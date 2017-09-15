ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” مقطع فيديو جمع الشاعر ياسر التويجري والفنان فايز المالكي ألقى خلاله الأول قصيدة عتاب للأخير.

وأكد الشاعر التويجري خلال المقطع أنه تجمعه صداقة قديمة بالفنان فايز المالكي وعايشا مع بعضهما مغامرات الشباب سويا، ثم ابتعد عنه المالكي فتره ومضى قائلاً ” أحيانا أجد له العذر وأحياناً ما أجد عذر ” ولذلك وجهت له القصيدة.

وألقى خلال مقطع الفيديو القصيدة الشعرية والتى استذكر خلالها أيام شبابهما ورحلاتهما على امتداد طريق سدير”.مشيراً إلى بعض الذكريات بينهما قائلاً ” مو زين ما تسأل وأنا صديقك ما تذكر يومي صديقك على ربع حاشي ودرهم ” .