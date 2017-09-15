رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية
حجم الخط A A A
المرصد 15 1٬960 2 ساعتين

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” مقطع فيديو جمع الشاعر ياسر التويجري والفنان فايز المالكي ألقى خلاله الأول قصيدة عتاب للأخير.
وأكد الشاعر التويجري خلال المقطع أنه تجمعه صداقة قديمة بالفنان فايز المالكي وعايشا مع بعضهما مغامرات الشباب سويا، ثم ابتعد عنه المالكي فتره ومضى قائلاً ” أحيانا أجد له العذر وأحياناً ما أجد عذر ” ولذلك وجهت له القصيدة.
وألقى خلال مقطع الفيديو القصيدة الشعرية والتى استذكر خلالها أيام شبابهما ورحلاتهما على امتداد طريق سدير”.مشيراً إلى بعض الذكريات بينهما قائلاً ” مو زين ما تسأل وأنا صديقك ما تذكر يومي صديقك على ربع حاشي ودرهم ” .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-15 01:54:51
اللي زوجها ثور إذا ما تعطيه قدره اللي يستاهله .. تنقلع عن حياته ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - خلف
2017-09-15 01:53:29
تخلوا اصحابه عنه لسوء طباعه فرجع يدور على الاصحاب القدماء .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - عيد
2017-09-15 01:51:21
نصيحة يافايز ابعد عن هذا الزلمه مايسوى ملء اذنه جريش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-15 01:51:18
الثـــــور : دُواء 💃
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-15 01:49:37
الرجل الثور : أكثر مرونة في التعاطي مع الآخرين من البنت الثورة ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-15 01:48:04
مادام لازلت تعاتب .. فأنت بخير يا بو محمّد 💞
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - مقيم بالسعودية
2017-09-15 01:28:48
اهم حاجة ربع حاشي ودي حاجة ماتنسيش هههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - بريداوي
2017-09-15 01:19:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-09-15 01:09:55
إذا عاتبك شخص بقسوة ، فلا تقاطعه ، ولا تنزعج من معاتبته ، فوراء قسوته حبٌ واهتمام♡
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - مازن
2017-09-15 01:09:03
تنشد عن الحال .. تنشد عن الحال حالي كيف ما شفته وانا احسب انك .. وانا احسب انك قبل ذا الوقت تدري به تنشد عن الحال .. هذا هو الحال .. تنشد عن الحال .. في خاطري لك كلام مير ماقلته اجنبك ما .. اجنبك ما
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 -
2017-09-15 01:06:13
لا احد يلوم المالكي اذا ابتعد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 -
2017-09-15 01:04:34
قًدِ يَجْـُهـلُ الُبّْعضُ انَ الُْعتْابّ يَْعتْبّرَ حُب ❤️ّ احُيَانَا...❗️
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 - فتفت
2017-09-15 00:59:56
الله يجمعكم على خير وينفع بكم ؟، الصداقة والصحبة الصادقة وفِي الله شي جميل جدا ونادر في هذا الزمن
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2 - المدرادي
2017-09-15 00:39:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - منصف
2017-09-15 00:27:01
وانت وش حضرتك ما تسأل عنه؟
لا يعجبني(5) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : خنبوقة

ماذا تقول عن ابوبكر الصديق والفاروق عمرو بن الخطاب هادم عرش المجوس وعثمان بن عفا...
بواسطة : كوكب الهند

اعوذ بالله...
بواسطة :

إنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه...
بواسطة : قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!

يتبادر لذهني أنك من الخونة على أراضيها !! فيؤلمك ما يؤلم خونة الأوطان...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الاصلاح والتحديث منهجاً ثابتاً في حياتنا !
92 1
mm

مشعل السديري

وما أدراك ما الوظيفة!
223 0
mm

محمد الساعد

عبدالله الفيصل: ست الكل أم كلثوم !
198 0
mm

قينان الغامدي

المستقلون الجدد وخدمة تنظيم الحمدين: قبل فوات الأوان
238 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اخيراً سقطت…أقنعـة الحيادية المزيفـة !
292 2
mm

