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بالأسماء..الإسكان تعلن تخصيص 28498 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الدفعة الثامنة

بالأسماء..الإسكان تعلن تخصيص 28498 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الدفعة الثامنة
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المرصد 20 2٬077 1 ساعة

صحيفة المرصد-واس:أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، إطلاق 28498 منتجاً سكنياً وتمويلياً في جميع مناطق المملكة ضمن دفعتها الثامنة من برنامج سكني الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ شهر فبراير الماضي 184506 منتجات، كما وقعت الوزارة 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري، وذلك لبناء 11632 وحدة سكنية تتنوع بين فلل وشقق سكنية في عدد من مناطق المملكة.

وشملت الدفعة الثامنة 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و9340 أرضاً مطورة من دون مقابل مالي، و11458 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة وافي بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام.

وجاءت تفاصيل تلك الدفعة خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الإسكان لإعلان دفعة التخصيص الثامنة من برنامج ” سكني ” الذي عقد في مقر المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية بالرياض , بواقع 2650 تمويلاً مدعوماً، و906 أراضٍ مجانية، و3277 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي لمنطقة الرياض، فيما كان نصيب منطقة مكة المكرمة 1008 تمويلاً مدعوماً، و3145 أرضاً مجانية، و4065 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي ، أما منطقة المدينة المنورة فتم تخصيص 519 تمويلاً مدعوماً و491 أرضا مجانية، وفي منطقة القصيم 749 تمويلاً مدعوماً، و531 أرضًا مجانية، والمنطقة الشرقية 890 تمويلاً مدعوماً، و246 أرضًا مجانية، و4116 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي ، وفي منطقة عسير 596 تمويلاً مدعوماً، و2618 أرض مجانية، وتبوك 234 تمويلًا مدعومًا، وحائل 253 تمويلاً مدعوماً، وثلاثين أرض مجانية، والحدود الشمالية 165 تمويلاً مدعوماً، وجازان 141 تمويلاً مدعوماً و405 أرض مجانية، ونجران 181 تمويلاً مدعوماً، والباحة 127 تمويلاً مدعوماً و343 أرض مجانية، والجوف 187 تمويلاً مدعوماً و625 أرض مجانية.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن هذه الدفعة تأتي امتداداً للدفعات السابقة ضمن برنامج “سكني” الذي اطلقته الوزارة منتصف يناير الماضي، مبيناً أن الأشهر الثلاثة المقبلة سوف تشهد إعلان المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي.

ولفت سموّه إلى أن الوزارة تعمل في كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً والتي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً للقبول النهائي، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عدد من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي.

وأوضح سموه أن يوم الأحد المقبل سيشهد انطلاق حملة المعاينة والبيع في مشروعي المبرز والخبر، فيما تستكمل الوزارة خلال هذا العام بقية المشاريع الجاهزة في عدد من مدن المملكة، تمهيداً لتسليمها للمستحقين، وذلك بعد انجاز مشروع اسكان محافظة رماح مؤخراً.

بدوره، أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريـال، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكداً أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخارطة وسيتم تخصيصها خلال العام الجاري سيصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، وسيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص.
وأشار إلى الإقبال الكثيف الذي شهدته المعارض التي انطلقت خلال الفترة الماضية لتخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة ضمن مشاريع عدة شملت الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج، مبيناً أنه تم حجز ما يتجاوز الـ50% من تلك المشاريع.

فيما قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج “سكني” تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مضيفاً أن: “الصندوق أعلن منذ مطلع هذا العام حتى هذه الدفعة عن 61.600 تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، إذ تمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عام إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتعمل على تحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة”.

منوهاً بدور مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم في تذليل الصعوبات التي يواجهها مستحقي التمويل العقاري في الحصول على التمويل، كما يقوم المركز الذي يتواجد في كافة فروع الصندوق باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم، ويعمل المركز كحلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والشركاء من البنوك والمؤسسات التمويلية.

بعد ذلك، وقعت وزارة الاسكان 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري محلية تهدف لبناء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية تتوزع في عدد من مناطق المملكة، يتم تسليمها خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص، كما وقع صندوق التنمية العقاري اتفاقية مع البنك الأول لبدء تفعيل التمويل المدعوم لمستحقي الصندوق ليصل بذلك عدد البنوك التي شرعت في تنفيذ تلك الاتفاقيات إلى تسع بنوك، إلى جانب عدد من المؤسسات التمويلية.

وتدعو وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج سكني (sakani.housing.gov.sa) للإطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني “اسكان” (eskan.gov.sa) والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa)، لاستكمال الاجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.

ولمعرفة الأسماء أضغط هنا.

