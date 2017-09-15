شاهد.. “الراجحي والهويمل” يردان على حراك 15 سبتمبر بقصيدة شعرية

حجم الخط A A A المرصد 19 1٬633 2 ساعتين

صحيفة المرصد: وثق سائق الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي،مقطع فيديو جمعه والشاعر “سليم الهويمل” للرد على دعوات البعض التى سميت بحراك 15 سبتمبر .

وخلال مقطع الفيديو قال الشاعر “سليم الهويمل ” قرأت في تويتر دعوات عما يسمى “حراك 15 سبتمبر” ووجدتها دعوات للتخريب “وتابع ” الصحيح أن اتحمست لكتابة قصيدة” ورد الراجحي قائلاً” مو أنت وحدك اللى اتحمست كل المواطنين متحمسين” مؤكداً أنه يتفق معه في أن تلك الدعوات الهدف منها الخراب .

وألقى الهويمل القصيدة وردد معه الراجحي بعض الكلمات ومنها “قالوا حراك يبغون يخربون الديرة .. أقول نسمع كلام يريدون .. تخريب الأوطان ومغردون الشر مغردونه .. قالوا حراك وحركوا كام شيطان .. وحددوا تاريخ لأجل أكذوبة .. 15 سبتمبر بان وما بان “.وتابع: “ما يعرفون أن الشعب هم شعب سلمان.. والكل أمن ..ورأس السعودي فوق ما يمكن يهان” .

وفي نهاية الفيديو أثني الراجحي على صديقه الشاعر سليم الهويمل قائلاً له “بيض الله وجهك”.