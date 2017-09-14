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تملك 9 من أعضائها شقق فاخرة في تركيا .. حساب شهير على” تويتر” يكشف معلومات صادمة عن خلية التجسس بالمملكة

تملك 9 من أعضائها شقق فاخرة في تركيا .. حساب شهير على” تويتر” يكشف معلومات صادمة عن خلية التجسس بالمملكة
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المرصد 95 8٬351 3 ساعات

صحيفة المرصد : كشف حساب موجز الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، في سلسلة تغريدات معلومات جديدة عن خلية التجسس التي تم القبض عليها ، ولماذا ألقي القبض عليها .

وقال الحساب في أولى تغريداته : ” قطر تودع الرواتب والحوافز شهريا لأعضاء خلية التجسس في بنكي فينانس التركي تمتلكه بنسبة ٩٨.٨١% ” ، كما أن الدولة لديها (صور- فديو) بإثبات حمل اعضاء الخليه أجهزة BBM المتطور من قطر والمتميز بحماية البيانات” .

وأضاف الحساب : ” التوجيه القطري أوصاهم بفتح حسابات في بنك فاينانس خامس أكبر بنك في تركيا والذي تمتلكه قطر بنسبة ٩٨.٨١% ، ١٢ شخصية من أعضاء الخلية قبلوا الجنسية التركية والقطرية معا دون اشعار الجهات المختصة في المملكة.”

وأوضح في تغريدة أخرى : ” الأموال التي حصلوا عليها عام٢٠١٢ ولازالوا لايمكنهم ادخالهاللبنوك السعودية لخضوعها تحت المراقبة الشديدة” .

وتابع : ” تملك ٩ من أعضاء الخلية شقق سكنية فاخرة في تركيا والبوسنة دون تحرك لحساباتهم البنكية المحلية!!! ، بعض المقبوض عليهم تلقوا دعم مالي مقدر ٢ مليون دولار عام ٢٠١٢ ووزارة الداخلية أبلغت المقام السامي بذلك.” ، رصد اثنان منهم في لقاء معد مع وزير خارجية قطر بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٣ يوم الخميس الساعه الخامسة والربع مساءا.”

وأضاف : “الآن تروج قطر عبر كلاب الجزيرة و مرتزقتها أن الإعتقال بسبب صمتهم أو تغريدة تدعو لولي الأمر .”

واختتم : “اليوم استقبلت ١٣ ايميل من آل مرة ٩ ايميلات كانت من قطر و جاري التأكد من بعض الرويات التي لو صدقت فنار جهنم فتحت أبوابها على تميم و الحمدين ، أحد هذه الإيميلات يتحدث عن سجن الرميلة مقابل الدفاع المدني و صور لبعض أفراد آل ثاني و كيف يتم تعذيبهم الأسماء نأجلها بعدين لسلامتهم “.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

