أبو طالب:15 سبتمبر لايحتاج عبقرية تنبؤية…وهذا ماسيحدث في الشارع السعودي!
صحيفة المرصد:قال الكاتب السعودي حمود أبو طالب 15 سبتمبر ماهو الا يوم سعودي يسوده الوفاء للوطن وولاة الأمر،داعيا إلى تسفيه كل دعوة تستهدف أمن واستقرار المملكة.
علاقة الشعب بحكامه تحسم يوم 15 سبتمبر
وأكد “أبو طالب “”خلال مقال له بصحيفة عكاظ بعنوان “هذا الذي سيحدث يوم 15 سبتمبر” ” اليوم هو 15 سبتمبر، والبلد هي المملكة العربية السعودية، فماذا سيحدث؟. الإجابة على السؤال لا تحتاج عبقرية تنبؤية أو قدرة استنتاجية خارقة، كل ما تحتاجه -وببساطة شديدة- هو المعرفة الحقيقية الصحيحة لهذا الوطن وشعبه، أخلاقه وشيمه وارتباطه المتجذر بوطنه، وكذلك طبيعة العلاقة التأريخية بينه وبين حكامه.
السكينة والهدوء في الشارع السعودي
ووصف الكاتب السعودي هذا اليوم قائلا ؛الذي سيحدث هو أن الناس ستخلد إلى النوم ليلة الخميس بعد سهرة جميلة مع عائلاتهم وأصدقائهم، آمنين مطمئنين، ثم يستيقظون صباحا في جو تعمه السكينة والهدوء ليمارسوا حياتهم الطبيعية، ثم يذهبون إلى الجوامع لأداء صلاة الجمعة، ليعودوا بعدها إلى اللقاءات العائلية الحميمة وتناول الغداء والخروج للاستمتاع بيوم العطلة الأسبوعية، ثم العودة إلى منازلهم متى شاؤوا ليقضوا بقية ليلتهم، ثم ينامون ليصبح عليهم يوم آخر. الشوارع ستكون كالعادة مزدحمة بالسيارات، والأسواق والمتنزهات والمطاعم مليئة بالناس، سيكون إيقاع الحياة طبيعيا تماما كأي يوم آخر.
مصير الأفعال الشاذة
وأضاف “أبو طالب”؛ لا شيء غير عادي سيلحظه الناس، لن تكون هناك نقاط تفتيش في كل منعطف، ولن تلفت الأنظار كثافة غير طبيعية لقوات الأمن، لن يلزم الناس منازلهم خوفاً من تجمعات المتظاهرين واحتمال اصطدامهم بأفراد الأمن لأن ذلك لن يحدث، وليس وارداً في قائمة الاحتمالات أبداً، لأن المواطن سعودي، والشارع سعودي، والوطن هو المملكة العربية السعودية، ولو تهور أحد شاذ وسولت له نفسه الخروج على هذا المناخ الطبيعي العام فسيعلم أي منقلب ينقلب.
العبث واختراق المجتمع
وهاجم “أبوطالب” الداعين الى الحراك؛” الحمقى المغفلون الواهمون الذين يهذون بما أسموه حراك 15 سبتمبر لن يشاهدوا سوى يوم سعودي بامتياز يؤطره الوفاء للوطن وولاة أمره، والحرص على أمنه واستقراره وقوته، وتسفيه كل دعوة لاختراق المجتمع، والوقوف بقوة في وجه كل من يحاول العبث بأي شيء يتعلق بالوطن”.
رسالة للمتآمرين
ووجه الكاتب السعودي رسالة الى المتآمرين قائلا ؛”نؤكد لكم يا متآمري الخارج وخونة الداخل أنكم لن تستطيعوا إلقاء البيان رقم واحد لأن الشعب السعودي قد ألقى بيانه التأريخي الوحيد منذ قيام هذا الكيان الوطني الجميل، وسيظل كما هو: نحن الوطن، والوطن نحن، نحميه ونفديه بأرواحنا”.
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التعليقات
الحمد لله على نعمة الأمن والإيمان في بلدنا الغالي والحمد لله أعطانا قيادة حكيمة وشعب محب لدينه ولوطنه ولقيادته . هذا اليوم يزيدنا تماسكا ومحبة لقيادتنا ووطننا ويزيد أعداء الوطن هما وغما وخزيا .
