بالفيديو: الشاعر “عيضة السفياني” يفتح النار على القطري خليل الشبرمي

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صحيفة المرصد:هاجم الشاعر عيضة السفياني الشاعر القطري خليل الشبرمي، وذلك بعد أن كتب الثاني قصيدة أساء فيها للمملكة وللمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ على خلفية قصيدته «علّم قطر».

وأوضح السفياني أنه القصيدة كتب بعد أن استمع إلى آخر نكسات الشعر وآخر هرطقات خليل الشبرمي والتي وصلت إلى وطننا الغالي ورجالاته، مؤكدا أن الشبرمي سبق أن أساء لنا وللوطن، لافتا إلى أنه تحدث معه بحكم معرفته به حول قصائده المسيئة للسعودية ولكنه، على حد وصف السفياني، «راغ كما يروغ الثعلبُ»،بحسب عكاظ.

وأشار السفياني إلى أن قصيدته كانت بدافع الوقوف بالكلمة دون الأرض والناس والذوق العام، وخلص للقول: «تبقى مملكتنا شامخة أبية ترفرف رايتها في سماء الحب بقيادة سلمان الحزم الملك العادل وولي عهده محمد بن سلمان» ،موضحا أن رده لم يكن بقصد الدخول في نفق المهاترات أو التراشق عبر سلسلة من القصائد الهجائية.

وجاء في قصيدة السفياني:

يا شعر شب النار والدنيا حطب

عز السعودية بعز رجالها

حب الوطن ما بين جفني والهدب

مواقفٍ حنا لها حنا لها

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