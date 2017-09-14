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لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟
صحيفة المرصد : لا يختلف اثنان على الجاذبية التي يتمتع بها الفنان كاظم الساهر ، إلا أن المفاجأة التي طغت على محبيه الثلاثاء في ذكرى ميلاده بدت واضحة على مواقع التواصل.
فصاحب “كتاب الحب” الذي أتم ما يقارب الـ 36 سنة في مجال الابداع والطرب، بلغ في 12 سبتمبر 60 عاماً.
وقد اطلق محبوه خلال اليومين الفائتين هاشتاغ كاظم 60 عاما من العطاء في ما يشبه التحية إلى فنان “قيصر” في الفن بكل ما للكلمة من معنى.
غنى الحب والمرأة وبغداد، غنى الانسان بكل مشاعره حزناً وفرحاً.
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التعليقات
6 - loving liberal2017-09-14 17:24:29
4لاتقارن الدول البارده والماكولات الطازجه والراحه النفسيه والحريه في الجوا الحار والغبار والثقافه العمياء التي تجيب الحزن ومجالس لم تسمع العلم فيها او التجارة بل المتدوال هذئ سخي ذبح ثنتين وهذا عشاه د
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5 - loving liberal2017-09-14 16:57:18
ماشاءالله الراحه النفسيه والجوا له دور والحريه انا عمري حوالي60سنه الي يشوفني يقول عمري 80سنه مشلهب ولكن عشة بين نارين حرارة الجوا والغبار ومشاكل الحياة
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4 - التعب وظروف الحياة تخلي الرجل يهرم2017-09-14 16:48:25
وخاصة في بلدنا والعراق واليمن ومصر وبعض الدول المغاربية ) عندنا في بلدنا للاسف يتقاعد الرجل وبعد سنه يصيبه الهرم من الهموم والعزلة ) عندما نشاهد الأمريكيين والاوربيين بعضهم في ال 70 وشكله راياضي
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3 -2017-09-14 16:47:42
وعدتُكِ أن لا أُحِبَّكِ ثُمَّ أمامَ القرار الكبيرِ جَبُنْت وعدتُكِ أن لا أعودَ وعُدْت ، وأن لا أموتَ اشتياقاً ومُتّ💔
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2 - مشــعل2017-09-14 16:45:38
ماشاء الله تقول بالثلاثين
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1 - ياسلام2017-09-14 16:39:09
مليووووووووووووووووووون نعم بالقيصر وعقبال مليوووون عام الله يوفقك ويحفظك يابن الفرات ودجله كم اعشها
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بواسطة : ساقط ابتدائي
يمكن محتاجين الله يغنيهم عن السرقة فالجوع كافر...
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