الله حد الحرابة حتى نعيش في وطننا بسلام دام عزك يا وطن .
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1 - ↩ابو شدا↪2017-09-14 12:35:10
بان على الملأ تحريض قطران على السعودية وهكذا بدأت تتساقط أوراق الشجرة الخبيثة. سؤال كيف وجية الحمدين والناس الآن تسلم أنفسها ويقدمون اعترافات عن طريقة الدعم وتمويل الإرهاب.
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آخر تعليق
بواسطة : خالد
الحمدلله والشكر طيييب والمطلوب🤔🤔🤔🤔...
بواسطة : قلم الحقيقه
أن يكيل بعض الخونة خصوصآ قطيع الأخونجية الأخوان بمكيالين واحد يهاجم به ايران الص...
بواسطة : مواطن سعودي✨✨
صوتها استغفر الله مزعج جدا نطالب الحكومة بملاحقة هولاء الدجالين ومحاسبتهم وش ذا...
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