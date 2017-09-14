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الرئيسية / التجارة تتدخل ضد إعلان يروج لحساب معلمة تعلن قدرتها تزويج العوانس بالرقية .. وهذا ما فعلته المرأة المدعية!

التجارة تتدخل ضد إعلان يروج لحساب معلمة تعلن قدرتها تزويج العوانس بالرقية .. وهذا ما فعلته المرأة المدعية!

التجارة تتدخل ضد إعلان يروج لحساب معلمة تعلن قدرتها تزويج العوانس بالرقية .. وهذا ما فعلته المرأة المدعية!
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المرصد 31 1٬292 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة “عبدالرحمن الحسين”: تم التواصل مع صاحبة الحساب على موقع سناب شات والتى روجت لامرأة سعودية تعمل معلمة، لديها القدرة على حل مشاكل العانسات.
وأضاف أن صاحبة الحساب حذفت الإعلان واعتذرت عنه مؤكداً أن من يُسوق أو يبيع المنتجات والسلع المخالفة أو المغشوشة أو المقلدة يعتبر مخالفًا للأنظمة.
وكان انتشر مقطع فيديو لإحدى مشاهير موقع “سناب شات” وهي تروج لامرأة سعودية تعمل معلمة تخصص دراسات إسلامية، مدعية قدرتها على حل مشاكل العانسات.
وأكدت صاحبة المقطع أن الراقية الشرعية المقصودة، تأثيرها فعال جدا في علاج السحر والحسد والعين، مطالبة المشاهدين بمتابعة حسابها.
وأظهر الفيديو صوت الراقية المزعومة وهي تروج لنفسها وتدعي أنها استطاعت أن تفك عقدة الكثير من الفتيات العوانس، وأنها زوجتهم بعد 4 أشهر فقط من ترددهن عليها.
وعبّر مغردو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ترويج مثل هذه المقاطع، مؤكدين أنها خزعبلات وغباء ومخالفة للشريعة الإسلامية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 22:05:07
لا واضحه الامانه
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30 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 22:04:51
كلها تروح للموظفين والبطارى وكلك عددهم كثير والشوون وغيرها ماهي مقصره
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29 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 22:02:22
ما في شي ببلاش
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28 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 22:01:59
رواتبهم كل الصدقات
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27 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 22:01:38
يدخلون ويأخذ ن ارزاق الفقراء وهم موظفين بجاحه
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26 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 22:00:17
ما في شي ببلاش بذا الزمن
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25 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 22:00:00
حلوه هزلت بتشري كل شي بفلوس وبتعطيهم ببلاش حتى الجمعيه الخيريه ما سوتها توقعك ع اوراق انك لست لا بشوون ولا غيؤها عشان تاخذ كيس رز ولا غيؤه وهي جمعيه قلك خيره والبعض لازم ترشيه مثل ناس عشان تنضاف يعرفو
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24 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:54:15
الي يلعب بذيله صح اللي يمشي سيده لا
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23 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:52:43
اللهم لاشماته
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22 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:52:16
ع اساس توزعون مويه زمزم ببلاش الجالون 15ريال الواحد العسل بخمس ميه ثلاث ميه الخ الاصلي مو المغشوش السدر كلها بفلوس ما في شي ببلاش بذا الزمن
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21 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:50:55
اللي ماشي صح ولاعنده خربطه ولا لف ولا دوران انت غلط بيننا والي ماشي غلط انت صح ونطبل بك ونعزز لك اللهم. لاشماته وش الشعزذه كانت سدر وغسل وماء زمزم وغالي حتى بمكه تشتربع بفلوس وكغشوش بعد
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20 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:48:30
محد قال للي معافي روح لراقي فيه ناس محتاجه احد يرقيها تعاني من مس سحر عين من ضعاف النفوس وخرابين البيوت ****
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19 - مسمار
2017-09-14 21:46:41
اتخذو من الدين طريقا للكسب الغير مشروع واستغلو حاجة السذج من الناس لاخذ اموالهم بدون وجه حق
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18 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:44:59
اغلب اهل العريس إلا من رحم ربي قرويه وشحادين ما يندون بالريال كله ع اهل العروس الاغلب الاغلب ولا عندهم ققافه الا البلعه والجسد والسفر والنوم هذا الي فاهمه من حياته الزوجيه
