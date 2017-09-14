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تركي آل الشيخ.. يعد لاعبي الهلال بـ”مكافأة مالية ضخمة” حال الوصول لنهائي أبطال آسيا.. هذه قيمتها !
صحيفة المرصد: وعد رئيس الهيئة العام للرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ فريق الهلال بتقديم دعم مالي ضخم في حال تجاوزه برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا ووصوله إلى النهائي.
وقال آل الشيخ خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد أنه سيتم تقديم مكافأة مالية بواقع مئة ألف ريال لكل لاعب في حال تجاوز الدور نصف النهائي والوصول للمباراة النهائية.
يشار إلى أن هيئة الرياضة قدمت مكافأة للاعبي الهلال، بواقع 30 آلف ريال لكل لاعب، بعد تخطي ربع النهائي والفوز على نادي العين.
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التعليقات
39 - اول 12017-09-14 23:54:31
يستاهلون الملوك واكثر، وان شاء الله الكاس.
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38 - ❤️محب صدام حسين ❤️2017-09-14 23:53:35
ياليت مثل هذه المكافأت تقدم لجنودنا بالحد الجنوبي فهم اولى من هاللاعبين لانهم هم الذين يحمون وطننا بعد الله ، اما اللاعبين فهم يحمون المرمى ، عجبي !!!! 🤔
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37 - كنكت2017-09-14 23:49:48
ماشاءالله تبارك الله مليون بس ، أقصد مئة ألف بس ، على العموم ماشاءالله تبارك الله لاعبين الهلال ****
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36 - ↩ابو شدا↪2017-09-14 23:39:38
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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35 - جون كنيدي اليعربي2017-09-14 23:38:04
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34 -2017-09-14 23:37:04
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33 - متابع2017-09-14 23:35:35
ماله داعي الهيئة لجميع الأنديه
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32 - ↩ابو شدا↪2017-09-14 23:31:56
نجدد البيعة والسمع والطاعة لولي امرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وليخسأ حراك 15 سبتمبر#وليخسأ اعدائك ياوطن الحمد لله على نعمه الامن والايمان فداك الروح يامهبط الوحي ياوطن🌷انشرو
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31 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-14 23:29:38
الهلال في غنى عن اي احد فقط نريدكم تبتعدون عنا فنحن نمتلك رجال لديهم القدرة المالية لمكافأتهم وقت تحقيق اي إنجاز .. البوادر التي تلوح بالافق بالنسبة لنادينا لا تبشر بخير في ظل وجود دفع رباعي مكشوف
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30 - الشقردى2017-09-14 23:22:32
30 آلف ريال لكل لاعب
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29 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-14 23:18:18
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين يارب العالمين .
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28 - والد ابراهيم2017-09-14 23:17:50
رئيس الهيئه الا يعلم ان لاعبي الهلال محترفون و مداخيلهم بالملايين و ان احدهم قلل من قيمة مكافأة الفوز على اليابان و التي بلغت مليون ريال لكل لاعب فماذا سيقول ذلك اللاعب عن المكافأه التي حددها الرئيس
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27 - رحم الله فقيدالامه2017-09-14 23:13:15
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26 - ابو عادل2017-09-14 23:11:08
يارب ***الهلال
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25 - البيضفاعي2017-09-14 22:58:05
ياليت اني مثله اتصدق
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24 - مواطن غيور2017-09-14 22:50:56
وانا اجيب الكوره اذاطلعت وعطوني ١٠٠٠ريال بس
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23 - فهد العتيبي2017-09-14 22:50:47
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22 - بنت الوطن2017-09-14 22:33:45
**ولَك الأجر بارك الله فيك
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21 - محمد بن سعد2017-09-14 22:29:33
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20 - المرتعد2017-09-14 22:28:34
أسأل الله ***تفرح بفوزهم
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19 - ابن الوطن2017-09-14 22:27:34
ابطال الحد الجنوبي
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18 - مايصح إلا الصحيح2017-09-14 22:25:38
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17 - رياضي حروشاهد علي فساد نادي الفقر2017-09-14 22:23:55
.السيارات والمكافأت يعطونه اعضاء شرف الهلال لفريقك والدليل الوليد
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16 - البيضفاعي2017-09-14 22:22:55
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15 - رهين الحياة2017-09-14 22:20:06
اذا لم تكن لدى الشقرديه نزعة الروح وحب الوطن ورفع راية التوحيد وخصوصآان اللقاء يجمعنا بأعداء الدين فلاخير فيهم سوا بمكافئه اوبدون وان شاءالله يبيضون وجيهناومايقصرون عيال سلمان الحزم حماك الله ياوطني
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14 - عبالله الراقي2017-09-14 22:20:04
عساك علي القوه يامعالي الشيخ تركي
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13 - violety2017-09-14 22:18:43
ماهي ***,, لدعم ناديك
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12 - قلم الحقيقة2017-09-14 22:15:43
كفانا تبذير ****
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11 - ابوصالح سكري2017-09-14 22:13:54
يا معالي الشيخ تركي ال الشيخ نادي النصر العالمي الوحيدفي الخليج في خطر لة كم سنة سنة بلا بطولة يجب الدعم من الدولة لنادي النصر العالمي معقولة نادي نجران والباطن يفوزون علاالعالمي 4 و 4 العالمي في خطر
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10 - ناصر2017-09-14 22:12:23
ومع أني ما أحب الوعود قبل المباريات لاكن إن شاء الله يتوفقون ويتأهلون للنهائي ويحققون البطولة إن شاء الله .بعدها يستحقون المكافأه
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9 - ابوفهد2017-09-14 22:11:24
مابعد الأسود الا ***
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8 - قلم الحقيقه2017-09-14 22:11:11
عطو الفقراء وتركوكم من كوره بلاستيك مايلحقه الي واحد
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7 -2017-09-14 22:10:49
اقسم برب الكعبة ماشجع لامنتخب ولاغيره طوال مانت بالرياضة. الله يرحم فيصل بن فهد
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6 - ابو مــــــــــــــــاجد2017-09-14 22:10:08
اختيــــــــارك للمنصب فية الكثير من الذكاء .. الاهم الله يوفقك أبتعد عن أختيار مدرب الهلال للمنتخب .. السوق مليان ممكن تجيب من أي مكان في العالم .. إلا اذا هي التعليمات !!!
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5 - الفارس2017-09-14 22:09:39
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4 - ناصر2017-09-14 22:09:26
يجب دعم ممثلنا في بطولة آسيا بعد خروج الأهلي ويستاهلون أكثر إذا عدو الفريق الأيراني وتأهلو للمباراة النهائية ويحققون البطولة بأذن الله
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3 -2017-09-14 22:09:07
يافرحتنا فيك ..... ويافرحتنا بهالبشاير ..... الله يزينها وبس
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2 - ...........2017-09-14 22:07:34
يستاهل فريق الزعيق
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1 - انس2017-09-14 22:05:24
يستاهل اي نادي يمثل الوطن
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بواسطة : ابويوسف
دورين او دووين 😂...
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