تركي الحمد : السعودية تتجه نحو الحداثة ” .. وآل الشيخ يعلق ساخرا : ترى بيكفرك آية الله الكبرى عوض القرني!

حجم الخط A A A المرصد 30 787 50 دقيقة

صحيفة المرصد : قال الكاتب السعودي تركي الحمد أن المملكة تتجه نحو “الحداثة” رغما عن الجميع، مشددا أنه بدونها ستبقى السعودية جسد بلا روح، على حد وصفه.

جاء ذلك في تغريدة لـ “الحمد ” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها : ” السعودية تتجه نحو الحداثة وإن رغمت انوف، فالحداثة هي روح العصر،ورفضها هو رفض للعالم الحديث.انها قضية بقاء أو فناء وليست مجرد مسألة سجالية”.

فيما علق الكاتب “محمد آل الشيخ” على تغريدته قائلاً : ” هههههه ابوطارق ترى بيكفرك آية الله الكبرى عِوَض القرني، ففي قواميسه : الحداثة ضرب من ضروب الكفر بالله والتنمية معها والعياذ بالله!!!”

ليرد عليه تركي الحمد قائلاً : ” هم يكفرون كل أحد لا يسير على نهجهم اخي ابا عبداللطيف..الحداثة روح العصر ومن لا يتبناها بكامل أبعادها يتحول إلى جسد بلا روح..اي جثة هامدة..” .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

السعودية تتجه نحو الحداثة وإن رغمت انوف، فالحداثة هي روح العصر،ورفضها هو رفض للعالم الحديث.انها قضية بقاء أو فناء وليست مجرد مسألة سجالية.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