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17 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:43:41
ي كثر المشعوذين محد مسكهم واللي يقرون القران صارو مشعوذين السدر والعسل صارت شعوذه واللشعوذه الحقيقه اللي يستخدومنها في الكوره بالتمثيل الخ وش وضعها ي مشعوذين
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16 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:42:26
الحسد مذكور بالقران والسحر وموجود من ضعاف النفوس من الغيره والضغائن والحسد والحقد يسخر فلان ولافلانه لانه فاشل يبيهم باخس حاله ولا يحسدهم بعيونه تفقغوها
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15 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:40:54
والعريس بس يدفع مهر والتكاليغ الاغلب ع اهل العروس والخفخفخه عليهم اهل العريس دايم قرويه الاغلب مشفوحين
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14 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:40:06
تعليق مخالف
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13 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:38:26
التجاره ما تقوم بأشغغالها ع أكمل وجه ولا عندها امانه في مجلات تبيع مواد مغشوشه ساكتين تدخل عن طريق التهريب وغيره وهم نايمين بالغسل هم يحاربون اصحاب الحق الفاشلين معاهم عشان يرشونهم
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12 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:37:16
القران كأنهم يقولون انه خزعبلات نحن ما ننكر السحر ولا الحسد ولا ابامراض النفسيه علاجها ألق ان ليبرالزم
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11 - ام شوشه منفوشه
2017-09-14 21:36:26
نشوف الكهنه في بيوت مكسره محد يمسكهم اما اللي يرقي بالقران بكلام الله صار كاهن حلوه ذي بتشري ماء زمزم بفلوس الجابون الكبير العسل كلها بفلوس بتعطيكها ببلاش منو انت
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10 - loving liberal
2017-09-14 21:33:18
7اسباب العنوسه غلاء المهور والتبذير واتباهي والتقليد الاعمى في شي يعتبرزوال لنعمه من خضر الدمن المخادعات المشتتات الاتي يكرهن في بنات حواء وكمن تزوج وفضل العزابيه وكمن فقد زهرة عمرهوبقى رهين الاشجان
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9 - مواطن يحب الهياط
2017-09-14 21:22:16
هذه الامور لايمكن ان تكون رائجة إلا في المجتمعات المتخلفة .. مثل النرويج وهولندا
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8 - loving liberal
2017-09-14 21:19:53
هذي من افكار ابوتفله ب500ريال ربنا لاتمتحنا وتحيجنا لمن كرهنا شوفه في اشارع
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7 -
2017-09-14 21:18:26
تكافؤ النسب والعضل والزواج من الخارج والزواج من صغيرات السن وترك العانسات والتعدد من وافدات ورفض الزواج من موظفات وممرضات ومبتعثات وارامل ومُطلقات والزواج التقليدي هذه كلها تعتبر من اسباب العنوسة
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6 - الشايب
2017-09-14 21:12:21
تجارة الدين راجعة وناجحة ومربحة جدا جدا في المجتمعات المتخلفة والكهنوتية . الرصيد بالملايين والاتباع بالملايين . تلفتوا حولكم نحن نسير للخلف ولمزيد من الجهل والتخلف كل يوم .
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5 - محمد
2017-09-14 21:08:08
***** ماهو الاجراء المتخذ معها ؟
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4 -
2017-09-14 21:07:25
تعليق مخالف
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3 - loving liberal
2017-09-14 21:07:18
العوانس لن تنحل مشكلتهن في هذا الوضع غلاءمهور وتحرر وظيفه ولاقوانين تحفظ حق الطرفين لن فيه خلافات تنشاءبين الازواج المراه تطلب الفسخ والتحربعد ماتنجب وتطلب الحضانه والنفقه وهذا يحمل ازويج مالايتحمله
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2 - زائر من الكواكب
2017-09-14 20:48:24
آتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقَينَ
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1 - للأهمية الراقي المتمكن ليس بحاجة الى داعية
2017-09-14 20:48:19
أما الدجالين فهم بأمس الحاجة الى كل انواع الدعاية وياشينها من دعاية مفضوحة تكاد تقول شاهدوا بضاعتي
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آخر تعليق
بواسطة : محامي

والله اما من يوم شفت تجمعهاتهم في الحدايق والشقق التركيه والفديهات المسجله قلت ه...
بواسطة : انس

يستاهل اي نادي يمثل الوطن...
بواسطة : برمودا

تعليق مخالف...
بواسطة : ام شوشه منفوشه

لا واضحه الامانه...
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