هكذا تسببت “بطاطا فاسدة” بخسارة شاب سعودي عمله وسكنه وقرض حصل عليه!

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صحيفة المرصد : تناولت إحدى حلقات برنامج “ياهلا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية ، معاناة شاب سعوي تم طرده من عمله بسبب اكتشافه بطاطا فاسدة .

وقال الشاب الذي يدعى خالد ، كيف تم طرده من إحدى شركات الأغذية الكبرى قائلاً :” بسبب اكتشافي وجود نوع من البطاطا الفاسدة التي تستخدم في تصنيع معلبات “الشيبس” خسرت عملي وسكني والقرض الذي حصلت عليه لبدء مشروع خاص بي.

وأوضح أنه قام بإبلاغ المسؤولين في الشركة عن هذه البطاطا الفاسدة، فما كان منهم إلا أن أوقفوني عن العمل وأوقفوا صرف راتبي وطردوني، مشيرا إلى أنه توجه للجهات المسؤولة في مكتب العمل التابع له إلا أن التسويف كان مصير قضيته حتى خسر كل شيء.

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