الرئيسية / ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية
ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” مقطع فيديو جمع الشاعر ياسر التويجري والفنان فايز المالكي ألقى خلاله الأول قصيدة عتاب للأخير.
وأكد الشاعر التويجري خلال المقطع أنه تجمعه صداقة قديمة بالفنان فايز المالكي وعايشا مع بعضهما مغامرات الشباب سويا، ثم ابتعد عنه المالكي فتره ومضى قائلاً ” أحيانا أجد له العذر وأحياناً ما أجد عذر ” ولذلك وجهت له القصيدة.
وألقى خلال مقطع الفيديو القصيدة الشعرية والتى استذكر خلالها أيام شبابهما ورحلاتهما على امتداد طريق سدير”.مشيراً إلى بعض الذكريات بينهما قائلاً ” مو زين ما تسأل وأنا صديقك ما تذكر يومي صديقك على ربع حاشي ودرهم ” .
عتاب اخو ومحب ويازين عتابك
يا @yasseraltwaijri pic.twitter.com/7pqT47DP69
— فايز المالكي (@fayez_malki) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
15 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-15 01:54:51
اللي زوجها ثور إذا ما تعطيه قدره اللي يستاهله .. تنقلع عن حياته ..
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14 - خلف2017-09-15 01:53:29
تخلوا اصحابه عنه لسوء طباعه فرجع يدور على الاصحاب القدماء .
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13 - عيد2017-09-15 01:51:21
نصيحة يافايز ابعد عن هذا الزلمه مايسوى ملء اذنه جريش
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12 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-15 01:51:18
الثـــــور : دُواء 💃
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11 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-15 01:49:37
الرجل الثور : أكثر مرونة في التعاطي مع الآخرين من البنت الثورة ..
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10 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-15 01:48:04
مادام لازلت تعاتب .. فأنت بخير يا بو محمّد 💞
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9 - مقيم بالسعودية2017-09-15 01:28:48
اهم حاجة ربع حاشي ودي حاجة ماتنسيش هههههههههههه
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8 - بريداوي2017-09-15 01:19:24
تعليق مخالف
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7 -2017-09-15 01:09:55
إذا عاتبك شخص بقسوة ، فلا تقاطعه ، ولا تنزعج من معاتبته ، فوراء قسوته حبٌ واهتمام♡
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6 - مازن2017-09-15 01:09:03
تنشد عن الحال .. تنشد عن الحال حالي كيف ما شفته وانا احسب انك .. وانا احسب انك قبل ذا الوقت تدري به تنشد عن الحال .. هذا هو الحال .. تنشد عن الحال .. في خاطري لك كلام مير ماقلته اجنبك ما .. اجنبك ما
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5 -2017-09-15 01:06:13
لا احد يلوم المالكي اذا ابتعد
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4 -2017-09-15 01:04:34
قًدِ يَجْـُهـلُ الُبّْعضُ انَ الُْعتْابّ يَْعتْبّرَ حُب ❤️ّ احُيَانَا...❗️
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3 - فتفت2017-09-15 00:59:56
الله يجمعكم على خير وينفع بكم ؟، الصداقة والصحبة الصادقة وفِي الله شي جميل جدا ونادر في هذا الزمن
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2 - المدرادي2017-09-15 00:39:17
تعليق مخالف
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1 - منصف2017-09-15 00:27:01
وانت وش حضرتك ما تسأل عنه؟
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آخر تعليق
بواسطة : كوكب الهند
اعوذ بالله...
بواسطة : قطر ضاقت ذراعاً ؟ بالخونة على أراضيها !!
يتبادر لذهني أنك من الخونة على أراضيها !! فيؤلمك ما يؤلم خونة الأوطان...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
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