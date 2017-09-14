تركي آل الشيخ.. يعد لاعبي الهلال بـ”مكافأة مالية ضخمة” حال الوصول لنهائي أبطال آسيا.. هذه قيمتها !

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صحيفة المرصد: وعد رئيس الهيئة العام للرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ فريق الهلال بتقديم دعم مالي ضخم في حال تجاوزه برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا ووصوله إلى النهائي.

وقال آل الشيخ خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد أنه سيتم تقديم مكافأة مالية بواقع مئة ألف ريال لكل لاعب في حال تجاوز الدور نصف النهائي والوصول للمباراة النهائية.

يشار إلى أن هيئة الرياضة قدمت مكافأة للاعبي الهلال، بواقع 30 آلف ريال لكل لاعب، بعد تخطي ربع النهائي والفوز على نادي العين.

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