تملك 9 من أعضائها شقق فاخرة في تركيا .. حساب شهير على” تويتر” يكشف معلومات صادمة عن خلية التجسس بالمملكة
صحيفة المرصد : كشف حساب موجز الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، في سلسلة تغريدات معلومات جديدة عن خلية التجسس التي تم القبض عليها ، ولماذا ألقي القبض عليها .
وقال الحساب في أولى تغريداته : ” قطر تودع الرواتب والحوافز شهريا لأعضاء خلية التجسس في بنكي فينانس التركي تمتلكه بنسبة ٩٨.٨١% ” ، كما أن الدولة لديها (صور- فديو) بإثبات حمل اعضاء الخليه أجهزة BBM المتطور من قطر والمتميز بحماية البيانات” .
وأضاف الحساب : ” التوجيه القطري أوصاهم بفتح حسابات في بنك فاينانس خامس أكبر بنك في تركيا والذي تمتلكه قطر بنسبة ٩٨.٨١% ، ١٢ شخصية من أعضاء الخلية قبلوا الجنسية التركية والقطرية معا دون اشعار الجهات المختصة في المملكة.”
وأوضح في تغريدة أخرى : ” الأموال التي حصلوا عليها عام٢٠١٢ ولازالوا لايمكنهم ادخالهاللبنوك السعودية لخضوعها تحت المراقبة الشديدة” .
وتابع : ” تملك ٩ من أعضاء الخلية شقق سكنية فاخرة في تركيا والبوسنة دون تحرك لحساباتهم البنكية المحلية!!! ، بعض المقبوض عليهم تلقوا دعم مالي مقدر ٢ مليون دولار عام ٢٠١٢ ووزارة الداخلية أبلغت المقام السامي بذلك.” ، رصد اثنان منهم في لقاء معد مع وزير خارجية قطر بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٣ يوم الخميس الساعه الخامسة والربع مساءا.”
وأضاف : “الآن تروج قطر عبر كلاب الجزيرة و مرتزقتها أن الإعتقال بسبب صمتهم أو تغريدة تدعو لولي الأمر .”
واختتم : “اليوم استقبلت ١٣ ايميل من آل مرة ٩ ايميلات كانت من قطر و جاري التأكد من بعض الرويات التي لو صدقت فنار جهنم فتحت أبوابها على تميم و الحمدين ، أحد هذه الإيميلات يتحدث عن سجن الرميلة مقابل الدفاع المدني و صور لبعض أفراد آل ثاني و كيف يتم تعذيبهم الأسماء نأجلها بعدين لسلامتهم “.
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لماذا تم القبض على
#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه ؟
معلومات و حقائق
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
قطر تودع الرواتب والحوافز شهريا لأعضاء خلية التجسس في بنكي فينانس التركي تمتلكه بنسبة ٩٨.٨١%
1️⃣
#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
الدولة لديها (صور- فديو) بإثبات حمل اعضاء الخليه أجهزة BBM
المتطور من قطر والمتميز بحماية البيانات
2️⃣
#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
التوجيه القطري أوصاهم بفتح حسابات في بنك فاينانس خامس أكبر بنك في تركيا والذي تمتلكه قطر بنسبة ٩٨.٨١%
3️⃣
#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
١٢ شخصية من أعضاء الخلية قبلوا الجنسية التركية والقطرية معا دون اشعار الجهات المختصة في المملكة.
4️⃣
#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
الأموال التي حصلوا عليها عام٢٠١٢ ولازالوا لايمكنهم ادخالهاللبنوك السعودية لخضوعها تحت المراقبة الشديدة
5️⃣
#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
تملك ٩ من أعضاء الخلية شقق سكنية فاخرة في تركيا والبوسنة دون تحرك لحساباتهم البنكية المحلية!!!
6️⃣
#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
بعض المقبوض عليهم تلقوا دعم مالي مقدر ٢ مليون دولار عام ٢٠١٢ ووزارة الداخلية أبلغت المقام السامي بذلك.
