تعرف على المطلوب” اللباد “الذي سلم نفسه للجهات الأمنية في الشرقية!

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صحيفة المرصد: أكدت مصادر مطلعة أن المطلوب الامني محمد اللباد سلم نفسه للجهات الأمنية في المنطقة الشرقية وذلك بعد تضييق الخناق عليه واستجابة لدعوة أمير المنطقة الشرقية.

ووفقاً لـ”عين اليوم”قالت المصادر أن الجهات الأمنية بادرت بحسن التعامل معه ونقله إلى جهات الاختصاص.

وأوضحت المصادر أن المطلوب ابن اخ احد الهالكين في العوامية في عام 1433هـ والذي تم رصد تواجده في منزل ببلدة العوامية، وعند مباشرة قوات الأمن لإجراءات القبض على هذا المطلوب بادر هو ومن معه من المسلحين بإطلاق النار على رجال الأمن فتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، ونتج عن ذلك مقتله مع اخر وإصابة اثنين من المسلحين الموجودين معه والقبض على ثالث .

ولفتت المصادر الى أنه للمطلوب الذي سلم نفسه شقيقان موقوفان هما فاضل وجلال اللباد تم ايقافهم خلال الفترة الماضية لتورطهم في اعمال ارهابية وامنية بالمنطقة الشرقية صدر ضد احدهم حكما ابتدائي بالاعدام .

وكان أمير المنطقة الشرقية، قد دعا المطلوبين ومن سلك دربهم بتسليم أنفسهم للسلطات الامنية لايضاح موقفهم وجددها مساء البارحة اثناء لقائه اهالي المنطقة الشرقية موكدا أن باب العفو لا يزال مفتوحاـ ودعا من تبقى من المطلوبين إلى مراجعة أنفسهم.

والجدير بالاشارة أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت تسليم 3 مطلوبين أنفسهم إلى الجهات الأمنية بعد أن ظلوا مطاردين لسنوات وهم ( رمزي آل جمال وعلي آل زايد ومحمد عيسى آل لباد) الذين سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية وقاموا بتسليم انفسهم للامير الأمير سعود بن نايف.

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