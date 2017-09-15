لهذا السبب أبكت أغنية “يقول الشمري ” الشاعرة نجاح المساعيد-فيديو
صحيفة المرصد:قالت الشاعرة نجاح المساعيد إنها عندما تستمع إلى أغنية الفنان الراحل فرج المبروك «يقول الشمري» والتي غناها قبل 55 عاما وتحديدا في 1962 تتذكر الزمن الجميل وأياما جمعتها مع والدها، يرحمه الله، فتبكي شوقا وتجرفها الذكريات.
وراجت أغنية «يقول الشمري» بين الناس بعد أن غناها الفنان فرج المبروك، كما عاد فنانون لغنائها، ومنهم الشمالي هليل محمد، والسورية سعاد توفيق ،وكتب الأغنية الشاعر منصور بن محمد العايش قبل 75 عاما،ط.
وبدأ المبروك مشواره الفني الرسمي عام 1957 تقريبا، وتعلم العزف على آلة العود والكمان، وسجّل أسطواناته في اليونان أولا ثم في البحرين، وله من الأغاني الشهيرة: صاحبي خان عهدي، ياللي عزمتوا للسفر، قال الفتى أخي حسن، قلبي فدا، وغيرها من الأغاني التي لاقت رواجا وقبولا بين الناس.
وأعلن فرج المبروك إعتزاله مبكرا عام 1970 تقريبا، ومن جايلوه من الفنانين: سالم الحويل وعلي المبارك وطارق عبدالحكيم. وللفنان فرج شقيق اسمه سالم كان موسيقيا أيضا ويعزف على الناي.
ومن كلمات الأغينة
يقول الشمري حكي الوقاعه
ويثبت حجته في شاهديني
ذبحني من عيونه سم ساعه
حَمَار الخد مثل الوردتيني
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التعليقات
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9 - ابو حور الشنري _ 🐑😂 المراة متزوجة وعندها ولدين عيب استح على وجهك
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يالله يا نجاح ذكرتيني بالذي مضي يوم شفتك حنّيت لايام وسنين ورديه. شخبارك وعناوينك ، وانت ياسعد كم عمرك ترا اختفت أهي ليش انها تزوجت واختفت من ٧ سنين اوثمانية انت شكلك ١٦ او بالكثير ١٩
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ليش تبكين يانجاح انا اصير ابوك وامك واهلك وربعك وجماعتك
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ذبحني من عيونه سم ساعة👀 ........... حَمَار الخد مثل الوردتيني🌺🌺
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اغنية رائعة أخذت مساحة واسعة في حينها وما زال بريقها يسري في قلوب محبي هذا الطرب والتطريب النجدي الجميل غناها المطرب الفنان فرج مبروك من مواليد حضرموت عام 1373 هجرية عام 1953 ميلادية وتوفي بجدة عام 24
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إلى الحين وأنا ***والله
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آآآآه واعز حااااالي .. ذكرتني بما مضااااالي
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هذي باقي عايشه الشاعره اذكر الوالد ****كان وقتها عمري 6 سنوات بس اذكر انها صارت مذيعه في قطر وبعدها انقطعت اخبارها
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أثري شايب الله المستعان
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فتح الفيديو الله يرحمة برحمة ما ودي أني فتحته .
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اكثروا من الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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