أبو طالب:15 سبتمبر لايحتاج عبقرية تنبؤية…وهذا ماسيحدث في الشارع السعودي!

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صحيفة المرصد:قال الكاتب السعودي حمود أبو طالب 15 سبتمبر ماهو الا يوم سعودي يسوده الوفاء للوطن وولاة الأمر،داعيا إلى تسفيه كل دعوة تستهدف أمن واستقرار المملكة.

علاقة الشعب بحكامه تحسم يوم 15 سبتمبر

وأكد “أبو طالب “”خلال مقال له بصحيفة عكاظ بعنوان “هذا الذي سيحدث يوم 15 سبتمبر” ” اليوم هو 15 سبتمبر، والبلد هي المملكة العربية السعودية، فماذا سيحدث؟. الإجابة على السؤال لا تحتاج عبقرية تنبؤية أو قدرة استنتاجية خارقة، كل ما تحتاجه -وببساطة شديدة- هو المعرفة الحقيقية الصحيحة لهذا الوطن وشعبه، أخلاقه وشيمه وارتباطه المتجذر بوطنه، وكذلك طبيعة العلاقة التأريخية بينه وبين حكامه.

السكينة والهدوء في الشارع السعودي

ووصف الكاتب السعودي هذا اليوم قائلا ؛الذي سيحدث هو أن الناس ستخلد إلى النوم ليلة الخميس بعد سهرة جميلة مع عائلاتهم وأصدقائهم، آمنين مطمئنين، ثم يستيقظون صباحا في جو تعمه السكينة والهدوء ليمارسوا حياتهم الطبيعية، ثم يذهبون إلى الجوامع لأداء صلاة الجمعة، ليعودوا بعدها إلى اللقاءات العائلية الحميمة وتناول الغداء والخروج للاستمتاع بيوم العطلة الأسبوعية، ثم العودة إلى منازلهم متى شاؤوا ليقضوا بقية ليلتهم، ثم ينامون ليصبح عليهم يوم آخر. الشوارع ستكون كالعادة مزدحمة بالسيارات، والأسواق والمتنزهات والمطاعم مليئة بالناس، سيكون إيقاع الحياة طبيعيا تماما كأي يوم آخر.

مصير الأفعال الشاذة

وأضاف “أبو طالب”؛ لا شيء غير عادي سيلحظه الناس، لن تكون هناك نقاط تفتيش في كل منعطف، ولن تلفت الأنظار كثافة غير طبيعية لقوات الأمن، لن يلزم الناس منازلهم خوفاً من تجمعات المتظاهرين واحتمال اصطدامهم بأفراد الأمن لأن ذلك لن يحدث، وليس وارداً في قائمة الاحتمالات أبداً، لأن المواطن سعودي، والشارع سعودي، والوطن هو المملكة العربية السعودية، ولو تهور أحد شاذ وسولت له نفسه الخروج على هذا المناخ الطبيعي العام فسيعلم أي منقلب ينقلب.

العبث واختراق المجتمع

وهاجم “أبوطالب” الداعين الى الحراك؛” الحمقى المغفلون الواهمون الذين يهذون بما أسموه حراك 15 سبتمبر لن يشاهدوا سوى يوم سعودي بامتياز يؤطره الوفاء للوطن وولاة أمره، والحرص على أمنه واستقراره وقوته، وتسفيه كل دعوة لاختراق المجتمع، والوقوف بقوة في وجه كل من يحاول العبث بأي شيء يتعلق بالوطن”.

رسالة للمتآمرين

ووجه الكاتب السعودي رسالة الى المتآمرين قائلا ؛”نؤكد لكم يا متآمري الخارج وخونة الداخل أنكم لن تستطيعوا إلقاء البيان رقم واحد لأن الشعب السعودي قد ألقى بيانه التأريخي الوحيد منذ قيام هذا الكيان الوطني الجميل، وسيظل كما هو: نحن الوطن، والوطن نحن، نحميه ونفديه بأرواحنا”.

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