تطورات جديدة تجعل مستقبل المدرب الهولندي فى قيادة الأخضر “على كف عفريت”

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صحيفة المرصد: اكدت تقارير هولندية، مساء أمس، وجود مفاوضات بين مارفيك ونادي أيندهوفن الهولندي على أن يقود الأول تدريب الفريق بعد انتهاء عقده مع المنتخب السعودي الأسبوع الماضي .

ووفقًا لمحللين رياضيين، فان الأمور بين الاتحاد السعودي والمدرب الهولندي تتجه إلى نفق مظلم وهو ما قد يكون سبباً في البحث عن مدرب جديد يقود دفة الأخضر في نهائيات كأس العالم القادمة بروسيا، وذلك للاختلاف بين الطرفين على أحد بنود العقد الجديد والتي تشترط على مارفيك البقاء في السعودية للتفرغ للتدريب فيما يفضّل الهولندي الاستمرار على منهجه الفني السابق بإرسال مراقبين إلى المباريات المحلية كافة وإقامته في هولندا .

وقالت مصادر مطلعة بالاتحاد السعودي انه في حال عدم الاتفاق بين الطرفين فقد يكون مدرب الهلال الحالي دياز كأحد الخيارات المرغوبة لدى صناع القرار بالاتحاد السعودي نظير المستويات الجيدة التي يقدمها مع الهلال في الوقت الحالي، وفقًا لـ “سبق”.

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