95 - علي ابو لمبه
2017-09-14 23:53:13
والله اني في حاجه الى الريال ولكن ليس على حساب خيانة المليك والوطن وشرفي يرزقنا الله بالامن والامان ومن واسع فضله
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94 - علي ابو لمبه
2017-09-14 23:51:50
والله اني في حاجه الى الريال ولكن ليس على حساب خيانة المليك والوطن وشرفي يرزقنا الله بالامن والامان ومن واسع فضله
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93 - علي ابو لمبه
2017-09-14 23:48:24
على الدوله اجبارهم بتحويل ارصدتهم من بنوك تركيا الى المملكه وتزيعها على الاسر المتضرره من ارهابهم سواء داخل المملكه او خارجها ومحاسبتهم بقانون من اين لك هذا وهذا اقل شى يؤخذ منهم
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92 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:48:02
قطر تودع الرواتب والحوافز شهريا لأعضاء خلية التجسس في بنكي فينانس التركي تمتلكه بنسبة ٩٨.٨١%
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91 - السحيم
2017-09-14 23:47:28
لعنهم الله الاخونه الحثالة يعبدون الدينار المتخلفين الجهله نحن معك ياخادم الحرمين قلباً وقالباً ندافع عن وطننا وعقيدتنا واحثاله المتخلفين يخسون ويعقبون لن ينالوا اللي يبوا نحن الشعب مع الحكومه
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90 - فتفت
2017-09-14 23:45:21
الله يحفظ ملكنا وينصره على من يعاديه ويديم علينا نعمة الاسلام
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89 - قوندا
2017-09-14 23:43:44
حسبنا الله ونعم الوكيل لماذا الطعن من الخلف وماذا قدم الوطن لابنائه الا العز والشرف والامن والامان والله الذي لا اله الاهو ماعلى وجه البسيطه بلد اكرم واعز واشرف من وطني لكن خيره باذن الله
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88 - الحياة حلوة
2017-09-14 23:43:19
الـ. ١٠٠ الف. زمان. أيام. الطيبين. قبل. الإحتراق. كانو يفرحون بها. الآن. ما تسوى.
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87 - كنكت
2017-09-14 23:42:29
تعليق مخالف
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86 - البتار
2017-09-14 23:42:26
اللهم احفظ لنا حكومتنا بقيادة ملك الحزم خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان واحفظ وطننا والشرفاء من شعبنا الوفي . ورد كيد الخائنين في نحورهم واجعل تدبيرهم تدمير لهم يا رب العالمين
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85 - ↩ابو شدا↪
2017-09-14 23:41:37
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.انتبهوا على امنكم.
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84 -
2017-09-14 23:40:13
الله المستعان
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83 - الله يعين
2017-09-14 23:32:30
اولا اطال الله عمر ابوفهد ووفق ولي عهده لما فيه صلاح شعبه والعن كل خائن للبلاد والعباد حسبنا الله عليهم عايشين في خير البلد والخيانه في دمهم
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82 - ↩ابو شدا↪
2017-09-14 23:30:02
‏نجدد البيعة والسمع والطاعة لولي امرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان ‏وليخسأ حراك 15 سبتمبر⁧‫#وليخسأ اعدائك ياوطن الحمد لله على نعمه الامن والايمان فداك الروح يامهبط الوحي ياوطن🌷انشرو
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81 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:28:47
75 - سفر ... وانا اقول ليش اجتماعاتهم بتركيا (( ليستمتعوا بالأموال التي في حسابتهم البنكية التركية المملوكة لقطر !!
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80 - الله ثم الملك والوطن
2017-09-14 23:27:57
عجلو بقطع أعناقهم ليكونو عبره لمن لا يعتبر . فهم أشد خطر من المجوسي نمر النمر .
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79 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:26:46
حرموا اغنية في سياحة ابها !!! وروجوا لسياحة في تركيا العلمانية ؟! فهل بعد هذا عجب ؟!!
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78 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:24:22
وكلام الامام ابن باز في مثل هؤلاء الدعاة الخونة واضح وصريح ؟
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77 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:22:29
2×1 خيانة = دين وطن
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( عدد التعليقات 28,493 )
76 - قلم الحقيقه
2017-09-14 23:22:24
مؤكد أن هؤلاء الخونة من دعاة الأخوان وقطيعهم لم يتوقعون اعتقالهم والقاء القبض عليهم ومن المؤكد أن حكومتنا الرشيدة وضعتهم تحت المجهر ماقبل الأزمة مع قطر ومنعتهم من مغادرة البلاد وهو ماسهل القبض عليهم.
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75 - سفر
2017-09-14 23:22:23
وانا اقول ليش اجتماعاتهم بتركيا كنت احسبها سياحة.
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74 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:21:04
حاولوا قدر جهدهم ترويج شراء الشقق في تركيا ؟!! حتى يقال كل الناس تملك شقق وليس نحن فقط !!!
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73 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:19:47
(( ملاك الشقق في تركيا )) لذلك كانوا يروجون لشراء الشقق في تركيا ؟!!! حتى يدرأوا الشبهة عنهم !!
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72 - رحم الله فقيدالامه
