رسميا.. باوزا مدربا للمنتخب السعودي في مونديال روسيا ‎ 2018 – صور

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صحيفة المرصد : أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا لقيادة “الأخضر” في الفترة المقبلة، ولا سيما كأس العالم 2018 في روسيا.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعلن من خلاله التعاقد مع باوزا بعد موافقة الاتحاد الإماراتي الذي كان يرتبط معه المدرب الأرجنتيني.

وقال بيان الاتحاد السعودي إن باوزا سيتولى تدريب الأخضر في كأس العالم 2018، خلفًا للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي انتهى تعاقده مع السعودية بنهاية التصفيات الآسيوية.

وقدّم رئيس الاتحاد السعودي، عادل عزّت، الشكر والتقدير للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على التعاون المستمر، والذي أثمر موافقة الأخير على تفاوض مباوزا مع الاتحاد السعودي.

📌| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يتفق مع الأرجنتيني باوزا لتدريب الأخضر في مونديال روسيا2018م pic.twitter.com/SUxxNnhX7F — الاتحاد السعودي (@saudiFF) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وذلك بعد تنازل الاتحاد الإماراتي عن عقده مع المدرب الذي أُبرم في مايو الماضي. — uaefa (@uaefa_ae) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

ترسيخًا لمبدأ الوحدة الخليجية وتعزيز التعاون بين الاتحادين، وافق الإتحاد الإماراتي على طلب الاتحاد السعودي بالتعاقد مع المدرب إدغاردو باوزا pic.twitter.com/ms6PeGaZ1z — uaefa (@uaefa_ae) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

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