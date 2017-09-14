رسميا.. باوزا مدربا للمنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018 – صور
صحيفة المرصد : أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا لقيادة “الأخضر” في الفترة المقبلة، ولا سيما كأس العالم 2018 في روسيا.
ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعلن من خلاله التعاقد مع باوزا بعد موافقة الاتحاد الإماراتي الذي كان يرتبط معه المدرب الأرجنتيني.
وقال بيان الاتحاد السعودي إن باوزا سيتولى تدريب الأخضر في كأس العالم 2018، خلفًا للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي انتهى تعاقده مع السعودية بنهاية التصفيات الآسيوية.
وقدّم رئيس الاتحاد السعودي، عادل عزّت، الشكر والتقدير للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على التعاون المستمر، والذي أثمر موافقة الأخير على تفاوض مباوزا مع الاتحاد السعودي.
📌| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يتفق مع الأرجنتيني باوزا لتدريب الأخضر في مونديال روسيا2018م pic.twitter.com/SUxxNnhX7F
— الاتحاد السعودي (@saudiFF) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
وذلك بعد تنازل الاتحاد الإماراتي عن عقده مع المدرب الذي أُبرم في مايو الماضي.
— uaefa (@uaefa_ae) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
ترسيخًا لمبدأ الوحدة الخليجية وتعزيز التعاون بين الاتحادين، وافق الإتحاد الإماراتي على طلب الاتحاد السعودي بالتعاقد مع المدرب إدغاردو باوزا pic.twitter.com/ms6PeGaZ1z
— uaefa (@uaefa_ae) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
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التعليقات
أبشركم الواسطة بتتدخل ويلعب الشلهوب والقحطاني وحسين والجاسر والسهلاوي وبقية المخضرمين لتكون حفلة تكريم وسيرك أهداف وتحطيم للارقام القياسية .
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مقلب الله يستر منه
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ليه تتعاقدون مع مدرب المفروض تتعاقدون مع مشخال علشان يشخل الاهداف اللي فيكم
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ابارك للمنتخب بهذا المدرب مع تمنياتي له بالتوفيق مع الاخضر و ابارك لعشاق الازرق لعدم اختيار مدربهم للمنتخب و الاحتفاظ به في البطوله الاسيويه
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هذا يعني عوده الافضل للمنتخب مثل العويس والهزاع والعبيد والزين المنتخب للافضل وليس للواسطه ....
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اخيتار موفق ويجب ان يتابع الدوري واتمنى ان لايكون تحت سطرة الميول
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لانريد رجال أعمال تلعب فقط للمشاركة نريد لاعبين تأكل الأخضر مثل هزاع الهزاع نريد شباب نريد لاعبين تكون بدايتهم الدولية هي كأس العالم ومعه يبدأ مشوارهم الكروي وليس العكس وبحول الله سوف نشاهد مايسرنا
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قرار سليم المدرب دياز ضربه معلم خاصه ان طريقته تعتمد على التقفيل ومارفيك بقلعته اللي مايتنازل يشوف الدوري ويكتشف لاعبين جدد الله يستر عليه وماقصر
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يعنى انتهى موضوع المنتخب يصير معسكر واعداد لاى نادي وانتهى موضوع ١١ لاعب من نادي واحد ‼️ المنتخب الان للجميع لكل لاعب مجتهد فى الملعب المنتخب للافضل وللجاهز وليس اعداد او معسكر لاى نادي 👍🏼
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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هذا المدرب فاشل والسهلاوي معاه ينضم الله يخلف على الكرة السعوديه قرار فاشل كنا نعاني من لاعبين المتردية والنطيحه جابوا مدرب مثلهم
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اسمه مهو كويس باوزا يعني يبوز للمنتخب والا ايه
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مو مهم المدرب أهم شي اللاعبين وعدم تدخل أي احد في التشكيله .
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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هذا المدرب كني شايفه بدورينا قبل كذا لكن مع اي نادي خانتني الذاكرة 😎
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اتوقع إن شاء الله أن يكون اختيار موفق ويعيد إنجاز منتخب 94 مع سولاري بشرط أن يكون اختيار الاعبين الأفضل بعيد عن أي مجاملات للأندية أو الاعبين فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار
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سلمولي على المدرب الهولندي الذي أهل المنتخب قبل ايّام وبس غير كذا مافيه فائدة
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من بينها النصر السعودي
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مدرب الهلال دياز أفضل من مدرب الإمارات.
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