2017-09-14 23:19:36
ما للخائن إللى السييييف .اقبعوووهم بالصفاة . يكونو عبرةً لغيرهم او لمن تسول له نفسه . كل شيئ يهوون إللى خيانة الوطن والعقيدة
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71 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:18:09
الأموال التي حصلوا عليها عام٢٠١٢ ولا زالوا لا يمكنهم ادخالها للبنوك السعودية لخضوعها تحت المراقبة الشديدة” .
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70 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:16:41
هذا في السعودية جمعوا هالعدد الله يكون في عون الكويت فكم من اخونجي خائن وطنه فيها ؟!!
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69 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:15:28
هذا حال كل اخونجي في أي وطن عربي لا ولاء لهم ولا انتماء الا لحزبيتهم الاخونجية .!!!
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68 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:13:52
سيتذكر المغرر بهم ممن يحبون هؤلاء الخونة أنهم انخدعوا فيهم طيلة سنين مضت
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67 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:11:10
خلايا خائنة بعضها من بعض ملتهم وحزبيتهم واحدة
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66 - الشريف
2017-09-14 23:10:57
توضيح جميل ولا عزاء للخونة والمرتزقة حفظ الله الوطن وأهله ورد كيد كل خائن في نحره انه سميع مجيب
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65 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 23:10:16
جمعوا بين خيانة الدين باعتناقهم فكر سرور وقطب الاخوان وبين خيانة الأوطان
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( عدد التعليقات 28,493 )
64 - قلم الحقيقه
2017-09-14 23:08:55
ماكان ينبغي ترك قطيع هؤلاء الأخونجية طوال أكثر من عشرين عامآ وحكومتنا تشاهد دعاتهم وتراقب سفراتهم نحو تركيا وتضخم أرصدتهم بشكل جنوني واقامتهم لمخيماتهم الدعوية الارهابية وهم يغردون داخلها خارج السرب.
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63 - خالد
2017-09-14 23:02:48
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,493 )
62 - قلم الحقيقه
2017-09-14 23:00:17
مايحصل اليوم قد تنبأت به وحذرت من وقوعه من سنين عديدة من قبل هؤلاء الخونة الدعاة الأخوان وذكرت في وقتها على صفحات المرصد أن لهم مخططات تخريبية وتآمرية على بلادنا وقيادتنا الرشيدة وان قطر شريكة فيه.
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61 - مواطن
2017-09-14 22:56:32
حسبي الله عليهم يأكلون من اكلنا ويخونو بلدهم لاحظنا من زمان التسدح في تركبا وشقق لا يستطيعون شرائها هي ملكهم والسفر من الدوحه الي كبيرهم التركي الاخونجي اوردوغان اعز الله حكومتنا الرشيدة وحفظها الله.
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( عدد التعليقات 28,493 )
60 - قلم الحقيقه
2017-09-14 22:55:03
الله يرحم الملك عبدالله رحمة واسعة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.كان هؤلاء الدعاة الخونة من الأخوان ****
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59 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:53:33
كل هالسنين اللي راحت والشبهة تحوم عليهم !!! والقطيع ينافح عنهم !!
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58 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:52:02
آن للخيانة أن تنتحر بعد فضحهم وفضح خيانتهم وعمالتهم !!! واخونجيتهم
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57 - متأمل
2017-09-14 22:51:15
هؤلاء المرتزقة خلايا حمد بن جاسم .. بانت العورات وظهرت الفضائح .. كيف ترضون بأن تكونوا عملاء للعملاء .. بن جاسم أكبر عميل خسئتم يا خونة أنتم وعمكم عميلكم الأكبر ،،
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56 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:50:11
تركيا كانت لهم دار الخلافة !!
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55 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:48:58
ما قالوا لنا أنهم يحملون جنسيات قطرية وتركية ؟!!!
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54 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:48:00
ورد قطروهات قطر والصيفية في تركيا الخلافة
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53 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:47:09
هل عرفت الأن لماذا نقول الخونة الأخونجية !!
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52 - الحقباني
2017-09-14 22:45:56
علم اتمن ان يطبق قصاص وهذا بيعد بس ابغي سلمان العواد يكون من يحكم الانه خرب بدين خيانت واطنه بسجنه 999 الانه شوه وخائن واطنه الاسف مطوعات اخر زمان علم
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51 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:45:31
أنا ما قهرني الا التطبيل للتحالف (( السعودي القطري التركي )) الذي كانت ألسنة الخونة الخائنون وقطيعم يلوكونة لوكاًً
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50 - قلم الحقيقه
2017-09-14 22:45:28
ولا أخونجي من الأخونجية الخونة الأخوان تشاهده هنا كل منهم مثل الجعري مختفي ماتشاهدم الا اذا خرج لهم خليفتهم التركي أو ذميم ***الخمامين في الدوحة.
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49 - .....