7️⃣
#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
رصد اثنان منهم في لقاء معد مع وزير خارجية قطر بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٣ يوم الخميس الساعه الخامسة والربع مساءا.
8️⃣
#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
الآن تروج قطر عبر كلاب الجزيرة و مرتزقتها أن الإعتقال بسبب صمتهم أو تغريدة تدعو لولي الأمر
9️⃣
#خليه_قطر_الاستخباراتيه_بالمملكه
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
اليوم استقبلت ١٣ ايميل من آل مرة
٩ ايميلات كانت من قطر
و جاري التأكد من بعض الرويات التي لو صدقت فنار جهنم فتحت أبوابها على تميم و الحمدين
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
أحد هذه الإيميلات يتحدث عن سجن الرميلة مقابل الدفاع المدني و صور لبعض أفراد آل ثاني و كيف يتم تعذيبهم
الأسماء نأجلها بعدين لسلامتهم
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
والله اني في حاجه الى الريال ولكن ليس على حساب خيانة المليك والوطن وشرفي يرزقنا الله بالامن والامان ومن واسع فضله
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والله اني في حاجه الى الريال ولكن ليس على حساب خيانة المليك والوطن وشرفي يرزقنا الله بالامن والامان ومن واسع فضله
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على الدوله اجبارهم بتحويل ارصدتهم من بنوك تركيا الى المملكه وتزيعها على الاسر المتضرره من ارهابهم سواء داخل المملكه او خارجها ومحاسبتهم بقانون من اين لك هذا وهذا اقل شى يؤخذ منهم
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قطر تودع الرواتب والحوافز شهريا لأعضاء خلية التجسس في بنكي فينانس التركي تمتلكه بنسبة ٩٨.٨١%
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لعنهم الله الاخونه الحثالة يعبدون الدينار المتخلفين الجهله نحن معك ياخادم الحرمين قلباً وقالباً ندافع عن وطننا وعقيدتنا واحثاله المتخلفين يخسون ويعقبون لن ينالوا اللي يبوا نحن الشعب مع الحكومه
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الله يحفظ ملكنا وينصره على من يعاديه ويديم علينا نعمة الاسلام
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حسبنا الله ونعم الوكيل لماذا الطعن من الخلف وماذا قدم الوطن لابنائه الا العز والشرف والامن والامان والله الذي لا اله الاهو ماعلى وجه البسيطه بلد اكرم واعز واشرف من وطني لكن خيره باذن الله
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الـ. ١٠٠ الف. زمان. أيام. الطيبين. قبل. الإحتراق. كانو يفرحون بها. الآن. ما تسوى.
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اللهم احفظ لنا حكومتنا بقيادة ملك الحزم خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان واحفظ وطننا والشرفاء من شعبنا الوفي . ورد كيد الخائنين في نحورهم واجعل تدبيرهم تدمير لهم يا رب العالمين
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.انتبهوا على امنكم.
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الله المستعان
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اولا اطال الله عمر ابوفهد ووفق ولي عهده لما فيه صلاح شعبه والعن كل خائن للبلاد والعباد حسبنا الله عليهم عايشين في خير البلد والخيانه في دمهم
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نجدد البيعة والسمع والطاعة لولي امرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وليخسأ حراك 15 سبتمبر#وليخسأ اعدائك ياوطن الحمد لله على نعمه الامن والايمان فداك الروح يامهبط الوحي ياوطن🌷انشرو
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75 - سفر ... وانا اقول ليش اجتماعاتهم بتركيا (( ليستمتعوا بالأموال التي في حسابتهم البنكية التركية المملوكة لقطر !!
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عجلو بقطع أعناقهم ليكونو عبره لمن لا يعتبر . فهم أشد خطر من المجوسي نمر النمر .
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حرموا اغنية في سياحة ابها !!! وروجوا لسياحة في تركيا العلمانية ؟! فهل بعد هذا عجب ؟!!
