بالفيديو:شاهد..حيلة “مصلين لصوص” أثناء نشلهم محفظة مسن من أمام مسجد بالرياض!

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر مجموعة من اللصوص تلتف حول رجل مسن، أثناء دخوله إلى المسجد.

وأظهر الفيديو أحد اللصوص وهو يمسك بيد المسن، ويُقبل رأسه،فيما قام الآخر بالوقوف إلى شماله، ووضع يده في جيبه وسرق محفظته.

وعبّر نشطاء التواصل عن استيائهم مما فعله اللصوص مع المسن، فيما أكد آخرون أن حادثة النشل تمت أمام أحد مساجد الرياض .

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