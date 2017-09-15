بالفيديو: الشاعر “عيضة السفياني” يفتح النار على القطري خليل الشبرمي
صحيفة المرصد:هاجم الشاعر عيضة السفياني الشاعر القطري خليل الشبرمي، وذلك بعد أن كتب الثاني قصيدة أساء فيها للمملكة وللمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ على خلفية قصيدته «علّم قطر».
وأوضح السفياني أنه القصيدة كتب بعد أن استمع إلى آخر نكسات الشعر وآخر هرطقات خليل الشبرمي والتي وصلت إلى وطننا الغالي ورجالاته، مؤكدا أن الشبرمي سبق أن أساء لنا وللوطن، لافتا إلى أنه تحدث معه بحكم معرفته به حول قصائده المسيئة للسعودية ولكنه، على حد وصف السفياني، «راغ كما يروغ الثعلبُ»،بحسب عكاظ.
وأشار السفياني إلى أن قصيدته كانت بدافع الوقوف بالكلمة دون الأرض والناس والذوق العام، وخلص للقول: «تبقى مملكتنا شامخة أبية ترفرف رايتها في سماء الحب بقيادة سلمان الحزم الملك العادل وولي عهده محمد بن سلمان» ،موضحا أن رده لم يكن بقصد الدخول في نفق المهاترات أو التراشق عبر سلسلة من القصائد الهجائية.
وجاء في قصيدة السفياني:
يا شعر شب النار والدنيا حطب
عز السعودية بعز رجالها
حب الوطن ما بين جفني والهدب
مواقفٍ حنا لها حنا لها
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التعليقات
محسوب لعلك فهمتها عليك
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صح لسانككك ياعيضه وبيض الله وجهكك
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صح لسانك حتى لوكان يطلب حسب يابو اديب اصبحت بلا ادب
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والشعراء يتبعهم الغاوون
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تعليق مخالف
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صح لسانك واعتلت شانك
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شاعر متمكن ... الوطن يستاهل 🇸🇦
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صح السانك ،، وبيض الله وجهك ، وفيت وكفيت جعل عظام والديك في الجنه ...و عظام من يقراء التعليق هذا ....
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المثل يقول الحقران يقطع المصران فيجب استحقار هذه البلده خطر وعدم الرد عليها و أن تعطيها وزن وهي من دونه وعدم الاشاره لها من قريب أو بعيد التجاهل لها افضل طريقه وسيموتون من قيضهم ويأكل بعضهم البعض
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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يفتح النار !!! عسى ماتصوب
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شكرآ للشاعر وقصيدة جزله نموت وحيا وطن السعودية
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جزل القصيد ومعانيها بيض الله وجهك ي السفياني
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بيض الله وجهك شعر حماسي بالنكهة الحجازية لافض فوك
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صح لسانك خلها في سبد كل من في قلبه نار بإذن الله نطفي نارها
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