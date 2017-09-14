لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

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صحيفة المرصد : لا يختلف اثنان على الجاذبية التي يتمتع بها الفنان كاظم الساهر ، إلا أن المفاجأة التي طغت على محبيه الثلاثاء في ذكرى ميلاده بدت واضحة على مواقع التواصل.

فصاحب “كتاب الحب” الذي أتم ما يقارب الـ 36 سنة في مجال الابداع والطرب، بلغ في 12 سبتمبر 60 عاماً.

وقد اطلق محبوه خلال اليومين الفائتين هاشتاغ كاظم 60 عاما من العطاء في ما يشبه التحية إلى فنان “قيصر” في الفن بكل ما للكلمة من معنى.

غنى الحب والمرأة وبغداد، غنى الانسان بكل مشاعره حزناً وفرحاً.

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