مؤتمر المعارضة القطرية : يتوجب علينا النظر في تغيير النظام الذي يدعم التطرف – فيديو
صحيفة المرصد : قال المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، في كلمته أمام المؤتمر الأول للمعارضة القطرية: إن الكثيرين يقبعون في معتقلات سلطات الدوحة، مضيفاً أن سلطات قطر قامت بحرمان الكثيرين من جنسيتهم واعتقال آخرين.
وأكد المتحدثون في مؤتمر المعارضة القطرية في لندن أن مجلس التعاون الخليجي أساسي لاستقرار الشرق الأوسط.
وأكد المشاركون في مؤتمر المعارضة القطرية أن تمويل الإرهاب لا يمكن أن يتم بمعزل عن معرفة الحكومات بذلك. وقال دانيل كوزينسكي: نريد أن نفهم كيف لدولة صغيرة كقطر أن تشق الصف الخليجي؟!
وأكدت المعارضة خلال المؤتمر أنه يتوجب علينا النظر في تغيير النظام الذي يدعم التطرف والإرهاب .. وهذا المؤتمر تاريخ فاصل في مستقبل بلادنا.
وأضافت أن الغرب شريك لدول المنطقة في مكافحة الإرهاب ويعرف أن هناك جهات في قطر تمول الإرهاب.
وأضاف المشاركون أن “النظام نزع جنسية الكثير من المواطنين واعتقل العديدَ منهم.. والتغيير الذي ننشده لن يكون مفروشاً بالورود”.
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التعليقات
اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميراً عليه...آمين
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هناك شئ يحاك ضد السعودية رأس الحربة فيه قطر علينا النظر خارج الصندوق
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شئي يندى له الجبين . هؤلاء الاجانب جاهزين لاقامة المؤتمرات حسب الطلب المهم تدفع فلوس وخلاص .
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ياكثر تعليقاتك ياقلم الخنبقه صحيح ان فاقد الشي لايعطي
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استغرب وبشده كثرة المناورات العسكريه البريطانيه والامريكيه والفرنسيه مع قطر . هناك ما يحاك بالمسلمين في الخفاء ولكن الله فوق كل شي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين . فهو حسبنا على كل ملل الكفر
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الوطن فوق الجميع يجب وفرض وواجب أن لايتم تركهم بل لابد لكل جعري منهم ينبح أن يغلق فمه للأبد ويتم رميه كجيفة نتنة مع من سبقوه من دعاته وعصابته التي نجده هنا يتعاطف معها ومؤيد لها ولنظام قطر وتركيا.
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من هو هذا قلم الحقيقه اللي رج الناس في كلامه متعملوه ***وخلاص.
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هنا كم **وجعري أخونجي ينتمي لهذه الجماعات والمنظمات والأحزاب الارهابية واضح من تعليقه في مشهد لايمكن أن تخطأه العين نتمنى ملاحقتهم والقبض عليهم .
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الأمر الملكي نص على أن الإفصاح عن التعاطف مع المنظمات المتطرفة أوالمصنفة كمنظمات “إرھابیة” داخلیاً أو إقليميا بأي وسیلة كانت، أو تقدیم أي من أشكال التعاطف أو الترويج لها يقع تحت طائلة الملاحقة.
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سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا
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أمر ملكي سابق، تضمن محاسبة كل من یتورط بالانتماء للتیارات أو الجماعات، أو يؤيدها أو يتبنى فكرھا أو منھجھا بأي صورة كانت.
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الأخونجية الخونة المرتزقة الأخوان عملاء وحلفاء النظام القطري والتركي والايراني دعاتهم وعصابتهم في السجون وهم كل كلب منهم ينبح خارجها. مايقوله الحمدين والقرضاوي وتميم وعزمي بشارة والجزيرة يرددونه هنا.
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نظام ارعن اقتربت نهايته وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون
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السبت..
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اشوف واحد لابس خليجي البقية من وين. هزلت
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1 - جون كنيدي اليعربي 2017-09-14 17:58:31 الهيل والشاهي والزعفران يعرفني. والدلة والابريق والفنجال والاستكانتوو تطربني..↩بيض الله وجهك على الكلمات الرائعه ↪
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الهيل والشاهي والزعفران يعرفني. والدلة والابريق والفنجال والاستكانتوو تطربني
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