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وكلام الامام ابن باز في مثل هؤلاء الدعاة الخونة واضح وصريح ؟
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2×1 خيانة = دين وطن
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مؤكد أن هؤلاء الخونة من دعاة الأخوان وقطيعهم لم يتوقعون اعتقالهم والقاء القبض عليهم ومن المؤكد أن حكومتنا الرشيدة وضعتهم تحت المجهر ماقبل الأزمة مع قطر ومنعتهم من مغادرة البلاد وهو ماسهل القبض عليهم.
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وانا اقول ليش اجتماعاتهم بتركيا كنت احسبها سياحة.
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حاولوا قدر جهدهم ترويج شراء الشقق في تركيا ؟!! حتى يقال كل الناس تملك شقق وليس نحن فقط !!!
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(( ملاك الشقق في تركيا )) لذلك كانوا يروجون لشراء الشقق في تركيا ؟!!! حتى يدرأوا الشبهة عنهم !!
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ما للخائن إللى السييييف .اقبعوووهم بالصفاة . يكونو عبرةً لغيرهم او لمن تسول له نفسه . كل شيئ يهوون إللى خيانة الوطن والعقيدة
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الأموال التي حصلوا عليها عام٢٠١٢ ولا زالوا لا يمكنهم ادخالها للبنوك السعودية لخضوعها تحت المراقبة الشديدة” .
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هذا في السعودية جمعوا هالعدد الله يكون في عون الكويت فكم من اخونجي خائن وطنه فيها ؟!!
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هذا حال كل اخونجي في أي وطن عربي لا ولاء لهم ولا انتماء الا لحزبيتهم الاخونجية .!!!
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سيتذكر المغرر بهم ممن يحبون هؤلاء الخونة أنهم انخدعوا فيهم طيلة سنين مضت
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خلايا خائنة بعضها من بعض ملتهم وحزبيتهم واحدة
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توضيح جميل ولا عزاء للخونة والمرتزقة حفظ الله الوطن وأهله ورد كيد كل خائن في نحره انه سميع مجيب
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جمعوا بين خيانة الدين باعتناقهم فكر سرور وقطب الاخوان وبين خيانة الأوطان
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ماكان ينبغي ترك قطيع هؤلاء الأخونجية طوال أكثر من عشرين عامآ وحكومتنا تشاهد دعاتهم وتراقب سفراتهم نحو تركيا وتضخم أرصدتهم بشكل جنوني واقامتهم لمخيماتهم الدعوية الارهابية وهم يغردون داخلها خارج السرب.
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مايحصل اليوم قد تنبأت به وحذرت من وقوعه من سنين عديدة من قبل هؤلاء الخونة الدعاة الأخوان وذكرت في وقتها على صفحات المرصد أن لهم مخططات تخريبية وتآمرية على بلادنا وقيادتنا الرشيدة وان قطر شريكة فيه.
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حسبي الله عليهم يأكلون من اكلنا ويخونو بلدهم لاحظنا من زمان التسدح في تركبا وشقق لا يستطيعون شرائها هي ملكهم والسفر من الدوحه الي كبيرهم التركي الاخونجي اوردوغان اعز الله حكومتنا الرشيدة وحفظها الله.
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الله يرحم الملك عبدالله رحمة واسعة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.كان هؤلاء الدعاة الخونة من الأخوان ****
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كل هالسنين اللي راحت والشبهة تحوم عليهم !!! والقطيع ينافح عنهم !!
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آن للخيانة أن تنتحر بعد فضحهم وفضح خيانتهم وعمالتهم !!! واخونجيتهم
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هؤلاء المرتزقة خلايا حمد بن جاسم .. بانت العورات وظهرت الفضائح .. كيف ترضون بأن تكونوا عملاء للعملاء .. بن جاسم أكبر عميل خسئتم يا خونة أنتم وعمكم عميلكم الأكبر ،،
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تركيا كانت لهم دار الخلافة !!
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ما قالوا لنا أنهم يحملون جنسيات قطرية وتركية ؟!!!
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ورد قطروهات قطر والصيفية في تركيا الخلافة
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هل عرفت الأن لماذا نقول الخونة الأخونجية !!
