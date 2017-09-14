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الرئيسية / محمد المري: قطر قامت بتهجيرنا ونحن أهل الوطن الأصليين.. وهذا ما طالب به دول الخليج والأمم المتحدة!

محمد المري: قطر قامت بتهجيرنا ونحن أهل الوطن الأصليين.. وهذا ما طالب به دول الخليج والأمم المتحدة!

محمد المري: قطر قامت بتهجيرنا ونحن أهل الوطن الأصليين.. وهذا ما طالب به دول الخليج والأمم المتحدة!
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المرصد 11 2٬050 3 ساعات

صحيفة المرصد: طالب المعارض القطري محمد بن جلال المري، دولة قطر بأن تحل أوضاع المواطنين القطريين الذين تم سحب الجنسية منهم بشكل سريع ومعلن، مشيراً إلى أن السلطات القطرية قامت بتهجيرهم وهم أهل قطر الأصل.
كما طالب المري ” خلال إحدى جلسات المؤتمر الأول للمعارضة القطرية الذي يعقد حالياً، على مدى يومين، في العاصمة البريطانية لندن “الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ودول الخليج إلى النظر بعين الاعتبار إلى مشاكل المعارضين القطريين .
وشرح المري معاناته قائلاً إن والدته أصيبت بمرض السرطان وهي في قطر، بينما كان هو وأخوه وأخته في السعودية، فلم يتمكنوا من أن يروها إلى أن قضى عليها المرض وتوفيت.
وأضاف المري في أعقاب اتخاذ الدول الأربع القرار بقطع العلاقات مع قطر، وبعد أقل من 48 ساعة فقط، بدأ الإعلام القطري يتحدث عن أن قرارات المقاطعة تسببت بقطع صلة الأرحام، وكيف أن ذلك الأمر يعتبر غير إنساني، “فيما أننا ومنذ عام 1996 نعاني من نفس هذا الشيء”.
وقال المري أنه لم ينس أبداً 4 تواريخ، وهي 1996 “سجن المظاليم”، وعام 2001 “سجن عائلتي وسحب الجنسية من عائلتي”، وعام 2005 “سحب جنسية 6000 شخص”، وأمس (الأربعاء) “سحب جنسية طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة”،
وأشار إلى أن الكثيرين ممن أُسقطت عنهم جنسيتهم القطرية يعانون الآن في المستشفيات من أمراض نفسية وأمراض القلب والسرطان. مضيفاً أن هذا الأمر لا يرضي أحداً.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - وارد
2017-09-14 23:49:25
الجنسية القطرية مثل سراويل بنات اليل يفسخ الغريب ويستعصي على القريب
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10 - ابو مــــــــــــــــاجد
2017-09-14 22:13:10
تعليق مخالف
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9 - برمودا
2017-09-14 22:12:06
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 1,143 )
8 - رعد الشمال
2017-09-14 22:10:50
6000 فرد من فخذ الغفران تم سحب جنسياتهم وطردهم من قطر ولم يتحدث عنهم الدرزي القاسم أو بقية الجوقة الملونة بالقذارة والعمالة والتنكر لأوطانهم لم ينكر أحد على حكام قطر هذه الجريمة النكراء
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7 - "أن الكثيرين ممن أُسقطت عنهم جنسيتهم القطرية يعانون الآن"
2017-09-14 22:08:48
ياسيدي بإذن الله لن يعاني منكم أحد مادام هناك دولة أسمها " المملكة العربية السعودية" // وقائد لقبه "خادم الحرمين" // وشعب لا يمل من الفزعات // وقبل كل هذا وذاك رب ( سبحانه وتعالى ) "الغفور الرحيم"
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6 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-14 21:54:15
🤔هههههه حكومة قطر تتكلم شكليا بصلة الرحم بقنواتهم ويتهموننا بأننا السبب يقطعها وهو حمد زوج موزة🍌انقلب على ابوه وطرده وكذلك تميم قتل زوجته ام أبنائه
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5 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-14 21:51:07
ماتابعت اليوم التلفزيون ولاحتى الصحف واول صحيفة قرأته الآن وهي المرصد
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4 - ستيف
2017-09-14 21:49:00
تعليق مخالف
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3 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-14 21:48:40
والله ما انتبهت نقل على العربية كما بالفيديو
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2 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-14 21:46:38
المؤتمر الأول للمعارضة القطرية مدري نقل بقنواتنا وكذلك بقناة العربية إذا مانقل فهذا خطأ يجب دعم المعارضين القطريين ونقل المؤتمر لانهم على حق كذلك ليس فقط في صالح قطر بل حتى لصالحنا
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1 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-14 21:43:48
الله يعينكم ياشعب قطر ابتليتو بحكومة ارهابية سفاحة
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بواسطة : ابويوسف

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