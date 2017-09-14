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بالفيديو:شاهد..حيلة “مصلين لصوص” أثناء نشلهم محفظة مسن من أمام مسجد بالرياض!
صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر مجموعة من اللصوص تلتف حول رجل مسن، أثناء دخوله إلى المسجد.
وأظهر الفيديو أحد اللصوص وهو يمسك بيد المسن، ويُقبل رأسه،فيما قام الآخر بالوقوف إلى شماله، ووضع يده في جيبه وسرق محفظته.
وعبّر نشطاء التواصل عن استيائهم مما فعله اللصوص مع المسن، فيما أكد آخرون أن حادثة النشل تمت أمام أحد مساجد الرياض .
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التعليقات
17 - ساقط ابتدائي2017-09-14 17:49:33
يمكن محتاجين الله يغنيهم عن السرقة فالجوع كافر
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16 -2017-09-14 17:46:52
تعليق مخالف
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15 - مواطن كادح2017-09-14 17:42:26
هاذي المشكلة المتجنسين من الأفارقة وما أكثر مشاكلهم والحذار من الخوال
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( عدد التعليقات 895 )14 - أبوخالد السعودي / الدمام
باذن الله سوف يتم ضبطهم وتطبيق العداله فيهم
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13 - هنطش2017-09-14 17:41:03
كيف (مصلين لصوص )أجل بكره الاتستغرب مصلى مدخن او مصلي راقص أو مصلي شارب كان احسن (لصوص يسرقون المصلين )
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12 - لا اطيقهم2017-09-14 17:30:07
الافارقة تركوا كل الأماكن واتجهوا الي المصلين الطاهرين عليهم من الله مايستحقون
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11 - فواصل سكاكا. الشلهوب2017-09-14 17:25:00
ملعون من جابكم للارض الحرمين ياالاحباش
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10 - ت 42017-09-14 17:22:08
نعم كلامك صحيح ) وبعدين مع الفارقة ) والله مصيبه سارا الوافدين يتركون لَبس بلدهم الأصلي ويلبس لبس المواطنيين ) اليمني والبنقالي والافريقي يجب منعهم من لبس الملابس الوطنية
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9 - عاصفه2017-09-14 17:20:17
يتظاهرون بالطيب والنخوه والمساعدة مع الرجل الضعيف وهم اهل غدر وخيانة ولابد من تنظيف البلد من هذه العينه
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( عدد التعليقات 6,662 )8 - أبن كدسة
أين حرمة المسجد ي هذا ... صورة مع التحية للأفريقي ...
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7 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-14 17:17:50
الرجل شعر بالخوف والريبه منهم 🏳وهذا الشيء مكنهم من تنفيذ مخططهم الدنيء 🏳وجوههم واضحة والاطاحه بهم عن قريب انشاء الله 👌
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6 - رسام كلمة2017-09-14 17:17:10
ولو قلنا في الافريقي شي قالوا انت عنصري ..!!! والرجل كاهل لايقدر ان يطلع الدرج لم يسلم منهم .. شغل عصابات
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( عدد التعليقات 28,638 )5 - برق _ الحرم
(((((( بيت الله له حرمة عظيمة .....(((القتل_اقل _حكم )))........ حتى لايستشري قطع الطريق والسلب والنهب ))))))
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4 - سناتر2017-09-14 17:12:44
والحل مع الأفارقة ؟
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3 -2017-09-14 17:09:54
حسبي الله عليهم الله لا يوفقهم عديمين الرجولة والاخلاق
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2 - زائره2017-09-14 17:08:12
الرجال ناقصين عقل
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1 - ابن عدوه2017-09-14 17:07:48
حسبنا الله ونعم الوكيل
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آخر تعليق
بواسطة : ساقط ابتدائي
يمكن محتاجين الله يغنيهم عن السرقة فالجوع كافر...
بواسطة : 🔸️ااببووححمموودد
《الطواقي》 صارت تحب 《كيال》😂 .. يا ترى لما هذا التحول المفاجئ⁉️ .. اقولها بالفم ال...
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