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علم اتمن ان يطبق قصاص وهذا بيعد بس ابغي سلمان العواد يكون من يحكم الانه خرب بدين خيانت واطنه بسجنه 999 الانه شوه وخائن واطنه الاسف مطوعات اخر زمان علم
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أنا ما قهرني الا التطبيل للتحالف (( السعودي القطري التركي )) الذي كانت ألسنة الخونة الخائنون وقطيعم يلوكونة لوكاًً
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ولا أخونجي من الأخونجية الخونة الأخوان تشاهده هنا كل منهم مثل الجعري مختفي ماتشاهدم الا اذا خرج لهم خليفتهم التركي أو ذميم ***الخمامين في الدوحة.
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نطلب من حكومتنا اعاده هيئه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكشف كل خائن لهذا الوطن ف ضل القياه الحكيمه
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لم يقبض عليهم من فراااااااااااغ ؟!! فالخيانة تشربتهم من كل صوب
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لذلك لم يصرحوا بكلمة واحدة أو تغريدة وقوفا مع وطنهم !!
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*** كل اخونجي ارهابي من رواد تركيا وقطر .** الله على كل ارهابي ***
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لماذا صفة الخيانة مرتبطة بالاخوان الخونة ؟!!
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حولها لي والله العظيم اني بحاجتها تكفون يا طوال الأعمار.
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اللهم احفظ امننا واماننا وسلامة اوطاننا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .
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ولم يكن سكوتهم ودخول الجحور من ((( فرااااااااااااغ ))
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والخافي أعظم يا خونة الدين والوطن
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الخيانة باقية وتتمدد يا خونة الأوطان
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خطير يالخوي
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ان ثنيت كلامة فالقصاص علاج لهذه الآفة
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هاذي خطة الشيطان شقق فاخرة يعني حساباتهم عندنا سليمة لاكن تركوها في بنك تركي يملكة قطريين لهدرجة المال اغلى من الوطن اعيش فقير وتحت سماء وطني الوطن هو انت وانت هو الوطن من ارخص وطنة سيبيع ابنائة
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تركيا هي المشكلة الحقيقية وعلى الدولة تاديبها عاجلا وليكن اول العقاب ترحيل الاتراك من السعوديةوالامارات لانهم يجمعوا الاموال ويحاربونا بها وساعتها نشوف الخليفة ماذا هو فاعل
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😅😅😅😅😅😅
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يعني الغنى اللي انتم فيه من خيانتكم لاوطانكم والولاء لتركيا وقطر ف اتى معه الرزين التركي والقطري ""اللي يستحقون السجن خلوهم يخيسون بالسجن يستاهلون مافيه عفو 💃💃
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
؟***فاتح مطعم 5 ستار بتركيا شيكو عليه يمكن اخونجي ومدعوم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
طيب الخونه يملكون شقق فاخرة في تركيا هذا قليل راقبوا قصورهم في السعوديه و كم فلة فاخرة تؤجر بمبلغ و قدرة و السيارة الفخمة لهم و ابنائهم و بناتهم اخوانجيه السعوديه فجرةوغدر وخيانه بالتضلل بالدين كرهتهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
طيف الخونه يملكون شقق فاخرة في تركيا هذا قليل راقبوا قصورهم في السعوديه و كم فلة فاخرة تؤجر بمبلغ و قدرة و السيارة الفخمة لهم و ابنائهم و بناتهم اخوانجيه السعوديه فجرةوغدر وخيانه بالتضلل بالدين كرهتهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اليوم ذميم حل على التركي ضيفآ على بلاده.الخائن جعري النظام القطري يوزع ابتسامات على خليفته وخليفة قطيعه الأخونجية الأخوان والعثماني ماهو معطيه ولا وجه وشايف نفسه عليه كأنه كاسر عينه بعد صورته العارية.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
اليوم ذميم حل على التركي ضيفآ على بلاده.الخائن جعري النظام القطري يوزع ابتسامات على خليفته وخليفة قطيعه الأخونجية الأخوان والعثماني ماهو معطيه ولا وجه وشايف نفسه عليه كأنه كاسر عينه بعد صورته العارية.
