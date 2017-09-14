بالفيديو.. هكذا ودّع مذيع العربية “مدخلي” مشاهدي نشرة الرابعة بعد 3 سنوات”!

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صحيفة المرصد: ودّع المذيع السعودي خالد مدخلي مشاهدي قناة “العربية” في ختام نشرة الرابعة التي اعتاد تقديمها على مدى 3 سنوات بعد تقديم استقالته عقب تعيينه مشرفاً على القناة السعودية وذلك في ظل سياسة تطوير القناة.

وقال أحد زملاءه خلال تقديمه النشره “سيغيب عنا خالد.. خالد ما شعورك بهذه اللحظة” ورد خالد مدخلي قائلاً ” حزين جداً بالتأكيد.. ما أعرف كيف قدمت النشرة من بدايتها.. شكراً لك ولكل الزملاء شكرا لطاقم العربية إدارة وعملاً “.

وعرض معدو النشرة قبيل نهايتها لقطات لـ “مدخلي” وهو يغني خلف الكواليس، بينما كُتب على الشاشة: “خالد مدخلي في 3 سنوات.. مقدم على الهواء ومغنٍ في الكواليس”.

وشاهد مدخلي اللقطات التى عرضها معدو النشرة بينما انهالت الدموع من عينيه وسالت على وجهه فسارع بمسحها بيديه وبعد انتهاء عرض اللقطات استدار “مدخلي” إلى الكاميرا الأمامية واختتم النشرة بقراءة أبرز عناوين الأخبار .

وفي نهاية النشرة، ودع مشاهديه قائلاً: “هذه كانت آخر نشرة أقدمها لكم عبر شاشة الرابعة من هذا المكان، شكرا للعربية، شكرا لكم أنتم على تفاعلكم وعلى كل اللحظات الجميلة وكرم متابعتكم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.