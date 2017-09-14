مؤتمر المعارضة القطرية : يتوجب علينا النظر في تغيير النظام الذي يدعم التطرف – فيديو

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صحيفة المرصد : قال المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، في كلمته أمام المؤتمر الأول للمعارضة القطرية: إن الكثيرين يقبعون في معتقلات سلطات الدوحة، مضيفاً أن سلطات قطر قامت بحرمان الكثيرين من جنسيتهم واعتقال آخرين.

وأكد المتحدثون في مؤتمر المعارضة القطرية في لندن أن مجلس التعاون الخليجي أساسي لاستقرار الشرق الأوسط.

وأكد المشاركون في مؤتمر المعارضة القطرية أن تمويل الإرهاب لا يمكن أن يتم بمعزل عن معرفة الحكومات بذلك. وقال دانيل كوزينسكي: نريد أن نفهم كيف لدولة صغيرة كقطر أن تشق الصف الخليجي؟!

وأكدت المعارضة خلال المؤتمر أنه يتوجب علينا النظر في تغيير النظام الذي يدعم التطرف والإرهاب .. وهذا المؤتمر تاريخ فاصل في مستقبل بلادنا.

وأضافت أن الغرب شريك لدول المنطقة في مكافحة الإرهاب ويعرف أن هناك جهات في قطر تمول الإرهاب.

وأضاف المشاركون أن “النظام نزع جنسية الكثير من المواطنين واعتقل العديدَ منهم.. والتغيير الذي ننشده لن يكون مفروشاً بالورود”.

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