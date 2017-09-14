رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد البث المباشر .. انطلاق مؤتمر المعارضة القطرية الأول بلندن

شاهد البث المباشر .. انطلاق مؤتمر المعارضة القطرية الأول بلندن

شاهد البث المباشر .. انطلاق مؤتمر المعارضة القطرية الأول بلندن
حجم الخط A A A
المرصد 6 1٬192 3 ساعات

صحيفة المرصد: أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، في كلمته أمام المؤتمر الأول للمعارضة القطرية، أن الكثيرين يقبعون في معتقلات نظام الدوحة.

جاء ذلك في مؤتمر المعارضة القطرية الأول الذي انطلق منذ قليل بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، والذي من المفترض أن يبحث في الأزمة القطرية مع محيطها والمستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، وأيضاً سياسات الحكومة القطرية المثيرة للجدل.

وعشية انعقاد الحدث، اتهم معارضون قطريون الحكومةَ في الدوحة بمحاولة عرقلة عقد المؤتمر، ويشارك في المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه، عددٌ من صانعي القرار من الساسة في العالم، والأكاديميين، ومن المواطنين القطريين لمناقشة أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب في قطر، ويُنظمه رجل الأعمال والمعارض القطري، خالد الهيل، علاوة على مجموعة من المعارضين القطريين الحريصين على إيجاد حل منطقي للأزمة الحالية، وعلى استقرار وأمن بلادهم في المستقبل.

ومن جانبه، قال الهيل، المتحدثُ الرسمي باسم المعارضة القطرية، إن المؤتمر يهدف إلى إبراز حقائق الأمور التي تشهدها قطر، وإلى إفساح المجال للتعبير عنها في ظل “سياسة تكميم الأفواه التي يمارسها النظام القطري”.

وأعلن منظمو مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” عن برنامجهم الذي يُعقد، الخميس، بفندق الإنتركونتيننتال في منطقة الأوتو (O2) جنوب لندن.

برنامج المؤتمر أُحيط بالسرية في البداية من جراء التضييق الممارَس من قِبل النظام القطري، والذي يسعى بكل السبل إلى تخريبه وإفشاله وبالتالي الضغط على أعضاء من البرلمان البريطاني لمقاطعة المؤتمر.

ويناقش المؤتمر جملةً من المحاور وهي:
1. قطر: الإسلام السياسي ودعم الإرهاب.
2. العلاقة بين قطر وإيران: مصدر رئيس لعدم الاستقرار الإقليمي.
3. الدور الغائب: تطلعات قطر للنفوذ العالمي في مقابل الديمقراطية وحقوق الإنسان- ويتطرق إلى مخالفات القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة بتسليط الضوء على ملف تنظيم كأس العالم لسنة 2022.
4. قناة الجزيرة.. صوت الإعلام الحر أم بوق الإرهاب؟
5. الدائرة المفرغة: الاقتصاد والجيوسياسة وأمن الطاقة الدولية.

وجدير بالذكر أن الهيئة المنظمة للمؤتمر ستنشر سلسلة من البحوث الأكاديمية الحصرية تتناول مختلف القضايا في قطر سيتم توزيعها في المؤتمر، وسيتاح لجميع الحضور بعد انتهاء الفعالية الحصول على نسخ منها عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
هذا وتوقع برلمانيون وخبراء بريطانيون أن يزيد المؤتمر من الضغوطات المفروضة على الدوحة، وأن يمهد لمزيد من المواقف الرسمية الإقليمية والدولية ضد قطر.
وكان القائمون على المؤتمر، وبينهم نواب في البرلمان البريطاني، أكدوا أنهم أحبطوا محاولات قطرية عدة لإفشاله.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

6 -
2017-09-14 19:17:40
ذهب وقت المجاملات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - زائر من الكواكب
2017-09-14 18:21:08
الصلاة على الأموات..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - زائر من الكواكب
2017-09-14 18:18:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ابو محمد
2017-09-14 17:52:44
ابركها من ساعة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ...........
2017-09-14 17:51:14
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - تركي
2017-09-14 17:45:39
بسم الله على بركة الله يالله التوفيق نبي نشوف رد الفعل من شريفه واخوانها
لا يعجبني(2) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الله يعين

والله أني مقدم على القرض ولدي ارض من ١١سنه ولا طلع اسمي ولا هم يحزنون ماعندكم ما...
بواسطة : فاتن الشهري✨

