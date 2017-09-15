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الرئيسية / هكذا تسببت “بطاطا فاسدة” بخسارة شاب سعودي عمله وسكنه وقرض حصل عليه!

هكذا تسببت “بطاطا فاسدة” بخسارة شاب سعودي عمله وسكنه وقرض حصل عليه!

هكذا تسببت “بطاطا فاسدة” بخسارة شاب سعودي عمله وسكنه وقرض حصل عليه!
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المرصد 31 2٬037 1 ساعة

صحيفة المرصد : تناولت إحدى حلقات برنامج “ياهلا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية ، معاناة شاب سعوي تم طرده من عمله بسبب اكتشافه بطاطا فاسدة .

وقال الشاب الذي يدعى خالد ، كيف تم طرده من إحدى شركات الأغذية الكبرى قائلاً :” بسبب اكتشافي وجود نوع من البطاطا الفاسدة التي تستخدم في تصنيع معلبات “الشيبس” خسرت عملي وسكني والقرض الذي حصلت عليه لبدء مشروع خاص بي.

وأوضح أنه قام بإبلاغ المسؤولين في الشركة عن هذه البطاطا الفاسدة، فما كان منهم إلا أن أوقفوني عن العمل وأوقفوا صرف راتبي وطردوني، مشيرا إلى أنه توجه للجهات المسؤولة في مكتب العمل التابع له إلا أن التسويف كان مصير قضيته حتى خسر كل شيء.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - ..{خالد}..
2017-09-15 03:44:58
23 .. نعم عندنا بعض العوانس لكنهن عائشات بين رجالهم وعندكم أنتم عوانس وغيرهن لكنهن عائشات بلا رجال😂
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30 - مقيم بالسعودية
2017-09-15 03:43:17
خالد ازيك شكلك انتا صاحب القضية هههههههه ولا تشابه اسماء؟؟؟
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29 - الشاعر📝
2017-09-15 03:40:37
لا أظن شركة كبرى تهتم بصناعة الأغذية تتعمد الإضرار بمصالحها من أجلك اكتشافك بطاطس فاسدة وتتخذ قرار قطع رزقك لهذا السبب ... هناك خفايا في شكوى المواطن تحجب سطوراً من الحقيقة وننتظر معرفة كل تفاصيلها)
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28 - عبدالله اليامي
2017-09-15 03:39:49
كثر الله من أمثالك يا خالد فأنت مثال للمواطن الشريف ، ثق بأن الله سيعوضك خيرا ً ويجعل في طريقك من يأخذ بيدك من أهل الخير .
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27 - ..{خالد}..
2017-09-15 03:38:40
انتا بالأول أكتب أسمك أو انت ماتعرفه او مالك اسم ويمكن بعد مالك اصل واخاف بعد انك ماتعرف من هو ابيك؟
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26 - مقيم بالسعودية
2017-09-15 03:30:18
وله حسك عينك تغلط على الشعب المصري والشعب السعودي خاصة اصحاب الشرف الرفيع خيرهم على الجميع وخليك محترم بلاش عبط وهبل زايد لاحسن ابهدلك وديني اليوم بذات الأخلاق زي زفت بصراحة ومصدع
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25 - ..{خالد}..
2017-09-15 03:26:38
روح بالأول شوف ماذا يفعلو العملاء المحتلين بأرضكم وجماعتكم وشوف بلاويكم السودا بعدين تعال تكلم عن العنوسه
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24 - ..{خالد}..
2017-09-15 03:24:08
23 ونحن مستعدين نحمي معأاأوركم عآااركم أهلكم نسائكم اذا انتم جبناء خائفين من المحتلين لارضكم وجماعتكم
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23 -
2017-09-15 03:16:51
ت22 طيحني مستعدين نقضي علي العنوسه في يوم واحد اذا منتم قادرين
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22 - ..{خالد}..
2017-09-15 03:11:39
السعودي اصيل غصب عنك يامخلفات الاستعمار يالحجي ياصعبي يادحباشي يااللي بلا كرامه ورجوله وشرف
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21 - مقيم بالسعودية
2017-09-15 03:07:46
اخطا في تصوير الحالة وحاول يبتزهم وانقلب السحر على الساحر اسرار الشغل المفروض ممنوع تتصور كل واحد يكون خايف على التجارة بتعتوه وسرالمهنه ده من وجهة نظري الشخصية احنى مش عارفين فعلاً فيه فساد اولا
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20 - ..{خالد}..
2017-09-15 03:03:44
لو فيك خير مارماك الحوثي برا وهربت من ارضك وسيبت معأااورك عااارك عندهم ***
