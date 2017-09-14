محمد المري: قطر قامت بتهجيرنا ونحن أهل الوطن الأصليين.. وهذا ما طالب به دول الخليج والأمم المتحدة!

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صحيفة المرصد: طالب المعارض القطري محمد بن جلال المري، دولة قطر بأن تحل أوضاع المواطنين القطريين الذين تم سحب الجنسية منهم بشكل سريع ومعلن، مشيراً إلى أن السلطات القطرية قامت بتهجيرهم وهم أهل قطر الأصل.

كما طالب المري ” خلال إحدى جلسات المؤتمر الأول للمعارضة القطرية الذي يعقد حالياً، على مدى يومين، في العاصمة البريطانية لندن “الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ودول الخليج إلى النظر بعين الاعتبار إلى مشاكل المعارضين القطريين .

وشرح المري معاناته قائلاً إن والدته أصيبت بمرض السرطان وهي في قطر، بينما كان هو وأخوه وأخته في السعودية، فلم يتمكنوا من أن يروها إلى أن قضى عليها المرض وتوفيت.

وأضاف المري في أعقاب اتخاذ الدول الأربع القرار بقطع العلاقات مع قطر، وبعد أقل من 48 ساعة فقط، بدأ الإعلام القطري يتحدث عن أن قرارات المقاطعة تسببت بقطع صلة الأرحام، وكيف أن ذلك الأمر يعتبر غير إنساني، “فيما أننا ومنذ عام 1996 نعاني من نفس هذا الشيء”.

وقال المري أنه لم ينس أبداً 4 تواريخ، وهي 1996 “سجن المظاليم”، وعام 2001 “سجن عائلتي وسحب الجنسية من عائلتي”، وعام 2005 “سحب جنسية 6000 شخص”، وأمس (الأربعاء) “سحب جنسية طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة”،

وأشار إلى أن الكثيرين ممن أُسقطت عنهم جنسيتهم القطرية يعانون الآن في المستشفيات من أمراض نفسية وأمراض القلب والسرطان. مضيفاً أن هذا الأمر لا يرضي أحداً.