ياااويلي ايش قسوة قلب الام هذي والاب كيف تحط راسها على المخده وهي ماتدري عن اطفا...
بواسطة : سعد التميمي

اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل...
بواسطة : زائر من الكواكب

تعليق مخالف...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الاصلاح والتحديث منهجاً ثابتاً في حياتنا !
47 0
mm

مشعل السديري

وما أدراك ما الوظيفة!
207 0
mm

محمد الساعد

عبدالله الفيصل: ست الكل أم كلثوم !
177 0
mm

قينان الغامدي

المستقلون الجدد وخدمة تنظيم الحمدين: قبل فوات الأوان
212 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اخيراً سقطت…أقنعـة الحيادية المزيفـة !
256 2
mm

عبد العزيز الخريجي

الخروف العربي.. وموجة الاستعمار الثانية!
257 1
mm

د. نمر السحيمي

الأخوان المسلمون خوارج العصر
315 5
mm

سمر المقرن

المرأة ليست كارثة!
217 13
mm

هيلة المشوح

«الحمدين».. ومفترق الطرق!
144 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سوء فهم “دواود الشريان ” لوظيفة النقد
463 11
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬039 21
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
490 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
190 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
553 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
304 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
323 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
1٬054 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
692 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
314 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
386 11
الاخبار الدولية
ملتزمون بضبط النفس .. شاهد: أول تعليق غاضب للشيخ “بن شريم” بعد سحب قطر جنسيته-فيديو

ملتزمون بضبط النفس .. شاهد: أول تعليق غاضب للشيخ “بن شريم” بعد سحب قطر جنسيته-فيديو

 المرصد 71 13٬442 19 ساعة
المعارضة القطرية.. تكشف سبب تملق الدوحة لـ “إيران”.. وهذا هو موقف الشعب القطري

المعارضة القطرية.. تكشف سبب تملق الدوحة لـ “إيران”.. وهذا هو موقف الشعب القطري

 المرصد 26 6٬469 21 ساعة
جريمة تهز الشارع المصري.. طفل يقتل ابنة عمه البالغة 6 سنوات بعد منعه من اغتصابها!!

جريمة تهز الشارع المصري.. طفل يقتل ابنة عمه البالغة 6 سنوات بعد منعه من اغتصابها!!

 المرصد 58 12٬065 يوم واحد
انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاوره

انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاوره

 المرصد 77 3٬706 يومين
المرصد الرياضي
ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

 المرصد 202 8٬912 يومين
بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

 د ب أ 2 2٬984 يومين
بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا

بالفيديو : بيروزي الإيراني يهزم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخرجه من بطولة دوري أبطال آسيا

 المرصد 144 6٬658 يومين
مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

 المرصد 49 14٬390 3 أيام
اخبار فنية
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 20 4٬762 3 ساعات
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 178 14٬191 يوم واحد
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬699 4 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬714 5 أيام
اخبار منوعة
شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

 المرصد 102 15٬888 21 ساعة
بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

 المرصد 37 15٬655 يوم واحد
بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

 المرصد 43 11٬206 يومين
شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!

شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!

 المرصد 98 19٬649 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد..حيلة ” لصوص” أثناء نشلهم مسن من أمام مسجد بالرياض..أحدهم بادر بتقبيل رأسه!

شاهد..حيلة ” لصوص” أثناء نشلهم مسن من أمام مسجد بالرياض..أحدهم بادر بتقبيل رأسه!

 المرصد 43 2٬385 3 ساعات
شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

 المرصد 36 7٬397 يوم واحد
مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر مؤسس موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر مؤسس موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

 المرصد 11 6٬781 يوم واحد
شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

 المرصد 23 4٬017 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬386 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬558 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬806 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬755 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 22٬250 يومين
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬540 6 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬097 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬399 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 10 8٬376 18 ساعة
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 23 2٬913 يومين
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬796 3 أيام
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 87 7٬760 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬476 7 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬557 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬503 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬722 أسبوعين
الاخيرة
بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

 المرصد 42 12٬716 22 ساعة
تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

 سكاي نيوز 18 5٬217 يوم واحد
بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

 المرصد 25 9٬590 يومين
بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

 المرصد 21 8٬459 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 235 2٬997 10 ساعات