هكذا تسببت “بطاطا فاسدة” بخسارة شاب سعودي عمله وسكنه وقرض حصل عليه!
صحيفة المرصد : تناولت إحدى حلقات برنامج “ياهلا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية ، معاناة شاب سعوي تم طرده من عمله بسبب اكتشافه بطاطا فاسدة .
وقال الشاب الذي يدعى خالد ، كيف تم طرده من إحدى شركات الأغذية الكبرى قائلاً :” بسبب اكتشافي وجود نوع من البطاطا الفاسدة التي تستخدم في تصنيع معلبات “الشيبس” خسرت عملي وسكني والقرض الذي حصلت عليه لبدء مشروع خاص بي.
وأوضح أنه قام بإبلاغ المسؤولين في الشركة عن هذه البطاطا الفاسدة، فما كان منهم إلا أن أوقفوني عن العمل وأوقفوا صرف راتبي وطردوني، مشيرا إلى أنه توجه للجهات المسؤولة في مكتب العمل التابع له إلا أن التسويف كان مصير قضيته حتى خسر كل شيء.
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خالد.. كشف فسادًا في منتجات شركته فخسر عمله ولوحق في لقمة عيشه وتجاهلته الجهات المسؤولة#برنامج_ياهلا يتضامن معه ويطرح معاناته للرأي العام pic.twitter.com/8IzlLEcTzm— خليجية (@Khalejiatv) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
23 .. نعم عندنا بعض العوانس لكنهن عائشات بين رجالهم وعندكم أنتم عوانس وغيرهن لكنهن عائشات بلا رجال😂
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خالد ازيك شكلك انتا صاحب القضية هههههههه ولا تشابه اسماء؟؟؟
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لا أظن شركة كبرى تهتم بصناعة الأغذية تتعمد الإضرار بمصالحها من أجلك اكتشافك بطاطس فاسدة وتتخذ قرار قطع رزقك لهذا السبب ... هناك خفايا في شكوى المواطن تحجب سطوراً من الحقيقة وننتظر معرفة كل تفاصيلها)
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كثر الله من أمثالك يا خالد فأنت مثال للمواطن الشريف ، ثق بأن الله سيعوضك خيرا ً ويجعل في طريقك من يأخذ بيدك من أهل الخير .
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انتا بالأول أكتب أسمك أو انت ماتعرفه او مالك اسم ويمكن بعد مالك اصل واخاف بعد انك ماتعرف من هو ابيك؟
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وله حسك عينك تغلط على الشعب المصري والشعب السعودي خاصة اصحاب الشرف الرفيع خيرهم على الجميع وخليك محترم بلاش عبط وهبل زايد لاحسن ابهدلك وديني اليوم بذات الأخلاق زي زفت بصراحة ومصدع
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روح بالأول شوف ماذا يفعلو العملاء المحتلين بأرضكم وجماعتكم وشوف بلاويكم السودا بعدين تعال تكلم عن العنوسه
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23 ونحن مستعدين نحمي معأاأوركم عآااركم أهلكم نسائكم اذا انتم جبناء خائفين من المحتلين لارضكم وجماعتكم
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ت22 طيحني مستعدين نقضي علي العنوسه في يوم واحد اذا منتم قادرين
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السعودي اصيل غصب عنك يامخلفات الاستعمار يالحجي ياصعبي يادحباشي يااللي بلا كرامه ورجوله وشرف
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اخطا في تصوير الحالة وحاول يبتزهم وانقلب السحر على الساحر اسرار الشغل المفروض ممنوع تتصور كل واحد يكون خايف على التجارة بتعتوه وسرالمهنه ده من وجهة نظري الشخصية احنى مش عارفين فعلاً فيه فساد اولا
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لو فيك خير مارماك الحوثي برا وهربت من ارضك وسيبت معأااورك عااارك عندهم ***
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شكلك تلمح لنا بالجياكر المهملات اللي عندكم بس معليش حنا ماناخذ النطيحة المترديهـ الجيكرهـ اللي عندكم 😷
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العانس المهمله موجوده في بيتكم
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تقديمهم واﻷخذ برأيهم لحكم مكانهم واللتي لم تأتي لكفائتهم وصدق منهج عملهم دون مكابح جماخ لهم .
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ت13لكم الله ياعوانس مامعاكم فايده فيهم لا فعمل ولا بزواج ...طيحني ههههه
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ت13السعودي الاصيل والبنت العانس هههههه
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يعم هو الشاب السعودي ناقص نكد تنكدو عليه تقطع رزقه حرام وربنا ابن البلد هتلف ودور مش هتحصل غيرو من عسكري من مدرس مين دكتور من مهندس مين طيار مين ومين كلهم سعوديين ابناء البلد كلمة حق كلهم اهل تضحيات
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السعودي الاصيل هو رجال محترم شهم أمين شريف غصباً عنك يا ضعيف يامسكين ياحاقد ياتافه . فارق
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الشركه لو تبي تفصلك كانت تقدرتقول لك انت غير صالح للعمل ويلغو عقدك بدون حبه بطاطا وحده بس قويه نفسي اصدق مسوي فيها الامين ههههه
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لو انه أجنبي يتم مكافئته وترقيته!!!!!
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وش تضحك عليه انت ياللي بلا أسم هل تعرف ان الضحك بلا سبب من قلة الادب
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خلك مع الجماعه لاتشذ عنهم شف مصلحتك وين وامش معها
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يجب فضح هذا المنتج لو بالتلميح . وأنصح العوائل عدم شراء هذه المنتجات الصناعيه لوجود مواد ضارة صحياً فيها
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ت5 هههههه
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ياجماعه الخير ليس كل مايقال نصدقه
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لماذا السعودي محارب من قبل بعض الشركات ؟ لأنه أمين شريف ولايرضا بالغش.الله يوفقهم ويرزقهم من واسع فضله
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وبعدين الى متى هذه الامور مستمرة وكثير حالات زي هذه او اشكل بس لااحد يدري عنها وين المرجعية اذا مكتب العمل ماانصفه وليه مكتب العمل ماانصفه وهو المرجع الوحيد لموظف القطاع الخاص
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أرفع تظلم لمحكمة المظالم الاداريه . بالرياض شارع الضباب
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حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يحارب سعودة الوظائف ويضايقهم اللهم أشغله في نفسه ورد كيده في نحره
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هدا مكتب العمل مع الشركات حزم ضد اي سعودي شريف يالحبيب
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