التجارة تتدخل ضد إعلان يروج لحساب معلمة تعلن قدرتها تزويج العوانس بالرقية .. وهذا ما فعلته المرأة المدعية!
صحيفة المرصد: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة “عبدالرحمن الحسين”: تم التواصل مع صاحبة الحساب على موقع سناب شات والتى روجت لامرأة سعودية تعمل معلمة، لديها القدرة على حل مشاكل العانسات.
وأضاف أن صاحبة الحساب حذفت الإعلان واعتذرت عنه مؤكداً أن من يُسوق أو يبيع المنتجات والسلع المخالفة أو المغشوشة أو المقلدة يعتبر مخالفًا للأنظمة.
وكان انتشر مقطع فيديو لإحدى مشاهير موقع “سناب شات” وهي تروج لامرأة سعودية تعمل معلمة تخصص دراسات إسلامية، مدعية قدرتها على حل مشاكل العانسات.
وأكدت صاحبة المقطع أن الراقية الشرعية المقصودة، تأثيرها فعال جدا في علاج السحر والحسد والعين، مطالبة المشاهدين بمتابعة حسابها.
وأظهر الفيديو صوت الراقية المزعومة وهي تروج لنفسها وتدعي أنها استطاعت أن تفك عقدة الكثير من الفتيات العوانس، وأنها زوجتهم بعد 4 أشهر فقط من ترددهن عليها.
وعبّر مغردو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ترويج مثل هذه المقاطع، مؤكدين أنها خزعبلات وغباء ومخالفة للشريعة الإسلامية.
التعليقات
لا واضحه الامانه
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كلها تروح للموظفين والبطارى وكلك عددهم كثير والشوون وغيرها ماهي مقصره
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ما في شي ببلاش
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رواتبهم كل الصدقات
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يدخلون ويأخذ ن ارزاق الفقراء وهم موظفين بجاحه
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ما في شي ببلاش بذا الزمن
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حلوه هزلت بتشري كل شي بفلوس وبتعطيهم ببلاش حتى الجمعيه الخيريه ما سوتها توقعك ع اوراق انك لست لا بشوون ولا غيؤها عشان تاخذ كيس رز ولا غيؤه وهي جمعيه قلك خيره والبعض لازم ترشيه مثل ناس عشان تنضاف يعرفو
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الي يلعب بذيله صح اللي يمشي سيده لا
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اللهم لاشماته
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ع اساس توزعون مويه زمزم ببلاش الجالون 15ريال الواحد العسل بخمس ميه ثلاث ميه الخ الاصلي مو المغشوش السدر كلها بفلوس ما في شي ببلاش بذا الزمن
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اللي ماشي صح ولاعنده خربطه ولا لف ولا دوران انت غلط بيننا والي ماشي غلط انت صح ونطبل بك ونعزز لك اللهم. لاشماته وش الشعزذه كانت سدر وغسل وماء زمزم وغالي حتى بمكه تشتربع بفلوس وكغشوش بعد
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محد قال للي معافي روح لراقي فيه ناس محتاجه احد يرقيها تعاني من مس سحر عين من ضعاف النفوس وخرابين البيوت ****
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اتخذو من الدين طريقا للكسب الغير مشروع واستغلو حاجة السذج من الناس لاخذ اموالهم بدون وجه حق
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اغلب اهل العريس إلا من رحم ربي قرويه وشحادين ما يندون بالريال كله ع اهل العروس الاغلب الاغلب ولا عندهم ققافه الا البلعه والجسد والسفر والنوم هذا الي فاهمه من حياته الزوجيه
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ي كثر المشعوذين محد مسكهم واللي يقرون القران صارو مشعوذين السدر والعسل صارت شعوذه واللشعوذه الحقيقه اللي يستخدومنها في الكوره بالتمثيل الخ وش وضعها ي مشعوذين
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الحسد مذكور بالقران والسحر وموجود من ضعاف النفوس من الغيره والضغائن والحسد والحقد يسخر فلان ولافلانه لانه فاشل يبيهم باخس حاله ولا يحسدهم بعيونه تفقغوها
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والعريس بس يدفع مهر والتكاليغ الاغلب ع اهل العروس والخفخفخه عليهم اهل العريس دايم قرويه الاغلب مشفوحين
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التجاره ما تقوم بأشغغالها ع أكمل وجه ولا عندها امانه في مجلات تبيع مواد مغشوشه ساكتين تدخل عن طريق التهريب وغيره وهم نايمين بالغسل هم يحاربون اصحاب الحق الفاشلين معاهم عشان يرشونهم
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القران كأنهم يقولون انه خزعبلات نحن ما ننكر السحر ولا الحسد ولا ابامراض النفسيه علاجها ألق ان ليبرالزم
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نشوف الكهنه في بيوت مكسره محد يمسكهم اما اللي يرقي بالقران بكلام الله صار كاهن حلوه ذي بتشري ماء زمزم بفلوس الجابون الكبير العسل كلها بفلوس بتعطيكها ببلاش منو انت
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7اسباب العنوسه غلاء المهور والتبذير واتباهي والتقليد الاعمى في شي يعتبرزوال لنعمه من خضر الدمن المخادعات المشتتات الاتي يكرهن في بنات حواء وكمن تزوج وفضل العزابيه وكمن فقد زهرة عمرهوبقى رهين الاشجان
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هذه الامور لايمكن ان تكون رائجة إلا في المجتمعات المتخلفة .. مثل النرويج وهولندا
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هذي من افكار ابوتفله ب500ريال ربنا لاتمتحنا وتحيجنا لمن كرهنا شوفه في اشارع
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تكافؤ النسب والعضل والزواج من الخارج والزواج من صغيرات السن وترك العانسات والتعدد من وافدات ورفض الزواج من موظفات وممرضات ومبتعثات وارامل ومُطلقات والزواج التقليدي هذه كلها تعتبر من اسباب العنوسة
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تجارة الدين راجعة وناجحة ومربحة جدا جدا في المجتمعات المتخلفة والكهنوتية . الرصيد بالملايين والاتباع بالملايين . تلفتوا حولكم نحن نسير للخلف ولمزيد من الجهل والتخلف كل يوم .
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***** ماهو الاجراء المتخذ معها ؟
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العوانس لن تنحل مشكلتهن في هذا الوضع غلاءمهور وتحرر وظيفه ولاقوانين تحفظ حق الطرفين لن فيه خلافات تنشاءبين الازواج المراه تطلب الفسخ والتحربعد ماتنجب وتطلب الحضانه والنفقه وهذا يحمل ازويج مالايتحمله
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آتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقَينَ
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أما الدجالين فهم بأمس الحاجة الى كل انواع الدعاية وياشينها من دعاية مفضوحة تكاد تقول شاهدوا بضاعتي
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