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الله يعزك ياوطن ونجدد ولائنا لك ولحكامك
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ياليت الدولة اليوم تكافئنا بمكافأة ضخمة تسر كل مواطن مخلص لوطنه وتخلي من شارك في حراك15 يتحسر في سجنه وتصر نكبة عليه
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اللهم امنا في وطننا الغالي واحفظ لنا حكامنا وادم علينا الولاء والطاعة لهم فلا مساومة على حكامنا البته. اللهم من اراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه
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الله يحفظ حكومتنا ووطننا ويديم الامن والامان والخيرات علينا، ولولاسمح الله لو مانجد سوى خيمة ونسكن الصحراء او اَي شي من حوائج الدنيا ذالك لايغيرولائنا ومحبتنا واخلاصنا لمليكنا ووطننا والحمدلله
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ويحفظ ولاة امرنا واطال الله في اعمارهم وابقاهم ذخرا لهذه البلاد الطاهره ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولاسره المالكه وينصر الله جنودنا في كل مكان والشعب السعودي ودمتم بخير واعافيه
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حنا مع حكومتنا قلبا وقالبا شاء من شاء وابا من ابا ومن ينادي بالتفرقه وزعزعت الامن في بلادنا حنا له وسوف نكسر خشمه ورقبته وكلنا رجال الملك سلمان ونفدي الوطن ومليكنا بارواحنا واموالنا وأولادنا وما نملك،
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والله انه صحيح ولحد درى اليوم جمعه الحمدلله ريح الناس يصلون ويطلعون كلن لقرباه كالمعتاد يسلم عليهم ويتقهوا ويتغدا ويعين خير بعدين اما للمزرعه ولا للبر مع خوياه الله يديم علينا الأمن والأمان تكمله
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اللهم آدم على بلادنا نعمة الأمن وكفنا شر العابثين في أمن الوطن
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من الصدف العجيبة ان الحكمة لهذا اليوم في تقويم ام القرى تقول (( اذا كنت في نعمة فارعها...))
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مع الوطن وولاة الامر ولا عندنا خيانات مثل غيرنا الذين جعلوا الدين مطية لهم للوصول الى مآربهم الدنيئه للعبث بالوطن والمواطن نحن فداء للوطن وولاة الامر الله يعزهم ولا يعز عليهم وسوف نكون درعا لهم
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الله يحفظ لنا حكومتنا ووطننا ..الحكم لله ثم ل ال سعود حفظهم الله اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحبه وترضاه..الوطن ولاء ونقاء دمت ياوطن العز ياوطن الاحرار في ضل سلمان العز
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الحقيقه اسمه ***15 سبتمبر والله ماعندهم ***فياشعبنا وياولاة امرنا اطمئنو فليست غريبة من اعدائنا نشرالفتنه وتذكروا دعوة سيدنا ابراهيم رب اجعل هذا البلدآمنا .. وسيظل آمنا رغما عن كل حاقد .
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اكبر غلطة انكم اعطيتهم اهتمام زائد يعني وش بيسون ***
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أكيد مالنا الادولتنا وولاة امرنا حفظ الله الدين والوطن
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صدقت الرياض تفوح بعطر الوفاء والإنتماء لبلد التوحيد وحكام العدل والشريعه أيها الكاتب النجيب كلنا سعوديون مالنا الا دين التوحيد عصمة أمرنا وبلادنا التي فيها معاشنا ومماتنا وحكامنا الذين لهم بيعتنا
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تعليق مخالف
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تعليق ٢٥ عز الله انك وفيت وكفيت تسلم يابطل
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بالعكس سوف يكون هناك شيء جديد اليوم الجمعة وهو الدعاءوتجديد البيعة لحكامنا الاوفيا ولشعبنا البطل ان يحفظهم الله من كل خائن منحط باع وطنه بحفنات ريالات
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والله ثم والله ان اغلب الشعب ماهم دارين عن 15 سبتمبر والا احدمبر وانهم مع ولاة الامر والوطن ولهم بيعة لن ينقضوها ابداً ماحييو
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في اعنااقنا بيعه لولاة امرنا ايدهم الله فمن تبع سعد السفيه وغانم الزيدي مات ميتت الجاهليه فنحن لانساوم على بيعتنا ولايتبدل ولاؤنا وانتمائنا وطاعتنا لولاة امرنا بين عشية وضحاها (واطيعو اولي الامر منكم)
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الجديد في هاذا اليوم وكل يوم انناعلى العهد باقون رغم انف كل حاقد وحاسد الله ثم الملك والوطن حفظ الله خام الرحمين وولي عهده وليخسى المتئامرون
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حبنا لله ثم المليك والوطن في قلوبنا لا يمكن من شرذمة ان ينتزعوا هذا الحب مهما نهقوا وتصايحوا نسير باذن الله إلى التقدم والازدهار احبك ياوطني
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والله محد دراء عن ١٥ سبتمبر غير اللي سو الهشتاق ههههههههههههه الله يعز دولتنا وحكامنا ويحفظ لنا الملك سلمان ويديم نعمه الامن والامان
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الامور لاتحتاج لذكاء خارق الذكي من اتعض بغيره انظر الى سوريا وليبيا والعراق وتونس واليمن . البلد امن ومستقر والخير واجد ولكن الشباب بحاجه لبذل جهد اكثر فالاعمال والارزاق موجوده وبيد الوافدين .
