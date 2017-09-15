تركي الحمد : السعودية تتجه نحو الحداثة ” .. وآل الشيخ يعلق ساخرا : ترى بيكفرك آية الله الكبرى عوض القرني!
صحيفة المرصد : قال الكاتب السعودي تركي الحمد أن المملكة تتجه نحو “الحداثة” رغما عن الجميع، مشددا أنه بدونها ستبقى السعودية جسد بلا روح، على حد وصفه.
جاء ذلك في تغريدة لـ “الحمد ” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها : ” السعودية تتجه نحو الحداثة وإن رغمت انوف، فالحداثة هي روح العصر،ورفضها هو رفض للعالم الحديث.انها قضية بقاء أو فناء وليست مجرد مسألة سجالية”.
فيما علق الكاتب “محمد آل الشيخ” على تغريدته قائلاً : ” هههههه ابوطارق ترى بيكفرك آية الله الكبرى عِوَض القرني، ففي قواميسه : الحداثة ضرب من ضروب الكفر بالله والتنمية معها والعياذ بالله!!!”
ليرد عليه تركي الحمد قائلاً : ” هم يكفرون كل أحد لا يسير على نهجهم اخي ابا عبداللطيف..الحداثة روح العصر ومن لا يتبناها بكامل أبعادها يتحول إلى جسد بلا روح..اي جثة هامدة..” .
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السعودية تتجه نحو الحداثة وإن رغمت انوف، فالحداثة هي روح العصر،ورفضها هو رفض للعالم الحديث.انها قضية بقاء أو فناء وليست مجرد مسألة سجالية..
— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
هم يكفرون كل أحد لا يسير على نهجهم اخي ابا عبداللطيف..الحداثة روح العصر ومن لا يتبناها بكامل أبعادها يتحول إلى جسد بلا روح..اي جثة هامدة..
— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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الزمن زمن الحداثه والعصر عصرها رجاء بلاش تشدد بيض الله وجهك يا تركي كلام عين العقل والمنطق
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الجاهل عدو كل جديد . خذ الثمره من الشجره والق بالشجرة للنار .
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اغلبكم يهاجم الدين الاسلامي بأنه هو من منع تقدم الدولة ومنع العمران ومنع العمل والتعليم والصحه والخدمات لكل من يهاجم الدين الاموال بيد المسؤولين وهم من يتحمل المسؤلية الكاملة وليس المشائخ او الدعاة
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المشائخ والدعاة لم يمنعو التطور وتحسين معيشه الشعب وحل مشكلة السكن والبطالة وتطوير الخدمات والطرق والصحه وتعليم وبناء المصانع بل منعو المفاسد ( وانتم اعلم ماهي المفاسد التي تضر المواطن ولاتنفعهم )
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للأسف أخذت فكرة عن تركي الحمد سيئة بحكم ما أقرأ من هجوم المتشددين وبعد التمعن وقراءة ما ينشر إضافة ً لمشاهدة عدة حوارات تلفزيونية له إتضح لي بما لا يدع مجالا ً للشك إنه ذو فكر سليم ووطني بمعنى الكلمة
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مشكلتنا ليست بدين ولله الحمد مشكلتنا في المعيشه
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كان المتطرفون يخونون الليبراليين ويسمونهم زوار السفارات والآن اكتشفنا أن زوار السفارت كلهم من ابو ثوب تنورة وأنهم هم الخونة وتجار الدين منذ أيام السبلة وحرب الخليج ووصولا للقاعدةوداعش وتفجيرات زملائهم
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يقولك يحق لعوض القرني رفع قضية. الخيانة العظمي حكمها حد السيف. صبر الحكومة على ابناءها لايعني انها غافلة على مؤامراتهم ولكن كانت تأمل منهم التراجع واعطو الفرصه تلو الفرصة ***
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عقبال الليبرالين مطية الغرب اعداء الوطن
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شر البليه مايضحك الحداثه اتى ابها الرسول عليه الصلاه والسلام الحلال بين والحرام بين حسبنا الله ونعم الوكيل
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كل مجتمع فيه فئات متطرفة متنوعة تعمل بالخفاء ولكن في مجتمعنا للأسف كان التطرف يمارس عمله علانية ويحظى قادته ورموزه بمكانة رسمية وشعبية تصل لدرجة القداسة ويحصلون على إمتيازات لا مثل لها إلا في أيران .
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الله سبحانه وتعالى حافظ دينه ، يوم القيامه كل واحد بيحاسب
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ل8 صعب بل مستحيل على هذا القطيع مثل ماقلت لانهم وجهان لعمله واحده
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رد الكاتب / آل الشيخ ... في الصميم ، وتغريدة تركي الحمد تمثل الواقع والمنطق الذي يجب أن نتعاطى معه الآن ، لابد للصبح أن ينجلي بدلا ً أن نعيش في دهاليز الظلام .
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هؤلا أيضا بأسلوبهم هذا يثيرون الفتن
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يمكن امتطوا ظهرك انت حنا الحمدلله نعرف الصح من الغلط نحب ديننا ووطنا وقادتنا وعايشين حياتنا زي الفل
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نعم يحق لداعية عوض القرني رفع قضيه عليه
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ليس بغريب التكفير فهو منهج من لم يأتي علي الهواء ويدرس فالجامعات التي تخرج منها من اعتلو الكراسي الدينية
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خلال 5 سنوات فقط من بداية الصحوة المشؤومة رجعنا للخلف 200 سنة وغيرت المناهج وحورب العلم والفن وتحولنا لمجتمع غير طبيعي ووصلنا لدرجة من التطرف غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي الطويل . شاهد على العصر .
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ماعمري شفت القطيع اليبرالي يكتب عن تمدد الفرس ودعمه للحوثيين وحزب الشيطان رغم انه الخطر الحقيقي يبغون يقنعونا اننا اذا صرنا علمانيين ايرآن بتتراجع وماراح تنفذ مخططها
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الإخوان الخوارج الجواسيس مرتبكين الحين خايفين لإن رجل الديك تجر الديك يكشفوان بعضهم البعض في التحقيقات دام عزك ياوطن عاش الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان
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كنا نسير على طريق الحداثة والحضارة والتقدم والتطور حتى عام 1400 عندما أمتطى ظهورنا المتطرفون وسيطروا على المجتمع ونشروا التطرف من بقعة صغيرة لكل زواية في الوطن . ولكن من سلم للمتطرفين زمام المجتمع ؟!
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يحق لداعية عوض القرني رفع قضيه عليك عشان تتأدب تريدون دين يسمح ويحلل الخمر والدعارة والواط والزنا والمخدرات والمراقص والكزينوهات والملاهي اليلية والكنائس وبتلك الطريقة نكون دولة متطورة وشعب منحرف
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ل1 الحداثه ترى ماهي بسكوت تحشي به شدقك واضح انك ماتعرف معناها
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انظرو من يتحدث وكيف يتحدث ومن يحب وطنه لايطعن في ثوابته فديننا ووطنا خط احمر والعلمانيه واللبراليه هم الخطر الحقيقي.
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الله يكفينا شركم اثنينكم اللهم احفظ هذا البلد المبارك واهله من كل شر ومكروه ومن شر كيد الكائدين ومن شر الأشرار
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نعم انا مع الحداثه والتحديث ولا للفكر الاخونجي الخائن والمنافق. ياخي نبغى على الاقل زي قطر الي يحجون لها الاخونجيه.يروحون لتركيا ويمدحون الي فيها واذا السعودية بغت تسوي شغله زيها طلعو من جحورهم ينكرون
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