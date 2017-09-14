تنفيذ حكم القصاص في أثيوبية لقتلها”حصة الدوسري”بطعنها بالسكين في الرياض
صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة الرياض في منطقة الرياض ، وفيما يلي نصه:
أقدمت / برهاني تسفاني (أثيوبية الجنسية) على قتل / حصة بنت عبدالله بن فالح الدوسري (سعودية الجنسية)، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / برهاني تسفاني (أثيوبية الجنسية) اليوم الخميس الموافق 23 / 12 / 1438هـ، بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.
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التعليقات
الحمد لله الذي احق الحق وأظهره الى جهنم وبئس المصير
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الحمد لله الذي احق الحق واظهره الى جهنم وبئس المصير د
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الى جهنم شعب بدائي عدواني يعشق كل ماهو ممنوع من سرقه قتل يجب ان يتم ترحيلهم ومعهم اليماني والسوري والفلسطن والمصري
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نسال الله السلامة والعافية ،
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الله يجزاء اهلها خير الجزاء لانهم لم يتنازلوا ويطلبوا دية بالملايين مثل البعض
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عافااااانا الله واياكم مما ابتلاها قد افضت الى ماقدمت!!
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أستغرب من بعض العوائل التي لازالت تستقدم وتدخل وتأتي بمثل هذه الجنسيه مع احترامي للطيبين منهم
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الى جهنم وبئس المصير
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الله اكبر الله يعز دولتنا
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