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اللهم اعز ديننا ووطننا وحكامنا وأدم علينا نعمة الامن والايمان !!
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https://www.youtube.com/watch?v=dgOqz06uSbg
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بحول الله لن يحدث الا مايفرح الصديق و يغيض العدو فالخسة و النذاله لاعداء الوطن نحن السعودين حكومة و شعب صف واحد و يد بيد في وجوه الانذال من قطر و ايران ومن أيدهم و ناصرهم القرد الفقيه و النذل غانم
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((( الاعلام روج لثورة الاعداء والخونة ........ أكثر من اللازم ........ والشعب الوافي متوكلا على الله ومنيب اليه ..... ولن يتنازل عن بيعته لمليكه وولي عهده والحكم لله ثم لسلمان بن عبدالعزيز )))))
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اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وادم علينا نعمة الأمن والأمان وادحر الخونة وكيدهم في نحورهم امين يارب العالمين
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الحمدلله على نعمة الأمن والامان هذي بلاد الحرمين الشريفين لايوجد أفضل منها تحكم بالشريعة الاسلامية مملكتنا الحبيبة حفظك الله من كيد الأعداء 🇸🇦❤️🇸🇦❤️🇸🇦❤️🇸🇦❤️🇸🇦❤️🇸🇦❤️🇸🇦❤️🇸🇦
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🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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تذكروا كلام سعد السفيه في جمعة حنين،عندما فشلت المؤامرة أو المظاهرة يوم الجمعة ردد قائلاً بكل حسره بكره السبت وبعده الأحد والاثنين.كان يرد على متصل بعد فشل المظاهرات وكان يود أن يطمنه بأن الأمر مستمر.
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نحن شعب يدين لقيادته كامل الولاء والقياده تحب الشعب اما هذا اليوم فهو يوم عباده والدعاء لولي الأمر بطول العمر ونسأل الله أن يرد كيد الحاقدين على هذا البلد الطيب والأعداء والحساد من أمثال الاخونج وغيره
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الوطن اولا ... تبا لكل مفسد وجاهل وحاقد .. وطننا سيبقى شامخا رغم انفوفهم ...
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من ينادون بمثل هذا هم في عروشهم الفخمة متنعمين هم واسرهم بماقد جنوه مقابل خيانتهم في قطروتركياولندن وفي كل مكان خارج المملكةيتواجد به اخونجي فهل يوجد عاقل يتبعهم؟ فان وجدفهوخائن ودمه ((مهدور))للجميع
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بعد صلاة الجمعة ودي اجمع الناس اطلع الشارع واصييييح باعلى صوت عاش ابو فهد عاااااااش سلمااااان
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هذا اليوم من أجمل الأيام ، فهو يوم الجمعة ، وهو اليوم الذي سيرد فيه ابن الوطن الوفي على ابن الوطن البغي. فهو يوم الوفاء والإنتماء وصدق الولاء لولاة أمرنا آلِ سعود حفظهم الله وأدام عزهم وملكهم ..
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اللهم احفظ بلادنا وحكامنا من كل سوء اللهم من اراد ببلادنا سوء فاشغله بنفسه والله انا بنعمه محسودن عليها
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من ينادي للخروج 15 سبتمبرشواذ القوم ومن سقط المتاع ولو نظرو لدول الجوار لعرفو انهم يئنون تحت وطئت الانفلات الامني وانتهاك الاعراض بسبب ثوراتهم واختطاف عقولهم من سفهاء انسوهم ولائهم وانتمائهم لوطنهم!!
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ستبقى بلادي شامخه وسيبقى كل سعودي كماعرف عنه في الماضي اصيل ولديه الالمام الكامل بمايحاك ضده وضد استقراره سنبقى دائما وابدا طائعين ومحبين لولاة امرنا حفظهم الله خونه الداخل والخارج لايريدون الاالشرلنا
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اتمنى في ذالك اليوم انطلاق الشعب بفرحة غامره توضح حب الشعب لحكامنا ودولتا الفتية تنطلق من خلالها اغاني حب الوطن من السيارات ونرفرف اعلام التوحيد ويكون فرحة مبكره باليوم الوطني
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الشعب عرف الاشاعات التي تبث ضد حكومتنا وكل مايقال ويلفق ضد بلادنا وعرف ان كلب لندن وغانم ومن ورائهم ان من يمولهم هي حكومه قطرائيل الارهابيه الشعب واعي ومحب لهذا الوطن المعطاء
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