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19 - ..{خالد}..
2017-09-15 03:01:29
شكلك تلمح لنا بالجياكر المهملات اللي عندكم بس معليش حنا ماناخذ النطيحة المترديهـ الجيكرهـ اللي عندكم 😷
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18 - ..{خالد}..
2017-09-15 02:58:56
العانس المهمله موجوده في بيتكم
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17 - مشكلتنا مع بعض الرؤساء والمدراء
2017-09-15 02:58:42
تقديمهم واﻷخذ برأيهم لحكم مكانهم واللتي لم تأتي لكفائتهم وصدق منهج عملهم دون مكابح جماخ لهم .
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16 -
2017-09-15 02:58:14
ت13لكم الله ياعوانس مامعاكم فايده فيهم لا فعمل ولا بزواج ...طيحني ههههه
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15 -
2017-09-15 02:55:03
ت13السعودي الاصيل والبنت العانس هههههه
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14 - مقيم بالسعودية
2017-09-15 02:53:35
يعم هو الشاب السعودي ناقص نكد تنكدو عليه تقطع رزقه حرام وربنا ابن البلد هتلف ودور مش هتحصل غيرو من عسكري من مدرس مين دكتور من مهندس مين طيار مين ومين كلهم سعوديين ابناء البلد كلمة حق كلهم اهل تضحيات
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13 - ..{خالد}..
2017-09-15 02:46:25
السعودي الاصيل هو رجال محترم شهم أمين شريف غصباً عنك يا ضعيف يامسكين ياحاقد ياتافه . فارق
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12 -
2017-09-15 02:46:13
الشركه لو تبي تفصلك كانت تقدرتقول لك انت غير صالح للعمل ويلغو عقدك بدون حبه بطاطا وحده بس قويه نفسي اصدق مسوي فيها الامين ههههه
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11 - الله يرزق من يشاء
2017-09-15 02:43:58
لو انه أجنبي يتم مكافئته وترقيته!!!!!
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10 - ..{خالد}..
2017-09-15 02:42:25
وش تضحك عليه انت ياللي بلا أسم هل تعرف ان الضحك بلا سبب من قلة الادب
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9 - فنزولي
2017-09-15 02:41:41
خلك مع الجماعه لاتشذ عنهم شف مصلحتك وين وامش معها
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8 - ..{خالد}..
2017-09-15 02:40:23
يجب فضح هذا المنتج لو بالتلميح . وأنصح العوائل عدم شراء هذه المنتجات الصناعيه لوجود مواد ضارة صحياً فيها
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7 -
2017-09-15 02:39:29
ت5 هههههه
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6 -
2017-09-15 02:38:42
ياجماعه الخير ليس كل مايقال نصدقه
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5 - ..{خالد}..
2017-09-15 02:37:17
لماذا السعودي محارب من قبل بعض الشركات ؟ لأنه أمين شريف ولايرضا بالغش.الله يوفقهم ويرزقهم من واسع فضله
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4 - مناحي
2017-09-15 02:36:31
وبعدين الى متى هذه الامور مستمرة وكثير حالات زي هذه او اشكل بس لااحد يدري عنها وين المرجعية اذا مكتب العمل ماانصفه وليه مكتب العمل ماانصفه وهو المرجع الوحيد لموظف القطاع الخاص
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3 - ⛔️
2017-09-15 02:34:06
أرفع تظلم لمحكمة المظالم الاداريه . بالرياض شارع الضباب
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2 -
2017-09-15 02:32:41
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يحارب سعودة الوظائف ويضايقهم اللهم أشغله في نفسه ورد كيده في نحره
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1 - naif
2017-09-15 02:31:54
هدا مكتب العمل مع الشركات حزم ضد اي سعودي شريف يالحبيب
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آخر تعليق
بواسطة :

🌴صلاة الفجر "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"🌴...
بواسطة : ..{خالد}..

23 .. نعم عندنا بعض العوانس لكنهن عائشات بين رجالهم وعندكم أنتم عوانس وغيرهن لكن...
بواسطة : الشايب

تعليق مخالف...
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