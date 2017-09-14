تطورات جديدة تجعل مستقبل المدرب الهولندي فى قيادة الأخضر “على كف عفريت”
صحيفة المرصد: اكدت تقارير هولندية، مساء أمس، وجود مفاوضات بين مارفيك ونادي أيندهوفن الهولندي على أن يقود الأول تدريب الفريق بعد انتهاء عقده مع المنتخب السعودي الأسبوع الماضي .
ووفقًا لمحللين رياضيين، فان الأمور بين الاتحاد السعودي والمدرب الهولندي تتجه إلى نفق مظلم وهو ما قد يكون سبباً في البحث عن مدرب جديد يقود دفة الأخضر في نهائيات كأس العالم القادمة بروسيا، وذلك للاختلاف بين الطرفين على أحد بنود العقد الجديد والتي تشترط على مارفيك البقاء في السعودية للتفرغ للتدريب فيما يفضّل الهولندي الاستمرار على منهجه الفني السابق بإرسال مراقبين إلى المباريات المحلية كافة وإقامته في هولندا .
وقالت مصادر مطلعة بالاتحاد السعودي انه في حال عدم الاتفاق بين الطرفين فقد يكون مدرب الهلال الحالي دياز كأحد الخيارات المرغوبة لدى صناع القرار بالاتحاد السعودي نظير المستويات الجيدة التي يقدمها مع الهلال في الوقت الحالي، وفقًا لـ “سبق”.
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التعليقات
المولد هو روح المنتخب وروح الشعب واصراره ياخي لاعب مقاتل هو والعابد وعمر هوساوي وسلمان الفرج والمعيوف هم املنا في المنتخب هم المستقبل هم فخرنا وعزمنا يجب دعمهم والابتعاد عن الاسائه لهم
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الزبده في مباراة اليابان عمر هوساوي دبابة الدفاع للمنتخب ابدع سلمان الفرج مفتاح اللعب بدع الجاسم خبره ومتحكم بالرتم يحيى مهاري دوخ اليابانيين العابد لمساته رجله طبق من ذهب اهداف للمهاجمين المولد الروح
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والله الشرهه على الاعلاميين اعلامي الغفله الي سببو التعصب بيننا القرشي يقول خلونا نتفق على انهم منتخب الهلال والمريسل يقول المنتخب اعداد للهلال وفلاخر يصيحون لا الى اهل المنتخب ماهم لعيبة الهلال صدق🐑
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يبون مدرب يطيع أوامر ماجــدبعد التأهل لكأس العالم يعـيّـنون ناس تقطف ثـمـراة اللي كانو مشاركين في التأهل ، ليش مادام عندماجدهذه الأمكانيات ماعينتوه في ناديكم النصر،نادي الهلال مقبل على طبخاة مؤلمه؟؟!!
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حسم لقاء تايلند ذهاب والامارات والعراق واخيرا اليابان هذا هو فهد المولد استطاع ان يفعل اكثر من ١١ لاعبا محليا من نادي واحد لا اعلم لماذا كانوا بالمنتخب‼️
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نذكر ان قبل فتره قليله كانو يشتمون لمجرد طرح اسم جروس لقيادة الاخضر وقبلهم ايضاً سلت سكاكين لمجرد ذكر مدرب النصر الي حقق الدوري والادهاء اذكر المطويات والمقاطع والشتائم لمجرد التعقد مع كوزمين
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تعليق 22كلامك سليم ان اللي سجل الهدف فهد المولد لاكن مين اللي مرر الكوره لفهد المولد مو نواف العابد كره القدم لعبه جماعيه صح لو سجل زي هدف العويران ولا مارادونا نقول اللي ودنا كأس العالم فهد فهمت ولا
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كريستيان جروس
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اتمنى بقاء مارفيك للاستقرار ... ولكن في حال عدم التجديد معه ... اتمنى ان يكون بديله السويسري كريستيان جروس ... مدرب متمكن فنيا" وتكتيكيا" وقوي الشخصيه ويعرف مستويات جميع اللاعبين السعوديين ...
