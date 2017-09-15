رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / عندما يصبح المواطن جاسوساً

عندما يصبح المواطن جاسوساً

عندما يصبح المواطن جاسوساً

بقلم : محمد آل الشيخ

حجم الخط A A A
الجزيرة لا يوجد تعليقات 97 3 ساعات

ألقت (رئاسة أمن الدولة) القبض على خلايا داعشية، وأخرى تجسسية لإحدى الدول الخارجية.
ومن خلال بعض الأسماء المقبوض عليها التي تسربت في مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن قطر الإرهابية على علاقة وطيدة بهؤلاء الجواسيس؛ فأولئك الأشخاص اشتهروا أن علاقاتهم بالدوحة كانت وطيدة، بل وفي غاية الحميمية، وهم كذلك من أساطين (ملتقى النهضة) القطري المشبوه، الذي يشرف عليه الإسرائيلي «عزمي بشارة» المُنظر الفلسفي، والمخطط لكل الأعمال التخريبية التي تقوم بها السلطات القطرية خارج حدودها، والتي انتهت بهذه الدولة الصغيرة إلى قطع أربع دول عربية وخليجية علاقاتها معها.
ويبدو أن الأدلة والإثباتات المتعلقة بالمتهمين لا تشوبها شائبة، ما يجعل إدانتهم بالتجسس أمراً مفروغاً منه.
ولا أدري متى بدأت هذه المجموعة التجسسية مهامها الدنيئة، إلا أن علاقاتهم بقطر وبالدوحة قديمة؛ بمعنى أن تجنيد أعضاء هذه الخلية كان ما قبل أزمة قطر، وكانت مهمتهم الرئيسة استقطاب الأتباع لجماعة الإخوان المسلمين، بما يخدم في المحصلة طموحات قطر التخريبية، بهدف تأجيج التذمر، وإطلاق الشائعات، وتكريس نقد الدولة السعودية من خلال معرفات وهمية في مواقع السوشل ميديا، بالشكل والمضمون الذي يُضعف اللحمة الوطنية، ويزيد عوامل التفكك بين أبناء الوطن، والأهم إضعاف هيبة الدولة، ويُمهد لأهداف حمد بن خليفة، التي أسرَّ بها بنفسه للقذافي في التسريبات المشهورة، والغريب، أو هو بلغة أدق المثير للضحك، أن الشخص الذي أوكل إليه القطريون مهمة الاتصال بهؤلاء الدعاة الخونة، كان فلسطينيًا مسيحيًا، سبق له أن صار عضوًا في الكنيست، وأدى يمين الولاء لدولة إسرائيل؛ غير أن من باع دينه، وأمانته، فضلاً عن وطنه، للأجنبي، لا يهمه الدين، ولا الخوف من الله، قدر ما يهمه المال، وتنفيذ طموحاته السلطوية المريضة، حتى وإن كان من يستأجره إبليس.
وأنا ممن يؤمنون إيمانًا عميقًا، لا يخالجه شك، أن كل من ينتمي لجماعة الإخوان المتأسلمين، أو يتعاطف معهم، لا يمكن أن يكون عاقلاً، فضلاً عن أن يكون متدينًا.
فمن أساسيات هذه الجماعة أن يكون الكادر المنتمي إليها يُقدم انتماءه للجماعة على انتمائه لوطنه، بل على انتمائه لأهله وذويه و(وطنه) الذي يأويه.
وكنت منذ عقود مضت، وتحديداً منذ أن وقف هؤلاء المتأخونون مع صدام في خندق واحد، وأنا أنتظر سقوطهم، وانكشاف ما كانوا يضمرون من شر مستطير لأوطانهم, وهذا ما حصل أخيراً.
ويبرر الإخواني خيانته لوطنه، لأنه يسعى إلى إقامة دولة الخلافة، ولا سبيل لإقامتها إلا إلغاء الأوطان، وتذويب الوطن في كيان الأمة. ويعتبر أن ذلك من مقتضيات الإيمان برسالة الإسلام؛ لذلك فهو يتآمر على وطنه من هذه المنطلقات، على اعتبار أن انتماء المسلم للأمة، وإلى دولة الخلافة، مسألة مطلوبة دينيًا.
بقي أن أقول إننا في أمس الحاجة للضرب بيد من حديد على هذه الجماعات الحزبية، التي تقحم الحلال والحرام في أجندتها السياسية؛ فقد تسامحنا معهم كثيرًا، حتى تضخم بعضهم، وأصابهم غرور وكبرياء زائف، وظنوا متوهمين أن شعبيتهم بين العوام أعطتهم حصانة وحماية أمام الدولة؛ فكان لا بد لمثل هذه الضربة الأمنية أن تكون لتعيدهم إلى حجمهم الطبيعي، وليكونوا عبرة لأقرانهم من المغامرين.
نقلا عن الجزيرة

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : 🇸🇦المُزن🇸🇦

🌴🇸🇦وطنك مثل منزلك الذي تعيش فيه وأسرتك وتحافظ عليه وتصونه من كل شر ، يارب احفظ ب...
بواسطة : اسماء

لابد نواكب التطور ودول العالم شوي شوي تجي الحقوق لا للفوضى نعم للقانون...
بواسطة : 🔸️ااببووححمموودد

المبدعون الأجانب بالغرب ، وخاصتا أمريكا 🏳لا يرجعون إلى بلدانهم ، يخيرون بين الجن...
بواسطة : نوره

