تشييع جثمان الشهيد الطيار “مهنا البيز” اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد الراجحي بالرياض
صحيفة المرصد : يستعد أهالى الرياض اليوم الجمعة لتشييع جثمان الشهيد المقدم الطيار الركن ”مهنا بن سعد البيز “أحد ضباط القوات الجوية الملكية السعودية لمثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة .
وأكد ذوو الشهيد، أنه تقرر الصلاة عليه اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد الراجحي بالرياض، وتقديم العزاء بمنزل والده من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة 10 مساء.
وكان جثمان “الشهيد البيز” قد وصل لقاعدة الملك سلمان الجوية، أمس الخميس، وكان في استقباله قائد القوات الجوية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي وذوو الشهيد.
وأعلن المتحدث الرسمي لقوات تحالف إعادة الشرعية لليمن العقيد الركن “تركي المالكي” أنه وفي تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأربعاء، سقطت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية بسبب عطل فني في منطقة أبين في اليمن أثناء تأديتها لإحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي، وقد نتج عن ذلك استشهاد المقدم الطيار الركن “مهنا بن سعد البيز”.
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التعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله ويعينهم على فراقه
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رحمه الله رحمة واسعة وغفر للشهيد وأسكنه فسيح جناته. فردة حذائه تساوي وتعادل قطيع الأخونجية الخونة الأخوان على بكرة أبيهم من دعاتهم وقطعانهم وأتباعهم وجعرانهم سود الله وجه كل واحد منهم.
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ان الله وان اليه راجعون
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الله يعوض شبابك بالجنه .....
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الله يرحمه ويغفر له ويجعله من الشهداء يارب
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ﻻحوﻻ وﻻ قوة إﻻ بالله الجبار ،، أحسن الله عزاء ذويه وخلفهم من بعده بخير خلف . اللهم وقبله من خيرة الشهداء بسبيلك .
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سبحان الله ***
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