2017-09-14 22:44:30
نطلب من حكومتنا اعاده هيئه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكشف كل خائن لهذا الوطن ف ضل القياه الحكيمه
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48 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:41:58
لم يقبض عليهم من فراااااااااااغ ؟!! فالخيانة تشربتهم من كل صوب
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47 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:40:32
لذلك لم يصرحوا بكلمة واحدة أو تغريدة وقوفا مع وطنهم !!
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46 - المااااضي
2017-09-14 22:40:28
*** كل اخونجي ارهابي من رواد تركيا وقطر .** الله على كل ارهابي ***
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45 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:39:01
لماذا صفة الخيانة مرتبطة بالاخوان الخونة ؟!!
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44 - ↩ابو شدا↪
2017-09-14 22:38:46
حولها لي والله العظيم اني بحاجتها تكفون يا طوال الأعمار.
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43 - عبير المنى
2017-09-14 22:37:46
اللهم احفظ امننا واماننا وسلامة اوطاننا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .
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42 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:37:44
ولم يكن سكوتهم ودخول الجحور من ((( فرااااااااااااغ ))
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41 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:36:27
والخافي أعظم يا خونة الدين والوطن
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40 - غير خطأهم وعنادهم ؟!! اعتنقوا عقيدة الاخوان!! وخانوا الوطن !!
2017-09-14 22:35:40
الخيانة باقية وتتمدد يا خونة الأوطان
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39 - سحلب
2017-09-14 22:32:08
خطير يالخوي
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38 - الهاشمي
2017-09-14 22:28:36
ان ثنيت كلامة فالقصاص علاج لهذه الآفة
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37 - مزاجي كذا
2017-09-14 22:28:25
هاذي خطة الشيطان شقق فاخرة يعني حساباتهم عندنا سليمة لاكن تركوها في بنك تركي يملكة قطريين لهدرجة المال اغلى من الوطن اعيش فقير وتحت سماء وطني الوطن هو انت وانت هو الوطن من ارخص وطنة سيبيع ابنائة
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36 - فهد12
2017-09-14 22:27:59
تركيا هي المشكلة الحقيقية وعلى الدولة تاديبها عاجلا وليكن اول العقاب ترحيل الاتراك من السعوديةوالامارات لانهم يجمعوا الاموال ويحاربونا بها وساعتها نشوف الخليفة ماذا هو فاعل
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35 - عبير المنى
2017-09-14 22:27:53
😅😅😅😅😅😅
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34 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-14 22:25:36
يعني الغنى اللي انتم فيه من خيانتكم لاوطانكم والولاء لتركيا وقطر ف اتى معه الرزين التركي والقطري ""اللي يستحقون السجن خلوهم يخيسون بالسجن يستاهلون مافيه عفو 💃💃
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33 - wad
2017-09-14 22:24:12
؟***فاتح مطعم 5 ستار بتركيا شيكو عليه يمكن اخونجي ومدعوم
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32 -
2017-09-14 22:23:46
طيب الخونه يملكون شقق فاخرة في تركيا هذا قليل راقبوا قصورهم في السعوديه و كم فلة فاخرة تؤجر بمبلغ و قدرة و السيارة الفخمة لهم و ابنائهم و بناتهم اخوانجيه السعوديه فجرةوغدر وخيانه بالتضلل بالدين كرهتهم
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31 -
2017-09-14 22:22:44
طيف الخونه يملكون شقق فاخرة في تركيا هذا قليل راقبوا قصورهم في السعوديه و كم فلة فاخرة تؤجر بمبلغ و قدرة و السيارة الفخمة لهم و ابنائهم و بناتهم اخوانجيه السعوديه فجرةوغدر وخيانه بالتضلل بالدين كرهتهم
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( عدد التعليقات 28,493 )
30 - قلم الحقيقه
2017-09-14 22:18:36
اليوم ذميم حل على التركي ضيفآ على بلاده.الخائن جعري النظام القطري يوزع ابتسامات على خليفته وخليفة قطيعه الأخونجية الأخوان والعثماني ماهو معطيه ولا وجه وشايف نفسه عليه كأنه كاسر عينه بعد صورته العارية.
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( عدد التعليقات 28,493 )
29 - قلم الحقيقه
2017-09-14 22:18:36
اليوم ذميم حل على التركي ضيفآ على بلاده.الخائن جعري النظام القطري يوزع ابتسامات على خليفته وخليفة قطيعه الأخونجية الأخوان والعثماني ماهو معطيه ولا وجه وشايف نفسه عليه كأنه كاسر عينه بعد صورته العارية.
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28 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-14 22:18:07
يجب توصيل الأدلة اللي عن قطر وماتفعله بارهاب لشعبها للمنظمات الدوليه وحقوق الإنسان نبي نشوف ماذا سيفعل العالم وبالذات لكي يصل الصوت ويتم ردعها عن فعلها
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27 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-14 22:14:46
يبيعون دينهم بعرض من الدنيا رز 💸قطري ورز💸 تركي قالو دعاة بل دعاة فتنه انتم واللي معكم
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26 - فواصل سكاكا. الشلهوب
2017-09-14 22:14:30