عارفين ياعلبه انك تحب الجميله المرصد حركاتك القرعاء مالها داعي وتردد حبيبتي وحبي...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

عندما يصبح المواطن جاسوساً
97 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الاصلاح والتحديث منهجاً ثابتاً في حياتنا !
123 1
mm

مشعل السديري

وما أدراك ما الوظيفة!
253 0
mm

محمد الساعد

عبدالله الفيصل: ست الكل أم كلثوم !
233 0
mm

قينان الغامدي

المستقلون الجدد وخدمة تنظيم الحمدين: قبل فوات الأوان
267 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اخيراً سقطت…أقنعـة الحيادية المزيفـة !
307 2
mm

عبد العزيز الخريجي

الخروف العربي.. وموجة الاستعمار الثانية!
287 1
mm

د. نمر السحيمي

الأخوان المسلمون خوارج العصر
341 5
mm

سمر المقرن

المرأة ليست كارثة!
235 13
mm

هيلة المشوح

«الحمدين».. ومفترق الطرق!
159 0
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
121 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
113 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
120 2
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬338 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
522 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
205 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
561 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
312 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
326 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
1٬072 4
الاخبار الدولية
تونس “تلغي الحظر” على زواج التونسيات من غير المسلمين

تونس “تلغي الحظر” على زواج التونسيات من غير المسلمين

 المرصد 84 2٬714 5 ساعات
دول الأربع ترد على مندوب قطر بعد وصفه “المقاطعة” بـ “الحصار”

دول الأربع ترد على مندوب قطر بعد وصفه “المقاطعة” بـ “الحصار”

 واس 47 3٬713 10 ساعات
منظمة حقوقية تضع قطر تحت المجهر وتستعرض أبرز انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان – صور

منظمة حقوقية تضع قطر تحت المجهر وتستعرض أبرز انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان – صور

 المرصد 11 1٬624 11 ساعة
ملتزمون بضبط النفس .. شاهد: أول تعليق غاضب للشيخ “بن شريم” بعد سحب قطر جنسيته-فيديو

ملتزمون بضبط النفس .. شاهد: أول تعليق غاضب للشيخ “بن شريم” بعد سحب قطر جنسيته-فيديو

 المرصد 73 14٬391 يوم واحد
المرصد الرياضي
رسميا.. باوزا مدربا للمنتخب السعودي في مونديال روسيا ‎ 2018 – صور

رسميا.. باوزا مدربا للمنتخب السعودي في مونديال روسيا ‎ 2018 – صور

 المرصد 62 4٬853 10 ساعات
تركي آل الشيخ.. يعد لاعبي الهلال بـ”مكافأة مالية ضخمة” حال الوصول لنهائي أبطال آسيا.. هذه قيمتها !

تركي آل الشيخ.. يعد لاعبي الهلال بـ”مكافأة مالية ضخمة” حال الوصول لنهائي أبطال آسيا.. هذه قيمتها !

 المرصد 59 4٬687 12 ساعة
ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

 المرصد 202 8٬981 يومين
بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

 د ب أ 2 3٬013 يومين
اخبار فنية
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 38 10٬880 17 ساعة
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 178 14٬635 يومين
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬730 5 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬747 6 أيام
اخبار منوعة
ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

 المرصد 27 4٬528 9 ساعات
شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز روسية تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز روسية تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

 المرصد 103 17٬484 يوم واحد
بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

 المرصد 37 16٬545 يومين
بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

 المرصد 43 11٬263 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو: الشاعر “عيضة السفياني” يفتح النار على القطري خليل الشبرمي

بالفيديو: الشاعر “عيضة السفياني” يفتح النار على القطري خليل الشبرمي

 المرصد 15 2٬841 3 ساعات
هكذا تسببت “بطاطا فاسدة” بخسارة شاب سعودي عمله وسكنه وقرض حصل عليه!

هكذا تسببت “بطاطا فاسدة” بخسارة شاب سعودي عمله وسكنه وقرض حصل عليه!

 المرصد 55 6٬698 7 ساعات
شاهد مجهولون يسرقون سيارة مواطن ويتلفونها .. وشقيقه : ” ليه بس ..كانت جديدة”

شاهد مجهولون يسرقون سيارة مواطن ويتلفونها .. وشقيقه : ” ليه بس ..كانت جديدة”

 المرصد 21 4٬585 7 ساعات
شاهد..حيلة ” لصوص” أثناء نشلهم مسن من أمام مسجد بالرياض..أحدهم بادر بتقبيل رأسه!

شاهد..حيلة ” لصوص” أثناء نشلهم مسن من أمام مسجد بالرياض..أحدهم بادر بتقبيل رأسه!

 المرصد 63 5٬541 17 ساعة
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬426 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬567 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬822 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬779 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 22٬393 يومين
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬578 7 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬121 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬410 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 9٬093 يوم واحد
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 23 2٬919 3 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬817 4 أيام
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 87 7٬774 5 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬489 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬559 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬506 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬727 أسبوعين
الاخيرة
بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

 المرصد 43 13٬506 يوم واحد
تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

 سكاي نيوز 18 5٬436 يومين
بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

 المرصد 25 9٬618 يومين
بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

 المرصد 21 8٬474 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 464 4٬189 23 ساعة