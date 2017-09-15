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تونس “تلغي الحظر” على زواج التونسيات من غير المسلمين

تونس “تلغي الحظر” على زواج التونسيات من غير المسلمين
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المرصد 25 718 1 ساعة

صحيفة المرصد-وكالات : أفادت تقارير إعلامية بأن تونس ألغت حظرا كان يمنع زواج المسلمات بغير المسلمين، بعد نحو شهر من دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إجراء مراجعات قانونية تمنح المرأة مزيدا من الحقوق.
ونقلت وكالة أنباء رويترز عن “مسؤول حكومي كبير” قوله إن وزارة العدل ألغت المنشور الذي كان يقضي بعدم السماح للتونسيات بالزواج من غير المسلمين “مما يعني الحرية التامة للمرأة التونسية في اختيار قرينها”.

كما جاء في تدوينة على صفحة فيسبوك منسوبة لسعيدة قراش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية: “تم الغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي يعني بعبارة أوضح منشور 1973 و ما جاوره. مبروك لنساء تونس في تكريس حق حرية اختيار القرين”.
وثار جدل واسع في تونس إثر دعوة السبسي في خطاب تزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية في 13 آب/أغسطس للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة إلى جانب السماح للتونسيات المسلمات بالزواج بغير المسلمين.

ويعيد إلغاء هذا الحظر للواجهة الانقسام في صفوف التونسيين بشأن دور الدين في المجتمع.
وأيدت دار الإفتاء في تونس توجه السبسي، في حين أثارت دعوته حفيظة مؤسسات دينية أخرى على رأسها الأزهر. واعتبر عباس شومان وكيل الأزهر هذه الدعوة “تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية”.

كما قال وكيل الأزهر: “المواريث مقسمة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغير المكان والزمان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - حقاااني...
2017-09-15 05:27:20
أما السنة: فقد استفاضت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم فرَّق بين جميع المسلمات وأزواجهن الذين لم يسلموا، ومنهم ابنته زينب زوج أبي العاص بن الربيع،
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( عدد التعليقات 8,832 )
24 - المنتصر بالله
2017-09-15 05:27:13
من ترغب الزواج من أوربي أفريقي آسيوي حتى لو كان بدون دين عليها الذهاب معه إلى بلده أما إنها تقعد عندي وبعدين تصيح وظفوا عيالي جنسوا عيالي نقول لها الخلا إنتي وكلابك الخلا مير الخلا ههههههههههههههههههه
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23 - حقاااني...
2017-09-15 05:26:10
فقال الله تعالى:{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجنة ..الاية
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22 - احمد سعد
2017-09-15 05:25:25
نجحت الثورة المضادة
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21 - حقاااني...
2017-09-15 05:24:34
لاشك أن زواج المسلمة من غير المسلم مهما كانت ديانته مخالف للشرع نهى الله عنها وهو باطل؛ بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
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20 -
2017-09-15 05:24:20
متأثرين بالنصارى ثقافة وممارسة ولغة بحكم الاستعمار والقرب الجغرافي من قديم الزمن نسب الانتحار عندهم عالية حتى للاطفال اعراق مختلطة من زمان بلد فاشل تنمويا من يومه ونسبه الفقر عاليه
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( عدد التعليقات 8,832 )
19 - المنتصر بالله
2017-09-15 05:22:28
ههههههههه يعني يوم كان زين الهالكين عندهم كانوا مسلمين هههههههااااي هذا القانون سيطبق في مصر لبنان وووووووووو وووووووووووووووووووووووو
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18 -
2017-09-15 05:18:27
احرجنا تونسية بواقعهم وهربت من الصحيفة وكانت تدافع عن مجتمعها كذبا الشق اكبر من الرقعة وتنسب نفسها للجزيرة العربية تألف وهي بربرية تبينا نجامل ونمدح ونكون ***مثلها
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17 -
2017-09-15 05:14:30
على اساس انهم ماشين على الدين و*** اللي ف قلبة ايمان وخشية ما يغير ثوابتة ودينه بسبب قانون لاقبل ولا بعد وغير مجبور
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16 -
2017-09-15 05:10:08
كل وحدة بتختار شريكها يكون من الأوروبين وسامة ورومانسية وتقديس للحياة الزوجية
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15 - sar-al-sa
2017-09-15 05:09:44
الغلو المتصاعد التنافسي على سبر غور كتب الاولين حتى ماشذ منها وربما كذب لم يتورع حتى عن تحليل اكل لحم الجان الذي حتى لم يرى بعد ادى الى التفريط في نصوص شرعيه مسلمه ومقدسه وقد يستفحل الامر
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14 - هلووو
2017-09-15 05:06:25
حلووو
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13 - العتيبي
2017-09-15 05:04:08
الله يكون في عونهم ولا أنسى ***
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12 - النشمي
2017-09-15 05:01:52
هذا هو التطور والديمقراطية التي جنوها من ثورتهم أين صياحهم ونعيقهم أيام الثورة نريد تطبيق الشريعة هاهم ينسلخون من الدين شيئا فشيئا
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11 - ↩ابو شدا↪
2017-09-15 05:01:14
هذي نتائج الثورات العربية. عليكم ان تحمدوا الله ايه الشعب السعودي وان تعبدوه وتطيعوه واتركوا أمور السياسية للقاده فهم ابخص بها.
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10 - العمده
2017-09-15 05:00:02
صاحب هذه الفكره المخالفه للشريعه الاسلاميه بعون الله وتوفيقه سيدفع الثمن فى الدنيا والاخره ان لم يتراجع ويتوب الى الله بسبب هذا القانون المخالف لبلد اسلامى عربى مثل تونس
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9 - ↩ابو شدا↪
2017-09-15 04:53:32
تونس خرجت من الإسلام كما خرجت بنت شريفه (قطران سابقاً)من الدول العربية.لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.هذي وزارة عدل ولا وزارة ترفية.
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8 -
2017-09-15 04:48:35
استغفر الله المسلمين انقرضوا في تونس او هذا الامر لزواج العوانس الى من يهمك الامر عليكم بتقوا الله و البعد عن المعاصي هل تتزوج مسلمه من زوج غير مسلم هذا حرام شرعآ
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7 - منتحي
2017-09-15 04:39:05
نسأل الله العافية
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6 -
2017-09-15 04:38:37
تعليق 2 يوم اشوف التونسيات اقول في نفسي حنا ويش ذنبنا مضلومين **ومهوركم عاليه
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5 - بدر 66
2017-09-15 04:38:11
هذا مخالف للشرع الاسلامي مخالفة صريحة ولاتبشر بالخير ..
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4 -
2017-09-15 04:36:27
لكم الله يا****وجيهكم ماتسلي
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3 - مواطن يحب الهياط
2017-09-15 04:29:30
مبروووووووووووووك لكل التونسيات .. دائما تونس هي السباقة في سن الانظمة المتطورة لمجتمعها .. فس كل المجتمعات الزواج المدني هو الافضل لدمج كل مكونات واطياف المجتمع .. عقبال نساء العرب .. مبروك مرة اخرى
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2 - حمده
2017-09-15 04:29:20
شي طيب وخطوه جريئة
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1 -
2017-09-15 04:25:20
الحلوى المكشوفة والحلوى المغلفة !
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آخر تعليق
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