جوازات الرياض تطلق خدمة لتوصيل الجوازات بعد تجديدها إلى أصحابها في منازلهم .. وهذه طريقة التقديم
صحيفة المرصد – واس : أطلقت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي ( واصل ) خدمة توصيل جواز السفر السعودي بعد تجديده من منصة ” أبشر ” ، من خلال خدمة ( واصل ) وستكون الخدمة في المرحلة الأولى للتطبيق محصورة في مدينة الرياض فقط والتقديم عن طريق مكاتب البريد السعودي المعتمدة .
وأوضحت مديرية الجوازات أنه يستلزم لتنفيذ الخدمة لصاحب الطلب إحضار ما يثبت تجديد الجواز السعودي عن طريق منصة ” أبشر ” أو طباعة نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة ” أبشر” وتسليمه لموظف البريد ، وإحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البري ، والتأكد من العنوان الوطني ( المسجل ) أو تسجيل عنوان وطني جديد ، وسداد الرسوم المستحقة للتوصيل ، ووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك ، وتسليمه لموظف البريد ، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في ” أبشر ” .
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين إلى الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية ” أبشر ” وللتواصل مع المستفيدين وإبداء الملاحظات والاستفسارات خصصت الجوازات البريد الإلكتروني : [email protected] وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي : Twitter: @AljawazatKSA ، Facebook: @AljawazatKSA .
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التعليقات
خطوه جميله بالتوفيق
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عموما الطريقة القديمة وهي الاستلام عن طريق الجوزات افضل واسرع
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كذلك يتاكد من ان الجواز موجود وليس مفقود
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عشان البريد يستفيد و20 يوم في البريد و20 يوم في الجوازات وياليل نظام واصل لايزال في المهد والصنايق كسرت اوسرقت من ابواب المنازل وجوازاتنا بتلحقها وناكل هوا
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مافي تعقيد العرض من تسليم الجواز القديم لموظف البريد حتي يتاكد من ان صاحب الجواز لم يسافر الي تايلندا
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لـــــيه الـــــتعـــــقـــيد وتـــــســـــلــــيــــمه لــــمـــوظــــف الـــــــــبــــريـــــد
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