تملك 9 من أعضائها شقق فاخرة في تركيا .. حساب شهير على” تويتر” يكشف معلومات صادمة عن خلية التجسس بالمملكة

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صحيفة المرصد : كشف حساب موجز الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، في سلسلة تغريدات معلومات جديدة عن خلية التجسس التي تم القبض عليها ، ولماذا ألقي القبض عليها .

وقال الحساب في أولى تغريداته : ” قطر تودع الرواتب والحوافز شهريا لأعضاء خلية التجسس في بنكي فينانس التركي تمتلكه بنسبة ٩٨.٨١% ” ، كما أن الدولة لديها (صور- فديو) بإثبات حمل اعضاء الخليه أجهزة BBM المتطور من قطر والمتميز بحماية البيانات” .

وأضاف الحساب : ” التوجيه القطري أوصاهم بفتح حسابات في بنك فاينانس خامس أكبر بنك في تركيا والذي تمتلكه قطر بنسبة ٩٨.٨١% ، ١٢ شخصية من أعضاء الخلية قبلوا الجنسية التركية والقطرية معا دون اشعار الجهات المختصة في المملكة.”

وأوضح في تغريدة أخرى : ” الأموال التي حصلوا عليها عام٢٠١٢ ولازالوا لايمكنهم ادخالهاللبنوك السعودية لخضوعها تحت المراقبة الشديدة” .

وتابع : ” تملك ٩ من أعضاء الخلية شقق سكنية فاخرة في تركيا والبوسنة دون تحرك لحساباتهم البنكية المحلية!!! ، بعض المقبوض عليهم تلقوا دعم مالي مقدر ٢ مليون دولار عام ٢٠١٢ ووزارة الداخلية أبلغت المقام السامي بذلك.” ، رصد اثنان منهم في لقاء معد مع وزير خارجية قطر بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٣ يوم الخميس الساعه الخامسة والربع مساءا.”

وأضاف : “الآن تروج قطر عبر كلاب الجزيرة و مرتزقتها أن الإعتقال بسبب صمتهم أو تغريدة تدعو لولي الأمر .”

واختتم : “اليوم استقبلت ١٣ ايميل من آل مرة ٩ ايميلات كانت من قطر و جاري التأكد من بعض الرويات التي لو صدقت فنار جهنم فتحت أبوابها على تميم و الحمدين ، أحد هذه الإيميلات يتحدث عن سجن الرميلة مقابل الدفاع المدني و صور لبعض أفراد آل ثاني و كيف يتم تعذيبهم الأسماء نأجلها بعدين لسلامتهم “.

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لماذا تم القبض على

#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه ؟

معلومات و حقائق — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

قطر تودع الرواتب والحوافز شهريا لأعضاء خلية التجسس في بنكي فينانس التركي تمتلكه بنسبة ٩٨.٨١%

1️⃣

#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

الدولة لديها (صور- فديو) بإثبات حمل اعضاء الخليه أجهزة BBM

المتطور من قطر والمتميز بحماية البيانات

2️⃣

#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

التوجيه القطري أوصاهم بفتح حسابات في بنك فاينانس خامس أكبر بنك في تركيا والذي تمتلكه قطر بنسبة ٩٨.٨١%

3️⃣

#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

١٢ شخصية من أعضاء الخلية قبلوا الجنسية التركية والقطرية معا دون اشعار الجهات المختصة في المملكة. 4️⃣

#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

الأموال التي حصلوا عليها عام٢٠١٢ ولازالوا لايمكنهم ادخالهاللبنوك السعودية لخضوعها تحت المراقبة الشديدة

5️⃣

#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

تملك ٩ من أعضاء الخلية شقق سكنية فاخرة في تركيا والبوسنة دون تحرك لحساباتهم البنكية المحلية!!!

6️⃣

#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

بعض المقبوض عليهم تلقوا دعم مالي مقدر ٢ مليون دولار عام ٢٠١٢ ووزارة الداخلية أبلغت المقام السامي بذلك.

7️⃣

#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

رصد اثنان منهم في لقاء معد مع وزير خارجية قطر بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٣ يوم الخميس الساعه الخامسة والربع مساءا.

8️⃣

#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

الآن تروج قطر عبر كلاب الجزيرة و مرتزقتها أن الإعتقال بسبب صمتهم أو تغريدة تدعو لولي الأمر

9️⃣

#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

اليوم استقبلت ١٣ ايميل من آل مرة

٩ ايميلات كانت من قطر

و جاري التأكد من بعض الرويات التي لو صدقت فنار جهنم فتحت أبوابها على تميم و الحمدين — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