تعرف على المطلوب” اللباد “الذي سلم نفسه للجهات الأمنية في الشرقية!
صحيفة المرصد: أكدت مصادر مطلعة أن المطلوب الامني محمد اللباد سلم نفسه للجهات الأمنية في المنطقة الشرقية وذلك بعد تضييق الخناق عليه واستجابة لدعوة أمير المنطقة الشرقية.
ووفقاً لـ”عين اليوم”قالت المصادر أن الجهات الأمنية بادرت بحسن التعامل معه ونقله إلى جهات الاختصاص.
وأوضحت المصادر أن المطلوب ابن اخ احد الهالكين في العوامية في عام 1433هـ والذي تم رصد تواجده في منزل ببلدة العوامية، وعند مباشرة قوات الأمن لإجراءات القبض على هذا المطلوب بادر هو ومن معه من المسلحين بإطلاق النار على رجال الأمن فتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، ونتج عن ذلك مقتله مع اخر وإصابة اثنين من المسلحين الموجودين معه والقبض على ثالث .
ولفتت المصادر الى أنه للمطلوب الذي سلم نفسه شقيقان موقوفان هما فاضل وجلال اللباد تم ايقافهم خلال الفترة الماضية لتورطهم في اعمال ارهابية وامنية بالمنطقة الشرقية صدر ضد احدهم حكما ابتدائي بالاعدام .
وكان أمير المنطقة الشرقية، قد دعا المطلوبين ومن سلك دربهم بتسليم أنفسهم للسلطات الامنية لايضاح موقفهم وجددها مساء البارحة اثناء لقائه اهالي المنطقة الشرقية موكدا أن باب العفو لا يزال مفتوحاـ ودعا من تبقى من المطلوبين إلى مراجعة أنفسهم.
والجدير بالاشارة أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت تسليم 3 مطلوبين أنفسهم إلى الجهات الأمنية بعد أن ظلوا مطاردين لسنوات وهم ( رمزي آل جمال وعلي آل زايد ومحمد عيسى آل لباد) الذين سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية وقاموا بتسليم انفسهم للامير الأمير سعود بن نايف.
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التعليقات
سلم نفسك يالاخوانجي فأنت في مداء من أمرك قبل أن تنكفس.
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أين تعليق قلم قم من هذا الخبر
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ويش تبي انت وهو. قم الحقيقه كشف بين جميع الخونه من روافض واخوانجيه **** مغير تنابحون قلم قلم جعلكم بالماحي يالله كلا يدور منكم عياله في الشوارع.
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هذا شي طيب ونحن نقول له أبشر بي العدل انت في زمن سلمان العدل وولي عهده محمد اخواني الشيعه انتم ابناء وطن في قلب وعقل الملك سلمان وقلب وعقل ولي عهده أبشروا بكل شي فيه خير (لي سني اوشيعي )
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(((((( خيانة الوطن و دماء جنودنا الاوفياء ...............تستوجب القصاص..... حتى لا تأمن الخونة ))))))
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10 - _ 2017-09-14 17:19:10 تقيه تايم يا قلم... ↩لا يستطيع التعليق إلا من أجل لا ينتقد↪
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الثلاثه الاشهور هي عدد أشهر المقاطعه.فلم يبقى لهم سواء الخزي والعار سود الله وجيهكم يا الخونه عموماً بطوعك ولا بعزم رجال الأمن الأبطال بعد توفيق الله والله لتعفن في السجن إذا سلم راسك مع العلم لن يسلم
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تقيه تايم يا قلم
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الي يسئل عن قلم الكوافيرة هي تلطم الان ولاهي فاضية لكم
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من حقك تستخدم التقيه ياقلم قم
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لن تنفعك "إيران" والان واجه مصيرك لوحدك .. تباً للخونة
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المسمي نفسة قلم الحقيقة في وضعية الميت😇💤🏹
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ألا تلاحظون أنه خلال فترة المقاطعة مع قطر و تضييق الخناق عليها من كل جانب إختفت الأعمال الإرهاية و بدأ الإرهابيون بتسليم أنفسهم .
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للجحيم وباس المصير عملا المجوس اوقفوا الدم بعروقهم
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تعليق مخالف
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الا وطني مافيه مجامله الوطن الوطن اهم شي يجري في عروقنا ولانسمح لاي كان يلعب بذيله كلنا فداء للوطن.
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نسئل الله الهدايه لابد ان يطبق الشرع في هائولا حتى لو سلمو انفسهم لانهم لم يدو مفر من ذالك
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