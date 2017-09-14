مطلوبان من خارج “القائمة”يسلمان نفسيهما للجهات الأمنية بالقطيف

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صحيفة المرصد:سلّم مطلوبان أمنيان في محافظة القطيف نفسيهما للجهات الأمنية، مؤخراً، وهما مطلوبان من خارج قائمة المطلوبين التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

ووفقاً لموقع”سبق” كشفت معلومات أن المطلوبيْن سلّما نفسيهما طواعية إلى الجهات الأمنية.

وجاء ذلك خلال أقل من شهر من تسليم 3 مطلوبين أنفسهم إلى الجهات الأمنية؛ ليرتفع بذلك عدد الذين سلّموا أنفسهم للجهات الأمنية إلى عشرة أشخاص منذ إعلان الداخلية.

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