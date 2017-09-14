منظمة حقوقية تضع قطر تحت المجهر وتستعرض أبرز انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان – صور

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صحيفة المرصد : قام الوفد المشترك بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب بعقد عدد من اللقاءات الجانبية علي هامش اجتماع الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف.

حيث استعرض الوفد المشترك المشكل من عبدالرحمن نوفل رييس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وايمان الصباغ وال إسكندر لوميقا من مجلس إدارة الحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للارهاب مع عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية، أبرز أنواع الانتهاكات التى يمارسها النظام فى الدوحة، على الرغم من الأكاذيب التى رددها وزير الخارجية القطرى بشأن الوضع الحقوقى فى قطر، وأشار الوفد المشترك إلى أن قطر تنفق ملايين الدولارات على المنظمات الحقوقية لتجميل وجهها.

كما استعرض الوفد قضية الاعتقالات في قطر خاصة للحجاج العايدين من السعودية وسحب الجناسي من عوايل قطرية ومعاملة النظام في قطر للعمال الأجانب معاملة وانتهاكات غير آدمية، وهناك عدم مساواة فى الرواتب، وأن هناك العديد من الأدلة والقرائن التى تؤكد دعم قطر وتمويلها للجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين و تنظيم داعش الإرهابى وغيرهم.

وطالب الوفد المشترك من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية بأنه يجب علي المجتمع الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الحقايق لوقف الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى.

وفنذ الوفد المشترك الأكاذيب التى ساقها وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثانى عبر كلمته التى ألقاها اليوم أمام افتتاح أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف.

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