الاشكال مدعيه ولبسه ثوب الصلاح والدين اتوقع منهم اي شي
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25 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-14 22:10:58
باين 24 ساعة وهم بتركيا من تركيا لقطر ومن قطر لتركيا🛫🛬 رغم الانفتاح بتركيا وقطر والبارات والتشييش والاختلاط ولاتوجد هيئة الأمر بالمعروف..وفيه بتركيا ملهى ليلي ولها اطماع بدولنا العربية مثل إيران!
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24 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-14 22:07:15
وش اللي ما بقى ماسويتوه ياحكومة قطر بشعبكم و في آل ثاني من إسقاط جنسية....إلي الوصول للتعذيب!!!
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( عدد التعليقات 1,143 )
23 - رعد الشمال
2017-09-14 22:06:55
قال نبينا صل الله عليه وسلم ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ) فإذا صدق الخبر نتمنى من ولاة الأمر تطبيق شرع الله فيهم
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22 - محامي
2017-09-14 22:05:59
والله اما من يوم شفت تجمعهاتهم في الحدايق والشقق التركيه والفديهات المسجله قلت هذول وراهم حاجه كبيره لعن الله كل خائن
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21 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-14 22:04:31
اردوغان وليه يمنحهم الجنسية هو وقطر وحنا آخر من يعلم هزلت يا ااردوغان وكذلك بنوك بتركيا كما بالخبر تعطي رز للارهابيين الاخونج السرورية هزلت
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20 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-14 22:02:02
آل ثاني فيه منهم يعذب قربت نهايتك ياحمد وموزتك وتميم 💃
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( عدد التعليقات 28,493 )
19 - قلم الحقيقه
2017-09-14 22:01:20
ياكثر قطيعهم وأتباعهم هؤلاء الخونة المارقين من الأخونجية الأخوان الخونة.يؤيدونهم بشكل هستيري لامثيل له.كل ذلك لسكتنا عنهم طوال أكثر من عشرين عامآ وهم يسرحون ويمرجون داخل بلادنا دون أن يوقفهم أحد.
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18 - الاخضر
2017-09-14 22:01:18
مايؤلمني هو استخدامهم للدين ولله مطية وواجهة ليصلون إلى مآربهم الخبيثة ،هؤلاء الخونة لايعلمون أن هناك رجالا لهم بالمرصاد وأن هذه البلاد دونها رجالا ورقابا تتطاير .
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17 - ابوفهد
2017-09-14 22:00:54
فلم الخنبقة ***
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16 - ابوفهد
2017-09-14 22:00:18
قلم الخنبقة لو عرضوا علية****
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( عدد التعليقات 3,811 )
15 - ابن الوطن
2017-09-14 21:58:51
لابد من احتلال قطر و تغيير نظامها فورآ
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14 - مع زاتك
2017-09-14 21:58:41
سلط الله عليهم الخونه..وإلان ..بعد كل هذا ..لايستحقون إلا حد الخيانه..تفووو عليهم..وعلى غدرهم
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( عدد التعليقات 28,493 )
13 - قلم الحقيقه
2017-09-14 21:54:09
حسبنا الله ونعم الوكيل في الخونة ***
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( عدد التعليقات 3,811 )
12 - ابن الوطن
2017-09-14 21:50:44
شغلو سيف البيشي يدك اعناق الضالين اعداء الوطن
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11 -
2017-09-14 21:47:54
تعليق مخالف
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10 - عرب
2017-09-14 21:47:54
تعليق مخالف
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9 - زائر من الكواكب
2017-09-14 21:47:26
صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلَّمُوا تَسلِيمًا...
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8 -
2017-09-14 21:47:19
كلوديا البوسنيه يا المفك كلوديا
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7 - ابوفهد
2017-09-14 21:45:03
اعوذ بالله من قام بهذا العمل خائين لدينه ووطنه ولولي الامر وللشعب السعودي لان تأمرك مع دويلة قطر يخرب على الشعب دينه وأمنه ومعيشته
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( عدد التعليقات 3,811 )
6 - ابن الوطن
2017-09-14 21:44:19
اعرف شعارك يا ***
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5 - ابن الوطن
2017-09-14 21:43:27
***اذناب ابران عليكم الرحيل فورآ
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4 - ابن الوطن
2017-09-14 21:42:21
دام عزك يا وطن"
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3 - ابن الوطن
2017-09-14 21:41:41
الى متى الصبر على هؤلاء جزو ارقابهم وانتهى الامر
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2 - أبو فهد
2017-09-14 21:38:01
ياساتر كانوا بيننا وولاؤوهم لبرا إحنا كمواطنين كنا شاعرين بكذبهم ونعلم بحبهم لتركيا وشققهم في طرابزون كل هذا تحت ستار الدين ولحوم العلماء مسمومة
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1 - عبالله الراقي
2017-09-14 21:34:40
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اللهم احمي وطن
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آخر تعليق
بواسطة : ابويوسف

دورين او دووين 😂...
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( عدد التعليقات 6,678 )331 - أنفااس مشتااق 2017-09-15 00:00:14 مشاعري لو اعبر عن...
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