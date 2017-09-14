التجارة تتدخل ضد إعلان يروج لحساب معلمة تعلن قدرتها تزويج العوانس بالرقية .. وهذا ما فعلته المرأة المدعية!

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صحيفة المرصد: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة “عبدالرحمن الحسين”: تم التواصل مع صاحبة الحساب على موقع سناب شات والتى روجت لامرأة سعودية تعمل معلمة، لديها القدرة على حل مشاكل العانسات.

وأضاف أن صاحبة الحساب حذفت الإعلان واعتذرت عنه مؤكداً أن من يُسوق أو يبيع المنتجات والسلع المخالفة أو المغشوشة أو المقلدة يعتبر مخالفًا للأنظمة.

وكان انتشر مقطع فيديو لإحدى مشاهير موقع “سناب شات” وهي تروج لامرأة سعودية تعمل معلمة تخصص دراسات إسلامية، مدعية قدرتها على حل مشاكل العانسات.

وأكدت صاحبة المقطع أن الراقية الشرعية المقصودة، تأثيرها فعال جدا في علاج السحر والحسد والعين، مطالبة المشاهدين بمتابعة حسابها.

وأظهر الفيديو صوت الراقية المزعومة وهي تروج لنفسها وتدعي أنها استطاعت أن تفك عقدة الكثير من الفتيات العوانس، وأنها زوجتهم بعد 4 أشهر فقط من ترددهن عليها.

وعبّر مغردو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ترويج مثل هذه المقاطع، مؤكدين أنها خزعبلات وغباء ومخالفة للشريعة الإسلامية.