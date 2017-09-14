بالفيديو.. هكذا ودّع مذيع العربية “مدخلي” مشاهدي نشرة الرابعة بعد 3 سنوات”!
صحيفة المرصد: ودّع المذيع السعودي خالد مدخلي مشاهدي قناة “العربية” في ختام نشرة الرابعة التي اعتاد تقديمها على مدى 3 سنوات بعد تقديم استقالته عقب تعيينه مشرفاً على القناة السعودية وذلك في ظل سياسة تطوير القناة.
وقال أحد زملاءه خلال تقديمه النشره “سيغيب عنا خالد.. خالد ما شعورك بهذه اللحظة” ورد خالد مدخلي قائلاً ” حزين جداً بالتأكيد.. ما أعرف كيف قدمت النشرة من بدايتها.. شكراً لك ولكل الزملاء شكرا لطاقم العربية إدارة وعملاً “.
وعرض معدو النشرة قبيل نهايتها لقطات لـ “مدخلي” وهو يغني خلف الكواليس، بينما كُتب على الشاشة: “خالد مدخلي في 3 سنوات.. مقدم على الهواء ومغنٍ في الكواليس”.
وشاهد مدخلي اللقطات التى عرضها معدو النشرة بينما انهالت الدموع من عينيه وسالت على وجهه فسارع بمسحها بيديه وبعد انتهاء عرض اللقطات استدار “مدخلي” إلى الكاميرا الأمامية واختتم النشرة بقراءة أبرز عناوين الأخبار .
وفي نهاية النشرة، ودع مشاهديه قائلاً: “هذه كانت آخر نشرة أقدمها لكم عبر شاشة الرابعة من هذا المكان، شكرا للعربية، شكرا لكم أنتم على تفاعلكم وعلى كل اللحظات الجميلة وكرم متابعتكم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
التعليقات
قال وداعاً ولم يكن مجبراً على الرحيل ؛ ولاكن لانعلم ماورى الكواليس
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القناة غير محبوبة ومرغوبة من الأخونجية الأخوان أمثالك وليس من الشعب السعودي ياكذوب . وخالد لايشرفه أن يمدحه أخونجي عصابته من دعاته ومرتزقتهم في السجون تحت تهمة خيانة وطن والعداء لحكومته.
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هل تخليه عن البدلة والكرفته وإظهار قصة شعر رأسه وتجميل بشرة وجهه هي التي جعلته يحزن وهو يعلم أنه سيعود لإرتداء لباسه الرسمي السعودي الأصيل ومع ذلك لا أميل لتصديق هذا التوجه....)
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مامر على الاعلام السعودي مثل بدر كريم حسين نجار الحريري عوني كنانه ماجد الشبل محمد الرشيد ... هؤلاء هم عمالقة التقديم في نشرات الاخبار ... اما الجيل الحالي همبرجر وفطيره ... فيالله لك الحمد
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ودعا خالد .
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قال وداعاً ولم يكن مجبراً على الرحيل ؛ قضمتُ شفاه الحزن وقلت : - كن بخير .. !
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الله يوفقه
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المدخلي اعلامي ناجح و شخص وطني محترم و خروجه من هذه القناه افضل له لانه محبوب و القناه غير محبوبه من مواطني المملكه ،،،،،
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غير معترف فيه لدينا..
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العربية ما لهم امان ودايم يبحثون عن النساء الجميلات او البنانيين وهاذى الان بدل ماهو مدخلي اصبح مخرجي اللهم لا شماته بس حتى أنا وجهة نظر مدري ما ارتحت له شكله يخوف
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لقائه بالكاتب والاعلامي المبدع الرائع قينان الغامدي فارس الرأي والكلمة والصحافة والسياسة كان لقاء ممتع جدآ خصوصآ أن قينان رعاه الله يعد مكسب ثمين لكل قناة اخبارية تلتقي فيه. وداعآآآ خالد شكرآآ قينان .
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♡ آمنت بان الوداع اقسى ظروف الحياه وان اصعب الشوق شوق الحيّ للميتين ,|🥀♥️
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بالتوفيق خالد مدخلي انت مذيع مبدع وفقك الله مش غريب الابداع على شباب جازان الطموح
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فيصل 11.. مناورات سعودية مصرية للتدريب على القتال الجوي
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هذا المذيع شوكة في عين الأخونجية الأخوان وعصاباتهم.
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ولماذا الحزن يا مدخلي !! وأظنه حزناً منك مفتعلاً يدخل ضمن سلوك النفاق العاطفي لدافع المشاركة ليس إلا... فالقنوات السعوديه تظل مفخرةً لك ومصدراً لإسعادك فهي ملجأك وحصنك الحصين أليس كذلك.....)
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حبيبي ياخالد انت مميز وانت داحرللاعلام الحوثي المقهور من تميزك المبدع انت اعلامي مميز بكل المواصفات الطيبه مبرو للقناه السعوديه
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تطوير القناة السعودية يحتاج خبرات أجنبية مع أحترامي لكل وطني كدلك يحتاج ميزانية ضخمة لتواكب وتجدب المشاهدين مع أعطاء صلاحيات للمطور ورفع سقف الحرية
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الله يوفقه مذيع ممتاز ومكسب لأي قناة.
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وسام شرف على صدرورنا استاذ خالد .. مثلك نفتخر ونعتز فيه .. بجد نموذج مشرف الله يوفقك ونشوفك في اعلى المناصب
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ثقل الدم مشكله عند البعض
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من الأصوات الرائعة التي سنفتقدها نفتخر بك وبأمثالك من أصحاب الكلمة الصادقة شكرا على ماقدمت ونتمنى لك التوفيق في مهمتك الجديدة
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شكرا وزير الاعلام تطوير التلفزيون السعودي يحتاج خبرات ودماء جديده من كل مناطق المملكه
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تكفى بأماجد الشبل
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الله يوفقك ياخالد ويكثر من امثالك ويستر عليك
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الصوت جميل وقوي 🏳لكن الإطلالة لك عليها⁉️
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الله يايوفقك يا خالد وانت مكسب لكل قناة تعمل بها لا نقول وداعاً بل إلى اللقاء في قناة السعودية
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بالله عليك هذي خدمه..
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مشروع مطرب ناجح صوت شجي يشبه صوت ابو بكر سالم بالفقيه الله يوفقه
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