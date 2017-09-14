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التحالف:استشهاد طيار أثناء عملية ضد تنظيم القاعدة في اليمن
صحيفة المرصد – واس: أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف تحالف إعادة الشرعية لليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأربعاء ، سقطت طائرة تابعه للقوات الجوية الملكية السعودية بسبب عطل فني في منطقة أبين في اليمن أثناء تأديتها لإحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وقد نتج عن ذلك استشهاد المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز .
وتتقدم قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بأحر التعازي وأصدق المواساة لذوي الشهيد ، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله من الشهداء وأن يسكنه فسيح جنته ،وأن يتغمده بواسع رحمته .
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التعليقات
40 -2017-09-14 15:17:56
كثيره الأعطال الفنيه ... وكأننا لسنا في حرب ...
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39 - عابر سبيل2017-09-14 15:14:11
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38 - Smile2017-09-14 15:09:50
الله يرحم البطل الشهيد
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37 - كلوز2017-09-14 15:09:30
وش السالفه ثاني طياره ف اسبوع عطل فني
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36 - دنيا2017-09-14 15:08:02
الله يرحمه ... ****
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35 -2017-09-14 15:07:45
31 كيف تجار دين من حقهم يلعبون سياسة مثل غيرهم ولا حلال لناس وحرام على ناس والحاليين وش اسمهم اللي ماسكين ؟ وش قدمو غير النهب والقتل والقمع والسجون تجربه اللي ماهم عاجبينك ناجحة جدا بعيد عن الاستبداد
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34 - احمد ابراهيم2017-09-14 15:05:23
غفر الله له واسكنه فسيح جناته وصبر أهله ونعزي خادم الحرمين وولي عهده و جميع أفراد القوات المسلحة المرابطة والمجاهدة أن يعظم له ولهم الاجر إلى جنة الخلد
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33 - مواطن صادق2017-09-14 14:55:25
اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويقبله من الشهداء وان يلهم اهله الصبر والسلوان
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32 -2017-09-14 14:52:23
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31 - مواطنه2017-09-14 14:49:22
الله يرحمه الشهيد البطل رحمه واسعه وأمواتنا الله يقويهم على خونه الأوطان عفاش واكلاب المجوس وتجار الدين الإخوانجيه حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
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30 -2017-09-14 14:46:14
اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويقبله من الشهداء وان يلهم اهله الصبر والسلوان
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29 - القناص22017-09-14 14:42:07
رحمه الله واسكنه فسيح جناته كُفن بحب الوطن نعشه يارحمن ياريحم ترحمه من جميع سكان الوطن شجره وجباله صداه رددته جبال الجنوب كالرعد سمعته الصحاري نبت الخزامى هلل وكبر فرحة بستشهاد فارس فداء عن تراب الوطن
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28 - زائر2017-09-14 14:38:23
اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويقبله من الشهداء وان يلهم اهله الصبر والسلوان
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27 - قلم الحقيقه2017-09-14 14:36:42
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26 - مسمار2017-09-14 14:20:46
نحن قوما اذا ترجل منا فارسا تقدم مكانه فارس اللهم اغغى له وارحمه وعافه اللهم واعف عنه واكرم نزله واعز اللهم بلاد الحرمين ولاتعز عليها احدا واجعل من اراد بها سوء يموت كمدا لاينال غايته ولاترفع رايته!!
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25 - ابوخالد2017-09-14 14:17:51
رحمه الله واسكنه فسيح جناته . ****
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24 - ابوعلي2017-09-14 14:14:18
نسال الله تعالى له الرحمة والمغفرله وان يكتبه الله مع الشهداء والصديقين وان بجعل قبرة روضة من رياض الجنة
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23 -2017-09-14 14:10:21
شهيد الله يرحمه ***يموت في سبيل الشهاده والدفاع عن الوطن
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22 -2017-09-14 14:08:38
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21 - ظل الرياض2017-09-14 14:08:21
الله يرحمه هو ومن سبقه بالشهاده.
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( عدد التعليقات 4,174 )20 - سهم
رحمه الله ، واسكنه فسيح جناته ، صقر ارتحل إلى جنة عرضها السموات والأرض دفاعاً عن دينه ووطنه ، وهناك الاف الصقور لازالوا يحلقون في سماء المجد يسطرون التاريخ ويكتبونه من جديد ويعدون مجد الموحد رحمه الله
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19 - ابو طلق العمري2017-09-14 14:02:06
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه في الفردوس الاعلي في الجنه ... وجميع اموات المسلمين
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18 - مواطن يحب الهياط2017-09-14 14:01:14
الله يرحمة ويرحم كل شهدائنا الابرار
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17 -2017-09-14 13:57:21
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
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16 -2017-09-14 13:56:11
الله يرحمك ويتقبلك من الشهداء وكلنا فداء لهذا الوطن المعطاء وتحت امرك يابو فهد امر والشعب كله تحت امرك
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( عدد التعليقات 3,805 )15 - ابن الوطن
رحم الله شهيد الوطن
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14 - ابوعلي2017-09-14 13:51:24
نسال الله تعالى له الرحمة والمغفرله وان يكتبه الله مع الشهداء والصديقين وان بجعل قبرة روضة من رياض الجنة
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13 - صنيتان2017-09-14 13:49:03
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12 - مواطن2017-09-14 13:47:22
رحمك الله وغفر ذنبك وجعلك في جنان الشهداء ونعزي قيادتنا الحكيمة واهله وذويه اللهم ارحمه واغفر له.
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11 - يوسف العنزي2017-09-14 13:43:23
رحمه الله واسكنه فسيح جناته واموات المسلمين اللهم تقبله من الشهداء وغسله اللهم بالماء والبرد ونقه من الخطيا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وجعل قبره روضه من رياض الجنة اللهم آمين يارب العالمين
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10 - معيض يركض بين الزهور2017-09-14 13:42:35
رحمة الله عليه وعلى جميع شهداءنا الأبرار وعوض الله بلدنا واهله خير منه
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9 - علي العمري2017-09-14 13:40:49
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8 - الله يرزق من يشاء2017-09-14 13:39:26
رحمك الله ياشهيد الوطن إلى جنات الخلد
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7 - زائر من الكواكب2017-09-14 13:38:54
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6 - جمال2017-09-14 13:36:08
رحمك الله وغفر لك واعان والديه علي الصبر والسلوان
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( عدد التعليقات 28,469 )5 - قلم الحقيقه
رحم الله الشهيد الطيار رحمة واسعة وغفر له واسكنه فسيح جناته.
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( عدد التعليقات 28,616 )4 - برق _ الحرم
ــــ((((((وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ))))))ـــــ
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3 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-14 13:32:37
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين -سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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2 - عايد2017-09-14 13:32:24
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
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( عدد التعليقات 6,659 )1 - شبح المااضي
رحمك الله ي بطل شهيد بأذن الله 🇸🇦
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آخر تعليق
بواسطة : خالد
الحمدلله والشكر طيييب والمطلوب🤔🤔🤔🤔...
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