لا يعجبني(15) اعجبني(2)
يجب توصيل الأدلة اللي عن قطر وماتفعله بارهاب لشعبها للمنظمات الدوليه وحقوق الإنسان نبي نشوف ماذا سيفعل العالم وبالذات لكي يصل الصوت ويتم ردعها عن فعلها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يبيعون دينهم بعرض من الدنيا رز 💸قطري ورز💸 تركي قالو دعاة بل دعاة فتنه انتم واللي معكم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الاشكال مدعيه ولبسه ثوب الصلاح والدين اتوقع منهم اي شي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
باين 24 ساعة وهم بتركيا من تركيا لقطر ومن قطر لتركيا🛫🛬 رغم الانفتاح بتركيا وقطر والبارات والتشييش والاختلاط ولاتوجد هيئة الأمر بالمعروف..وفيه بتركيا ملهى ليلي ولها اطماع بدولنا العربية مثل إيران!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
وش اللي ما بقى ماسويتوه ياحكومة قطر بشعبكم و في آل ثاني من إسقاط جنسية....إلي الوصول للتعذيب!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قال نبينا صل الله عليه وسلم ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ) فإذا صدق الخبر نتمنى من ولاة الأمر تطبيق شرع الله فيهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
والله اما من يوم شفت تجمعهاتهم في الحدايق والشقق التركيه والفديهات المسجله قلت هذول وراهم حاجه كبيره لعن الله كل خائن
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
اردوغان وليه يمنحهم الجنسية هو وقطر وحنا آخر من يعلم هزلت يا ااردوغان وكذلك بنوك بتركيا كما بالخبر تعطي رز للارهابيين الاخونج السرورية هزلت
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
آل ثاني فيه منهم يعذب قربت نهايتك ياحمد وموزتك وتميم 💃
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ياكثر قطيعهم وأتباعهم هؤلاء الخونة المارقين من الأخونجية الأخوان الخونة.يؤيدونهم بشكل هستيري لامثيل له.كل ذلك لسكتنا عنهم طوال أكثر من عشرين عامآ وهم يسرحون ويمرجون داخل بلادنا دون أن يوقفهم أحد.
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مايؤلمني هو استخدامهم للدين ولله مطية وواجهة ليصلون إلى مآربهم الخبيثة ،هؤلاء الخونة لايعلمون أن هناك رجالا لهم بالمرصاد وأن هذه البلاد دونها رجالا ورقابا تتطاير .
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فلم الخنبقة ***
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قلم الخنبقة لو عرضوا علية****
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لابد من احتلال قطر و تغيير نظامها فورآ
لا يعجبني(11) اعجبني(2)
سلط الله عليهم الخونه..وإلان ..بعد كل هذا ..لايستحقون إلا حد الخيانه..تفووو عليهم..وعلى غدرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبنا الله ونعم الوكيل في الخونة ***
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
شغلو سيف البيشي يدك اعناق الضالين اعداء الوطن
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
تعليق مخالف
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تعليق مخالف
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صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلَّمُوا تَسلِيمًا...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كلوديا البوسنيه يا المفك كلوديا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اعوذ بالله من قام بهذا العمل خائين لدينه ووطنه ولولي الامر وللشعب السعودي لان تأمرك مع دويلة قطر يخرب على الشعب دينه وأمنه ومعيشته
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اعرف شعارك يا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
***اذناب ابران عليكم الرحيل فورآ
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دام عزك يا وطن"
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
الى متى الصبر على هؤلاء جزو ارقابهم وانتهى الامر
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ياساتر كانوا بيننا وولاؤوهم لبرا إحنا كمواطنين كنا شاعرين بكذبهم ونعلم بحبهم لتركيا وشققهم في طرابزون كل هذا تحت ستار الدين ولحوم العلماء مسمومة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اللهم احمي وطن
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