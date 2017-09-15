شاهد.. “الراجحي والهويمل” يردان على حراك 15 سبتمبر بقصيدة شعرية
صحيفة المرصد: وثق سائق الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي،مقطع فيديو جمعه والشاعر “سليم الهويمل” للرد على دعوات البعض التى سميت بحراك 15 سبتمبر .
وخلال مقطع الفيديو قال الشاعر “سليم الهويمل ” قرأت في تويتر دعوات عما يسمى “حراك 15 سبتمبر” ووجدتها دعوات للتخريب “وتابع ” الصحيح أن اتحمست لكتابة قصيدة” ورد الراجحي قائلاً” مو أنت وحدك اللى اتحمست كل المواطنين متحمسين” مؤكداً أنه يتفق معه في أن تلك الدعوات الهدف منها الخراب .
وألقى الهويمل القصيدة وردد معه الراجحي بعض الكلمات ومنها “قالوا حراك يبغون يخربون الديرة .. أقول نسمع كلام يريدون .. تخريب الأوطان ومغردون الشر مغردونه .. قالوا حراك وحركوا كام شيطان .. وحددوا تاريخ لأجل أكذوبة .. 15 سبتمبر بان وما بان “.وتابع: “ما يعرفون أن الشعب هم شعب سلمان.. والكل أمن ..ورأس السعودي فوق ما يمكن يهان” .
وفي نهاية الفيديو أثني الراجحي على صديقه الشاعر سليم الهويمل قائلاً له “بيض الله وجهك”.
التعليقات
فساق لا يدرون عن اصحاب الحاجة فَلَو يوجد نضام لعوقب فاسق الرواجح بفسقة
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السعودية بدري عليهم اتباع قطر وايران
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كلنا ضد اي ضرر للوطن والمواطن بس لايزعجونا بعض الناس انا ظروفي صعبه وانا ماعندي سكن وانا عاطل وانا احتاج علاج ويطلع فايز وغير فايز يذرف دموعه ويقول ساعدوهم عندهم مشكلة يروحون للجهات المسؤلة عن ظروفهم
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ما يسوي الدمار إلا اللي ما يخاف من الله يبونا نصير مثل العراق وسوريا يعني كان الله في عونهم وربي ينصرهم ويحفظ مملكتنا من كل سوء اعوذ بالله من الفكر الضال
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هولازمن يرد ما فيه. غيرهم. مقبولين من الناس. اما اهل الهيط لا
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نصيحة للجميع..اذا لم تقدر ان تكون لبنة بناء لوطنك وامتك فالتزم الصمت واحذر ان تكون معول هدم. قال عليه السلام ((سيأتي زمان يكون خير مال المسلم غنيمات يأوي بها إلى الجبال فاراً بدينه من الفتن)
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الشعب واعي يا محبين الإجرام =الشعب فاهم لعبكم ياللعوبه/ والله ليبطي حلمكم بين الأوهام = وياللي في الدوحة تجيك العقوبة
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كفيت ووفيت عز الله صدقت وصح لسانك.
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حراك 15 سبتمبر حكي فاضي وهرطقة إعلامية من دعاة الفتنة كسابقة ولن يلتفت له أحد ، وأحسن الله عزاء القصيد بعد هذه القصيدة العصماء .
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كقو
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نعم نحن السعوديين شعب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله الله يحفظ مملكتنا دام عزك ياوطن صح لسانك ياشاعر قلت وفيت
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الله ام امنا في اوطاننا واصلح ولاة امورنا وارزقهم البطانة الصالحه الناصحه ووفق ولي امرنا في ماتحبه وترضاه وولي عهده واكفنا شرالفتن ماضهرمنها ومابطن
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