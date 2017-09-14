دول الأربع ترد على مندوب قطر بعد وصفه “المقاطعة” بـ “الحصار”
صحيفة المرصد – واس : أكدت المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال ” حصارا ” وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية ما دفع الدول الأربع لاتخاذ قرارها بمقاطعتها.
جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة عبيد سالم الزعابي في جنيف باسم الدول الأربع وذلك ردا على كلمة مندوب قطر أثناء حلقة النقاش حول التدابير الأحادية القسرية وحقوق الإنسان التي عقدت اليوم خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال الزعابي : ” نرحب بعقد حلقة النقاش ونعيد التأكيد على إدانتنا لفرض إجراءات قسرية لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها لحقوق الإنسان ” .
وأضاف : ” وفي هذا الإطار وردا على ما ذكره مندوب قطر وما أشار إليه “جون زجلير” عضو اللجنة الاستشارية فإننا نعيد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال ” حصارا ” و إنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه التصرفات القطرية غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية وهو ما دفع دولنا لاتخاذ قرارها بالمقاطعة “.
ولفت الزعابي إلى أنه إذا كان الشعب القطري قد تضرر مما أسماه ممثل قطر ” حصار دول المقاطعة ” فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده التي تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها جراء قطع العلاقات الدبلوماسية معها وبأن الحياة تجري وبشكل طبيعي”.
وقال :” في رأينا تكشف هذه التناقضات التي تنتهجها وباستمرار السياسة القطرية عن ازدواجية الخطاب حيث أن هناك خطابا موجها للاستهلاك الداخلي وخطابا ثانيا لمغالطة الرأي العام الدولي وتعويم الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة كما يعلم الجميع في دعم قطر للإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية ” .
و أعرب الزعابي عن أسفه لأن يعيد الوفد القطري طرح هذا الأمر للمرة الثانية خلال هذا اليوم وهو إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود نية صادقة من قطر لمراجعة سياساتها ومواقفها الداعمة للإرهاب والتطرف”.
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التعليقات
ماذا تقول عن ابوبكر الصديق والفاروق عمرو بن الخطاب هادم عرش المجوس وعثمان بن عفان رضي الله عنهم
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يتبادر لذهني أنك من الخونة على أراضيها !! فيؤلمك ما يؤلم خونة الأوطان
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لم تستوعب بعد أن الرافضة الصفوية كالأخوان الخونة وخوارجهم فرقتي ضلال
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اللهم اهلك الروافض واذنابهم وألحق بهم الاخوان وسرورهم وقطبهم ةكل خائن وطن
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خنبوقة وماعرفتن من الجيفة نمر النمر الخيانة
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علموهم الحصار فعليا لكي يتمنوا المقاطعة ولا تستقبلوا اي وسيط في موظوع قطر ،الأمن خط احمر وقطر تجاوزت كل الخطوط
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خنبوقة قبل قطر عرفنا الخيانة من روافض العوامية اذناب المجوس
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فهل خنت دينك ووطنك هذا اليوم ؟!
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اللهم اهلك الروافض واذنابهم الذين لازالو صاحين
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19 خنبوقة. مغير المعرف ههههههههههه سود الله وجهك
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وليس من الفروسية الخيانة فليس لفارس أن يخون !!
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14 - الفارس // كنت اسمع بالخيانة والخونة أزمة قطر الخيانة عرفتني معنى أن يخون الانسان وطنه !!
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14 - الفارس // آلمك المصري ولم تؤلمك خيانة الخونة وأذنبهم اخونجية قطر
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رد مقتع ورائع
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بعد قطع العلاقات وبعد كل هالمشاكل هل تقوم ***
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المصارية ***
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قطر احنا انتهينا - باي باي- نشوفك على خير
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المصارية لايريدونها تنتهي بما انهم جالسين ***
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معهم مصري والله الي ضعنا
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كيف لك أن تفهم الخائن بخيانته !!
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قطيع أذناب خونة قناة الجزيرة يرونه حصاراًً !!
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ما فرقوا بين الخيانة والآمانة تبيهم يفرقون بين المقاطعة والحصار
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وقطيع الخونة الاخونجية من الاذناب يقولون حصار
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مندوب قطر يا اما ثور او يستثور افهمك يا ثور الحصار هو اني احاصرك بري وبحري وجوي والمقاطعة اني لااتعامل معك في شي فاهم والالا اختر اللي ينا سبك والله اتي عارف اني انفخ في قربه مفقوعه
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لا من تعريف المصطلحات والإتفاق على الحاله وصفتها، يجب أن يصوت جميع الأعضاء على حالة قطر وهل هو حصار أو مقاطعه من بعض الدول وبعده يلزم كل عضوا بأن يستخدم المصطلح المتفق عليه ولا يسمح بالإستخفاف بعقول
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ارجفو قطر وارتاحو وريحونا آخر الطب الكي
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ايه سموه حصار ومعنى الحصار هو حصرنا ارهابكم وتحركات اذنابكم اخونج وسرورية واذناب إيران💃
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﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
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