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من اهل المنتخب ليس مارفيك ولا ١١ لاعبا من الهلال بل توفيق الله اولا ثم فهد المولد
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عنوده ماتبي تعلق بمعرفها خايفه من أسمر عبر يستلم بها خط.😂
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قبل كنتم تقولون منتخب الهلال ولحين تأهل المنتخب صرتو تقولون منتخبنا..ماجد اسمه كبير في عالم الكرةالسعودية.لكن الحق يقال المنصب كبير عليه.بس ميول ال الشيخ له دوركبير.وربما تكون له نتائج سلبيةع المنتخب
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ضرب عصفورين بحجــــــــــــر ... 1- اختيار مدرب رائع للمنتخب ... 2- ضرب الهلال و تعطيلة .. اكيد ربعنا في أتحاد الكرة غير عارفين عن مدربي العالم !! يبحثون عن الاقرب لجهلهم عن المدربين العالميين
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ادواردوا هو فريق الهلال بدونه الهلال فريق ضعيف لا يستطيع بناء هجمه واحده ...الموسم قبل الماضي مع اصابه ادواردو لم يحقق الهلال شى دياز وجميع لاعبي الهلال بدون ادواردو يصبحون مثل الباطن او القادسيه
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سيتم نحر الهلال من الوريد للوريد وهذا هو الحل الوحيد لاجل تعطيله عن اكتساح جميع البطولات المحلية والخوف هو تجريد الهلال من لاعبيه الاساسيين بالبطولة الآسيوية كي لا يحققها للمرة السابعة .. قالها بخاري
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شكرا لكل من اعاد الجميع خلف المنتخب نريد المنتخب للافضل ولجميع اللاعبين المجتهدين فى الملعب وليس لنادي واحد شكرا للتغييرات الاخيره شكرا لكل من عالج الخلل 👏🏼👏🏼
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دياز مدرب فاشل .. اللاعبين هم من ينقذه في الكثير من المرات!! ابحثوا عن مدرب مخلص وطموح بمستوى الحدث العالمي.
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دياز مدرب فاشل .. اللاعبين هم من ينقذه في الكثير من المرات!! ابحثوا عن مدرب مخلص وطموح بمستوى الحدث العالمي.
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للاسف .. غلبت عواطف المعلقين على حب الوطن .. هناك لاعبين في الأندية دون تحديد افضل من بعض لاعبي المنتخب .. نحتاج مدرب شجاع وعدم تدخل خارجي
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مارفيك لن يعود لن يعود لولا توفيق الله ودعاء الوالدين لن يتأهل المنتخب فهد المولد ما قصر وكان السبب ولو لعبنا مع اليابان عشر ساعات بدون المولد لن نسجل بسبب التشكيله وسوء الاختيار
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المنتخب اصبح للافضل وليس لاحد ...ولم يعد معسكر اعداد لاى نادي بعد التغييرات الاخيره 👍🏼
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《الطواقي》 صارت تحب 《كيال》😂 .. يا ترى لما هذا التحول المفاجئ⁉️ .. اقولها بالفم المليان: لا خوف على الأخضر بوجود 《جلاد الحراس》 ووجود 《آل الشيخ》 🏳تباكي اعلام 《هايدي》 لن يفيد 🏳ولن يهب لهم 《العالمية》👀
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مدرب الهلا سباك واللي خدمه الاجانب ومدرب المنتخب الحالي من جنبها واذا فيه مدرب يستحق ويعرف اللاعبيين المحاليين هو كارينيو او مدرب الهلال السابق وليس الحالي
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دياز مدرب سمسار اللى شايل فريق الهلال ادواردو وعمر خربين طلعهم برا تلاقي الهلال المركز ١٣ ينافس نادي احد في الهبوط ... المدرب الحقيقي التكتيكى الجيد فى الدوري هو منصف البيلاوي وياتي بعده جروس ✋🏼
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تمرد لاعبوهم لعدم استلام مرتباتهم فاستحدثوا قرار ٦ لاعبين اجانب وبعد ان تعاقدوا مع مقالب الان سيطبقون نظام معسكر المنتخب لمدة شهرين وستلعب المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب و١١ لاعب هلالي سيغيب ههه
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ادارة تصنع الإنجاز وإدارة تريد الصعود على اكتاف من سبقها وتحوير النجاح وتجييره لها بعد ان أقالت ابرز عناصر القوة كإداري الفريق والمدرب وكذلك وصل الامر لإداريين آخرين وتغيير لون الاتحاد السعودي للأصفر
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قال إيه مدرب السنافر البركة في اللاعبين الأجانب في فريق السنافر
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اخصروكم منه، شوفوا مدرب غيره، دي وسيلة ضغط انه مرغوب فيه ويزيد قيمة عقده ويملي شروطه على السعودية. هل يعقل انه مدرب يفضّل عقد نادي على تدريب (اي منتخب) في كأس العالم؟. حلم اي مدرب الظهور في كاس الع
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الله يذكر ايام عبدالله بن مساعد بالخير جلب المدرب الداهية و وضع اللبنات وصنع منتخب قوي و وضع طارق كيال المحنك مديراً للمنتخب وبعد ان صعدنا لكأس العالم تم نسف هذا الإنجاز ورجالاته وكل عوامل النجاح
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الجزء الأهم وهو التأهل لكأس العالم وصار ما تبقى تحصيل حاصل لأننا لن نتجاوز الأدوار الاولى فذهب مافريك أو بقى غير مهم ودياز خيار جيد
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الله يذ
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