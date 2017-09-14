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الرئيسية / دول الأربع ترد على مندوب قطر بعد وصفه “المقاطعة” بـ “الحصار”

دول الأربع ترد على مندوب قطر بعد وصفه “المقاطعة” بـ “الحصار”

دول الأربع ترد على مندوب قطر بعد وصفه “المقاطعة” بـ “الحصار”
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واس 31 2٬065 2 ساعتين

صحيفة المرصد – واس : أكدت المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال ” حصارا ” وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية ما دفع الدول الأربع لاتخاذ قرارها بمقاطعتها.

جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة عبيد سالم الزعابي في جنيف باسم الدول الأربع وذلك ردا على كلمة مندوب قطر أثناء حلقة النقاش حول التدابير الأحادية القسرية وحقوق الإنسان التي عقدت اليوم خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال الزعابي : ” نرحب بعقد حلقة النقاش ونعيد التأكيد على إدانتنا لفرض إجراءات قسرية لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها لحقوق الإنسان ” .

وأضاف : ” وفي هذا الإطار وردا على ما ذكره مندوب قطر وما أشار إليه “جون زجلير” عضو اللجنة الاستشارية فإننا نعيد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال ” حصارا ” و إنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه التصرفات القطرية غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية وهو ما دفع دولنا لاتخاذ قرارها بالمقاطعة “.

ولفت الزعابي إلى أنه إذا كان الشعب القطري قد تضرر مما أسماه ممثل قطر ” حصار دول المقاطعة ” فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده التي تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها جراء قطع العلاقات الدبلوماسية معها وبأن الحياة تجري وبشكل طبيعي”.

وقال :” في رأينا تكشف هذه التناقضات التي تنتهجها وباستمرار السياسة القطرية عن ازدواجية الخطاب حيث أن هناك خطابا موجها للاستهلاك الداخلي وخطابا ثانيا لمغالطة الرأي العام الدولي وتعويم الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة كما يعلم الجميع في دعم قطر للإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية ” .

و أعرب الزعابي عن أسفه لأن يعيد الوفد القطري طرح هذا الأمر للمرة الثانية خلال هذا اليوم وهو إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود نية صادقة من قطر لمراجعة سياساتها ومواقفها الداعمة للإرهاب والتطرف”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - خنبوقة
2017-09-15 01:58:45
ماذا تقول عن ابوبكر الصديق والفاروق عمرو بن الخطاب هادم عرش المجوس وعثمان بن عفان رضي الله عنهم
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30 - قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!
2017-09-15 01:58:13
يتبادر لذهني أنك من الخونة على أراضيها !! فيؤلمك ما يؤلم خونة الأوطان
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29 - قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!
2017-09-15 01:56:42
لم تستوعب بعد أن الرافضة الصفوية كالأخوان الخونة وخوارجهم فرقتي ضلال
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28 - قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!
2017-09-15 01:54:39
اللهم اهلك الروافض واذنابهم وألحق بهم الاخوان وسرورهم وقطبهم ةكل خائن وطن
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27 - خنبوقة
2017-09-15 01:54:06
خنبوقة وماعرفتن من الجيفة نمر النمر الخيانة
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26 - Saad
2017-09-15 01:53:40
علموهم الحصار فعليا لكي يتمنوا المقاطعة ولا تستقبلوا اي وسيط في موظوع قطر ،الأمن خط احمر وقطر تجاوزت كل الخطوط
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25 - خنبوقة
2017-09-15 01:52:28
خنبوقة قبل قطر عرفنا الخيانة من روافض العوامية اذناب المجوس
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24 - قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!
2017-09-15 01:52:22
فهل خنت دينك ووطنك هذا اليوم ؟!
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23 - خنبوقة انطم
2017-09-15 01:51:01
اللهم اهلك الروافض واذنابهم الذين لازالو صاحين
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22 - الفارس
2017-09-15 01:49:41
19 خنبوقة. مغير المعرف ههههههههههه سود الله وجهك
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21 - قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!
2017-09-15 01:49:04
وليس من الفروسية الخيانة فليس لفارس أن يخون !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!
2017-09-15 01:48:03
14 - الفارس // كنت اسمع بالخيانة والخونة أزمة قطر الخيانة عرفتني معنى أن يخون الانسان وطنه !!
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19 - قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!
2017-09-15 01:45:59
14 - الفارس // آلمك المصري ولم تؤلمك خيانة الخونة وأذنبهم اخونجية قطر
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18 - الفارس
2017-09-15 01:43:38
تعليق مخالف
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17 - اهلاااا
2017-09-15 01:43:27
رد مقتع ورائع
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16 - الفارس
2017-09-15 01:42:44
بعد قطع العلاقات وبعد كل هالمشاكل هل تقوم ***
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15 - الفارس
2017-09-15 01:41:20
تعليق مخالف
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14 - الفارس
2017-09-15 01:39:30
المصارية ***
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13 - الفارس
2017-09-15 01:38:22
تعليق مخالف
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12 - انـــــــــــا
2017-09-15 01:37:36
قطر احنا انتهينا - باي باي- نشوفك على خير
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11 - ابوفهد
2017-09-15 01:37:15
المصارية لايريدونها تنتهي بما انهم جالسين ***
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10 - الفارس
2017-09-15 01:34:52
معهم مصري والله الي ضعنا
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9 - قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!
2017-09-15 00:42:43
كيف لك أن تفهم الخائن بخيانته !!
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8 - قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!
2017-09-15 00:41:41
قطيع أذناب خونة قناة الجزيرة يرونه حصاراًً !!
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7 - قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!
2017-09-15 00:40:42
ما فرقوا بين الخيانة والآمانة تبيهم يفرقون بين المقاطعة والحصار
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6 - قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!
2017-09-15 00:39:45
وقطيع الخونة الاخونجية من الاذناب يقولون حصار
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5 - علي ابو لمبه
2017-09-15 00:26:08
مندوب قطر يا اما ثور او يستثور افهمك يا ثور الحصار هو اني احاصرك بري وبحري وجوي والمقاطعة اني لااتعامل معك في شي فاهم والالا اختر اللي ينا سبك والله اتي عارف اني انفخ في قربه مفقوعه
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4 - 👀الحزم
2017-09-15 00:23:03
لا من تعريف المصطلحات والإتفاق على الحاله وصفتها، يجب أن يصوت جميع الأعضاء على حالة قطر وهل هو حصار أو مقاطعه من بعض الدول وبعده يلزم كل عضوا بأن يستخدم المصطلح المتفق عليه ولا يسمح بالإستخفاف بعقول
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3 - ****
2017-09-15 00:22:40
ارجفو قطر وارتاحو وريحونا آخر الطب الكي
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2 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-15 00:21:42
ايه سموه حصار ومعنى الحصار هو حصرنا ارهابكم وتحركات اذنابكم اخونج وسرورية واذناب إيران💃
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1 - الفارس
2017-09-15 00:15:11
﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ‏
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آخر تعليق
بواسطة : خنبوقة

ماذا تقول عن ابوبكر الصديق والفاروق عمرو بن الخطاب هادم عرش المجوس وعثمان بن عفا...
بواسطة : كوكب الهند

اعوذ بالله...
بواسطة :

إنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه...
بواسطة : قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!

يتبادر لذهني أنك من الخونة على أراضيها !! فيؤلمك ما يؤلم خونة الأوطان...
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