عبد العزيز الخريجي

الخروف العربي.. وموجة الاستعمار الثانية!
277 1
mm

د. نمر السحيمي

الأخوان المسلمون خوارج العصر
330 5
mm

سمر المقرن

المرأة ليست كارثة!
225 13
mm

هيلة المشوح

«الحمدين».. ومفترق الطرق!
149 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سوء فهم “دواود الشريان ” لوظيفة النقد
473 11
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬252 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
506 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
198 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
557 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
309 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
326 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
1٬060 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
696 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
316 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
390 11
الاخبار الدولية
دول الأربع ترد على مندوب قطر بعد وصفه “المقاطعة” بـ “الحصار”

دول الأربع ترد على مندوب قطر بعد وصفه “المقاطعة” بـ “الحصار”

 واس 31 2٬066 2 ساعتين
منظمة حقوقية تضع قطر تحت المجهر وتستعرض أبرز انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان – صور

منظمة حقوقية تضع قطر تحت المجهر وتستعرض أبرز انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان – صور

 المرصد 8 1٬184 3 ساعات
ملتزمون بضبط النفس .. شاهد: أول تعليق غاضب للشيخ “بن شريم” بعد سحب قطر جنسيته-فيديو

ملتزمون بضبط النفس .. شاهد: أول تعليق غاضب للشيخ “بن شريم” بعد سحب قطر جنسيته-فيديو

 المرصد 72 14٬078 يوم واحد
المعارضة القطرية.. تكشف سبب تملق الدوحة لـ “إيران”.. وهذا هو موقف الشعب القطري

المعارضة القطرية.. تكشف سبب تملق الدوحة لـ “إيران”.. وهذا هو موقف الشعب القطري

 المرصد 28 6٬624 يوم واحد
المرصد الرياضي
رسميا.. باوزا مدربا للمنتخب السعودي في مونديال روسيا ‎ 2018 – صور

رسميا.. باوزا مدربا للمنتخب السعودي في مونديال روسيا ‎ 2018 – صور

 المرصد 39 2٬999 3 ساعات
تركي آل الشيخ.. يعد لاعبي الهلال بـ”مكافأة مالية ضخمة” حال الوصول لنهائي أبطال آسيا.. هذه قيمتها !

تركي آل الشيخ.. يعد لاعبي الهلال بـ”مكافأة مالية ضخمة” حال الوصول لنهائي أبطال آسيا.. هذه قيمتها !

 المرصد 47 3٬426 4 ساعات
ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

 المرصد 202 8٬958 يومين
بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

 د ب أ 2 3٬004 يومين
اخبار فنية
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 33 8٬906 9 ساعات
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 178 14٬428 يومين
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬714 4 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬729 5 أيام
اخبار منوعة
ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

 المرصد 15 1٬960 2 ساعتين
شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز روسية تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز روسية تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

 المرصد 103 16٬813 يوم واحد
بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

 المرصد 37 16٬109 يوم واحد
بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

 المرصد 43 11٬234 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد..حيلة ” لصوص” أثناء نشلهم مسن من أمام مسجد بالرياض..أحدهم بادر بتقبيل رأسه!

شاهد..حيلة ” لصوص” أثناء نشلهم مسن من أمام مسجد بالرياض..أحدهم بادر بتقبيل رأسه!

 المرصد 59 4٬647 9 ساعات
شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

 المرصد 36 7٬566 يوم واحد
مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر مؤسس موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر مؤسس موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!

 المرصد 11 6٬927 يوم واحد
شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاته

 المرصد 23 4٬021 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬404 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬563 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬814 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬766 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 22٬344 يومين
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬559 6 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬113 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬405 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 8٬845 24 ساعة
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 23 2٬917 يومين
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬810 3 أيام
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 87 7٬769 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬482 7 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬558 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬506 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬724 أسبوعين
الاخيرة
بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

 المرصد 42 13٬144 يوم واحد
تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

 سكاي نيوز 18 5٬331 يوم واحد
بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

 المرصد 25 9٬603 يومين
بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

 المرصد 21 8٬467 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 405 3٬793 16 ساعة