 

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - الشريف
2017-09-14 15:20:42
الذي في سمة ما يستلم قرض . طيب أنا ما ابغى قرض ابغى سكن جاهز . أنا مقدم من 2013 وفي الاخر أرض أبعد من ذهبان وأنا في جدة
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19 - علوم عسى الله يزينها
2017-09-14 15:16:39
عقب 7 سنين من اقرار السكن !! لم يُنجز الا 28 الف وحده سكنيه وليتها مساكن ولكن قروض واراضي وقليل من المساكن .. يعني بعد 125 سنه ستنتهي وزارة الإسكان من بناء 500 ألف وحده سكنيه إنجاز سريع مبروك علينا
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18 - الشريف
2017-09-14 15:16:34
أعطوني في مخطط الهجرة وأنا من جدة بالله عليكم أدخلو قوقل وشوفوا موقع المخطط .. حسبي الله ونعم الوكيل
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17 - خالد الزهراني
2017-09-14 15:15:49
من الدفعه الاولى لي ٦ اشهر لم استلم شي راجعة الين دخة مافي غير تصريف
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16 - الشريف
2017-09-14 15:15:14
والله كذب أعطوني أرض خارج مدينتي ب 80 كيلو وإذا رفضت ، هناك 3 أسباب أختار وحدة منها وحذفوا 2 من ابنائي لم يجاوز أعمارهم 21 سنة. والله قهر حسبي الله ونعم والوكيل فيهم .
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15 - العنزي
2017-09-14 15:12:00
ياجماعه الخير ثلاث سنوات ونفس الإعلان وانا اتحدى مواطن استلم بيت او ارض كلام كله للاستهلاك الإعلامي حفاظا على كراسيهم.
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14 - مواطن ذروق
2017-09-14 15:04:17
كالعادة ولي سنين على هذا الحال .. أدخل مدعمر ابي أشوف إسمي ولما أدخل رقم الهويه الآقي الجواب التالي ( لم يتم العثور على نتائج بحث مطابقة ! ) هموماً تعودت على هذه العباره ... ومن شفتها كم مره غسلت يدي
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13 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-14 15:02:14
الأوليه لمن رواتبهم فوق 8 الآف ريال الي أقل لا يتعب نفسه مع الوزاره صدقوني تبي تصدق أهلآ وسهلآ ماتبي خلك مع التعب والإنتضار معاهم .
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12 - مواطن صادق
2017-09-14 14:53:42
انا طالع اسمي منذ أكثر من سنتين ووقعت عقد مع إحدى الشركات بعد جولة مكوكية وأوراق ومواعيد وفي الأخير ألغوا المشروع وطلع كله كلام في الهواء . ووحاليا لن اصدقهم لو أقسموا بالله ايماناً مغلظة .
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11 - مواطن
2017-09-14 14:53:17
كيف اسكان تمنح اراضي بدون دعم بالقرض الميسر للمستحقين ؟
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10 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-14 14:53:00
تعليق مخالف
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9 - ....
2017-09-14 14:43:54
ماسمعة احد قريب او صاحب انه استلم منتج من اﻻسكان هل هاذا يعقل
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8 - مواطن
2017-09-14 14:40:31
كيف الوصول إليك ياصندوق العقاري دلني صبرت من ١٤ سنه والآن الي البنك. رحم الله الفقيد الصندوق العقاري
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7 -
2017-09-14 14:37:52
غير صحيخ
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6 - واقعي
2017-09-14 14:35:35
يجب ان تقف مهزلة وزارة الاسكان ..وزارة الاسكان تبيع الوهم.. هل من ناصر ينصرنا ؟
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( عدد التعليقات 15,269 )
5 - ابويوسف
2017-09-14 14:34:31
لا جد ايها المعلقين صحيح محد استلم شى من الدفعات القديمه ****
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4 - ابو عزام
2017-09-14 14:30:33
انا طالع السمي من ضمن الدفعة الثانية ولم الستلم شي ولحين الدفعة الثامنة وش الفايدة منها والله شي غريب الله المستعان
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3 - 🔻🔺الواثق🔻🔺
2017-09-14 14:25:46
تعجبني كلمة ,,البحث عن مستفيد برقم الهوية 🔻🔺 السؤال جميع الفقاعات اقصد الدفعات الثمان هل حصل احدا ممن طلع اسمة على سكن ولهذا لاتفرق معاهم تجاة المواطن
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2 - احمد عسيري
2017-09-14 14:17:08
سوف انتضر فالحمد لله على كل حال وصلت من العمر ٦٠ واملي في الله كبير دعواتكم
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1 - مطلع
2017-09-14 14:16:57
الدفعة اﻻولي لم يستلم احد ونا واحد منهم بتاتآ كيف تعلنون الدفعة الثامنة و 1 لم تحصل على اي شي غريبه ياﻻسكان
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