لهذا السبب أبكت أغنية “يقول الشمري ” الشاعرة نجاح المساعيد-فيديو

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صحيفة المرصد:قالت الشاعرة نجاح المساعيد إنها عندما تستمع إلى أغنية الفنان الراحل فرج المبروك «يقول الشمري» والتي غناها قبل 55 عاما وتحديدا في 1962 تتذكر الزمن الجميل وأياما جمعتها مع والدها، يرحمه الله، فتبكي شوقا وتجرفها الذكريات.

وراجت أغنية «يقول الشمري» بين الناس بعد أن غناها الفنان فرج المبروك، كما عاد فنانون لغنائها، ومنهم الشمالي هليل محمد، والسورية سعاد توفيق ،وكتب الأغنية الشاعر منصور بن محمد العايش قبل 75 عاما،ط.

وبدأ المبروك مشواره الفني الرسمي عام 1957 تقريبا، وتعلم العزف على آلة العود والكمان، وسجّل أسطواناته في اليونان أولا ثم في البحرين، وله من الأغاني الشهيرة: صاحبي خان عهدي، ياللي عزمتوا للسفر، قال الفتى أخي حسن، قلبي فدا، وغيرها من الأغاني التي لاقت رواجا وقبولا بين الناس.

وأعلن فرج المبروك إعتزاله مبكرا عام 1970 تقريبا، ومن جايلوه من الفنانين: سالم الحويل وعلي المبارك وطارق عبدالحكيم. وللفنان فرج شقيق اسمه سالم كان موسيقيا أيضا ويعزف على الناي.

ومن كلمات الأغينة

يقول الشمري حكي الوقاعه

ويثبت حجته في شاهديني

ذبحني من عيونه سم ساعه

حَمَار الخد مثل الوردتيني

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